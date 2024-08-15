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Андрей Туманов

Почему в городах нужны фрагменты леса, луга, болота? Географ Алексей Ретеюм о ботанических садах

14:35
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Новые концепции урбанистики набирают обороты. Какие способы интеграции природных ландшафтов в городскую среду существуют сегодня, как со временем изменились задачи ботанических садов, в интервью Pravda.Ru рассказал учёный-географ, директор по развитию Всероссийского общества Охраны природы Алексей Ретеюм.

— Вы главный специалист по ботаническим садам, знаете о них практически всё.

— Я действительно 30 лет руководил старейшим ботаническим садом России — Ботаническим садом МГУ "Аптекарский огород". Его основал ровно 318 лет ещё Петр I, в 1706 году, мне он достался 1 августа 1993 года. Мне удалось собрать замечательную команду ботаников, агрономов, ландшафтных архитекторов и других специалистов и вместе с этой командой превратить "Аптекарский огород" за 30 лет работы в знаковое популярное место, как теперь принято говорить, пространство притяжения.

Сегодня это не только центр науки, каким он был традиционно, но и известный культурный центр, центр рекреации, или, как мы называем, познавательного досуга. Центр приобрёл даже какие-то социально-политические смыслы, потому что там проходит много важных мероприятий, связанных с современной экологической политикой нашего государства, всевозможные выставки.

— Регулярно захожу, испытываю громадное удовольствие. Может быть, с чем-то не всегда согласен, например, со снытью, которая растёт в некоторых уголках.

— Это наша концепция: дикорастущие виды средней полосы России. Мы считаем, что это правильно, это красиво. То, что сныть растёт летом, позволяет сохранить уникальный комплекс эфемероидов, или первоцветов, как их ещё называют: в апреле весь сад покрывается коврами хохлаток, анемонов, ветрениц, сцилл, морозников и многих других весенних растений. Если бы мы потом начали сажать по всей территории сада какие-то многолетники, нам бы не удалось сохранить этот уникальный комплекс весеннецветущих растений.

Из истории ботанических садов

"Аптекарский огород" прекрасен в любое время года. У нас 3600 квадратных метров под стеклом — это исторические оранжереи. Они делятся на экспозиционные, открытые для всех посетителей, и так называемые фондовые, или коллекционные, где выращиваются растения для научных, образовательных целей, но в особых случаях и по особым договорённостям туда тоже водятся экскурсии, потому что это очень интересно.

Нам приходилось работать и тесно взаимодействовать с очень многими ботаническими садами совершенно разного масштаба. Есть несколько моих самых любимых. Например, всем, кто окажется в Санкт-Петербурге, я непременно рекомендую посетить основанный Петром I в 1714 году Ботанический сад Петра Великого.

Там огромные оранжереи, строительство которых началось ровно 200 лет назад, в 1824 году. Это один из самых потрясающих садов и России, и мира как по ландшафтной архитектуре, так и по составу, ассортименту тех растений, которые там выращиваются, причём как растений тропиков, субтропиков, так и растений умеренного климата, которые находятся там под открытым небом. Только маршрут по оранжереям занимает полтора километра.

Это невероятно ухоженный сад, растения там чувствуют себя превосходно ещё и благодаря тому, что вода в Петербурге гораздо мягче, чем в Москве, содержит меньше солей, такая вода гораздо более полезна для полива растений, не надо ставить сложные системы обратного осмоса, собирать дождевую воду, как мы делаем это в "Аптекарском огороде". У нас есть система сбора дождевой воды, позволяющая направлять воду с крыши оранжерей в дренажный канал, который, в свою очередь, соединён с историческим прудом, выкопанным ещё при Петре I.

Согласно преданию, Екатерина II, которая очень любила английский пейзажный стиль (многие сады и парки при ней делались в этом стиле, даже признавалась в любви к этому стилю в своих знаменитых письмах к Вольтеру), отдала приказ переделать пруд в Ботаническом саду. Первоначально он имел регулярную прямоугольную форму, а при Екатерине ему придали очертания мягкой восьмёрки естественного водоёма.

