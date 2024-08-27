"Для нас нет ничего дороже независимости и свободы" — генерал-майор вьетнамской армии Чинь Куок Кхань:

Генерал-майор вьетнамской армии Чинь Куок Кхань: "Россия для нас — это святое"

2024 год открыл новую страницу во взаимоотношениях России и Вьетнама. Как этой небольшой стране, пережившей войны и оккупации, удаётся жить в мире со всеми странами? Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова поговорила об этом с генерал-майором вьетнамской армии, военным экспертом Чинь Куок Кханем.

— Вьетнам — небольшое государство с населением 100 млн человек. Но в этом году ваша страна стала центром притяжения для трёх президентов крупнейших стран мира — Китая, США и России. Почему Вьетнам вдруг стал так важен?

— Вьетнам сегодня находится в центре мирового развития. Мы входим в регион Юго-Восточной Азии, АСЕАН, который сейчас играет очень большую роль на международной арене. Организация АСЕАН сегодня — это десять стран, более 600 млн человек. Вьетнам благодаря своей миролюбивой политике, нейтралитету дружит со всеми странами. Мы вступили в АСЕАН более 20 лет, и с каждым годом эта организация играет всё более заметную в обществе. США, Китай, Россия — члены Совета безопасности ООН. И если они хотят играть важную роль в мире, они должны взаимодействовать с АСЕАН, а значит, и с Вьетнамом.

— Вьетнам стал одним из главных лидеров?

— Мы не говорим, что мы становимся лидером. Мы считаем, что Вьетнам должен вносить свой вклад в общее развитие региона и в целом всего мира.

Треугольник США — Китай — Вьетнам

— Сейчас идёт противостояние между Китаем и США, у каждой из этих стран свои интересы. Какую роль в них будет играть Вьетнам? Американцы создают антикитайскую коалицию?

— Мы не хотим ущемлять интересы других стран. Мы не будем делать что-либо в ущерб интересам Китая, Америки или России. Наши руководители всегда говорят: в этом мире мы должны делать так, чтобы все выиграли.

— Так же не бывает.

— Бывает. Мы своей деятельностью это доказали. Мы не хотим сотрудничать ни с Китаем против американцев, ни с американцами против Китая. От этого только вред.

— Но американцы ведь не просто так инвестируют во Вьетнам? Они фактически открыли вам американский рынок, они вкладывают сюда деньги, здесь бурно развивается промышленность. Они ведь могут вас начать шантажировать.

— Мы знаем, что такова политика американцев. Но мы делаем всё, чтобы этого не допустить.

Инвестиции — взаимовыгодный проект, а эмбарго вредит всем. Мы дружим со всеми странами, а для этого надо иметь по всем вопросам своё независимое ни от кого мнение. Позиция "если ты не со мной, то ты против меня" не наша, мы уже имели подобный опыт.

Я работал с Россией, я знаю культуру вашей страны, уважаю, люблю её. Сегодня США давят на Россию, вводятся санкции. Но я думаю, у них ничего не получается. Надо иметь мужество признать свою вину, свои ошибки и отказаться от неверных решений. Но пока, я думаю, они этого не сделают.

— Американцы вкачивали на Украину деньги, фактически превратили Украину в анти-Россию. Мне кажется, то же самое они попытаются сделать с Вьетнамом: вкладывая сюда деньги, они хотят сделать анти-Китай. Вы не боитесь этого?

— Ваше сравнение некорректно. Американцы использовали Украину против России, потому что хотели этого давно, ещё с 50-х годов, во времена плана Аллена Даллеса. После распада Советского Союза в 1991 году они думали, что сделали правильное решение. Они хотели разрушить и разделить Россию и использовали для этого Украину, потому что там есть националистические настроения.

— А с Вьетнамом дело обстоит иначе?

— Не надо думать, что американцы хотели использовать Вьетнам для борьбы против Китая. Этого никогда не будет, потому что мы уже победили американцев, выгнали их. Конечно, у них есть цель, но они никогда не собирались использовать Вьетнам в своей борьбе против Китая. Вьетнамцы — совсем другие, Вьетнам никогда не давал им возможности даже думать об этом.

Вьетнам дружит с Китаем, с Японией, с Южной Кореей, Австралией и другими странами АСЕАН. Вьетнам дружит с Россией и с США. Вьетнам — это совсем другая страна.

Взаимоотношения Вьетнама и России

— Как во Вьетнаме относятся к нашей спецоперации на Украине?

— Самое главное — надо знать причину. Почему так случилось? Что за этим стоит? Я как военный знаю, что это не война между Россией и Украиной. Фактически это война между Россией и коллективным Западом во главе с США. Они не скрывают, что хотят нанести стратегическое поражение России, развалить её. Потому что только Россия смогла подняться против однополярной системы в мире. Даже Китай не может.

— Почему?

— У Китая свои интересы. Они не смогли противостоять однополярности мира, потому что к этому надо готовиться. Я считаю, что Владимир Путин готовился с 2000 года, уже 25 лет.

Понимаете, эта война — не шутка, к ней надо готовить весь народ, всё государство. После 1991 года у вас был хаос. В 2000 году, придя к власти, Владимир Путин понял, что надо идти другим путём. Специальная военная операция — это способ подняться. Когда политик не может решить дело мирным путём, остаётся путь военный.

— Когда у вас шла война в течение 20 лет, Россия очень помогала вам. Сейчас трудная ситуация у нас: мы воюем с коллективным Западом. Чем Вьетнам может помочь нам?

— Мы вас поддерживаем, выступаем против резолюций ООН, осуждающих Россию.

