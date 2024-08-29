Слова Медведева "Никаких переговоров до полного разгрома врага" капслоком надо высечь в граните — историк Митина

Историк Митина: российские "ястребы" исключают возможность мирных переговоров России и Украины

Возможны ли переговоры между Россией и Украиной? По этому вопросу сегодня существует множество мнений и спекуляций. О некоторых из них в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской программе "Личное мнение", рассказала историк Дарья Митина.

Вторжение ВСУ в Курскую область

— Сегодня речь пойдёт о самых главных, самых волнующих нас переговорах, — переговорах между Россией и Украиной, которые, как заверяет нас российское руководство, сейчас нежелательны и невозможны.

Они действительно невозможны, но отнюдь не потому, что так говорит наше руководство. Оно, как вы заметили, сегодня говорит одно, а завтра другое, что его совершенно не красит.

Тем не менее события развиваются так: 6 августа, вооружённые силы Украины вторглись на "так называемые традиционные российские территории", — это не моё выражение, оно употребляется в западной прессе. С нашей-то точки зрения враг находится на российской территории уже десять лет, с 2014 года, а вот с точки зрения Запада, враг пересек легальную международно признанную российскую границу только 6 августа.

Вот такая разница в подходах, а отсюда и разница в умозаключениях.

Для Запада, который является бенефициаром этого конфликта и его застрельщиком, ситуация после 6 августа — это качественно новая ситуация со всеми вытекающими последствиями.

Для нас всё совершенно логично и просчитываемо, тем более что о возможном прорыве в Курскую и в Белгородскую области не говорил до сего времени только ленивый.

Вброс Washington Post (WP) о мирных переговорах России и Украины

И вот в самый разгар курского вторжения появляется вброс в американской Washington Post. В газете говорится о том, что якобы в Катаре, в Дохе идут некие переговоры между российской и украинской сторонами, которые были курским вторжением сорваны. Эти переговоры, по версии Washington Post, организовывали международные посредники в лице четы Клинтон, экс-госсекретаря при их каденции Джона Керри и небезызвестного Романа Абрамовича.

Катару вместе с Турцией была уготована посредническая роль (как же без брата Эрдогана), с российской стороны делегация должна была состоять из восьми неназванных человек (что это за люди, Washington Post не поясняет), и с украинской стороны тоже восемь каких-то имяреков. Основной темой переговоров должно было быть прекращение ударов по энергетической инфраструктуре, в результате которых мы получили жест доброй воли со стороны Москвы.

С 20 июня Россия по украинской энергетической инфраструктуре действительно не била. Расценивать это как жест доброй воли или как что-то ещё, как говорится, решайте сами. Но ситуация складывается таким образом, что подобные переговоры, к сожалению, не кажутся чем-то абсурдным, они вполне могли быть организованы. А потом, 6 августа, нас опять обманули, надули, развели, как у нас президент выражается.

Вброс Washington Post преследует две цели:

с одной стороны, он должен показать российской аудитории, что кремлёвское руководство отнюдь не так искренно и что-то скрывает; с другой стороны, речь идёт о легитимации атаки на традиционные российские территории.

Этот вброс сеет семечко сомнения: а можно ли разменять территории в ходе каких-то переговоров? Украина оккупирует часть международно признанных территорий России, и для того, чтобы она вывела оттуда войска, нужно отдать то, что Россия отвоевала в ходе военных действий с начала февраля 2022 года. А как вам такой размен? Вот такое зондирование общественного мнения.

Вброс WP с точки зрения аналитиков и "говорящих голов"

Вот, например, что пишет аналитик Алексей Пилько на своём канале "Пинта разума" (вслушайтесь в интонацию, с которой он об этом пишет):

"МИД Российской Федерации категорически отрицает сам факт таких переговоров, однако они могли вообще проводиться без участия российской дипломатического ведомства и носить неофициальный характер".

Это к вопросу о тех самых ярых опровержениях, которые давала Мария Захарова о том, что такие переговоры не ведутся и вестись не могут.

Доказательств тому, что переговоры велись, нет, а есть только информация, опубликованная в американской прессе. Она утверждает, что переговоры в Дохе должны были касаться взаимного отказа от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. И косвенно это подтверждается. Москва по какой-то загадочной причине два месяца такие удары не производила.

Казалось бы, версия американских журналистов может оказаться правдой. Но Киев-то не прекратил свои удары по энергетике. И этот факт уже свидетельствует об одном из двух:

или никакой сделки в Дохе не планировалось, или Россия пошла на односторонние уступки и решила закрыть глаза на украинские атаки на нефтеперерабатывающие заводы.

