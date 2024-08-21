Полковник Ле Тхе Мау: "Вьетнам — новый азиатский тигр"

Полковник Ле Тхе Мау: "Вьетнам выбирает не чью-то сторону, а свои национальные интересы"

13:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российско-вьетнамские отношения насчитывают более 70 лет. Нужна ли сегодня Вьетнаму дружба с Россией? Что такое четыре "нет" вьетнамской политики? На эти и другие вопросы в интервью спецкору Pravda.Ru Дарье Асламовой во Вьетнаме отвечает полковник Ле Тхе Мау.

Почему Вьетнам так важен

— Только в течение года Вьетнам посетили президенты трёх сверхдержав — России, Китая и США. Вьетнам — небольшая страна, население — 100 миллионов. Почему Вьетнам стал такой точкой притяжения, что всем нужно от Вьетнама?

— Вьетнам привлекает внимание многих стран по трем факторам.

Международный контекст

В настоящее время между США и Россией очень жёсткое соперничество, в центре которого украинский кризис. Некоторые западные и российские эксперты считают, что между США и Россией идет гибридная война. В этой ситуации американцы привлекают все страны мира, в том числе и Вьетнам, чтобы создать антироссийский фронт.

Что касается Китая, то сейчас между США и Китаем тоже идет всестороннее соперничество, и США тоже хотят привлекать все страны, в том числе Вьетнам, чтобы создать антикитайский фронт.

— То есть вы ключевая страна антикитайского фронта?

— Да. Они хотели привлечь Вьетнам. Поэтому России и Китаю как никогда раньше надо укрепить и развивать всестороннее всеобъемлющее сотрудничество с Вьетнамом.

Геополитическое положение

Вьетнам занимает очень особенное геополитическое положение в Восточной Азии и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. США сейчас стремятся использовать Вьетнам как инструмент не только против Китая, но и против России.

Новая промышленная фабрика мира

По мнению очень многих экономических экспертов, Вьетнам сейчас — очень важный игрок на экономическом поле, в нём заинтересованы и США, и Россия, и Китай.

Совокупность этих трёх факторов влияет на то, что Вьетнам становится центром внимания США, России и Китая.

Промышленный взлёт Вьетнама

— Как случилось, что Вьетнам стал промышленной фабрикой мира? Ведь вокруг есть Лаос, Камбоджа, Китай. Почему всё производство перемещается сейчас во Вьетнам?

— Вьетнам становится промышленной фабрикой мира по крайней мере из-за 6 факторов.

Первый фактор

Вьетнам занимает очень выгодное геополитическое положение, которое даёт Вьетнаму возможность успешно проводить политику открытых дверей. У нас есть выход к Южно-Китайскому, как мы его называем, Восточному, морю. В конце прошлого века Вьетнам начал реформы, быстро интегрировался во внешний мир, в том числе и в западный.

Второй фактор

Вьетнам проводит независимую, самостоятельную, многостороннюю внешнюю политику. Сейчас Вьетнам дружит со всеми странами мира. Вьетнам сейчас уже установил дипломатические связи со 192 странами мира. Это колоссальное количество.

Третий фактор

Политическая система Вьетнама под руководством Компартии очень устойчива, стабильна и прочна, что даёт условия для мощного развития экономики. Поэтому многие мировые компании и страны очень заинтересованы в сотрудничестве с Вьетнамом.

— А как могут совмещаться Коммунистическая партия и частные предприятия, частный бизнес?

— У нас и государственные, и частные компании работают по курсу партии в отличие от многих стран в мире.

— То есть осуществляется серьёзный контроль государства над предприятиями? Есть контроль партии над обществом?

— Да, конечно. Коммунистическая партия Вьетнама имеет власть управления над всей страной.

Четвертый фактор

Золотая структура населения Вьетнама. Во Вьетнаме большое количество молодых работающих людей, которые обладают очень высокой профессиональной квалификацией. Многие эксперты считают, что во Вьетнаме очень высокий профессиональный уровень, но очень дешёвая рабочая сила.

Пятый фактор

Вьетнамцы очень легкообучаемые, они способны осваивать самым современные технологии. Сейчас во Вьетнаме развивает такие современные отрасли, как информационные технологии, цифровая экономика.

Шестой фактор

Вьетнам, как и Россия, — это страна, очень богатая природными ресурсами, в том числе такими ценными, как редкоземельные элементы. У нас есть металлы, нефть, газ.

Эти шесть факторов делают Вьетнам азиатским тигром.

