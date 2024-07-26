Битва гигантов: бывший прокурор против бывшего президента — политолог Дарья Митина по предвыборной гонке в США

Историк Митина о выборах в США: "Начинается гонка на лафетах"

На этой неделе основное внимание на международном контуре было приковано к Соединённым Штатам. Против маскулинной команды республиканцев играет женская команда демократов. За ситуацией наблюдает историк Дарья Митина.

Главные мемы

Наверное, эта кампания породила самое большое количество анекдотов, мемов, всевозможных демотиваторов и издевательских шуток. Например, такая исчерпывающая шуточка: "Кто доживёт до выборов, тот и станет президентом США".

Здесь имеется в виду и роковой выстрел в Дональда Трампа в Пенсильвании, и вполне понятное физическое и ментальное состояние Джо Байдена. Кто-то уже написал:

"Стреляли в Трампа, попали в Байдена, а умершим объявили Картера".

Американские соцсети и газеты разнесли новость о смерти 39-го президента Соединённых Штатов Америки Джимми Картера. Правда очень быстро выяснилось, что это то ли фейк, то ли кем-то специально запущенная дезинформация с целью хаотизации избирательной кампании, то ли кто-то ошибся, выдав непроверенную информацию. Но в результате с Картером всё хорошо, ему 99 лет. Пожелаем ему здоровья. Как можно не пожелать здоровья человеку, который произнёс следующую фразу:

"Президент Ким Ир Сен является величайшим из людей, с которым не могут сравниться Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и Авраам Линкольн, вместе взятые. Могу с уверенностью сказать, что Ким Ир Сен — бог Солнца и вершитель судеб, превосходящий по величию Гелиоса и всех вместе взятых основателей государств мира".

Эту замечательную фразу президент США Джимми Картер произнёс в 1994 году после своего визита в Корейскую Народно-Демократическую Республику, где его встречал тот самый бог Солнца и сын неба Ким Ир Сен.

Женская команда демократов США

Пикантность ситуации в том, что республиканцы-то уже выдвинули своих кандидатов и в президенты, и в вице-президенты, а демократы ещё нет. И этот этап выдвижения приобретает чётко выраженную гендерную окраску. На фоне яркой маскулинности кампании республиканцев у демократов сегодня выбор шёл из трёх женщин, каждая из которых может претендовать на высшую государственную должность.

Камала Харрис, которая по определению вице-президент, и ей логичнее всего стать новым кандидатом от демократической партии. Хиллари Клинтон, которая вполне дееспособна. Мишель Обама, супруга бывшего президента Барака Обамы, которую некоторая часть демократической партии очень хотела бы видеть президентом.

Но на самом деле мы понимаем, что выбор уже очень сильно сузился и продолжает сужаться. Похоже, Байдена один раз дожали и дожмут не сегодня-завтра второй раз. Его уже вынудили фактически выйти из избирательной гонки. Я никогда не поверю, что это было его собственное решение. Более того, нам показали живого президента Байдена, до этого мы не видели его личного обращения. Никаких слов о том, что он благословит Камалу Харрис для дальнейшей борьбы, мы не слышали. Мы видели только некую бумагу, подписанную какой-то странной подписью.

Многие знатоки американской внутриаппаратной кухни уже заметили, что подпись не очень похожа на байденовскую. Но будем надеяться, что Байден вышел из гонки сам, без какого-либо криминала.

Шансы Камалы Харрис

Если представить, что Соединённые Штаты были бы демократическим государством, и там были бы прямые выборы, и президента избирало бы население, а не непонятно откуда взявшиеся выборщики, то шансы у Камалы Харрис были бы куда ниже.

Во-первых, потому что её популярность в народе, мягко говоря, сомнительна с учётом того, что за четыре года мы не читали ни одного доброго слова о Камале Харрис.

Во-вторых, есть такое соображение, что за кандидата Байдена демократический электорат пошел бы голосовать гораздо дружнее, чем за Камалу. Потому что есть страх поражения.

Останешься дома, не пойдёшь голосовать — и придёт богомерзкий Трамп. Мог бы быть спортивный азарт: с молоденькими и здоровенькими-то любой дурак победит, а ты победи с таким, как есть. Человеческий фактор, фактор жалости.

