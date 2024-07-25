В плену каких партий и коалиций находится премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху — политолог Юрий Бочаров

Политолог Юрий Бочаров: политика Израиля на Ближнем Востоке не может быть другой

21:02 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сегодня Израиль ведёт войну на два фронта: против ХАМАСа в секторе Газа и против "Хезболлы" на севере Израиля. Готов ли Израиль открыть третий фронт, вторгнувшись в Ливан и вызвав на себя гнев и всю атаку Ирана? О специфике политики на Ближнем Востоке в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской передаче "Непонятный Израиль", рассказал политолог из Израиля Юрий Бочаров.

О Биньямине Нетаньяху

— Если вы следите за публикациями в Израиле, ваше мнение будет складываться от того, какие именно СМИ вы читаете.

Израильские СМИ чётко делятся на два лагеря:

за "Биби" и против "Биби".

"Биби" — военная и политическая кличка премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

В молодости Нетаньяху служил в элитном диверсионно-разведывательном подразделении Сайерет Маткаль и участвовал в нескольких боевых операциях на территории вражеских стран, в том числе в рейде на аэропорт Бейрута. Он награждён медалями для военнослужащих Государства Израиль за героизм и мужество, проявленные в боевой обстановке. При этом Биньямин Нетаньяху уже более 16 лет, правда с небольшими перерывами, является премьер-министром Государства Израиль. Всё это и позволяет ему вести ту политику, которую он сегодня и проводит.

Кстати, аналогичная ситуация и с мировыми СМИ, там тоже есть деление:

за политику Байдена или против.

Байдена много критикуют за его бесхребетность, слабость, за то, что он не может надавить на своего стратегического партнёра, который якобы полностью зависит от него, от его военных поставок, потому что именно американское вооружение позволяет Израилю вести эту кровавую бойню в секторе Газа, воевать на севере Израиля против "Хезболлы" и, более того, готовить военную операцию по вторжению в Ливан для наведения там порядка.

Все возмущаются Байденом за то, что он десять раз проводил "красную линию".

Сначала, когда он кричал, что не позволит вторгнуться в Рафах, а после того, как Израиль туда вторгся, стал говорить, что всё бывает и всё меняется.

Потом Байден объявил свой план по освобождению заложников, якобы согласованный с Израилем: если ХАМАС начнёт переговоры о заложниках, Израиль остановит войну и начнёт вывод войск из сектора Газа.

На что "Биби", грубо говоря, показал большой палец. И на этом всё остановилось, и Израиль продолжает воевать в секторе Газа.

О партиях и коалициях в Израиле

При этом все СМИ почему-то сходятся в одном: Биньямин Нетаньяху, "Биби", ведёт такую политику, потому что он находится в плену у собственной коалиции, которая, как мы знаем, состоит из ультраправых партий.

Для начала мы поговорим немного об этой коалиции. Итак, 37-е правительство Государства Израиль сформировано после того, как за него 29 декабря 2022 года проголосовал кнессет 25-го созыва. В составе правительства 38 министров. Если вы вспомните, парламент Израиля, кнессет, состоит из 120 депутатов, 64 из них входят в коалицию, состоящую из пяти партий.

Что это за партии? Начнём мы с ультраправого конца.

Об ультраправых партиях

О партии "Мощный Израиль"

На ультраправом крыле коалиции находится партия "Оцма ле-Исраэль" ("Мощный Израиль"). В её программе написано, что она:

объявляет землю Израиля национальным домом еврейского народа; не признаёт права на создание любого другого политического и государственного образования в пределах Государства Израиль к западу от реки Иордан; выступает за отмену "соглашений Осло"; проводит выкуп земель у арабов; бьётся за увеличение льготы для получения высшего образования и строительства для демобилизованных солдат армии обороны Израиля.

Во главе этой партии стоит Бен-Гвир, радикал, ультраправый националист, сионист, долгое время находившийся в оппозиции к правительству и к власти вообще: у него, как он говорит, более 53 полицейских обвинений в антиправительственной, антиарабской деятельности. Его риторика, направленная на то, что Израиль только для евреев, поддерживается подавляющей частью населения, проживающего в поселениях. На него уже дважды было организовано покушение со стороны арабских радикалов.

О Национальной религиозной партии

Далее идёт партия "Ха-Цийонут ха-Датит" ("Национальная религиозная партия"), это религиозный сионизм. Во главе её стоит Бецалель Смотрич, который тоже в своё время протестовал против плана размежевания, был арестован спецслужбой Шабак, даже провёл три недели в тюрьме.