Дружба vs национальный интерес

— В свое время Советский Союз очень помогал Вьетнаму во время войны с американцами и оружием, и военными специалистами, и обучением, и средствами. Вам тогда было трудно — мы помогли. Сейчас у России непростая ситуация, мы находимся под санкциями. Чем нам Вьетнам нам поможет в этой ситуации?

— Вьетнам не выбирает чью-то сторону в противостоянии Запада и России, Вьетнам выбирает правду и национальные интересы.

— А как же быть с нашей старой дружбой?

— Вьетнам прекрасно знает, на чьей стороне правда. Но Вьетнам превыше всего ставит свои национальные интересы, поэтому он выбрал нейтральную позицию. Вьетнам не присоединился к санкциям против России, он продолжает сотрудничать с Россией. Сейчас очень много проектов сотрудничества между нашими странами, и я надеюсь, что они продуктивны и имеют большие перспективы.

Очень перспективный проект — сотрудничество в военной области, потому что более 80% вооружения Вьетнама передано из Советского Союза и из России.

Следующие проекты касаются таких областей, как цифровая экономика, сельское хозяйство, разведка и разработки нефти и газа во Вьетнаме и в России.

Проекты в области сельского хозяйства, охраны окружающей среды, обучения, сотрудничества между институтами России и Вьетнама.

— Но товарооборот у нас маленький: всего 5 миллиардов, а с американцами у вас 111 миллиардов.

— Вы знаете, почему такой низкий уровень торгового оборота между Россией и Вьетнамом? Этому есть объяснение. Приведу 4 фактора.

Первый фактор

После распада Советского Союза вектор развития России ориентирован на Запад. Но Запад никогда не принимал Россию как суверенного партнёра, не позволял России развиваться как суверенное государство. Они против России. Поэтому в последние годы вектор развития России изменился, теперь он смотрит на Восток, и это изменение, на мой взгляд, будет на очень многие годы.

Второй фактор

Очень мало россиян знает о Вьетнаме, так же, как и очень немногие вьетнамцы знают Россию. Поэтому и российские и вьетнамские компании не заинтересованы в сотрудничестве.

Третий фактор

С самого начала реформ во Вьетнаме, в конце прошлого века они начались, Вьетнам глубоко интегрирован с Западом, а не с Россией, и Вьетнам достиг очень больших успехов.

— То есть мы слишком поздно пришли? Мы опоздали?

— Не только слишком поздно, очень много россиян не знают, как можно развивать сотрудничество с Вьетнамом, они не знают, что Вьетнам сейчас очень изменился. Есть стереотип, что Вьетнам, как и раньше, — бедная страна. Я думаю, что у России очень колоссальный потенциал сотрудничества, но очень мало вьетнамцев знают об этом.

Серьёзный вектор сотрудничества между Россией и Вьетнамом сосредоточен в основном в военной области, но она даёт очень малый вклад в торговый оборот между Россией и Вьетнамом, эти цифры просто не учитываются.

— На ваш взгляд, мы в свое время совершили большую ошибку, что ушли из Вьетнама в 1990-е годы?

— Да, я думаю так. Но это ошибка не только России, но и Вьетнама тоже. Вьетнам начал реформы, сильно и глубоко интегрировался с Западом и не уделил достойное внимание сотрудничеству с Россией.

Четыре "нет" вьетнамской политики

— Американцы вкладывают большие инвестиции во Вьетнам, открыли для Вьетнама свой рынок. Но американцы никогда ничего не делают просто так. Америка накачивала Украину против России. Здесь выглядит так, что Вьетнам хотят накачать против Китая. Как вы думаете, устоит ли Вьетнам?

— США стремятся сделать Вьетнам инструментом не только против Китая, но и против России. Но, на мой взгляд, Вьетнам никогда не станет союзником Америки в этой борьбе. Оборонная политика Вьетнама построена на принципе четырёх "нет".

Вьетнам не участвует в ни каком военной альянсе. Вьетнам не позволяет иностранным странам строить военные базы на своей территории или использовать территорию Вьетнама против третьих стран. Вьетнам не дружит с одной страной против другой. Вьетнам не применяет силу в международных отношениях и не угрожает применять силу в отношениях между странами. Оборонная политика Вьетнама построена именно на этом принципе.

Конечно, американцы стремятся превратить Вьетнам в инструмент против Китая или России. Но я думаю, что они никогда не достигнут этой цели.

