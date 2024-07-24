"Трампизм — это про Великую Америку, а вовсе не про дружбу с Россией" — историк Дарья Митина

Историк Дарья Митина: желать победы Трампа — ходить по граблям

5:07 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Российская пресса и политологи с оптимизмом ждут победы Дональда Трампа на выборах в США. У историка Дарьи Митиной на этот счёт особое мнение.

— Я с большим удивлением воспринимаю ту эйфорию, которая царит в российской прессе и в российских средствах массовой информации относительно возможной победы Дональда Трампа. Причём наблюдаем мы это второй раз подряд. Опыт ничему не учит российских аналитиков, и ходьба по граблям — это буквально наш национальный вид спорта.

Посмотрите на окружение Трампа. Один, может быть, не самый главный, но, тем не менее весьма красноречивый аргумент. Как вы думаете, кто открыл молитвой съезд Республиканской партии? Коллективную молитву на съезде республиканцев читал митрополит Елпидифор. Кто он такой?

Он правая рука Константинопольского патриарха Варфоломея и наиболее очевидный кандидат в следующие константинопольские патриархи. В свободное от служения время — лютый русофоб, создатель так называемой "православной церкви Украины".

Мы знаем, что это, в общем-то, даже не церковь, а скорее просто такая русофобская партия, цель которой — просто стереть с лица Земли коренное украинское православие, Украинскую православную церковь. Что ещё про него известно?

Поклонник гей-браков, венчает геев на гей-свадьбах, призывает расширять практику терпимости к содомии.

Мутный агент, конечно, ЦРУ.

Называет себя гражданином Турции и этническим турком, а не греком, хотя он грек.

Вот такие 100%-ные русофобы и ЦРУшники окружают Трампа и его клевретов из Республиканской партии. Поэтому не очень понятно, почему, собственно говоря, наши политические элиты испытывают такие симпатии. С другой стороны, я не понимаю и украинское общество. В украинских СМИ и соцсетях царят просто какие-то панические настроения. Я не очень понимаю, что, собственно говоря, пропало у украинцев. На самом деле трындец в случае победы Трампа и его партии, если и настанет, совсем не у украинцев, потому что и у республиканцев, и у демократов есть некий консенсус в отношении российско-украинского конфликта:

не дать Украине упасть уж совсем, не допустить военной победы России, подморозить конфликт по текущей линии боевого соприкосновения при сохранении всех текущих санкций, переложить большую часть ответственности, в частности финансовой, на европейские страны.

Вот именно об этом говорит Джей Ди Вэнс, а не о чём-то другом. Не о победе России, не о том, что они желают прекратить конфликт из гуманистических соображений.

Вынс выступает за прекращение военной помощи Украине, но не за прекращение как таковой, а просто за то, чтобы это делала Европа, а не Соединённые Штаты, вот и всё.

Когда Вэнс заявляет, что российско-украинский конфликт нужно завершать как можно скорее с помощью переговорного процесса, то это говорит о его желании остановить конфликт, навязав России самые невыгодные условия, хоть и позволяющие сохранить лицо: может быть, продать результат как некую победу или подобие победы, но тем не менее условия-то абсолютно для России неприемлемые. Самый максимум — это то, что обозначил в своих требованиях Владимир Путин: оставление за Россией Крыма, Донбасса и Таврии, тогда Москва вроде как получает некий кусок территории.

Но давайте не забывать, что Москва воюет не за территории. Москва воюет за решение вполне конкретных задач. Есть задачи специальной военной операции, которые никто не отменял.

Если Трамп и его окружение навяжут вот эту заморозку, это значит, что сохраняется украинская государственность, сохраняется фашистский режим, сохраняется фактически большая европейская ЧВК в масштабе целой страны, а по факту мы получаем отложенную войну, которую нам придётся довоёвывать через пять или через десять лет.

Конечно, единственным возможным, единственным приемлемым вариантом для России была бы ликвидация украинской государственности. Но ни Трамп, ни демократы, никто из американских элит об этом даже не говорит. Поэтому байденовский подход к продолжению конфликта для нас вполне приемлем. Не случайно же Путин сказал, что Джо Байден для нас выгоднее. Это было не кокетство, не попытка увести общественное мнение в какую-то не ту сторону. Это была истинная правда, потому что подход Трампа — просто всё заморозить и ждать, пока горячий конфликт не возобновится с прежней силой. Для нас это абсолютно неприемлемо.

Трампизм — это про Великую Америку, а вовсе не про дружбу с Россией и не про то, чтобы сделать России приятное.

Почему фанаты Трампа не понимают таких элементарных вещей, просто азбучных истин, мне непонятно.