Вьетнам стал центром притяжения инвестиций со всего мира, но, к сожалению, не только их — вьетнамский дипломат Нгуен Тьи Там

Дипломат Нгуен Тьи Там: "Сегодня Вьетнам пытаются расшатать внешние силы"

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Вьетнам, переживший в XX веке многочисленные войны и вторжения, сегодня является одной из самых экономически мощных стран Тихоокеанского региона. О рецепте вьетнамского экономического чуда спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой рассказал вьетнамский дипломат Нгуен Тьи Там.

— В течение года Вьетнам посетили три президента: России, Китая и США. Почему такое внимание к небольшой стране с населением 100 млн человек? Какая игра тут идёт?

— Сегодня в Тихоокеанском регионе, в частности в АСЕАН, Вьетнам выступает как лидер. По экономической мощности, по экономическим показателям, экспорту, импорту, инвестициям, по населению Вьетнам становится одним из ведущих рынков.

У нас из года в год стабильный прирост ВВП, что позволяет нам быть одной из первых стран региона.

Америка приехала сюда, чтобы догнать Россию по уровню отношений с Вьетнамом. Ведь мы с Россией ещё 12 лет назад установили отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства. А американский президент только в этом году приехал предложить нам сотрудничество. То есть они на 12 лет опоздали.

Экономическая привлекательность Вьетнама

— Южная Корея, США, Япония, практически все страны Запада и Китай вкладывают сюда деньги? Почему они выбрали Вьетнам?

— Инвесторы — не такие наивные или глупые, чтобы выбрасывать деньги на ветер.

У нас в последние десятилетия продолжается золотое время нового развития. Вьетнам стал центром притяжения инвестиций, потому что у нас есть все необходимые возможности.

Недорогая, но квалифицированная, умная рабочая сила.

Намного лучше стала инфраструктура: дороги, аэропорты, порты. Всё это облегчает ввоз и вывоз товаров за границу и по стране.

У нас проводятся реформы административного управления, реформируются экономическая, социальная политика.

— Что вы имеете в виду?

— Например, я хочу сделать инвестиции. Раньше это было очень сложно: долгий путь от идеи до воплощения. Сейчас всё делается в одном окне, все вопросы, связанные с выделением участка, с налогами, с заводом, строительством, решаются очень оперативно, без всяких придуманных махинаций, проволочек и т. д. Все компоненты, все факторы способствуют эффективному достижению конечной цели.

— Вы убрали бюрократию?

— Да. Сейчас этого уже очень мало. Если чиновник делает это сознательно, его сразу заметят и снимут с должности. Сейчас всё очень прозрачно: тебе помогают, подсказывают, создают все условия для быстрого разрешения вопросов, связанных с тем или иным инвестиционным проектом.

— Вьетнам часто называют новым сборочным цехом в Азии, раньше так говорили о Китае. Почему сегодня инвестиции уходят из Китая во Вьетнам?

— Я думаю, что здесь и экономические, и политические причины. Китай действительно был сборочным цехом мира в своё время. Но сейчас идёт другое разделение, другая специализация. Они пошли в более современные, индустриальные, технологически сложные вещи: новые типы автомобилей, которые потребляют энергию другого профиля, электромобили, промышленные чипы, более сложные операции.

А одежда, обувь, переработка сельхозпродуктов или сбор электронных приборов, типа телефона, телевизора, магнитофона, переходят сюда.

— То есть во Вьетнам переходит вся электроника?

— Электроника, одежда, обувь. Всё это было очень популярно в Китае. Я не говорю, что там уже вообще их нет, но меняется тенденция. Куда инвесторам выгодно, туда они и идут. В Китае уже не так выгодно, как здесь, во Вьетнаме. Это как кораблестроение. Раньше оно было очень популярно в таких странах, как, Южная Корея, Швеция, Голландия. А сейчас строить корабли начинают во Вьетнаме. Это новое направление.

Мягкая сила Америки во Вьетнаме

— Американцы всегда используют мягкую силу, сейчас они обрабатывают Вьетнам. Раньше у вас было поколение, которое знало Россию. Новое поколение учит английский язык, слушает американскую музыку. У вас создают пятую колонну. Как вы с этим будете бороться?

— Вы задали вопрос, который действительно меня мучает, потому что я на своем веку всё это прошёл, я чувствую эту проблему Вьетнама. Я понял из примеров других стран, что это такое, возьмите ту же Украину, другие страны.

Я считаю, что во Вьетнаме есть такая опасность. Сейчас США разными путями заходят сюда, прикрываясь доброжелательными целями или миссиями. Но если здесь не быть начеку, рано или поздно наступит такой день, когда будет очень сложно выкручиваться из ситуации. Я слежу за ситуацией во Вьетнаме по видимым и невидимым картинам вьетнамской жизни. Два года назад на центральном плато были массовые беспорядки, типа Майдана в Киеве. Это было народное восстание, но оно было подпитанным извне. В него были вовлечены этнические группы, религиозные меньшинства…

— О, это любимая игрушка американцев.

— Сейчас идёт суд над зачинщиками беспорядков, недавно были объявлены последние приговоры.

— Это была попытка раскачать Вьетнам?

— Да. Кроме того, возникают разные курсы, попытки создать университет, колледжи и гранты на обучение. И постепенно, шаг за шагом, методично, изощренно, в скрытой форме идёт попытка расшатать общество Вьетнама изнутри.

