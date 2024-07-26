"Азербайджану — респект", а черногорские "пацаны не извиняются". Обзор событий недели от Дарьи Митиной

В Баку прошёл съезд политических партий и движений, которые борются за независимость от Франции, на него приехали представители более 20 стран. А в Черногории поставили точку в деле о государственном перевороте, который то ли планировался, то ли нет. Об этом в авторской программе "Личное мнение" рассказывает политолог Дарья Митина.
— На этой неделе хочется рассказать о двух интересных новостях из неожиданных локаций.
В азербайджанском Баку состоялся первый съезд политических партий и движений, которые борются за независимость от Франции. У нас Азербайджан теперь — новый мировой лидер антиколониального движения. Более 20 стран было представлено различными партиями, движениями и высшими чиновниками.
Родина Наполеона Бонапарта сейчас борется за независимость от Франции.
Формально съезд был организован Народным союзом освобождения Гваделупы — ещё одна французская зависимая территория — при поддержке Бакинской инициативной группы. Застрельщиком, закопёрщиком всего процесса был Баку.
Надо отметить, что уже целый ряд средств массовой информации связали бакинскую инициативу с политическим противостоянием Армении, которая является давним и надёжным союзником Франции.
Это, конечно, имеет объяснение. Понятно, что такая мотивация тоже присутствовала, но сказать, что Азербайджан решил стать мировым лидером антиколониального движения исключительно для того, чтобы подгадить Армении, — это, конечно, сильно.
Армения — безусловно, союзник Франции, во Франции присутствует сильнейшее армянское лобби.
Кроме того, Армения сейчас отворачивается от своих бывших соседей и союзников и смотрит в сторону Соединённых Штатов Америки: в Ереван приезжают военные уполномоченные от НАТО, развивается сотрудничество в оборонной сфере.
Я думаю, что до выхода Армении из ОДКБ остаются буквально считанные месяцы, а может быть и дни.
Но тем не менее исключительно армянским фактором объяснять этот съезд было бы очень близоруко. Обратите внимание, на съезд в Баку приехали не только зависимые территории Франции, но и территории, зависимые, допустим, от Нидерландов: острова
В общем, все эти замечательные названия, которые вы знаете по различным фильмам, ликёрам и туристическим поездкам. Но вы, наверное, не знаете, что антиколониальное движение у нас растёт и крепнет, что колониализм у нас, к сожалению, жив-здоров, что позорное явление XX столетия плавно перетекло в XXI. И именно против этого Азербайджан собрал лидеров антиколониального движения.
Единственный вопрос, который во всём этом возникает: почему конференция собралась в Баку, а не в Москве.
Ведь обратите внимание, что слова "антиколониализм", "империализм" плотно прописались и в речах президента Владимира Путина, и в выступлениях других представителей российской властной верхушки. Это, с одной стороны, уже хорошо.
Я помню 2017 год. Чиновники Администрации президента уверяли нас в том, что "антиколониализм" и "империализм" — какие-то протухшие старые термины времён холодной войны, что никакого империализма и колониализма уже давно не существует, что всё это байки из прошлого.
Пожалуйста вам. Теперь в каждом официальном выступлении обязательно про антиимпериализм и антиколониализм. И вообще Россия взяла на себя роль лидера такого движения неприсоединения.
Кстати, про движение неприсоединения. Почему, собственно, Баку? Баку недавно председательствовал в движении неприсоединения. В порядке планомерной ротации рано или поздно очередь дошла до Азербайджана. И своим этим председательством Баку распорядился с огромной для себя пользой: с 2021 года он организовывал подобные форумы не только у себя, в Баку, но и в Нью-Йорке, и в Женеве. Почему-то российская дипломатия этого упорно не замечала. Собственно говоря, почему?
Наверное, российской дипломатии нужно было быть подинамичнее, поманёвреннее. Баку проявил инициативу — молодец, огромный ему респект. Азербайджану — респект. А российской дипломатии — незачёт и минус в карму.
Мы, конечно, много делаем на антиколониальной волне: организуем большие африканские саммиты, латиноамериканские форумы. У нас министерство иностранных дел поделено на региональные департаменты. Понятно, что в плане регионального взаимодействия делается очень немало. Но ведь нужно шире ставить вопрос об антиколониальной политике, нужно работать с так называемыми зависимыми территориями без оглядки на бывшую или настоящую метрополию. Почему об этом не думают наши дипломаты, мне не понятно.
Практический итог конференции — создание международного фронта освобождения от французского колониализма. Движение институционализировалось. И почему Россия этот процесс не возглавляет — вопрос достаточно печальный. Но тем не менее что имеем, то имеем.
Помните нашумевшее дело о так называемой предотвращённой попытке государственного переворота в Черногории? В октябре 2016 года с подачи маленькой балканской страны Черногории, которая захотела вдруг скорчить России козью морду, вся Европа получила возможность лепить этот пропагандистский миф о российской угрозе: "Россия — агрессор, Россия провоцирует государственные перевороты" и т. д. На фоне существующей Америки обвинять в этом Россию — это очень странно.
Было арестовано несколько граждан России и добрая сотня черногорских оппозиционеров. Все эти люди до сего времени удерживались в тюрьмах. Среди них двое российских граждан, которых назвали почему-то спецслужбистами-гэрэушниками. Даже фамилии есть: Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Двое граждан России были заочно арестованы и осуждены на 15 и 12 лет.
Было понятно, что это, с одной стороны, антироссийская акция, чтобы стигматизировать Россию, а с другой стороны — акция против собственной, внутренней, черногорской оппозиции.
Прошло восемь лет, и Верховный суд Черногории в Подгорице окончательно поставил точку в этом деле.
Понятно, что целью было закатать в асфальт своих внутренних недовольных, внутренних несогласных. И одновременно, попутно, с подачи Брюсселя, с подачи Евросоюза немножечко нагадить России. Мне интересно, будут ли принесены официальные извинения Российской Федерации? Или пацаны не извиняются?
Российские ракеты стоимостью 160 миллионов долларов застряли на европейском космодроме, расположенном на космодроме Куру во Французской Гвиане.