Если бы выборы в Америке действительно были выборами, а не заранее поставленным спектаклем, то, конечно, шансы Камалы были бы весьма призрачны. Но, наверное, к её счастью, выборов как таковых в Америке нет. Уже вчера вышел очень странный "социологический опрос", опубликованный агентством Reuters, согласно которому, Камала Харрис резко рванула вперёд и опережает бывшего, а возможно, и будущего президента Трампа на несколько процентов. И всё бы хорошо, но есть один нюанс.

Если покопаться и увидеть установочные данные этого опроса, то можно узнать, что демократов среди респондентов было на 12% больше, чем республиканцев. А это снижает вообще значимость любой социологии, потому что для репрезентативности социологического опроса нужна не просто большая выборка (а здесь и выборка, мягко говоря, небольшая), — нужен ещё и паритет. Паритет представителей того и другого лагеря. Тогда результаты могут хоть как-то походить на правду. А так это чисто манипулятивный опрос, который был опубликован с манипулятивными же целями. Это так называемый формирующий опрос, который подводит избирателей к мысли о том, что нужно голосовать за лидера. Гонка за лидером. А в данном случае у нас избирателями являются выборщики. Они почитывают опросы, но на самом деле их выбор определяют совершенно другие факторы:

партийная принадлежность, позиция их спонсоров.

Обычно результаты подавляющего большинства американских выборов можно просчитать. Но сейчас мы имеем дело с выборами, где просчитать ничего невозможно.

Особенно с учётом того, что и выборы 2020 года, по слухам, не были честными. Есть мнение, что там победил другой кандидат. У этого кандидата есть аргументы, он их представлял в суде, аргументы приняты не были. Понятно: победившая сторона абсолютно не хочет рефлексировать на тему, как и каким образом эти выборы проводились.

Внутренние разборки в партиях США закончились

Я спрашивала у нескольких американистов, почему республиканцы уже провели съезд, а демократы будут проводить только в конце августа, почему бы демократам вопреки правилам не провести съезд сейчас, чтобы не терять лишний месяц — на раскрутку кандидата и так очень мало времени. Мне давали разные ответы, каждый из которых меня не очень удовлетворил.

Кто-то сказал, что идут внутренние разборки внутри демократической партии и что они могут ещё надолго затянуться.

Кто-то сказал, что нельзя менять процедуру и т. д.

Но мне эти объяснения удовлетворительными не кажутся, потому что внутренние разборки закончатся гораздо быстрее, есть мнение, что они уже закончились. Уже опубликовано открытое письмо тяжеловесов американской внешней политики и дипломатии. Там более 350 подписей видных американских сановников: это

и Джон Керри,

и Сьюзан Райс,

и Томас Донилон,

и Хиллари Клинтон,

и Билл Клинтон,

и представители государственного департамента,

бывшие лидеры Пентагона, ЦРУ,

чрезвычайные и полномочные послы.

Общий смысл такой: Камала — мировой лидер. Она игрок высшей лиги и способна победить. Елея и патоки в адрес Камалы мы сейчас увидим тонны. И это с учётом того, что за четыре года её вице-президентства о ней действительно не было сказано ни одного хорошего, доброго, тёплого слова.

Наоборот, все публичные отзывы были, мягко говоря, сдержанными. Некоторые так просто заклинают своих собратьев изменить решение. Например, известная диссидентка демпартии Тулси Габбард, которая покинула демпартию из-за разногласий как раз по внешнеполитическим вопросам, напрямую заявила, что Камала не имеет ни компетенций, ни независимости в суждениях для того, чтобы претендовать на роль президента и главнокомандующего, и была бы невероятно опасна на этом посту.

Лозунги кандидатов в президенты США

Похоже, что свою кампанию Камала Харрис будет строить под лозунгом "Мент против уголовника". Она, не забывайте, бывший прокурор Калифорнии, и, кстати, неплохой. О её прокурорском прошлом можно прочесть тёплые воспоминания разных людей.

А Трамп — он тоже не лыком шит, не будет сидеть, сложа ручки и свесив ножки. Он будет строить свою кампанию под лозунгом "Честный фраер против продажного прокурора". И такие лозунги в Америке, бьюсь об заклад, пользуются гораздо большей популярностью, чем потенциальный лозунг Камалы. Но это наши домыслы.