Историк Митина: "Для Северной Кореи главные люди — это дети и старики"

Историк Митина: "Жизнь в Северной Корее меняется на глазах"

16:05 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Что представляет собой сегодня одна из самых закрытых стран мира? Историк Дарья Митина побывала в Северной Корее и поделилась своими впечатлениями с Pravda.Ru.

— Несколько дней назад я вернулась из Корейской Народной Демократической Республики, и я хочу рассказать о том, что собой представляет нынешняя Северная Корея и почему не нужно читать и слушать глупые мифы об этой стране.

О Северной Корее у нас никто практически ничего не знает. Есть набор примитивных, тупых мифов, сказок, баек и легенд, которые публикуются, в том числе, и в нашей прессе. На самом деле КНДР отнюдь не является закрытой страной, как у нас принято считать. Если вы приедете в КНДР, то увидите, сколько там российских электриков, атомщиков, врачей, инженеров, сколько делегаций приезжает из России.

В 2002 году, больше 20 лет назад, это была совершенно другая страна. В 1990-е годы жить в КНДР было непросто: глубочайший экономический кризис, связанный с общемировым кризисом капитализма, распадом социалистического блока государств, разрушением Советского Союза, который в то время помогал КНДР и поддерживал её.

При Михаиле Горбачеве, во второй половине 1980-х годов, Советский Союз перестал помогать КНДР, которая к тому времени находилась в глухой международной изоляции и санкционной блокаде. Были блокированы абсолютно любые внешние связи, кроме, пожалуй, взаимоотношений с Китайской Народной Республикой. Корейцам очень сложно было тогда выживать. Впрочем легко в XX столетии корейцам не было никогда, они пережили

японскую оккупацию,

Вторую мировую войну,

Корейскую войну 1950-1953 годов, в результате которой появились две страны с двумя разными системами.

Один народ, две системы — капиталистическая Южная Корея, социалистическая Северная КНДР. Конечно, особенности исторического развития не могли не наложить отпечаток на весь уклад северокорейской жизни, на идеологию этой страны, потому что идеология чучхе на самом деле переводится "опора на собственные силы". Это не от хорошей жизни, были исторические обстоятельства, в которые КНДР была поставлена. В итоге страна развивается семимильными шагами, именно опираясь на собственные силы. Это не значит, что она замкнутая и закрытая, там есть все новейшие технологические достижения и своего, и китайского, и японского производства.

Доминирующим является собственное производство: от смартфонов и компьютеров до автомобилей и бытовой техники.

В 1990-е годы там было достаточно тяжело жить, траву не ели, как у нас газеты писали, но был дефицит продуктов, проблемы с транспортом, даже в самом Пхеньяне. Сейчас в Пхеньяне пробки, очень много личных автомобилей — собственных, китайских, южнокорейских. Люди паркуют машины во дворах, появились гаражи, у каждого горожанина по три смартфона, такси, доставку еды можно заказать по мобильному приложению. Это говорит о том, что жизнь меняется буквально на глазах.

Массового выхода в интернет нет по-прежнему, есть внутренняя сеть для КНДР: там люди учатся, общаются, не вылезают из социальных сетей, словом, каким-то образом получают знания, коммуницируют, используя новейшие гаджеты. Всё, как во всём остальном мире.

Жилищный вопрос в КНДР

Пхеньян не то что похорошел, он совершенно изменился. Во-первых, увеличился: каждые несколько месяцев сдаётся 10 тысяч квартир, предназначенных в основном для тех, кто выезжает из ветхого жилья, по плану реновации.

Выглядит это не так, как у нас. Строятся небоскрёбы, совершенно великолепные кварталы, озеленённые, с инфраструктурой. Сдаётся очень много жилья для тех жителей сельской местности, которые решили стать горожанами. Их активно переселяют, потому что меняется структура занятости, экономики, происходит отток в города.

Трудовая партия Кореи реализует программу "20 на 10". Что это такое? Всего в Корее 200 уездов.

200 уездов поделили на 10 лет, то есть в каждом году 20 уездов должны полностью обновить, оснастить, заменить старые предприятия на новые, выстроить полностью социальную инфраструктуру, обеспечить жилищное строительство.

Программа рассчитана на 10 лет. Полную ответственность за это несёт Трудовая партия Кореи, правящая партия страны. Причём полная ответственность — это не пустые слова, потому что ответственность, допустим, чиновника или партийного деятеля в КНДР — это совершенно не ответственность российского чиновника.