— И создать пятую колонну?

— Попытка идёт, по крайней мере.

— У вас же есть комсомол?

— Комсомол есть, он играет какую-то роль в политической жизни Вьетнама. Но его фактическое, действительное влияние на молодёжь, с точки зрения воспитания, патриотизма, духа традиций дедов и отцов, не такое сильное. Комсомол существует скорее вынужденно, для показа и мало кого интересует. Молодёжь формально носит значок, но под значком сердце бьётся по-другому, не по-комсомольски.

— Похоже на вариант позднего Советского Союза?

— Это опасно. Я за то, чтобы больше внимания уделять демократии: не надо держать человека за каким-то забором, надо выпустить его в мир. Но перед этим надо идеологически, политически подготовить новое поколение. Ведь наступит такое время, когда деды и отцы уйдут. И если сейчас не отвоевать молодёжь, все наши усилия пойдут прахом. А это не требует много времени.

Возьмите Украину, например. От Майдана в 2014 году до сегодняшнего дня — всего десять лет. А что сделано с этой страной? Во что она превратилась?

Отношение к России во Вьетнаме

— Америка превращала Украину в анти-Россию. То же самое она попытается сделать с Вьетнамом, превращая его в анти-Китай.

— Я не исключаю, что есть такие попытки, но пока очень скрытые. Потому что с вьетнамцами не так легко, это нельзя им так подать. В отношении Китая всё проще, потому что для этого есть почва. А в отношении России, я думаю, сложнее. Потому что Россия во Вьетнаме воспринимается как бывший Советский Союз. А Советский Союз для нас — это спаситель.

— Но молодёжь об этом уже не знает.

— Нет, ещё знает, что из всех держав только Россия нам помогала и ничего плохого не делала, не предъявляла претензий ни на наши земли, ни на нашу жизнь. Она только теряла из-за нас и материальные, и человеческие ресурсы. Пока вьетнамцы об этом ещё помнят. В отношении России такие происки ещё не пройдут. Вьетнамская элита знает, что идёт холодная война. И в отношении Вьетнама тоже. Вьетнам пытаются сделать объектом манипуляций. Политическое руководство страны об этом знает, поэтому дипломатический курс и политика Вьетнама уже определены в решениях нашей партии: мы не выбираем лагерь, мы не выбираем союзника или противника, мы за правду, за справедливость.

— Сегодня идёт борьба между Россией и НАТО. На чьей стороне Вьетнам?

— Возьмите недавние события. У нас избран или назначен новый президент То Лам. Из всех европейских стран только Украина не прислала поздравление. Это говорит, на какой стороне мы в этом вопросе. Но мы не можем открыто, во весь голос, на весь мир кричать, что мы за Россию в этом вопросе.

Я за правду. Это не Россия завоёвывает Украину. Россия прекращает попытку Запада использовать Украину против России. Смотрите, кто сейчас с кем воюет. Это война НАТО во главе с Америкой против России на Украине. Если бы были только Россия и Украина, я думаю, за три дня вопрос был бы решён.

России нужен спокойный мир, чтобы НАТО не продвигалось на восток, чтобы была государственная, стратегическая безопасность. Больше ничего Россия не хочет. Дайте России спокойно жить. Нет. Разбили СССР. Сейчас хотят разбить дальше и Россию, расчленить, чтобы России как мощного, единого государства не было больше на карте мира. Если Украина станет нейтральным государством, никогда не вступит в НАТО, то наступит мир.

— В Коммунистической партии к власти пришёл новый лидер, президент То Лам, генеральный секретарь. В России считается, что пришли к власти скорее консерваторы, патриоты. Это так или не так? Какими будут взаимоотношения между Путиным и То Ламом?

— Интересное название — консервативные патриоты. Надеюсь, что так оно и есть, потому что Вьетнаму сейчас нужен подобный лидер.

Такие лидеры, как ваш Владимир Путин и наш То Лам могут принести много пользы развитию наших отношений. Я чувствую, что между ними, как между лидерами и личностями, хорошие отношения. По крайней мере, они друг другу симпатизируют.

То Лам сейчас — и президент, и генсек, у него есть возможность поднять перед руководством страны вопрос об улучшении, обогащении отношений с Россией. Например, сделать торгово-экономические и инвестиционные взаимосвязи более конструктивными и реальными. Я также говорю о договорённостях о строительстве атомной станции во Вьетнаме, планы о которой отложены.

— Вьетнаму нужна энергия?

— Да. Вопрос обеспечения энергетической безопасности государства, один из важнейших факторов государственной безопасности в целом, стоит как никогда остро. Когда приехал Путин, а президентом и генсеком стал То Лам, у меня опять возникла надежда, что к российскому проекту строительства АЭС во Вьетнаме в будущем вернутся.

Уточнения

То Лам (вьет. Tô Lâm; род. 10 июля 1957, Нгиачу, район Ванзянг провинции Хынгйен, ДРВ) — вьетнамский генерал, политик и государственный деятель, президент Вьетнама с 22 мая 2024 года, генеральный секретарь ЦК КПВ с 3 августа 2024 года. С 2016 — член Политбюро ЦК КПВ и министр общественной безопасности СРВ. Возглавлял вьетнамскую полицию и органы госбезопасности, считается одним из самых влиятельных партийно-государственных руководителей.

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты, что отражено и в названии государства. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице (ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном)).