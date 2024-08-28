Что тормозит переговорные процессы на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке? Мнение историка Митиной

Историк Митина: "Мирными соглашениями в мире и не пахнет"

Мир турбулентен, в нём много горячих точек, и вокруг каждой формируется переговорный процесс. Что это за процессы? Всегда ли они эффективны и приводят ли к желаемому результату? Переговоры на Южном Кавказе и на Ближнем Востоке специально для Pravda.Ru в авторской передаче "Личное мнение" комментирует историк Дарья Митина.

— Сегодня слово "переговоры" будет звучать достаточно часто, потому что это, наверное, самое главное слово нашей международной повестки. Начнём с ближнего зарубежья.

Армения и Азербайджан — мирным соглашением и не пахнет

Перед новым 2024 годом было множество прогнозов о том, что между Арменией и Азербайджаном скоро будет подписано мирное соглашение, которое зафиксирует поствоенную реальность. Сегодня уже конец августа, но мирным договором даже и не пахнет. При этом обе стороны заинтересованы в переговорах. Периодически их представители подтверждают, что готовы исключить то один, то другой спорный вопрос из текста будущего соглашения. Но почему-то это не приближает ни сами переговоры, ни их документальные результаты. Например, недавно представители и Армении, и Азербайджана подтвердили, что готовы исключить вопрос об открытии транспортных коммуникаций из текста мирного соглашения. Можно было бы ждать какого-то прорыва, но его не случилось.

Кроме того, не всегда подписание мирного соглашения означает немедленное наступление мира, здесь нет линейной зависимости, и тому есть множество примеров в мировой практике.

Вообще, конфликтное урегулирование мало зависит от наличия или отсутствия подписи на листке бумаги. Оно зависит от совершенно других факторов.

Интересы Азербайджана

Сегодня в подписании мирного соглашения несколько больше заинтересован Азербайджан. И это понятно: в сентябре в стране пройдут парламентские выборы. Как и президентские, они будут досрочными. На этих выборах будут легитимизированы и зафиксированы новые посткарабахские реалии. И, конечно, у Баку есть большой интерес закрыть карабахский гештальт неким документом.

Интересы Армении

У Армении тоже есть интерес в том, чтобы переговоры осуществлялись, потому что легитимность правительства Никола Пашиняна держится на доверии. А доверие — вещь хрупкая: надо показать прогресс по карабахскому вопросу, хотя, в общем-то, Карабах проигран Азербайджану в чистом виде. Тем не менее нужно поддерживать иллюзию, что идёт процесс и что будут какие-то дипломатические подвижки.

Поэтому для Армении эти переговоры тоже важны. Армения надеется смягчить положения договорного документа, чтобы это не выглядело совсем проигранной войной.

До наступления мира ещё очень далеко. Несогласованной оказывается граница, ожидаются мероприятия по её демаркации и делимитации. Без этого вообще не очень понятно, где одна страна заканчивается, а другая начинается. Азербайджан пытается сделать так, чтобы из официальных армянских документов были исключены идеи единства бывшей Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области, чтобы даже духа этого не осталось. Соответственно, он давит на армянское правительство с целью изменения основополагающих документов Республики Армения, в частности Конституции.

Третьи стороны переговоров Армении и Азербайджана

Всё осложняется тем, что переговоры не ведутся в вакууме. Это не переговоры двух противоборствующих сторон, это многосторонние многоаспектные переговоры, где ключевую роль по-прежнему играют Соединённые Штаты Америки.

Раньше ключевую роль играла Россия, но сейчас Штаты её активно вытесняют. И способствует этому вытеснению то, что Армения резко взяла курс на сближение с империалистическим Западом в ущерб России. С учётом новых реалий очень сложно говорить о том, что влияние России на переговорный процесс будет существенным.

Президент Владимир Путин в ходе своего визита в Баку обещал, что доведёт до премьер-министра Армении Никола Пашиняна итоги разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Баку диктует повестку, а Армении остаётся принимать статус-кво.

Тем не менее Россия пытается здесь сыграть каким-то образом. Главная задача — это избавление от навязчивой опеки Соединённых Штатов. Вытеснить Россию из Южного Кавказа — это стратегическая задача американского госдепартамента, который уже во многом преуспел. Выдавливание России успешно осуществляется в ускоренном темпе. И громкие помпезные визиты в Баку к этой ситуации ничего нового не добавляют.