Избиратели этих двух партий, которые шли на выборы одним блоком, — религиозные сионисты, и они все как один служат в армии обороны Израиля, считаются одними из лучших бойцов, они мотивированы, проявляют образцы героизма и мужества во всех войнах, в которых участвовали.

Об ультрарелигиозных партиях

О ШАС

Дальше идут две ультрарелигиозные партии. Первая из них — ШАС, израильская ультрарелигиозная политическая партия, представляет интересы ортодоксальных евреев, а также их потомков, прибывших из арабских стран, то есть эта партия создана по национальному признаку и по признаку происхождения. Она представляет интересы сефардов и настаивает на соблюдении законов Моисея, основное направление — защита социально слабых слоёв населения.

Её лидер Арье Дери в 1988 году был самым молодым министром внутренних дел в Государстве Израиль, ещё даже не будучи депутатом парламента. В 1992 году он впервые избрался в парламент и продолжал с тех пор занимать пост министра внутренних дел. Кстати, чтобы было понятно, министерство внутренних дел Израиля — это не полиция. Министерство внутренних дел отвечает за внутренние дела, то есть за бюджеты городов. Это министерство контролирует практически всех мэров городов. А кто контролирует мэров, тот контролирует и электорат этих городов. Поэтому партия ШАС всё время боролась за этот пост, чтобы руководить, хотя её избиратель — ультраортодоксальные евреи-сефарды.

Что интересно? Лидер партии Арье Дери в 1999 году был приговорен к четырём годам тюремного заключения за взятки и штрафы почти в 250 тысяч шекелей.

Суд шёл почти шесть лет, и когда его осудили, в результате протестного голосования партия ШАС увеличила своё представительство в Кнессете с 10 до 17 мандатов.

Но когда после выборов 2022 года партия ШАС, как давний традиционный партнёр Биньямина Нетаньяху, вошла в правительство, Арье Дери так и не смог стать министром. Против него шло ещё одно расследование о взятках, правда не доказанное, но Верховный суд запретил ему занимать министерские должности, он руководит партией ШАС и министерством внутренних дел через своих депутатов.

О "Союзе Израиля"

Вторая ультраортодоксальная партия — это "Яхадут ха-Тора" ("Союз Израиля"), единый список двух израильских ультраортодоксальных политический партий

"Агудат Исраэль" ("Союз Израиля") и "Дегель ха-Тора" ("Флаг Израиля").

Это партия ашкеназов, выходцев из Восточной Европы и из бывшего Советского Союза. Духовными лидерами "Дегель ха-Тора" являются литовские раввины, а духовными лидерами "Агудат Исраэль" — ребе из Гура, Вижницы и других хасидских "дворов". Управляется эта партия Советом знатоков Торы. Суть этой партии — помощь слабым (но именно своим) слоям населения.

Электораты обеих партий, что ШАС, что "Агудат Исраэль", представляют ультраортодоксальное течение в Израиле, это те люди, в основном мужчины, которые учат Тору, они принципиально не служат в армии.

Им запрещено смотреть телевизор, они читают только свои религиозные газеты, слушают только своё радио. В Израиле даже появилось специфическое изобретение — кошерный мобильный телефон для этого электората: по нему можно только передавать SMS-сообщения и делать звонки. Духовное руководство партии следит за тем, чтобы его электорат был полностью зависим от своих руководителей, раввинов и от своего образа жизни.

Эти четыре партии составляют блок из 32 депутатов.

О партии "Ликуд"

Ещё 32 депутата относятся к партии "Ликуд", одной из старейших в Израиле. Партия была основана в 1973 году политическим деятелем, шестым премьер-министром Израиля Менахемом Бегином, и уже лет пятнадцать находится во власти. Эта партия — политическая, сионистская, стоящая на правых платформах.

В её состав входят представители практически всех социальных групп Израиля, практически все премьер-министры, руководители, министры этой партии — это в основном люди, которые служили в армии, воевали на различных больших должностях, включая командующих армией, округов, принимали участие во всех военных операциях.

"Ликуд" всегда стоял на защите границ Государства Израиль, и выходцы из этой партии всегда воевали за Израиль.

Вот коалиция, в которой руководит Биньямин Нетаньяху. И на её примере очень чётко видно, к чему может привести демократия. У каждой из этих партий есть свой чёткий электорат и свои чёткие задачи, которые электорат поставил перед ними. И сегодня, когда лидеры этих партий в парламенте Израиля продвигают именно те вопросы, которые устраивают их электорат, почему-то все говорят: "Это неправильно, это не нужно, это неверно, они должны за всех". У меня вопрос.

