На каких странах прежде всего отразятся итоги выборов в США — политолог Дарья Митина

Дарья Митина: по поводу выборов в США больше всех волнуются Ближний Восток и Украина

3:54 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Из-за выборов в США лихорадит весь мир. Что грядущие выборы готовят странам Ближнего Востока и Украине? Политолог, историк Дарья Митина даёт прогноз в авторской передаче "Личное мнение" в видеоэфире Pravda.Ru.

— …Происходит буквально немыслимое. Если нам, России, по большому счёту всё равно, кто придёт в Белый дом и возглавит администрацию, то некоторые другие страны просчитывают все варианты.

Антиизраильский Ближний Восток за Камалу Харрис

Для Ближнего Востока очень большое значение имеет фигура победившего кандидата.

Не секрет, что Дональд Трамп — самый произраильский из всех американских президентов.

— самый произраильский из всех американских президентов. А Камала Харрис имеет репутацию пропалестинского политика: она выступает за скорейшее признание независимого палестинского государства.

Более того, американское произраильское лобби напрямую называет её антисемиткой. Вряд ли, конечно, это имеет отношение к действительности, но тем не менее соответствующий имидж у неё есть. Ближнему Востоку действительно важны итоги президентской компании в США, потому что у республиканцев и демократов совершенно разный взгляд на судьбу ближневосточного устройства. На Ближнем Востоке гораздо больше переживают, чем у нас.

Почему волнуется Украина

Ещё одна страна, для которой имя победившего кандидата тоже имеет большое значение, — Украина.

Например, Владимир Зеленский неожиданно заговорил о необходимости скорейшего мира. Ему вторит министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, который спешно сорвался и полетел в Пекин обсуждать грядущие переговоры с Россией, на которые Россия ещё, кстати, не давала согласия, и архитектуру послевоенного устройства. Понятно, зафиксироваться нужно не только в Европе и Вашингтоне, но и в Пекине. Теперь таковы правила политического этикета.

И объясняется это, конечно, не только призраком маячащего Трампа. Даже если Трамп победит, демократическая администрация будет сидеть ещё, как минимум, полгода, до января, до инаугурации. Поэтому, казалось бы, к чему такая спешка.

На самом деле есть слухи, что уже сейчас аппарат Белого дома выстраивается под Камалу Харрис.

И если победит она, грядут большие изменения. Например, говорят о том, что администрацию покинут госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и советник по безопасности Джейк Салливан. Эти люди — самые главные архитекторы украинской проблемы и украинской войны. По косвенным признакам можно понять, что слухи верны.

Главный в администрации Зеленского Андрей Ермак звонил не Блинкену и не Салливану, а некоему Филипу Гордону, которому, по слухам, Камала Харрис поручит те функции, которые раньше исполнял Салливан.

Конечно, это о чём-то да говорит. Это некий маркер. То, что Россию хотят затащить на так называемый второй мирный саммит, — это, конечно, из разряда киевских хотелок. Я очень сомневаюсь, что Россия будет участвовать. Если только на условиях России.

Кулеба заявил своему китайскому коллеге, товарищу Ван И, что Украина готова садиться за стол переговоров с Россией.

Однако тут ещё требуются, как сказал совершенно справедливо Дмитрий Песков, уточняющие детали. Потому что если Киев готов обсуждать отвод войск на границу 1991 года, то это вовсе не значит, что Украина готова к переговорам. Тогда мы можем заявить, что мы к переговорам тоже готовы — к переговорам о капитуляции Украины.