Есть такая книжка — "1001 сад, который нужно увидеть". В неё вошло всего несколько садов Российской Федерации, в частности Аптекарский огород. И там очень забавный список ландшафтных архитекторов:

  • Петр I,
  • Екатерина II,
  • Ким Уилки, английский ландшафтный архитектор, который на рубеже XX-XXI веков работал как раз в нашем Ботаническом саду,
  • и нынешний ландшафтный архитектор сада Артем Пашин, мой очень близкий друг, первый официальный ландшафтный архитектор сада за всю его 318-летнюю историю и первый штатный ландшафтный архитектор Московского государственного университета, которому принадлежит наш сад с 1 апреля 1805 года.

Тренды развития ботанических садов

— Сколько в России ботанических садов?

— Боюсь, что статистику я точно не знаю, есть какие-то мои любимые. Есть Главный ботанический сад Российской академии наук, который был основан в соответствии с приказом Совета министров Советского Союза, заметьте, в апреле 1945 года. Он очень интенсивно развивается, и сейчас это одно из самых уникальных мест Москвы.

Там 29 августа будет замечательная конференция, посвящённая новому тренду в городской экологии, я бы сказал даже в урбанистике вообще.

Тренду, который я считаю очень правильным и интересным. И одним из пионеров этого тренда стали как раз мы в Аптекарском огороде.

Этот тренд, или направление, — создание в условиях урбанизированной среды, то есть в городских условиях, природоподобных растительных сообществ.

Что-то похожее на настоящий фрагмент леса, луга, болота: мы придумали сады дождя, болота, водоёмы с комплексом прибрежной растительности.

Несколько лет назад мы создали в тесном сотрудничестве с "Росбанком" проект "Вернём природу в город", или Renature. Мы получили за это премию по экологии Правительства Москвы. И сейчас этот проект получил большой резонанс, его поддерживают и Департамент природопользования и охраны окружающей среды, и Всероссийское общество охраны природы, директором по развитию которого я как раз являюсь.

Представьте себе, 100 лет назад, 29 ноября 1924 года, в очень непростые времена для России, вдруг было принято решение, в котором непосредственно принимали участие Надежда Крупская и нарком просвещения Анатолий Луначарский, о создании первого за всю историю всех стран массового природоохранного общества. Сейчас, в преддверии своего столетия, РООП переживает ренессанс: он принимает участие во многих невероятно интересных проектах, конференциях, ландшафтно-архитектурных концепциях, активно участвует в контроле законотворческой деятельности в области охраны окружающей среды.

Это очень важное направление деятельности, потому что многие предложения со стороны региональных, а иногда и центральных властей часто идут вразрез с современными представлениями о правильной экологической природоохранной политике. Нам в последнее время на всех уровнях пришлось защищать природный исторический комплекс — природную зону Байкала, потому что на неё покушались.

Инвазивные виды растений

— Что у нас составляет зелёную составляющую большинства российских городов? Клён ясенелистный. Это бандит, который уничтожает другие растения, вызывает аллергию и бесконтрольно размножается.

— Да. Это огромная проблема, на эту тему было много конференций.

Приходится бороться с мнением людей, которые не понимают этой проблемы. Нужно объяснять, что инвазивные виды постепенно вытесняют не только в Москве, но и в средней полосе наши естественные, природные виды, создавая, как говорят ботаники, монодоминантные сообщества.

Это такие сообщества, где один единственный доминант вытесняет все остальные породы. Это и некрасиво, и прямо противоречит концепции сохранения биоразнообразия, нарушает красоту, эстетику ландшафтов, изменяет биоценоз.

Задача ботанических садов

Миссия ботанических садов в последнее десятилетие очень расширилась. Вначале она была научно-образовательной и просветительской, начиная с возникновения первых садов.

1544 год, Пизанский сад, который, несколько раз менял территориальное расположение в городе, поэтому на звание старейшего в истории претендует Падуанский сад, основанный годом позже. Это памятник всемирного наследия.

