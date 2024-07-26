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Дарья Митина
"Раздался громкий звук щелчка, и клювы скотчем замотали" — политолог Дарья Митина о ситуации во Франции

Политолог Дарья Митина о выборах во Франции: "Победитель не получает ничего"

4:26
Правда ТВ

Франция готовится к Олимпиаде, плавает в Сене, ищет премьер-министра и приходит в себя после электоральных боёв. О политической ситуации во Франции специально для Pravda.Ru, в авторской передаче "Личное мнение" рассказала историк, политолог Дарья Митина.

— Что происходит в Европе? Все готовятся к французской Олимпиаде. Французское чиновничество наперегонки ныряет в грязную Сену. Что такое Сена, вы себе прекрасно представляете — это всё равно, что в канализационную трубу залезть и там искупаться. Но тем не менее...

Всё это возрождает к жизни воспоминания о лозунгах периода Великой французской революции, когда восставшие парижане кричали: "Буржуев в Сену!" Теперь буржуи сами вполне добровольно прыгают в эту самую Сену и что-то, наверное, хотят этим нам сказать.

Пейзаж после электоральной битвы во Франции очень своеобразный. Помните, как вы все хохотали, когда мы писали и говорили, что единственным и безусловным победителем французских выборов будет Эмманюэль Макрон? Как говорили, что он уступит своё место Марин Ле Пен. Кстати, почему Ле Пен, а не Жордан Барделла, например, который сейчас возглавляет избирательный блок правых и партию.

Говорили, что Макрон обратится с предложением дать кандидатуру премьер-министра левым. Говорили, что спикером парламента-то уж точно будет коммунист. А умные люди говорили сразу, что и правых, и левых обманут: раздадут им парламентские должности, чтобы они не плакали, но ни о каких ключевых государственных постах речи идти не будет. И вот итог: левым победителям выборов отдали два самых плохеньких парламентских комитета, правым не отдали вообще ни одного. Все забрали макронисты.

Спикер Национальной ассамблеи — макронистка Яэль Браун-Пиве.

Когда мы говорим о том, что в России нет парламентской демократии — это, конечно, святая истина. Но в России есть, по крайней мере, пакетные соглашения между партиями относительно распределения должностей в комитетах. Во Франции нет и этого.

Казалось бы, победитель должен получать всё. Я напомню, что победитель выборов — отнюдь не партия Макрона. А оно вот как сложилось: "Раздался громкий звук щелчка, и клювы скотчем замотали".

А макронисты — это же как "Единая Россия". Вся страна их терпеть не может, а они прут из всех щелей.

Но это, конечно, не самое печальное. Самое печальное — это новости от наших дорогих и уважаемых левых. И месяца не прошло, как французские непокорённые, неукротимые и непоколебимые левые выдвинули своим кандидатом в премьер-министры (запоминайте новую фамилию) Люси Кастец. Знаете такую? И я не знаю. На самом деле Люси Кастец — это руководитель финансового департамента мэрии Парижа. Вот вам и сюрприз. Великие левые. А сколько марсельез было спето, сколько карманьол было сплясано.

В московской мэрии, кстати, тоже есть руководитель финансового департамента, Елена Зяббарова. Представьте себе: КПРФ, победив на парламентских выборах, выдвигает её в председатели правительства. Или какого-нибудь Максима Ликсутова, например. Это примерно одинаковая история.

Про Люси Кастец известно, что она работала в мэрии Парижа, в команде мэра Парижа Анн Идальго, функционера социалистической партии. Вот, собственно, и связка с левыми.

Люси Кастец закончила ENA, элитарную школу администрирования. Её выпускников называют энархами и всегда обвиняют во Франции в оторванности от простого народа. Слово "энархи" стало настолько нарицательным, что Макрон в 2021 году переименовал эту школу. Кстати, нам, наверное, с нашей Высшей школой экономики тоже надо так поступить: мы её не переименовали, и такое ощущение, что это по-прежнему рассадник и гнездо либерализма.

В любом случае до окончания Олимпиады никаких премьер-министров никто утверждать не будет.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы франция дарья митина
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