Понятно, что у России в Закавказье есть один достаточно условный, но союзник — это Азербайджан. Грузия начинает робкий поворот в нашу сторону, но только начинает и очень робкий. Что с Арменией — понятно.

Теперь перемещаемся с Южного Кавказа к югу и попадаем в Сирию.

Сирия

Сирийская армия совершила резкий марш-бросок, взяла под контроль город Абу Хамам в провинции Дейр-эз-Зор и начала движение в сторону города Маядин. Эти районы до последнего времени находились под контролем так называемых курдских "Сирийских демократических сил". Речь идёт о некой локальной военной операции.

Для курдов Рожавы это было достаточно неожиданно, и курдские "Сирийские демократические силы" уже бьют во все колокола и пишут письма в Организацию Объединённых Наций.

На самом деле сирийские войска вполне могут проводить любые операции на этих территориях по той простой причине, что это законная территория Сирийской Арабской Республики.

Я думаю, что такой резкий рывок на территории, по факту занимаемые сейчас курдами, был согласован Башаром Асадом в ходе его переговоров с Владимиром Путиным. Недавно секретарь Совбеза Сергей Шойгу был в иранской столице и общался с политическим руководством Иранской Республики. Вполне возможно, обсуждалась сирийская военная операция на своей же собственной территории.

Сирийская территория сейчас делится на три неравные части:

территории под контролем законного сирийского правительства — это приблизительно 2/3 территории Сирии образца 2011 года, до начала войны; территории, которые находятся под курдами, так называемыми "Сирийскими демократическими силами", а на самом деле под Штатами, потому что Соединённые Штаты опосредованно через курдов этими территориями управляют; территории в районе Идлиба и вокруг него на севере Сирии, где сейчас хозяйничает Турция.

Судя по всему, мы находимся в преддверии масштабных сирийско-турецких переговоров, которые станут возможными только тогда, когда Сирия решит вопрос с территориями, находящимися под контролем сирийских демократических сил. Тогда прямые переговоры в формате Башар Асад — Реджеп Эрдоган станут реальностью. А пока мы можем только гадать, но вся логика освобождения сирийской территории от иноземного контроля к этому ведёт. И переговоры весьма и весьма возможны.

Катар, Доха

А вот в катарской Дохе 16 августа закончился первый тур переговоров между Израилем и палестинской группировкой ХАМАС о перемирии в секторе Газа. Почему в катарской Дохе? Доха — это традиционное место всех ближневосточных переговоров.

Переговоры инициированы Соединёнными Штатами, чья заинтересованность здесь очевидна. В ноябре будут выборы, и для демократической администрации Штатов очень важно выложить определённые козыри.

В данном случае ими могут быть перемирие или мир в Газе и успешное украинское наступление на территориях традиционной России, в Курской и Белгородской областях. Тогда путь Камалы Харрис к президентскому посту будет открыт. Если американцам удастся уговорить Иран отказаться от удара возмездия в отношении Израиля в ответ на убийство Исмаила Хании и других лидеров партии ХАМАС, это будет подарком демократам к выборам.

ХАМАС — постоянный катарский клиент, он чувствует себя в Дохе как рыба в воде. Доха является вторым местом жительства для многих руководителей ХАМАС.

Но нужно понимать, что интересы ХАМАС и Ирана здесь находятся не в прямой корреляции, а, скорее, в обратной. Зачем Ирану ускорять израильско-палестинское урегулирование, когда война в Газе отвлекает силы Израиля от проиранской "Хезболлы" на севере?

Другой вопрос, что Соединённые Штаты могут предложить Ближнему Востоку. Здесь нам остаётся только гадать, потому что никаких документов, которые попадали бы в открытую печать, мы не видели. Мы пользуемся домыслами, аналитическими умозаключениями, инсайдами, а их предостаточно.

Если госсекретарь США Энтони Блинкен, в очередной раз посетивший Израиль, и привёз Биньямину Нетаньяху какие-то предложения, ни Палестина, ни Иран на его условия не пойдут.

Израилю выгодно поддерживать иллюзию, что он активно участвует в переговорах, потому что внутренняя ситуация в Израиле крайне нестабильная, идут протесты.