Такое можно предположить, если бы Москва очень хотела достичь соглашения. По риторике российских официальных властей этого не скажешь, однако риторика риторикой, но Россия как-то неестественно мягко реагирует на украинское наступление в Курской области. В принципе, уже в первые его дни можно было уничтожить все расположенные на украинской территории четыре подстанции 75 кВт, устроив тотальный блэкаут. И подобных козырей в рукаве у Москвы была масса, но она предпочитала не выкладывать их на стол. Это как раз именно то, что Зеленский назвал "нулевой реакцией Путина". Зеленский, кстати, был немало удивлён такой реакцией Путина на курское вторжение, как он сам говорит.

Далее Алексей Пилько пишет:

"Сдержанность России играет сильно против её международного имиджа и даже личного имиджа российского президента. Внешне создаётся впечатление, что Москва с началом СВО попала в крупную неприятность, не рассчитав свои силы, и вот теперь через мягкость и переговоры пытается вывернуться. Опровергнуть это может только проведённая в ближайшее время акция возмездия за атаку ВСУ в Курской области".

Вот здесь я не соглашаюсь с Алексеем Пилько, но исключительно в терминологии.

На мой взгляд, в нынешней ситуации нужно раз и навсегда забыть слова "переговоры о мире" и "акция возмездия".

Что такое "акция возмездия"? Это ответочка за то или иное украинское злодеяние. Москва не проводит акций возмездия. Москва проводит специальную военную операцию против фашистского киевского режима, которая должна закончиться его демонтажом. Но тем не менее Алексей Пилько это называет таким образом.

"Если её (этой акции возмездия) так и не произойдёт, то можно будет предположить всё что угодно, включая версию, высказанную американскими средствами массовой информации. В конце концов, у нас уже были Стамбульские соглашения, которые в Кремле почему-то считают очень выгодными. Российские власти уже чуть ли не оправдываются, двумя жирными чертами подчеркивают: "Переговоров с нынешним киевским режимом не будет". А всё потому, что в западной прессе прошли данные о том, что переговоры якобы вот-вот должны начаться".

Алексей Пилько интересуется очень завуалированно:

"Скорее всего, иностранная пресса занимается вбросами и зондажом. Тогда почему из Москвы сразу столько опровержений, нацеленных на внутреннюю аудиторию? Потому что российское общество прекрасно помнит и Стамбульские соглашения, и зерновую сделку, и не доведенные до конца удары по украинской энергетике".

Гораздо более чётко и конкретно высказался один из наших "говорящих голов", экспертов на федеральном канале Дмитрий Евстафьев:

"В начале марта 2024 года на президентских выборах президенту был выдан очень большой кредит доверия со стороны российского населения. Этот кредит доверия действительно очень большой, но он не безграничный, он конечен. И, в итоге, если такая, так сказать, "нулевая реакция", по выражению Зеленского, будет преобладать дальше, то чёрт его знает".

Такое немножко несоразмерное поведение московского руководства, мягко говоря, удивляет, если не сказать больше.

Конечно, катарский формат переговорного процесса в нынешних условиях абсолютно не реален. Он очень желателен Соединённым Штатам, но идёт абсолютно вразрез с интересами Москвы.

Переговоры России и Украины с точки зрения Дмитрия Медведева

Со стороны России мы слышим, с одной стороны, такую невнятицу — очень разнонаправленный, разнобойный хор голосов. С другой стороны, партия сопротивления, фронтменом которой выступает Telegram-канал Дмитрия Анатольевича Медведева, говорит о том, что ни на какие переговоры идти нельзя. Дмитрий Анатольевич Медведев, который до этого упорно молчал, вдруг разразился постом, который я бы на месте российских чиновников распечатала и развесила у себя в кабинете, высекла в граните. Он пишет капслоком:

"Никаких переговоров до полного разгрома врага".

Другое дело, что текст этот висит не на официальном сайте Совбеза, которым руководит Дмитрий Анатольевич Медведев, а в его личном Telegram-канале. И отношение к этому Telegram-каналу очень разное.

С другой стороны, мы имеем косвенное подтверждение от самого Дмитрия Анатольевича Медведева о том, что он либо этот канал сам ведёт, либо, как минимум, согласен с тем, что там написано. Поэтому этот пост можно рассматривать как некий манифест партии сопротивления.

Истерика, которую мы наблюдаем в западных средствах массовой информации, объясняется очень просто — российское руководство выражается крайне нечётко и невнятно, поэтому почва для домыслов очень большая: "Партия сопротивления, так называемые российские ястребы, исключают возможность мирных переговоров в принципе". А что здесь дурного?