Да, замечательно, когда один думает за всех. Но обычно знаете, кто бывает один и думает за всех? Это монарх или авторитарный руководитель, потому что он исключён из политического влияния различных партийных групп, он один думает за весь народ. Во всех других случаях любой избранный политический лидер должен опираться на мнение партий, входящих в его коалицию, и ему приходится отстаивать в первую очередь интересы этих партий.

Посмотрите, что происходит в Америке, почему две партии бьются насмерть друг с другом, что происходит в Европе, сегодня к власти приходят ультраправые партии. Людям надоели и миграционная политика, беспредел эмигрантов, и другие нюансы, люди борются за истинный путь своей страны, за своё историческое прошлое, за своё настоящее, именно своё, а не переброшенное кем-то со стороны.

Когда эти люди начинают отстаивать интересы своего электората, все кричат, что это неправильно, что это недемократично. А мне кажется, что это очень демократично. А иначе в чём смысл демократии? Меня избрал мой народ, мой избиратель, чтобы я решал его проблемы, а в свободное от работы время я готов решать проблемы другого электората. Но у меня нет времени на другой электорат, мне бы успеть со своим.

Об ультралевых

Израиль расколот на несколько частей. Есть ультралевые, то есть те, кто проиграл выборы, не входят в коалицию и, естественно, отключены от политического влияния. Они не руководят министерствами и ведомствами, принимающими экономические и политические проекты, направленные на нужды электората. И естественно, они, пользуясь своими СМИ, на всех углах кричат: "Какое недемократичное ультраправое правительство Биньямина Нетаньяху, которое занимается только какой-то ерундой, удовлетворением решений маленьких групп населения Израиля!"

Может быть, они и правы, но какие претензии к лидерам тех партий, которые входят в коалицию? Я думаю, никаких. Но не в этом вопрос...

Почему Нетаньяху ведёт такую политику

Мы разобрались с партиями и коалициями, в плену у которых находится Биньямин Нетаньяху, сейчас же поговорим о том, что позволяет, заставляет или обязывает правительство Израиля во главе с Биньямином Нетаньяху проводить именно такую политику, которую он проводит, — жёсткую политику в отношении своих врагов.

Мы живём на Ближнем Востоке, и, к сожалению, Европа, Америка очень слабо представляют или вообще игнорируют восточную ментальность, восточные взаимоотношения между большими и малыми, между победителями и побеждёнными.

На Ближнем Востоке если ты хоть раз моргнул, то есть показал свою слабость, ты уже не партнёр, с тобой никто не хочет говорить, тебя будут додавливать до конца. Зачем же с тобой разговаривать, если всё можно получить бесплатно?

Это то, что никак не хотят понять ни в Европе, ни в Америке. И что получается? Ещё буквально три месяца назад лидер военного крыла ХАМАСа Яхья Синвар вёл переговоры о будущем сектора Газа. Израиль требовал, чтобы там

не было никакого ХАМАСа, было арабское руководство, которое сначала бы отстроило страну, народ, а потом бы заключило мир с Израилем.

Во время переговоров о будущем сектора Газа руководитель военного сопротивления Синвар соглашался, что политическое руководство будет полностью осуществлять ФАТХ, представляющий Палестинскую автономию, он учтёт интересы партии ХАМАС, которая вступит в это будущее политическое руководство как политическая партия, и её лидеры сохранят свои посты как блок политических партий.

Прошло несколько месяцев, и что произошло?

Международный уголовный суд (МУС) открыл дело против Биньямина Нетаньяху и Синвара. Синвару на это наплевать, ему важно, что открыто уголовное дело против Биньямина Нетаньяху и весь мир начал на него давить.

После этого Международный суд принял решение, что израильские действия в секторе Газа сравнимы с геноцидом и надо контролировать Израиль, давить на него. Были какие-то слова по поводу того, что ХАМАС использует людей в качестве живого террора, но и ХАМАСу, и Синвару было на это плевать, их устраивает ситуация, что весь мир давит на Израиль и заставляет его идти на попятную, заканчивать боевые действия.

Кроме того, Джо Байден неожиданно выступил с планом, якобы согласованным с Израилем: он призвал Израиль к миру и к переговорам по заложникам.

План Байдена предусматривал, что Израиль заканчивает войну и ведёт бесконечные переговоры с Синваром о своих заложниках. После этого Синвар с ним поговорит, обменяет заложников и наступит мир. Никакие сроки при этом не оговаривались.