Сегодня налицо признаки эскалации:

внутренние разборки в иранском Корпусе стражей Исламской революции и Генштабе Ирана; активный поиск причастных к убийству Исмаила Хании; Иран разворачивает вдоль своих границ противовоздушную, противоракетную оборону; идёт переброска вооружений в Йемен и в Ливан.

Проекты соглашения Израиля и Палестины: версии

В чём же может состоять проект соглашения об окончании войны? Что привёз Блинкен в Израиль и о чём разговаривали в высоких израильских кабинетах?

Согласно одной из версий, армия Израиля должна выйти с 40% занятых палестинских территорий, оставить там свои контрольно-пропускные пункты и силы на оставшихся 60% для контроля и безопасности, открыть для беженцев границы и доступ в палестинские порты.

В то же время, как пишут разные источники, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовская Аравия выделят 10 млрд на восстановление инфраструктуры и быстровозводимого жилья. 10 млрд долларов — очень странная цифра, это даже не та сумма, которая нужна для восстановления той части Бейрута, которая была снесена в результате недавних взрывов. Что уж говорить о Газе, которую практически стёрли в порошок, снесли с лица земли.

Согласно этой же версии, мирное соглашение подразумевает сворачивание военной деятельности как ХАМАСа, так и "Хезболлы". Интересно посмотреть на лица иранских и палестинских руководителей, когда они прочтут эти пункты. Дальше комиссия по расследованию гибели заложников в Газе и т. д., и всякие такие мелочи. На самом деле, конечно, смешно. И я думаю, что если такая версия имела место быть, то её очень быстро отправили в корзину.

Есть другая версия, состоящая в том, что Израиль предоставляет гуманитарный коридор для вывода боевиков ХАМАС на территорию Египта, на Синай. Если Израиль сделку не срывает, то более трёх тысяч бойцов ХАМАС выходят в Египет, после чего вступает в силу соглашение о прекращении огня, сворачивание военных операций "Хезболлы", отмена смертоносного ответа Ирана в отношении Израиля. Здесь тоже смешно хотя бы потому, что Египет категорически против того, чтобы открывать границу и пускать палестинских братьев на земли Синая, он уже неоднократно обозначал свою позицию на переговорах различного уровня. То есть гуманитарный коридор для палестинского исхода на Синай — это ситуация достаточно фантастическая.

Так что пока мы не можем говорить, что переговоры в Дохе успешны.

Уточнения

Ира́н (ایران [ʔiˈɾɒn]), с 1979 года Исла́мская Респу́блика Ира́н (перс. جمهوری اسلامی ایران‎ — Джомхури́-йе Эслɒми́-йе Ирɒ́н; до 1935 страна была известна также как Пе́рсия) — государство в Передней Азии со столицей в Тегеране. На западе граничит с Ираком, на северо-западе — с Азербайджаном, Арменией, Турцией, на севере — с Туркменистаном, на востоке — с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омывается Каспийским морем, с юга — Персидским и Оманским заливами Индийского океана.

Караба́х (азерб. Qarabağ, арм. Ղարաբաղ) — историко-географический регион в Восточном Закавказье, состоящий из Равнинного Карабаха и Нагорного Карабаха. В XVI — середине XVIII веков — бегларбекство (провинция) Сефевидской империи, где низменности и предгорья входили в мусульманские ханства, а нагорные территории в армянские меликства; в середине XVIII — начале XIX веков здесь существовало Карабахское ханство; с 1805 года — в составе Российской империи; в советское время — в составе Азербайджанской ССР. В настоящее время входит в состав Азербайджанской Республики. Часть территории с начала 1990-х годов до сентября 2023 года де-факто контролировалась непризнанной Нагорно-Карабахской Республикой. б., 1890—1907.

Сирийские демократические силы (СДС) (также Демократические силы Сирии или Сирийская демократическая армия) (араб. قوات سوريا الديمقراطية‎, курд. Hêzên Sûriya Demokratîk, англ. Syrian Democratic Forces, SDF) — военный альянс в Сирии, образованный 10 октября 2015 года при поддержке международной коалиции в Сирии, возглавляемой США. Ядро СДС составляют курдские отряды самообороны (YPG и YPJ). В состав СДС также входят вооружённые отряды сирийской арабской оппозиции (Джейш-ат-Тувар и др.), ассирийские и туркменские отряды. Действует в северных районах Сирии (Заевфратье).