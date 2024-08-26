При Ким Чен Ыне Северная Корея претерпевает глубочайшие изменения. Мнение историка Дарьи Митиной

Дарья Митина: Ким Чен Ын отказался от идеи "две системы — один народ"

Что мы знаем о "стране утренней свежести", как поэтично называют Северную Корею. В лучшем случае стандартный набор глупых мифов, тиражируемых мировыми СМИ. Историк Дарья Митина побывала в Северной Корее и поделилась своими впечатлениями с Pravda.Ru.

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— Корейцы — народ максимально иррациональный: они очень любят искусство, у них богатое абстрактное мышление, они очень хорошо пишут стихи, рисуют, у них очень развито пространственное воображение. Поэтому лучшие мировые дизайнеры — это, наверное, северные корейцы.

Но в определённом рационализме им тоже не откажешь. Если они видят, что какой-то социальный институт, механизм не работают, дают сбои, оказываются неэффективными, они их потихонечку меняют.

Разрыв КНДР с южным соседом

Буквально в этом году произошло кардинальное изменение отношений с южнокорейским соседом. В январе 2024 года товарищ Ким Чен Ын выступил с программной речью о том, что полностью меняется подход к Южной Корее.

Раньше основой внешнеполитической доктрины КНДР была идея воссоединения корейского народа. С точки зрения официальной идеологии Трудовой партии Кореи чучхе, корейский народ был насильственно разделён в ходе Второй мировой войны, Корейской войны 1950-х годов и рано или поздно должен объединиться.

Конечно, при этом КНДР подразумевала, что он будет един на основе северокорейского социализма. Справедливости ради надо сказать, что идея воссоединения и объединения двух народов и на юге крайне популярна. Абсолютное большинство южных корейцев, которые живут в системе довольно жёсткого людоедского капитализма, тоже свято убеждены в том, что рано или поздно Корея будет едина.

В этом году товарищ Ким Чен Ын отказался от этой идеи. Он сказал, что время вышло, Республика Корея имела возможность и время, чтобы изменить свою модель поведения по отношению к северному соседу. Она этого не сделала, она проводит милитаристскую политику под руководством своего истинного настоящего хозяина — Соединённых Штатов.

Южнокорейский народ, по словам товарища Ким Чен Ына, утратил свой суверенитет. Правящая клика Южной Кореи — это несамостоятельное правительство, американские шавки. А с американскими шавками разговаривать и вести переговоры совершенно бесполезно.

В Южной Корее меняются правительства, на смену консерваторам приходят либералы, на смену либералам — опять консерваторы, но ничего не меняется. Южная Корея не обладает суверенитетом, самостоятельностью, она движется в фарватере политики Соединённых Штатов Америки. Именно поэтому дальше уповать на воссоединение корейского народа товарищ Ким Чен Ын счёл излишним. Это изменение носит достаточно кардинальный характер.

Изменили соответствующие статьи Конституции, убрали положение о воссоединении корейского народа, Южная Корея теперь — первейший и злейший враг КНДР, как прямо написано в программных документах.

Убирают идею единства из:

идеологии,

кинематографа,

художественных произведений,

литературы,

визуального искусства.

Вплоть до того, что сломали замечательную Стеллу единства на въезде в Пхеньян, которая символизировала братство двух частей разделённого народа, Севера и Юга. Мы пытались узнать, с чем это связано, но пока ответы даются очень обтекаемые.

"Мы много десятилетий ждали, но ничего не дождались, количество перешло в качество, и мы отказываемся от этой политики", — так нам говорили корейцы.

Корейский народ пока ещё не очень принимает эти изменения. Идея единства пока не вытравляется: до сих пор в честь воссоединения продаются сувениры, женьшеневая водка имени воссоединения двух Корей, книги, литература на эту тему. Очень интересно посмотреть, как это будет влиять на психологию корейцев.

Как менялась политика Северной Кореи

Мы были фактически первыми россиянами, которые узнали в мельчайших подробностях, в чём суть изменений, которые произошли при товарище Ким Чен Ыне. Политика чучхе при каждом новом руководителе имеет свои черты. В кризисные времена, при Ким Чен Ире, предшественнике нынешнего председателя государственных дел КНДР, к слову "чучхе" присоединили слово "сонгун" — политика чучхе-сонгун.