И сейчас, когда снова идут переговоры ХАМАС и ФАХТ, ХАМАС уже выдвигает новые условия. Мир поменялся, мир прогнулся. Что говорил ХАМАС сейчас? Он говорит: "Да, мы согласны поделиться властью". То есть здравоохранение, образование, социальные службы уходят ФАХТу: пускай кормит, поит и образовывает людей за две копейки, которые ему платит ООН, а военное крыло ХАМАСа становится официальной военной политической структурой будущего сектора Газа, полностью сохраняющей новую полиции и армию — бойцы просто меняют погоны. Мы все прекрасно понимаем, что жизнь любого политического арабского формирования держится на оружии, это было доказано, когда после выборов победивший ХАМАС через год отстрелял всю оппозицию и ФАХТ исчез из сектора Газа.

Все прекрасно понимают, что через год-два после того, как всё успокоится и кто-то начнёт обустраивать сектор Газа, ХАМАС в любой момент может полностью вернуть сектор Газа, потому что обладает для этого всеми ресурсами: полицией, автоматчиками, террористами. Они скажут "Фас!", и всё политическое руководство ФАХТа сбежит в течение двух дней. Вот что в реалиях происходит сегодня в Израиле.

На северной границе Израиля уже более шести месяцев продолжаются боевые действия, со стороны "Хезболлы" всё время идут обстрелы северной части Израиля. Практически все города Израиля, которые идут вдоль границы, обезлюдели, из-за пожаров сгорели большие территории лесов. Израиль всё время отвечает атаками на атаки, уничтожил уже порядка 300 или 400 бойцов "Хезболлы" и много командиров, но ситуация не решается.

И Израиль, и, кстати, мировое сообщество давно требовали от Ливана выполнить резолюцию, которой уже более 15 лет. В чём был смысл резолюции? Чтобы между северной границей Израиля и расположениями бойцов "Хезболлы" была нейтральная зона в 30 километров, и там должна находиться армия Ливана.

"Хезболла" — это политическая структура, она представлена в парламенте. И вот сейчас и американские военные, и французские посредники постоянно крутятся в Ливане, пытаются уговорить ливанское правительство надавить на "Хезболлу" и отвести войска от границы, тем самым прекратив военные обстрелы. Уже пошёл компромисс — не 30, а 10 километров. Но "Хезболла" всё время отказывается, предлагая всё новые и новые варианты.

"Хезболла" начнёт думать об этих переговорах и прекратит обстрелы Израиля только тогда, когда Израиль прекратит войну в секторе Газа, не ранее того. Но вот произошло определённое событие...

Израиль принял окончательное решение: несмотря на то, что он ведёт войну в секторе Газа, начать атаку на Ливан и отбросить бойцов "Хезболлы" от границы.

Естественно, это сразу напрягло всех в мире, особенно американцев. Не стоит забывать, что в Америке сейчас избирательная кампания, и для Америки главное, чтобы было тихо, не важно, на каких условиях.

Америка сейчас давит на всех, и на Израиль, и на Ливан, чтобы те прекратили войну, делается это исключительно ради американских выборов. Американский посредник привёз из Ливана ответ-ультиматум Израилю: американцы предупреждают, что, по их сведениям, если Израиль вторгнется в Ливан, Иран объявит войну Израилю и начнётся новая региональная война.

Нетаньяху ответил чисто по-восточному: "Хезболла" является частью политической структуры Ливана, то есть частью его правительства, значит, вся страна, всё правительство несут ответственность за события на северной границе Израиля. И поэтому, когда Израиль начнёт войну против "Хезболлы", он будет также воевать против всего Ливана, сотрёт экономику Ливана в порошок, разбомбит все промзоны Ливана и отбросит его в каменный век. Если политическое руководство Ливана не может обуздать свою партию, то пусть отвечает за эту партию на полях сражения".

Вы скажете: "Как кровожадно, как неправильно!" А это правильно. Это по-восточному. Израиль не прогнулся. В Ливане мгновенно все сели на пятую точку. Туда уже поехала группа контрразведки из Египта, чтобы додавливать Ливан. Потому что все поняли: Израиль работает по-восточному, а не по-европейски, Израиль не соглашается на компромиссы, Израиль давит до конца. И Израиль это сделает, если страны Ближнего Востока не уступят.

Я думаю, что такая позиция Израиля в отношении стран Ближнего Востока верна. Когда ты ведёшь жёсткую политику, с тобой говорят как с победителем, как с человеком, с которым надо договариваться.