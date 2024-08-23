Россия "посадила дерево" во Вьетнаме. Одна из самых влиятельных женщин мира Тхай Хыонг о своём бизнесе и дружбе

Госпожа Тхай Хыонг: "Россияне — честный и вызывающий доверие народ"

13:14 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Её называют звездой Востока, розой из стали и самой успешной женщиной в Юго-Восточной Азии. Госпожа Тхай Хыонг, президент концерна ТиЭйч Груп, банкир и глава Вьетнамской ассоциации женщин-предпринимателей. Легенда Вьетнама. Она общается с президентами и главами государств по всему миру.

И она научила вьетнамцев пить молоко, открыв в 2009 году свою компанию по производству молока и молочных продуктов. Климат во Вьетнаме не очень подходит молочному животноводству, но теперь вьетнамцы с удовольствием пьют молоко и йогурты, едят сыры и мороженое. Продукция компании завоевала международное признание и получила множество наград.

Но самое главное для нас — госпожа Тхай Хыонг стала крупнейшим инвестором в Россию в такое трудное для страны время.

О звезде Востока Тхай Хыонг

— Уважаемая г-жа Тхай Хыонг, вы входите в число 50 самых влиятельных женщин Азии в списке Форбс уже много лет. Каково это — чувствовать себя могущественной женщиной?

— Я чувствую, что должна вести себя более ответственно. Ведь такой титул для меня — большая честь и даже подарок. Он заставляет меня задуматься: "А достойна ли я этой чести?" Так что я чувствую, что я обязана действовать так, чтобы быть достойной этого титула.

— Вы являетесь Героем труда Вьетнама. Насколько важно для вас это звание?

— Во Вьетнаме звание Героя труда присуждается тем, кто внёс реальный вклад в развитие общества, преодолев трудности и препятствия, чтобы подняться и добиться выдающихся достижений. Будучи удостоенным звания Героя труда, я чувствую себя очень польщённой и счастливой. Нужно стараться ещё больше, чтобы это не было разовым званием. Я мечтаю быть всегда признанной страной и обществом.

— Вы коммунист?

— Я не член Компартии, но иду по пути, по которому шли и идут коммунисты. Ещё я — дочь земли Нгеан, родины президента Хо Ши Мина, героя народа Вьетнама (основателя Вьетнамской компартии).

У нас очень сильная партийная ячейка, и я всегда поощряю своих сотрудников вступать в партию, если такие возможности имеются. Я хочу, чтобы они присматривали за мной и проверяли, правильно ли я поступаю.

Как ТиЭйч груп пришла в Россию

— У вас один из ведущих бизнесов в сельском хозяйстве Вьетнама. Ваша ТиЭйч Груп — одна из самых знаменитых и успешных компаний в Азии. Почему вы, человек, не близкий к России, вдруг решились открыть свой бизнес в нашей стране?

— Я очень люблю вашу страну. С тех пор, как я прочитала книгу "Как закалялась сталь" в 17 лет, слова главного героя Павла Корчагина стали частью моего багажа на жизненном пути, девизом всей моей жизни.

"Самое дорогое у человека — это жизнь. Она даётся ему один раз, и прожить её надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы".

Я начала бизнес в России, когда Россия подвергалась санкциям от западных стран и населению не хватало сельскохозяйственных продуктов, особенно молока и молочной продукции.

Я обращаюсь к России в период санкций — это совершенно естественно для нормального человека, ведь вьетнамская пословица гласит: "Когда ешь плоды, помни о том, кто посадил дерево".

И до сих пор я хорошо помню, что в годы войны во Вьетнаме Россия, не жалея себя, оказывала огромную и действенную поддержку и помощь вьетнамскому народу в борьбе за национальное освобождение.

Эти поддержка и помощь зародили у нас, вьетнамцев, любовь к России.

