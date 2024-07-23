В элиту из трущоб: кто такой мистер Вэнс? Биография от историка Дарьи Митиной

Дарья Митина: Джей Ди Вэнс — парень из глубинки, который сделал себя сам

5:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Главной сенсацией последнего времени стал даже не роковой выстрел в Пенсильвании, а Джеймс Дэвид (Джей Ди) Вэнс, человек, которого Дональд Трамп выбрал своим вице-президентом на съезде Республиканской партии. О нём в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской передаче "Личное мнение", рассказала историк, политолог Дарья Митина.

— Про сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса говорят, что он ещё больший трампист, чем сам Трамп. Почему Трамп его выбрал? Наверное, не из-за фонетической рифмы. В прошлый раз партнёром Трампа был Пенс, а теперь Вэнс. Наверное, не это служило главной мотивацией при выборе кандидатуры вице-президента.

Это тот самый Майк Пенс, который четыре года проработал рука об руку с Трампом и во время президентской каденции в январе 2020-го предал его: когда Байден уже победил, а сторонники Трампа осаждали Капитолий, Пенс во всеуслышание осудил Трампа, сказав, что он пытается вмешаться в выборы, и потребовал, чтобы атакующие Капитолий люди разошлись по домам. Естественно, Трамп такого предательства не забыл и не забудет. Трамп вообще очень большое значение придаёт личным отношениям.

Возникает вопрос: а какая нам, собственно говоря, разница, кого там выдвинули в вице-президенты.

Нам, в общем-то, и президенты по барабану, потому что американская политика в отношении России абсолютно тверда и неизменна, по этому поводу между республиканской и демократической администрациями существует неизменный консенсус.

В американском государстве всё решают элиты, так называемое deep state, глубинное государство. При этом американская политика очень персонифицирована и персонализирована. Поэтому, если республиканцы грамотно выстроят избирательную кампанию и пиар, даже не роковой выстрел в Пенсильвании будет выстрелом в яблочко, а именно Джей Ди Вэнс может стать ключом к трамповскому успеху.

Вот теперь нужно немножко поподробнее о самом Вэнсе, что это за парень, как его называют в американских соцсетях. Действительно, 40 лет для геронтофилической Америки — это парень, можно сказать, мальчик.

Вэнс — типичный парвеню, выходец не просто из бедной, а из неблагополучной семьи. "Ржавый пояс", так называемые штаты, где поддерживают людей, подобных Трампу, — крайне депрессивный регион, очень деиндустриализированный, депрессия достигает просто критических масштабов.

Мать — наркоманка, отец — неизвестно кто, несколько отчимов. Закрытые сообщества, бедность на протяжении поколений и, как вечные её спутники, алкоголизм, наркомания, социальные пороки, близкородственные, даже кровосмесительные очень ранние браки. Например, бабушка Ди Вэнса, родившая своего первенца в 13 лет, была законченной наркоманкой.

Что же было социальным лифтом? Что позволило парню из глубинки из неблагополучной семьи вырваться в первые эшелоны американской элиты? Именно армия. Четыре года в корпусе морской пехоты, потом льготы, ветеранские преференции, деньги, которые позволили закончить колледж, получить высшее образование, и не где-нибудь, а в университете из Лиги плюща.

Дело в том, что вся американская политика — сугубо аристократична. Аристократия, принадлежность к тому или иному клану, богатой семье, известной фамилии — всё это делает человека заложником собственного рождения.

Джей Ди Вэнс абсолютно выламывается из этой традиции, он типичный пример социальной меритократии, где человек за собственные заслуги продвигается в высшие слои атмосферы.

Про свою жизнь сам Вэнс написал достаточно интересную книжку "Элегия Хиллбилли". Название можно перевести как "Эллегия Билли с холмов", или "Элегия деревенщины". Человек написал книжку о своей жизни, говорят, довольно хорошо. Книга написана саркастично, с чувством юмора. Так что в стремительной карьере Вэнса сыграли роль не только особенности происхождения и биографии, но и личные таланты.

Забавно здесь другое. Изначально Вэнс был принципиальным противником Трампа. Он был сторонником как раз Демократической партии. А Трампа он всю жизнь называл опиумом для народа и американским гитлером.

Во время первого президентского срока Трампа Вэнс изменил своё отношение, поддержал его в 2020 году и получил поддержку на выборах в сенат.

Четыре года дружбы Трампа с Вэнсом сыграли важнейшую роль в судьбе последнего, теперь он кандидат в вице-президенты и вполне вероятный вице-президент в случае победы Трампа.

Интересно, что по вероисповеданию он католик, причём католиком он стал тоже не так давно, скорее всего, под влиянием своих новых друзей из Республиканской партии, до этого он был человеком религиозно индифферентным. Женат на дочери индийского мигранта, что, судя по всему, сейчас очень распространённый и модный вариант в высших слоях европейского и американского обществ.

Одновременно Ди Вэнс, как и его духовный отец Трамп, — каббалист, вообще проявляет несоразмерный интерес к иудаизму, называя себя евреем по духу и сионистом, и в этом плане напоминает карикатурный косплей Трампа в аргентинском варианте — президента Милея.

Посмотрим, похожи ли они будут во власти, или это сходство достаточно отдалённое.