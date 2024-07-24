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Дарья Митина
Виктор Орбан держит нос по ветру — историк Дарья Митина о встрече Орбана с Трампом

Историк Дарья Митина: "Орбан мыслит себя главой региональной державы"

Правда ТВ

Международное турне Виктора Орбана вызывает всё большее раздражение Евросоюза: более 60 депутатов Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за поездок в Россию и Китай. Историк Дарья Митина в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской программе "Личное мнение", рассказала об амбициях премьер-министра Венгрии.

— Для Дональда Трампа, как я уже говорила, очень важен персональный подход, очень важны личные отношения. Памятуя об этом, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, совершавший свой миротворческий вояж по миру, заехал в Вашингтон пообщаться именно с Трампом. Орбан прекрасно помнит, что наилучшие отношения у Трампа всегда были с Израилем и премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Столько, сколько Трамп сделал для Нетаньяху и для Израиля, не сделал, наверное, из американских лидеров никто. Но в 2020 году, когда Трамп проиграл выборы, а Джо Байден выиграл, Нетаньяху официально как глава Израиля поздравил Байдена, и Трампа это взбесило настолько, что он не просто забанил Нетаньяху в соцсетях, но ни разу за последующие четыре года с ним не общался. Точно так же такая же логика работает и применительно к Виктору Орбану.

Виктор Орбан, открытый трампист, естественно, засвидетельствовал своё почтение Трампу заранее. И, с высокой долей вероятности, это был дальновидный шаг: у Трампа очень высокие шансы на победу.

Орбан проехался по довольно сложному маршруту: из Киева в Москву, а из Москвы — не в Пекин, из Москвы он поехал в азербайджанскую Шушу разговаривать о судьбе Карабаха.

Это значит, что Орбан обозначил свой интерес и к кавказской проблематике. То есть Орбан мыслит себя главой региональной державы, а не просто маленькой десятимиллионной европейской страны.

После Пекина и разговора с Си Цзиньпином он поехал в Вашингтон к Трампу. Более того, Орбан написал официальное письмо главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором призвал к возобновлению всей полноты дипломатических отношений с Россией, к переговорам с Китаем о мирной конференции для урегулирования российского-украинского конфликта.

Орбан считает, что Трамп в случае его победы на выборах может стать главным посредником и главным переговорщиком.

Мишель в ответном письме Орбану объявил, что политика Евросоюза, заключающаяся в наращивании поставок оружия Киеву, не является политикой войны, а совершенно наоборот. Ну да, как заметил один из телевизионных экспертов, увеличение потребления алкоголя не ведёт к алкоголизму, а поставка наркотиков приводит к здоровому образу жизни. Вот примерно такая логика содержится в письме Шарля Мишеля. На ворчание и бухтение Жозепа Борреля, главы европейской дипломатии, который попенял Орбану на то, что он не согласовал свой маршрут с Евросоюзом, Орбан ответил достаточно резко и вполне определенно: "Мне что ещё, может быть, согласовывать, с кем поужинать?"

Как мы видим, сейчас на Орбана оказывается огромное давление. Против него развязана небольшая евробюрократическая война.

  1. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию. Коллегия Еврокомиссии должна была рассматривать вопрос о выделении Венгрии финансовых средств.
  2. Фон дер Ляйен понизила уровень представительства на заседаниях под венгерским председательством. Еврокомиссия будет представлена на уровне каких-то мелких клерков и то во время неофициальных заседаний Совета ЕС.

Кому этим сделала хуже Еврокомиссия — большой вопрос. В данном случае совсем не Венгрии. Тем не менее скандал разгорается.

Более 60 депутатов Европарламента требуют лишить Венгрию права голоса в ЕС из-за поездок в Россию и Китай.

Но сказать можно, а реализовать гораздо сложнее. Тем более, что Орбан не остался в одиночестве и изоляции. Вспомните словацкого премьера Роберта Фицо, который хотел составить Орбану компанию в поездке в Москву, и только состояние здоровья после огнестрельного ранения в результате покушения помешало Фицо это сделать. Но ведь ранение — это не навсегда и Фицо быстро идёт на поправку. Вот он уже вышел в офис и работает с новой силой, как новенький. Но тем не менее эта фраза тоже глубоко запала в душу европейских чиновников.

А тут ещё и Австрия, которая высказалась в том духе, что будет посещать все заседания под венгерским председательством, как и раньше. А то, что скажут Боррель, фон дер Ляйен и Шарль Мишель, — в общем-то, не так уж и важно.

В Европе идёт скрытая, а местами вполне себе открытая фронда.

И, наверное, это хорошо, хотя мы пессимисты в отношении структур Евросоюза. Я думаю, что евробюрократия сама себя поставила в такое положение, что долго это всё не продлится.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы китай венгрия евросоюз джо байден си цзиньпин виктор орбан дарья митина дональд трамп европарламент
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