На Украине невозможность переговоров с Россией утверждена федеральным законом. Значит, он был проведён через Верховную раду, инициатором его был Владимир Зеленский, и я бы рекомендовала к этому опыту присмотреться, потому что слишком много у нас радетелей за переговоры развелось, и это очень деморализует и население, и российское руководство.

Иллюзия, что можно что-то решить за столом переговоров, — очень вредная. Судьба страны решается на поле боя, а вовсе не за столом переговоров, мифических или реальных. Поэтому мне кажется, что снижение переговорной риторики — это абсолютно необходимая вещь.

Переговоры России и Украины с точки зрения Александра Лукашенко

Помимо российского руководства, у нас полно желающих поговорить о грядущих переговорах. Вот, например, заявление Александра Григорьевича Лукашенко о почти закончившейся денацификации Украины, в которой якобы практически не осталось "нациков", и отсюда вывод, что скоро мирные переговоры и мир. Наверное, никогда Россия с Украиной не стояли настолько далеко от мирных переговоров и грядущего мира, как сегодня, после 6 августа и всего, что случилось в Курской области.

Переговоры России и Украины с точки зрения Си Цзиньпина

Словесная эскапада Лукашенко только на первый взгляд выглядит случайной. Заявление Лукашенко вполне бьётся с совместным заявлением Китая и Бразилии, которые предложили в подходящее время провести международную мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением мирных планов. С одной стороны, Китай устами Си Цзиньпина сообщил Дмитрию Кулебе, бывшему министру иностранных дел бывшей Украины, посещавшему недавно Пекин, о том, что никакие мирные переговоры невозможны без России, но тем не менее Китай почему-то уверен, что Россия за этот переговорный стол сядет. А если Китай в чём-то уверен, может быть, в этом есть рациональное зерно.

Переговоры России и Украины с точки зрения Нарендры Моди

В то же время пальму первенства в международном посредничестве у Китая очень сильно оспаривает Индия. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе поездки посетил Польшу и Украину.

Это первый визит индийского лидера на украинскую территорию. Визит в Киев делает индийского премьера первым иностранным лидером, посетившим Украину после начала вторжения ВСУ в Курскую область. Как заявляют дипломатические источники, Нарендра Моди может помочь в передаче сообщений между Россией и Украиной.

Новый призыв Наредрды Моди к миру не приведёт, но тем не менее это очень важная поездка для премьера, позиции которого существенно пошатнулись в ходе неожиданных и безусловно неприятных для Моди событий в соседнем Бангладеше.

С одной стороны, это элемент внутреннего политического пиара.

С другой стороны, Индия, как и Китай, действительно претендует на то, чтобы быть голосом Глобального Юга в различных международных вопросах.

В прошлом месяце главы МИД двух стран, Кулеба и Субраманьям Джайшанкар, советник по национальной безопасности премьера Индии Аджит Довал и глава офиса президента Украины Андрей Ермак провели телефонные переговоры. 17 августа Нарендра Моди провёл виртуальный саммит "Голос Глобального Юга", где в послании к участникам призвал выступить единым фронтом на грядущем 22-23 сентября "Саммите будущего" ООН. Это большой саммит, который состоится в Нью-Йорке и где Индия пытается сыграть главенствующую роль. Но что интересно, среди 123 приглашённых на этот самый виртуальный саммит "Голос Глобального Юга" по какой-то чудесной, волшебной случайности не нашлось места Китаю.

Таким образом претензии на лидерство в Глобальном Юге, а также на посредничество в международных переговорах у Индии и у Китая, не говоря уж о Бразилии, весьма шаткие, вся переговорная эпопея пока пробуксовывает.

Да, переговоры о мире — это явно не отличительная черта нынешнего турбулентного и крайне брутального времени.

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Уточнения

«Ва́шингтон пост» (англ The Washington Post переводится как «Вашингтонская почта») — американская ежедневная газета. Издаётся в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединённых Штатов Америки, также входит в число старейших и влиятельных. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. Лозунг газеты «Демократия умирает во тьме» начал появляться на его главном заголовке в 2017 году. Газета получила 69 Пулитцеровских премий, в том числе шесть отдельных премий в 2008 году, только Нью-Йорк Таймс в 2002 году смогла получить больше премий за один год — семь наград.

Наре́ндра Дамодарда́с Мо́ди (англ. Narendra Damodardas Modi, гудж. નરેંદ્ર દામોદરદાસ મોદી, хинди नरेन्द्र दामोदरदास मोदी; род. 17 сентября 1950, Ваднагар, Бомбей) — индийский политический и государственный деятель, премьер-министр Индии с 26 мая 2014 года, лидер Бхаратия джаната парти. В 2001—2014 годах — главный министр штата Гуджарат.