Помимо того, это решение было принято и с рыночной точки зрения. Мир стоит перед проблемами продовольственной безопасности. Россия обладает большими чистыми земельными и водными ресурсами. Во время шести месяцев зимней спячки деятельность микроорганизмов создаёт бесценную чистую биосистему в земле. Эти условия способствуют развитию крупномасштабного чистого сельского хозяйства, особенно если учесть, что власти Российской Федерации во главе с президентом Владимиром Путиным со свойственными им умелостью, решимостью и динамичностью принимают последовательные верные меры, чтобы раскрыть огромные потенциальные возможности сельскохозяйственного производства в стране.

Курс России на поощрение инвестиций в сельское хозяйство очень прозрачный и привлекательный, что поощряет российских и иностранных инвесторов. Это доказывается и на практике: Россия стала сельскохозяйственной державой, которая способна не только обеспечить собственный народ продовольствием, но и его экспортировать.

И ещё россияне — честный и вызывающий доверие народ. Раз правительство обещает инвесторам льготы и поддержку, такое обещание является долгосрочным и неизменным, другими словами, последовательным.

Это доказывается тем, что во времена пандемии и войны, когда рыночная ставка в стране повышается, льготная ставка для инвестиционных проектов, выделенная с самого начала, остаётся неизменной.

И последовательность отражается не только в федеральных законах и программах, но и выражается через сплочённость и систематичность в команде властей разных уровней. Нас привлекли в Россию не только удачные программы российского правительства в сельском хозяйстве, но и решимость и поддержка со стороны региональных властей во главе с губернаторами. Когда мы обсуждали вопрос инвестирования в Московскую и Калужскую области, губернаторы (тогдашний губернатор Калужской области Анатолий Артамонов и губернатор Московской области Андрей Воробьёв) сами приехали во Вьетнам и посетили наш молочный комплекс. Они проехали сотни километров на машинах из Ханоя в провинции Нгуе Ан, где посетили наши поля, наши коровники, наши заводы. И я думаю, что они были убеждены в наших успехах, поэтому и решили сотрудничать с нами. После того губернатор Калужской области Владислав Шапша также посетил нас и предложил новые возможности бизнеса в регионе.

Чтобы успешно реализовать инвестиционный проект, кроме усилий самого инвестора, очень важную роль играет поддержка властей — особенно руководящего человека. И мы видим это в России: от федерального уровня (это российское правительство под руководством президента Владимира Путина) до регионального (это правительства регионов во главе с губернаторами).

Это главные причины, почему я решила инвестировать в Россию, и я уверена, что добьюсь успехов, как сказал мне президент Владимир Путин на III Восточном экономическом форуме:

"Вы — талантливая бизнесвумен международного уровня, вы добьётесь успехов не только в России, но и в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

Бизнес ТиЭйч груп в России

Сегодня в Московской и Калужской областях работает первая очередь двух наших ферм. Общее поголовье — более 7000 коров. Средний надой нашей фермы составляет порядка 40 литров в сутки на голову, что намного выше среднего показателя России (порядка 25 литров в сутки). Это благодаря высокопродуктивным генетическим ресурсам животных, хорошему управлению фермой, в частности, кормам, которые мы производим на собственных полях. В наших проектах применяются высокие технологии и эффективный менеджмент, благодаря чему производятся качественные продукты при самых оптимальных затратах. Это и есть основа для успехов наших проектов в России.

Сегодня продолжаем строить вторую очередь молочных ферм в Московской и Калужской области, чтобы в следующем году довести до проектируемой мощности: каждая ферма на 6000 дойных голов (общее поголовье 12 тысяч голов). В Калужской области ещё строится один из крупнейших молокоперерабатывающих заводов России: мощность — 1000 тонн в сутки, первая очередь — 500 тонн в сутки. Планируем открытие в мае следующего года. Также реализуется проект в Приморском крае: одна ферма на 6000 дойных голов и один молокоперерабатывающий завод на 250 тонн в сутки. В мае 2024 года состоялась церемония закладки первого камня молочной фермы. Завершение проекта планируется к концу 2027 года. Кроме молочного бизнеса, мы также занимаемся растениеводством. В Республике Башкортостане и вышеуказанных регионах мы обрабатываем земли и выращиваем различные культуры:

пшеница,

подсолнечник,

люцерна,

соевые бобы,

овощи

и т. д.