Их задачей в то время было коллекционирование растений, их изучение, демонстрация, из них изготавливали лекарства. Проводились научные исследования, какие-то растения распространяли.

Спектр деятельности современных садов очень сильно расширился. Это то, что мы называем "познавательный досуг": сады открыты для посещения, проходят выставки, словом, ботанические сады стали очень сложноорганизованными структурами. 

Во многих ботанических садах практикуется подобный подход. Например, в самом известном ботаническом саду мира, в Королевском ботаническом саду Кью в пригороде Лондона, целые павильоны, участки отведены для постоянно происходящих там разнообразных мероприятий, даже проведения свадеб. Это не только приносит доход, но и вызывает у участников чувство сопричастности с местом. Такое отношение — результат правильного пиара, позитивного посыла миру.

Это один из ключевых элементов деятельности. При очень многих садах были и существуют самые разнообразные кружки, мастер-классы, специализированные и обзорные экскурсии, ориентированные на всех, вплоть до маленьких детишек, для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Для ботанических садов важно сотрудничество с разными организациями, спонсорами, партнёрами по проведению совместных мероприятий, созданию новых ландшафтно-архитектурных или ботанических экспозиций или коллекций.

Это важно не только для нас, но и для корпораций: тимбилдинг, как это сейчас называется, создание командного духа, объединение людей вокруг какой-то общей хорошей цели.

Несколько лет тому назад была создана Ассоциация парков и общественных пространств России по развитию городских парков и общественных пространств России. Я председатель совета этой ассоциации. И для нас это послужило исключительной важной вехой биографии. Мы, все сады и парки, принадлежащие МГУ, Академии наук, другим вузам, департаменту культуры, существовали очень разрозненно, даже не знали друг друга. И в 2016 году у директора парка Сокольники Андрея Лапшина родилась идея создать ассоциацию.

В результате у нас сейчас проходят огромные мероприятия, мы стали обмениваться опытом, общаться с правительственными органами и с гражданами.

Из маленькой ассоциации, в которой изначально было всего несколько участников и только московские парки, мы выросли в организацию, в которой сегодня около 300  юридических лиц, среди них не только парки, но и крупные музеи, даже мэрии нескольких городов.

Несколько раз в год мы проводим выезды, конференции, посвящённые проблемам существования, развития и содержания садов и парков России, в последние годы удаётся приглашать очень много зарубежных гостей.

Последний раз у нас была бизнес-миссия, как мы это называем, в Тегеран, мы назвали её "Тегеран-23". Сейчас мы, Ассоциация парков России с Всероссийским обществом охраны природы, попробуем подключиться к совершенно уникальному проекту — восстановлению парка на исторической территории посольства Российской Федерации в Тегеране, которая была приобретена ещё Российской империей в 1915 году. Там располагается уникальный парк середины XIX века, где проходила историческая конференция "Тегеран-43". Мы работаем над концепцией создания музея вместе с посольством Российской Федерации в Иране и восстановления этого уникального парка. Там стоит уникальный памятник Александру Сергеевичу Грибоедову, он неотделим от истории дипломатических отношений с Ираном.

— Это и есть здоровый образ жизни: когда тебя окружает природа, этого мы и добиваемся.

— Люди же в древности жили среди природы, им на подсознательном уровне близка, комфортна эта среда. Напоследок хочу рассказать об очень интересной инициативе одного человека, его звали Павел Иванович Травников, он жил в доме на Фрунзенской набережной и около своего дома организовал маленький ботанический сад.

Павел Травников был просто энтузиастом, стал собирать коллекции клематисов, посадил большой тис, выписывал отовсюду актинидии, собирал из разных источников краснокнижные виды растений.

К сожалению, после его ухода из жизни сад пришёл в запустение. Но после передачи сада Московскому университету он расцвёл. Та его часть, которая была восстановлена несколько лет тому назад, сейчас производит очень сильное впечатление и составом, и качеством растений, и ландшафтно-архитектурной планировкой этого места.

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Автор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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