Молодёжь — пятая колонна и как с этим бороться

— У вас сейчас у власти старое поколение, которое ещё помнит войну с американцами. Оно морально более устойчиво. Но сейчас растёт новое, молодое поколение, которое учит английский язык, слушает американскую музыку, их мозги направлены в сторону Запада. Вы можете получить у себя пятую колонну.

— Конечно, пятая колонна — это угроза. Но во Вьетнаме уже есть курс, чтобы предотвратить её развитие.

— А как это сделать?

— Газета "Куандой Нянзан" (газета "Народная армия") — центральный орган нашей партии. Там сейчас ведут очень жёсткую борьбу против пятой колонны. Я сам написал очень много статей. Комсомольская организация во Вьетнаме работает под руководством, под жёстким контролем нашей партии.

— Но комсомол уже не так популярен среди молодых людей. Как защитить свою молодежь?

— Это большая проблема и очень актуальная задача. Решать её надо постоянно трудно. Эта задача сейчас выполняется не только в обществе, но и в каждой школе, в каждой семье.

— Это уроки патриотического воспитания?

— Да, патриотическое воспитание сейчас идёт в каждой семье. И вьетнамцы прекрасно знают, что Советский Союз и Россия оказали очень эффективную всестороннюю поддержку Вьетнаму в борьбе против французских, американских агрессоров. Советский Союз и Россия оказали очень большую помощь Вьетнаму в построении новой жизни после войны. Это все вьетнамцы знают. А сейчас отношения между Россией и Вьетнамом основываются на высоком политическом доверии и имеют большой неиспользованный потенциал.

О России и Украине

— Господин Мао, как вы рассматриваете специальную военную операцию, которую ведет Россия на Украине?

— По-моему, это неправильный конфликт между Россией и Украиной. Можно сказать, что это первая мировая гибридная война Запада во главе с США против России. Так можно сказать, потому что она основана на трех критериях.

Цель войны. Способ ведения войны. Участники войны.

В этой войне Запад хочет привести Россию к стратегическому поражению. Цель американцев в этой войне — уничтожить, расколоть Россию, потому что Россия — это очень большое препятствие на пути США установить мировое господство или однополярный порядок.

Второй критерий — это способы ведения войны. В гибридной войне противник использует все средства борьбы:

военные,

экономические,

политические,

культурные.

Они уже отключили Россию от всей мировой системы экономики. Западные страны уже выслали около четырехсот российских дипломатов.

Третий критерий. Число стран, участвующих в этой войне, - около 60-ти. Они поддерживают украинский режим, используют Украину, чтобы проводить непосредственную войну против России. Количество стран- участниц в этой войне уже сравнимо с числом участников Первой и Второй мировых войн.

Уточнения

Вьетна́м (вьет. Việt Nam), ([vîət nāːm]), полная официальная форма — Социалисти́ческая Респу́блика Вьетна́м (СРВ) (вьет. Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, тьы-ном 共和社會主義越南, конг хоа са хой тю нгиа вьет нам) — государство в Юго-Восточной Азии на полуострове Индокитай. На западе граничит с Лаосом и Камбоджей, на севере — с Китаем, с востока и юга омывается Южно-Китайским морем. Столица — Ханой; крупнейший город — Хошимин. Большинство населения составляют вьеты, что отражено и в названии государства. Государственный язык — вьетнамский с письменностью на латинице (ранее использовались китайские иероглифы (тьы-ном)).

Ю́го-Восто́чная А́зия (ЮВА) — регион, охватывающий континентальные и островные территории между Японией, Китаем, Индией и Австралией. Включает полуостров Индокитай и Малайский архипелаг; часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Юго-Восточная Азия включает 11 стран: преимущественно на континенте находятся Вьетнам, Таиланд, Мьянма, Камбоджа, Лаос (последний не имеет выхода к морю), исключительно на островах — Индонезия, Филиппины, Сингапур, Восточный Тимор и Бруней, а территория Малайзии разделена на соразмерные континентальную и островную части. == Литература == Народы Юго-Восточной Азии. — М., 1966. Холл Д. История Юго-Восточной Азии. — М., 1958. Юго-Восточная Азия в мировой истории. — М., 1977. Юго-Восточная Азия: проблемы региональной общности. — М., 1977.

Ю́го-Восто́чная А́зия (ЮВА) — регион, охватывающий континентальные и островные территории между Китаем, Индией и Австралией. Включает полуостров Индокитай и Малайский архипелаг; часть Азиатско-Тихоокеанского региона. Включает 11 следующих стран: на континентальной части расположены Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Таиланд, Малайзия, а на островной — Бруней, Восточный Тимор, Индонезия, Сингапур, Филиппины.