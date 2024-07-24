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Дарья Митина
"Последний саммит НАТО продемонстрировал ослабление США" — политолог Дарья Митина

Историк Дарья Митина: юбилейные саммиты НАТО проходят под грохот взрывов

4:19
Правда ТВ

В июле в Вашингтоне прошёл 75-летний юбилейный саммит НАТО. Обсуждали помощь Украине, размещение ракет средней дальности в Европе и новые военные коалиции. Об итогах саммита рассказала в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской передаче "Личное мнение", историк, политолог Дарья Митина.

— Я не принадлежу к тем лучезарным экспертам, которые говорят о том, что победа у Трампа уже в кармане. Очень многие пишут, что роковой выстрел в Пенсильвании буквально предрешил судьбу американских выборов. Я бы так не сказала. Четыре месяца — очень большой срок, может случиться всё что угодно. Даже если ничего экстраординарного не случится, у людей очень короткая историческая память. А у американских граждан она ещё короче, может быть, просто как у рыбки гуппи. Поэтому за четыере месяца все вполне могут про это покушение просто забыть, даже если демократы не будут прилагать никаких усилий.

Чем закончатся выборы, это ещё очень большой вопрос. А вот то, что ослабление Америки уже сегодня очень трудно скрыть даже на юбилейном саммите НАТО в Вашингтоне, — это, в общем-то, абсолютный факт.

Семьдесят пять лет назад образовался военно-политический блок НАТО. 75-летний юбилей был отмечен новым саммитом. Полувековой юбилей НАТО отмечала тоже в условиях горячей европейской войны: в 1999 году саммит НАТО проходил под грохот взрывов в Белграде. Сначала против Югославии, потом была развязана война против Сербии этим самым юбиляром, то есть военно-политическим блоком НАТО. Сегодня 75-летие — и война в Украине.

Саммит НАТО зафиксировал новый виток гонки вооружений. Было объявлено, что Соединённые Штаты будут размещать ракеты средней дальности в Европе.

Как вы помните, в 80-е годы Штаты разместили в Германии "Першинг-2", сейчас, как написано в итоговом коммюнике, будут некие ударные системы. Понятно, что речь идёт о ракетах средней дальности, от 500 до 5500 километров.

Это значит, что ракеты, размещённые в Германии, легко смогут доставать до уральских городов.

А вот если Россия не одержит победу в специальной военной операции и не добьётся демонтажа украинской государственности, тогда эти ракеты средней дальности могут быть размещены не в Германии, а, допустим, под Харьковом. И тогда, конечно, говорить о какой-то военной победе России будет очень сложно. Поэтому, как вы понимаете, наша задача этого не допустить.

Что касается Украины, то ей, в общем-то, тоже радоваться особо нечему. В НАТО её не позвали, обещали 40 млрд долларов, но это, как вы понимаете, вилами по воде. Деньги выделяет не НАТО, а конкретные государства. А у них свои кризисы, свои проблемы и свои правительства, где отнюдь не всегда существует единство. По крайней мере, Германия уже высказалась о том, что заплатить Украине сможет не в полной мере, а только в половинном объёме на 2025 год, вместо восьми — четыре миллиарда долларов.

Конечно, большой раздел был посвящён Китаю. Китай — это центральная тема саммита, как её ни маскируй. Напрямую каких-то антикитайских выпадов НАТО делать не может, но активно сколачивает так называемое азиатское НАТО — военно-политический блок, состоящий из стран, которые находятся в противоречиях с Китайской Народной Республикой:

  • Япония,
  • Южная Корея,
  • Австралия,
  • Филиппины,
  • Сингапур.

В общем, достаточно солидный блок стран. Как он будет противостоять Китаю, не понятно, но в любом случае очевидно, что такое агрессивное поведение НАТО в районе Азиатско-Тихоокеанского региона всё сильнее толкает Китай в объятия России и, соответственно, Россию — в объятия Китая. Наш союз абсолютно не вынужденный, он базируется на геополитических интересах.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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