"Азербайджану — респект", а черногорские "пацаны не извиняются". Обзор событий недели от Дарьи Митиной

Политолог Дарья Митина: антифранцузский съезд в Баку и дело о перевороте в Черногории

7:36 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В Баку прошёл съезд политических партий и движений, которые борются за независимость от Франции, на него приехали представители более 20 стран. А в Черногории поставили точку в деле о государственном перевороте, который то ли планировался, то ли нет. Об этом в авторской программе "Личное мнение" рассказывает политолог Дарья Митина.

— На этой неделе хочется рассказать о двух интересных новостях из неожиданных локаций.

Баку — лидер антиколониального движения

В азербайджанском Баку состоялся первый съезд политических партий и движений, которые борются за независимость от Франции. У нас Азербайджан теперь — новый мировой лидер антиколониального движения. Более 20 стран было представлено различными партиями, движениями и высшими чиновниками.

Новая Каледония,

страны Меланезии,

Полинезии,

Карибские,

Антильские острова,

а главное — Корсика.

Родина Наполеона Бонапарта сейчас борется за независимость от Франции.

Формально съезд был организован Народным союзом освобождения Гваделупы — ещё одна французская зависимая территория — при поддержке Бакинской инициативной группы. Застрельщиком, закопёрщиком всего процесса был Баку.

Надо отметить, что уже целый ряд средств массовой информации связали бакинскую инициативу с политическим противостоянием Армении, которая является давним и надёжным союзником Франции.

Это, конечно, имеет объяснение. Понятно, что такая мотивация тоже присутствовала, но сказать, что Азербайджан решил стать мировым лидером антиколониального движения исключительно для того, чтобы подгадить Армении, — это, конечно, сильно.

Армения — безусловно, союзник Франции, во Франции присутствует сильнейшее армянское лобби.

Кроме того, Армения сейчас отворачивается от своих бывших соседей и союзников и смотрит в сторону Соединённых Штатов Америки: в Ереван приезжают военные уполномоченные от НАТО, развивается сотрудничество в оборонной сфере.

Я думаю, что до выхода Армении из ОДКБ остаются буквально считанные месяцы, а может быть и дни.

Но тем не менее исключительно армянским фактором объяснять этот съезд было бы очень близоруко. Обратите внимание, на съезд в Баку приехали не только зависимые территории Франции, но и территории, зависимые, допустим, от Нидерландов: острова

Бонайре,

Сен-Мартен,

Кюрасао,

Аруба.

В общем, все эти замечательные названия, которые вы знаете по различным фильмам, ликёрам и туристическим поездкам. Но вы, наверное, не знаете, что антиколониальное движение у нас растёт и крепнет, что колониализм у нас, к сожалению, жив-здоров, что позорное явление XX столетия плавно перетекло в XXI. И именно против этого Азербайджан собрал лидеров антиколониального движения.

Единственный вопрос, который во всём этом возникает: почему конференция собралась в Баку, а не в Москве.

Ведь обратите внимание, что слова "антиколониализм", "империализм" плотно прописались и в речах президента Владимира Путина, и в выступлениях других представителей российской властной верхушки. Это, с одной стороны, уже хорошо.

Я помню 2017 год. Чиновники Администрации президента уверяли нас в том, что "антиколониализм" и "империализм" — какие-то протухшие старые термины времён холодной войны, что никакого империализма и колониализма уже давно не существует, что всё это байки из прошлого.

Пожалуйста вам. Теперь в каждом официальном выступлении обязательно про антиимпериализм и антиколониализм. И вообще Россия взяла на себя роль лидера такого движения неприсоединения.

Кстати, про движение неприсоединения. Почему, собственно, Баку? Баку недавно председательствовал в движении неприсоединения. В порядке планомерной ротации рано или поздно очередь дошла до Азербайджана. И своим этим председательством Баку распорядился с огромной для себя пользой: с 2021 года он организовывал подобные форумы не только у себя, в Баку, но и в Нью-Йорке, и в Женеве. Почему-то российская дипломатия этого упорно не замечала. Собственно говоря, почему?

Наверное, российской дипломатии нужно было быть подинамичнее, поманёвреннее. Баку проявил инициативу — молодец, огромный ему респект. Азербайджану — респект. А российской дипломатии — незачёт и минус в карму.

Мы, конечно, много делаем на антиколониальной волне: организуем большие африканские саммиты, латиноамериканские форумы. У нас министерство иностранных дел поделено на региональные департаменты. Понятно, что в плане регионального взаимодействия делается очень немало. Но ведь нужно шире ставить вопрос об антиколониальной политике, нужно работать с так называемыми зависимыми территориями без оглядки на бывшую или настоящую метрополию. Почему об этом не думают наши дипломаты, мне не понятно.

Практический итог конференции — создание международного фронта освобождения от французского колониализма. Движение институционализировалось. И почему Россия этот процесс не возглавляет — вопрос достаточно печальный. Но тем не менее что имеем, то имеем.

Готовился ли переворот в Черногории

Помните нашумевшее дело о так называемой предотвращённой попытке государственного переворота в Черногории? В октябре 2016 года с подачи маленькой балканской страны Черногории, которая захотела вдруг скорчить России козью морду, вся Европа получила возможность лепить этот пропагандистский миф о российской угрозе: "Россия — агрессор, Россия провоцирует государственные перевороты" и т. д. На фоне существующей Америки обвинять в этом Россию — это очень странно.

Было арестовано несколько граждан России и добрая сотня черногорских оппозиционеров. Все эти люди до сего времени удерживались в тюрьмах. Среди них двое российских граждан, которых назвали почему-то спецслужбистами-гэрэушниками. Даже фамилии есть: Эдуард Шишмаков и Владимир Попов. Двое граждан России были заочно арестованы и осуждены на 15 и 12 лет.

Было понятно, что это, с одной стороны, антироссийская акция, чтобы стигматизировать Россию, а с другой стороны — акция против собственной, внутренней, черногорской оппозиции.

Прошло восемь лет, и Верховный суд Черногории в Подгорице окончательно поставил точку в этом деле.

Никакой попытки государственного переворота не было,

никто ни в чём не участвовал,

россияне и черногорцы, обвинённые в этом, были просто внаглую оболганы,

дело закрыто.

Понятно, что целью было закатать в асфальт своих внутренних недовольных, внутренних несогласных. И одновременно, попутно, с подачи Брюсселя, с подачи Евросоюза немножечко нагадить России. Мне интересно, будут ли принесены официальные извинения Российской Федерации? Или пацаны не извиняются?