Там не забалуешь, всё очень строго, партийный контроль, и сам великий вождь лично следит за тем, как всё развивается.

Есть такое понятие в корейском языке именно в КНДР — "руководство на местах". Это значит, что руководители приезжают и сами участвуют либо в процессе строительства, или в производственном процессе, проверяют, как развивается объект, как работают люди, всем ли они обеспечены, какие у них социальные проблемы, какие запросы остаются не удовлетворены, дальше делают выводы, раздаются соответствующие поручения.

ЧП: как справляются с ними в Северной Корее

Когда мы приехали, заканчивалось наводнение, которое обрушилось на северо-западные уезды КНДР, было очень много подтопленных районов, около 200 погибших, сотни тысяч людей остались без жилья. Мы наблюдали собственными глазами, как организована помощь этим людям, как организована эвакуация. Эвакуация началась символически с площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, где выступал товарищ Ким Чен Ын. Было 20 тысяч волонтёров-добровольцев, которые ехали восстанавливать пострадавшие регионы. На следующий день уехали 50, потом 70 тысяч.

Около полумиллиона добровольцев-волонтёров поехали восстанавливать пострадавшие районы. Что такое 500 тысяч для КНДР, в которой 25 млн населения.

Вот теперь сравните, как у нас сейчас в Курске разворачивается работа волонтёров, добровольцев, как чиновники помогают и как в Корее поставлено дело. У нас каждый губернатор, каждая область вносят некий свой очень разный вклад, нет единого утверждённого плана, есть только какие-то попытки координировать на месте. Всё выглядит очень хаотично и бессистемно.

В КНДР всё расписано: кто куда едет, чем занимается, какую помощь везёт, кто эту помощь оказывает. Людей эвакуировали в первые же дни: более ста тысяч людей привезли в Пхеньян и в малые города, заселили в квартиры, по семьям, в пункты временного размещения, во всевозможные студенческие общежития. Это отлаженная система, которая не даёт сбоев.

Мы ругали нашу советскую командно-административную систему за бюрократизированность. В КНДР систему тоже можно назвать административно-командной, но нет ощущения ни забюрократизированности, ни какого-то отрыва руководства от масс.

Идеология чучхе

Программа Трудовой партии Кореи и вообще вся государственная идеология КНДР на протяжении последних десятилетий претерпевали всевозможные изменения.

Основы чучхе заложил товарищ Ким Ир Сен, основной посыл — опора на собственные силы, суверенитет, независимость, самостоятельность. Эта самостоятельность распространяется не только на личное, индивидуальное хозяйство, не только на жизненную позицию, но и на позицию целой страны.

Ведь не секрет, что после нынешнего наводнения страны активно начали предлагать гуманитарную, финансовую и прочую помощь: предложили свою помощь

Российская Федерация,

Китай,

Вьетнам,

Лаос,

некоторые другие страны.

Но корейцы совершенно жёстко сказали: "Нет. У нас чучхе, мы опираемся на собственные силы, мы со всем справимся сами".

Действительно, пока мы были первую неделю в КНДР, уже практически всех расселили, дали жильё, кому-то постоянное, кому-то временное, началось восстановление пострадавших районов. Видно, что эффективность такой экономики — огромная.

Главный секрет — это высочайшая степень вовлечённости людей в управление: они не ждут, когда им придёт указка из Пхеньяна, они самоорганизуются, собираются в домовые, районные, квартальные, городские комитеты.

Вот такая система взаимопомощи, взаимовыручки, коллективного преодоления трудностей. Это, безусловно, то, что у КНДР можно и нужно перенимать.

Всё, конечно, перенимать не стоит, потому что это другая страна, другой народ, другой менталитет, другая система, другая модель социализма, нежели была в Советском Союзе. Хотя к советской модели корейский социализм всё-таки ближе, чем к китайской модели многоукладной экономики с доминирующим социалистическим укладом или к латиноамериканским моделям. Теория о роли народных масс, ленинская, марксистская, усвоена корейцами в высшей степени.

Мифы и легенды о Северной Корее

О Корее существует масса разных мифов, это самая мифологизированная, наверное, в мире страна, чемпион по тому количеству грязи, которую на неё выливают. Особенно в антисеверокорейской пропаганде стараются четыре страны:

Соединённые Штаты Америки, Южная Корея, Великобритания, Испания.

У них целая медиаиндустрия фабрикации фейков, мифов, легенд.

Самые популярные мифы:

страна нищая, люди жрут траву, всех расстреливают через одного, концлагерь ГУЛАГ, где травят собаками и расстреливают из миномётов.