Мы сотрудничаем, развиваем с вами отношения. Сейчас военная делегация Вьетнама во главе с министром обороны находится в России. Я уже 24 года работаю в Обществе Вьетнамо-Российской дружбы. Конечно, на отношения влияют международные санкции. Например, вьетнамская авиакомпания летает на Boeing или Airbus, и санкции не разрешают полёты в Россию. Мы очень осуждаем односторонние порядки, которые нам навязываются.

Важно, что в развитии наших отношений заинтересовано не только руководство страны, но и народ, простые люди. Мы уверены в том, что, как и раньше, победа обязательно будет за Россией.

— Молодое поколение знает что-нибудь о России?

— Знает. Здесь очень важны тенденции в воспитании детей. Мы, наше общество, воспитываем детей так, чтобы они больше знали о России и не забывали, какую помощь она оказывала Вьетнаму в самые трудные времена. Мы уже восьмой год проводим Международный детский конкурс "Я рисую Вьетнам, я рисую Россию". Ведь чтобы рисовать Россию, дети должны изучать культуру, страну, людей, историю отношений.

И я надеюсь, что война скоро закончится.

— Но это не значит, что снимут санкции.

— Я полагаю, придётся снять. Санкции приносят не только односторонний ущерб, экономисты это знают. Россия — это огромнейший рынок: это и СНГ, и Евразия, и БРИКС. Поэтому им придётся отменить санкции, они не вечны. Если руководители стран прислушиваются к мнению своих народов, они должны поменять свою ошибочную политику. Сейчас мир живёт в эпоху интеграции, глобализации.

— Сейчас генеральным секретарем Коммунистической партии Вьетнама стал президент То Лам, человек из спецслужб. Как мы это называем, силовик. Его приход что-то меняет в отношениях России и Вьетнама?

— Я уверен, что меняет, и к лучшему. В следующем году намечается визит нашего руководителя в Россию, и мы готовимся к этому.

— Главы наших стран, России и Вьетнама, оба — силовики. Это облегчает взаимопонимание?

— Дело не в этом. То Лам выражает чаяния всего вьетнамского народа по отношению к России. Мы любим Россию и никому не позволим ухудшить наши отношения. Россия для нас — это святое.

Холодная горячая война в мире

— Вы не считаете, что сейчас в мире идёт новая холодная война?

— Возможно, она идёт, в другой форме. Мы сами даём такие названия — горячая, холодная. Но сегодня это не только холодная, это горячая война.

— На ваш взгляд, когда окончится горячая стадия, мир поделится окончательно? Будет холодная война и новый железный занавес? Вы оптимист, вы говорите о том, что санкции скоро снимут, а мне кажется, что всё только начинается. Мир снова разделится.

— Я так не думаю. Действительно, борьба происходит всегда. Потому что борьба — это толчок к развитию. Запад пытается диктовать свои правила, но другие страны к ним не всегда прислушиваются. Я не отрицаю, что у американцев очень много возможностей, это большая страна с большими ресурсами в экономике, политике, военной информации и т. д. Но они не могут делать всё, как они считают. Например, они много раз заставляли Израиль прекратить войну против ХАМАС. Но Израиль их не слушает, он делает по-своему.

Не думаю, что они могут указывать, что делать развивающимся странам. Я говорю про БРИКС.

Со временем влияние США уменьшается. Потому что до сих пор их политика построена на грабеже. Франция, Англия и другие страны долгое время эксплуатировали неравенство. Сегодня люди обрели достоинство, они знают, что могут защищать свои территории.

Если раньше французы смогли захватить Вьетнам, использовать его ресурсы, то сегодня это уже невозможно. И не только Вьетнам, но и другие страны, например, африканские.

Сегодня время сотрудничества: если ты хочешь иметь с кем-то дело, надо заключать договоры, соглашения.

Вьетнамское экономическое чудо

— В 90-е годы считалось, что с Вьетнамом покончено, что страна лежит в разрухе. И вдруг за 30 лет Вьетнам так поднялся. Что послужило толчком?

— Народ Вьетнама любит самостоятельность. Если бы мы не были самостоятельны и свободны, мы не смогли бы развивать свою страну.

Наш лидер Хо Ши Мин говорил, что нет ничего дороже независимости и свободы. А чтобы быть свободным и независимым, надо быть сильным.

Мы народ с тысячелетней историей, культурой. И только когда мы были слабыми, нас захватили. Мы победили всех врагов. Настало время строить. Почему мы смогли сделать это всего за 30 лет?

Наш народ понимает своё место в мире и хочет быть свободным, развитым.

Наше руководство понимает чаяния народа и всё делает для него.

У нас было очень много ошибок, но мы смелые, мы признали свои ошибки и изменились. В 1986 году у нас началась так называемая политика обновления.

Мы не разрушили систему, как вы в 1991 году. Мы её сохраняем. Наша страна подчиняется руководству, и мы знаем, что сначала надо накормить народ. Мы разделили земли между крестьянами, дали свободу заводам, предпринимателям, мы открыты для международного сотрудничества, инвестиций, использования новых возможностей.

Но самое главное — это наши люди.

Я вижу, что даже такие сильные, крупные страны, как Германия, Франция, Англия, живут под диктовку американцев. Потому что у них нет своих сильных лидеров. А надо полагаться на собственные силы.

Но сейчас в мире нельзя жить изолированно, надо сотрудничать. А когда ты более сильный, то можешь договариваться с партнёрами.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты, что отражено и в названии государства. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице (ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном)).

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (ASEAN) (англ. Association of South East Asian Nations) — политическая, экономическая и культурная региональная межправительственная организация 10 стран, расположенных в Юго-Восточной Азии. АСЕАН образована 8 августа 1967 года в Бангкоке вместе с подписанием «Декларации АСЕАН», более известной как «Бангкокская декларация». Договорное оформление ASEAN произошло лишь в 1976 году в подписанных на острове Бали Договоре о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Декларации согласия ASEAN.