— Как сейчас вы работаете в условиях санкций, когда имеются большие сложности во взаиморасчётах, платежах, потому что фактически нам парализовали банковскую систему?

— Я родилась в провинции Нгеан, родной провинции президента Хо Ши Мина. Это место революционное, а люди там — решительные.

Я начала бизнес в России во время эмбарго, потом мы сталкивались с эпидемией, а теперь идёт СВО. Сельское хозяйство, по сути, не находится под влиянием геополитики, потому что любой человек должен использовать сельскохозяйственные продукты, если продукты качественные. А мы очень уверены в наших продуктах, ведь мы применяем высокие технологии и науки управления для создания качественных продуктов при оптимальных затратах.

Когда я начала бизнес в России, представители местных властей меня спросили, где именно я хочу развивать проекты. Я просила, чтобы нам передали земельные участки, которые во времена Советского Союза принадлежали совхозам и молочным фермам. Ведь это места, тщательно выбранные специалистами и учёными Советского Союза для развития растениеводства и животноводства, а значит, что это подходящее место для развития агропромышленного комплекса. Остаётся только один вопрос: расчистка, мелиорация и ввод в оборот земли, которая была заброшена на два-три десятилетия. Конечно, это не простой вопрос, нам нужно приложить много усилий и ресурсов. Кроме того, мы также сталкивались с трудностями в поиске человеческих ресурсов, но благодаря привлекательным трудовым условиям мы успешно нанимаем местных людей, которые раньше покинули свои деревни, чтобы работать в городах. Теперь многие работают у нас на фермах. Это и способствует установлению и укреплению добрых чувств местных жителей к нашей компании.

Вопрос расчётов и платежей… Да, это непростой вопрос. Чтобы решить вопрос с платежами, нам приходится искать всякие способы, чтобы обойти проблемы. Главное — не нарушать законы. Мы использовали бартер или проводили расчёты в третьей стране. Ведь у нас есть китайские партнёры во Вьетнаме и России, мы вели переговоры с ними по проведению платежей между нами.

До сих пор для реализации проектов в России мы в основном используем собственные средства. Мы вложили в российские проекты около 300 млн долларов США. При этом кредитные средства от российских банков взяли только порядка 10 млн долларов США.

Об общей валюте стран БРИКС

— Что вы думаете о создании общей валюты стран БРИКС?

— Я думаю, что в конечном итоге руководители стран БРИКС найдут общую валюту. А я, как простой предприниматель, думаю, что пока странам хорошо бы провести двусторонние платежи прямо через наши внутренние валюты. Это будет здорово.

Секреты экономического успеха Вьетнама

— Почему Вьетнам добился такого ошеломляющего успеха в экономике?

— Первый фактор — это внутренняя сила народа. Вьетнамский народ оптимистичный и старается изменить себя, семью и общество. Мы прилагаем усилия, чтобы выйти из бедности и разбогатеть. Мы сильные и храбрые, как и российский народ.

Есть и другие факторы.

Стабильность.

Экономические реформы и политика открытых дверей: Вьетнам проводит множество реформ по либерализации торговли и привлечению инвестиций.

Молодое динамичное население — обильный и квалифицированный источник рабочей силы. Правительство Вьетнама также отдаёт приоритет образованию и подготовке кадров.

Страна также поощряет применение технологий и инноваций в производстве, бизнесе, зелёной энергетике и экономике знаний.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты, что отражено и в названии государства. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице (ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном)).

Молочное хозяйство (молочная ферма) — агропромышленное предприятие, производящее молоко-сырьё, в основном от молочных коров, а также от коз, овец, лошадей, верблюдов и некоторых других сельскохозяйственных животных. == Литература == Хазанов Е. Е., Гордеев В. В., Хазанов В. Е. Технология и механизация молочного животноводства / под. ред. Е. Е. Хазанова. — 2-е. — СПб.: Лань, 2016. — 352 с. — ISBN 978-5-8114-0946-4.

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