Эти байки транслирует южнокорейский аналог нашего сайта "Панорама", а мировая пресса это всё перепечатывает. Возьмём факт, что сейчас в Южной Корее 30 тысяч беженцев из КНДР, которые убежали в разные годы на протяжении последних десятилетий. Что такое 30 тысяч из 25 млн? Основная часть из этих 30 тысяч — это в основном женщины, которые живут в приграничных районах и уходят через границу на работу. В моменты экономического кризиса люди часто ищут, где им зарабатывать, в любом случае это экономическая миграция.

Перебежчики ведут себя весьма по-разному: в основном они ведут обычную частную жизнь, кто-то начинает монетизировать своё северокорейское происхождение всевозможными байками за деньги, это тоже целая индустрия.

Что изменилось в Северной Корее за 20 лет

Чтобы убедиться, как живёт страна, лучше поехать туда самим (сегодня это возможно), посмотреть и столицу Пхеньян, и пригороды, и съездить на горнолыжный курорт "Масикрён", привезти своих детей туда в лагерь по типу "Артека" в "Сондовон". Это действительно детский рай, таким он оставался всегда, даже в самые тяжёлые для КНДР годы, даже когда люди недоедали и было сложно заработать на жизнь. В КНДР принцип: какие бы трудности страна ни испытывала, главное — это дети и старики. Это индикатор степени развития человеческого потенциала. Индекс развития человеческого потенциала в КНДР высочайший.

За 20 лет многое изменилось не только в материальной базе и технологиях, но и в условиях жизни людей.

На селе

В 1996 году крестьяне пахали в основном на волах, без какой-либо техники, кругом стояли старенькие полуразвалившиеся маленькие одноэтажные домики.

Сейчас в сёлах замечательные двух-, трёхэтажные дома швейцарского вида. Типов домов много: есть ориентально-восточного, китайско-корейского стиля, есть абсолютно европейские здания. Туда переселяют семьи из ветхих хибарок. Сегодня в окрестностях Пхеньяна ветхого жилья вы уже не найдёте.

В сельской местности всё как в образцовом совхозе: современные технологии выращивания растений, овощей, фруктов, автоматизированная система управления поливом, вносом удобрений. Растений очень много, поэтому у каждого есть свой номер, свой штрих-код. Тепличное хозяйство произвело оглушительное впечатление.

Учебные заведения

Мы посетили всевозможные учебные заведения, педагогический университет, где разговаривали с роботами. Это совершенно замечательный пример искусственного интеллекта. Стоит антропоморфный робот, ты ему задаёшь вопросы на русском языке, он с небольшим запозданием отвечает тебе совершенно адекватно.

Мы посмотрели на то, как учатся корейские студенты, школьники, детки, которые ходят в детские сады.

Учёба проходит с использованием абсолютно уникальных технологий запоминания текстов, цифр, распознавания образов. В КНДР жива забытая советская методика развития музыкального таланта, развития музыкального слуха у детей.

Много творческих кружков, все дети заняты делом. Замечательно развит спорт: много всевозможных спортивных площадок, тренажёров. Очень высокая степень автоматизации многих процессов.

Дети с раннего возраста учатся пользоваться электронными приборами. Не так, как у нас зависают в гаджетах на долгие часы, а с образовательными целями — процесс непрерывного обучения, познания. Очень много энциклопедий, словарей, переводных текстов мировой художественной литературы, дети читают. Выглядит утопией, но это реальность, её просто нужно увидеть своими глазами.

Преступность

Естественно, идеального общества не бывает. Нулевая преступность не означает, что совсем нет людей, которые совершают преступления. Если совершено тяжкое преступление, человек будет сидеть в тюрьме. Тюрьмы в КНДР есть, хотя их очень мало, в основном они расположены в Пхеньяне.

Тяжкое преступление, например, убийство, в КНДР — это ЧП в масштабе всей страны с оргвыводами, увольнениями, всевозможными мероприятиями, связанными с системой наказания.

А большую часть людей, которые совершают не тяжёлые преступления: экономические, мошенничество, воровство, преступления против личности, не связанные с лишением человека жизни, — не сажают. Общество берёт человека на поруки и на перевоспитание. Корейцы свято убеждены, что любого человека можно ментально перепрошить, переубедить, перековать, индоктринировать ему свою идеологию, и люди начинают вести себя по-другому. Насколько это эффективно — судить сложно, нужно глубже изучать вопрос, привлекать социологию, статистику. Но то, что система эффективна и она работает, доказывается примером КНДР.