Какие растения лучше посадить в небольшом саду? Советует учёный-агроном Инна Бывальцева

1:18 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Удачная Правда

Садоводство и огородничество — нелёгкий и кропотливый труд, который не всем доставляет удовольствие. А сидеть в своём красивом саду и любоваться цветущими растениями любит, пожалуй, каждый. Что посадить в своём небольшом саду, чтобы потратить минимум усилий и получить максимум красоты? О том, что популярно в нынешнем сезоне, в интервью Pravda.Ru рассказала учёный-агроном Инна Бывальцева.

Многолетние растения

— Какие многолетние растения самые популярные на дачных участках?

— Многие люди работают шесть дней в неделю с утра до вечера, а потом приезжают на дачу и хотят просто отдохнуть, побыть на природе, наблюдать, как растёт их сад. Среди таких людей очень популярны декоративные злаки.

Самый популярный из всех злаков — вейник остроцветковый "Карл Форестер", у него красивые колосья, вырастающие до двух метров.

Когда он посажен в куртине, в клумбе, — смотрится очень красиво. Можно сажать

вейники и луговики,

фалярис,

бухарник,

колосняк,

ковыль,

ячмень гривастый.

Если хотите что-то ароматное, нужно покупать

петунью,

лилии.

Сейчас популярность набирают пряные культуры, например мята с ароматом

шоколада,

яблока,

ананаса,

земляники.

— Многие садоводы сажают котовники. Это тоже мята или её родственник?

— Это кошачья мята. Красивое растение белого или голубого цвета, привлекающее бабочек, его нужно сажать не по одному кусту, а куртиной, смотрится очень красиво. Когда их много, они как речка. Так же, как и герань, она очень красиво стелется. Бывает белая и пурпурная.

— Расскажите о герани.

— Есть герань лесная и герань гималайская, растёт в открытом грунте. Сейчас очень много сортов с крупным цветком. Например, герань сорта "Розанна" — у неё крупный пурпурно-голубой цветок, она цветёт всё лето. Есть сорта с белыми, с ярко-розовыми цветками. Существует очень много сортов герани. Только в нашем питомнике их около десяти.

— Какие ещё многолетние цветы пользуются популярностью?

— Конечно, пионы. Есть травянистые пионы и ито-гибриды — группа сортов, созданных путём скрещивания травянистых и древовидных пионов. Они самые красивые и самые дорогие. Эти гибриды отлично показали себя в нашем климате: и зимуют хорошо, и цветут прекрасно.

Гортензии

Сейчас август, время, когда начинают цвести гортензии. В нашем питомнике мы выращиваем около 70 сортов. Есть низкорослые и высокорослые с цветами от белого до лососевого, переходящего в пурпурный. У гортензии большое многообразие метёлок — от маленьких до огромных. На сегодняшний день королева гортензий — "Самарская Лидия". Этот сорт придуман в Самаре, в питомнике Веры Глуховой.

— Какая кислотность почвы нужна гортензиям?

— Если крупнолистовая гортензия растёт в кислой почве, она даёт голубые цветы, в щелочной — розовые. Но цвести она будует в любом случае.

Крупнолистовая цветёт на побегах текущего и прошлого года. Поэтому её можно не обрезать. Но, как правило, в нашей климатической зоне она подмерзает, поэтому требует тщательного ухода. Её нужно обязательно укрывать на зиму.

Почву для метельчатой гортензии не надо подкислять, достаточно подкармливать её стандартным удобрением, например, весной "Весенним удобрением", а осенью — "Осенним".

Метельчатую гортензию укрывать не надо, она отлично зимует.

Самое главное в выращивании гортензии — своевременный полив и плодородная почва. Все гортензии, чтобы они были пушистые, красивые, требуют плодородную почву.

Для гортензии очень важна обрезка, у неё огромная и тяжелая метёлка, и некоторые ветки не выдерживают. Поэтому весной, в апреле я рекомендую обрезать все тонкие веточки и оставить только крупные.

Конечно, можно и не обрезать, тогда она будет пушистой со множеством маленьких соцветий. Но если вы хотите, чтобы гортензия показала всю свою красоту, убирайте все мелкие веточки и отставляйте толстенькие, пускай их останется три, но больших.

— Какой вид гортензии покупают для озеленения дворов?

— Как раз метельчатую. Ещё популярна древовидная гортензия, "Аннабель". Но метельчатая меньше подвержена болезням и выглядит красивее.

Озеленение: что популярно, а что нет

— Что сажают в городе? Есть непопулярные растения?

— Мне кажется, сейчас покупают всё. Возьмём страусник. Кажется, он такой невзрачный, в каждом лесу его полно. А это очень популярная культура.

Очень популярен кизильник — чемпион по озеленению. Он газоустойчив, жаростоек. Его можно и не поливать, только стричь, чтобы живая изгородь была ровной. Это идеальная культура для городского озеленения.

Для живых изгородей часто используют пузыреплодники с красными, жёлтым и зелёными листьями.

Популярны смородиновые, их часто покупают для озеленения.

Ещё одна пользующаяся спросом культура — копытень, но она тяжела в размножении.

Из почвопокровных лучше всего берут пахизандру. Она неприхотлива, любит тень, её хорошо сажать под деревьями.

— А снежноягодники популярны?

— В этом сезоне их покупают очень мало. Их нельзя покупать для озеленения, например, детских садов — вдруг ребёнок съест ягоду. Они невкусные, безвредные и очень красивые: белые и розовые. Но снежноягодник сегодня очень мало используют.

Дерево-сад

Сейчас у всех садики маленькие, и когда вы покупаете плодовые деревья, надо понимать, что для перекрёстного опыления вам нужно купить минимум два дерева: две яблони, две сливы, две вишни. А у нас есть дерево-сад. Это растение, на котором могут одновременно расти несколько сортов: на одно дерево прививается два или три сорта одного вида.

Можно выбрать сорта разного сорта созревания и получать урожай практически без хлопот. И всё на одном дереве: с одной стороны яблони будут красные яблочки, с другой зелёные, а сверху жёлтые.

Кустарники

— Что можно посоветовать из кустарников?

— Спирею. Есть и весенне- и летнецветущие.

Весеннецветущие — это спирея серая "Грефшайн". Цветёт весной самая первая, белыми цветами, её ещё называют "невестой". Потом начинает цвести "Вангутта", она бывает с жёлтыми листьями.

Следующей цветёт спирея берёзолистная, она очень широко применяется для городского озеленения.

Летом наступает пора цветения японской спиреи, у неё очень много сортов: есть карликовые — Golden Princess, Little Princess, есть высокорослые — "Макрофила".