Сонгун — военный коммунизм

Что такое "сонгун"? Это ситуация, когда в обществе доминирует армия, военные, можно сказать, такой военный коммунизм.

Общество было военизировано. При Ким Чен Ире армия достигла 1 200 000 человек.

Размер армии, даже с учётом роста, который произошёл во время СВО, когда президент Владимир Путин подписал несколько распоряжений об увеличении штатной численности вооружённых сил, составил

в Российской Федерации — полтора миллиона человек при населении 145 млн;

в КНДР — миллион двести тысяч при населении 25 млн.

Ставка на гражданских

Сейчас всё по-другому: упор делается на учёных, преподавателей, на технологии, на сугубо гражданские сферы. Произошёл отказ от гипертрофированного милитаризма.

Сегодня царь и бог — это не генерал с лампасами в орденах, а учёный, который обеспечивает ядерный щит, ядерный потенциал КНДР. Это гражданский человек — учёный, математик, айтишник, человек, который двигает свою страну и свою историю вперёд.

Для учёных, преподавателей строятся новые кварталы, растут как грибы студенческие кампусы. Упор делается на науку и образование. При каждом новом руководителе свои приоритеты, сейчас — такой приоритет.

КНДР сегодня выходит в лидеры по технологиям, по науке, она сегодня — мировой лидер по производству снарядов.

Ядерное оружие — залог суверенитета КНДР

У России и КНДР сейчас сопоставимые по величине армии, причём корейская армия оснащена очень неплохо, не говоря уже о том, что Северная Корея — ядерная держава. Это добавляет ей суверенитета и уважения и уменьшает количество проблем на международной арене.

Страна, которая обладает своим ядерным потенциалом, ядерной бомбой, практически неуязвима, что мы видим очень хорошо на примере КНДР.

А те страны, которые, поддавшись сладким песням коллективного Запада и мирового империализма, отказались от своей ядерной программы: Ливия, Сирия, — пожали плоды своей договороспособности.

Россия — КНДР: обмен опытом

Перенимать нужно лучшее. Точно так же, как в своё время КНДР переняла лучшее от Советского Союза, не посчитала это зазорным, взяла всё самое лучшее, а всё самое плохое отринула.

Действительно, в КНДР нет тех недостатков, которые в конечном итоге погубили Советский Союз:

разъедающей бюрократии, чванства, зашкаливающей коррупции, застойных явлений.

Не всё, конечно, нужно и можно перенимать у КНДР, это другая страна, другой менталитет, другие традиции. Но тем не менее модель социализма, которую предлагает сегодня КНДР, достойна самого пристального изучения.

Уточнения

Чучхе́ (кор. 주체?, 主體?) — северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах) в противовес «импортному марксизму». Как полагают корееведы, основной причиной разработки чучхе было стремление Ким Ир Сена подчеркнуть независимость КНДР от влияния сталинизма и маоизма, а также дать идеологическое обоснование своей личной власти и власти преемников. Конституция КНДР закрепляет руководящую роль чучхе в государственной политике, определяя его как «мировоззрение, в центре которого — человек и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс».

Корéйская Нарóдно-Демократи́ческая Респýблика (сокр. КНДР, кор. 조선민주주의인민공화국?, 朝鮮民主主義人民共和國?, Чосон Минджуджуи Инмин Конхвагук) — государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Се́верная Коре́я. Расположено в северной части Корейского полуострова. Имеет сухопутную границу с Республикой Корея на юге (государства разделены демилитаризованной зоной), Китайской Народной Республикой на севере, Российской Федерацией на северо-востоке. С запада страна омывается Жёлтым морем, с востока — Японским морем. Площадь страны составляет 122 762 км², а население, по оценке 2019 года — более 25 миллионов человек. таким образом, страна занимает девяносто седьмое место в мире по территории и пятьдесят третье по населению. Подразделяется на 14 административно-территориальных единиц, из которых 9 являются провинциями, 2 — городами прямого подчинения и 3 — специальными административными регионами. Столица и крупнейший город — Пхеньян. Государственный язык — корейский. Корейская Народно-Демократическая Республика — моноэтническое государство, в котором корейцы составляют около 99 % населения. Абсолютное большинство населения — атеисты.