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Дарья Митина
Агрессивный "Альцгеймер правит миром" — историк Дарья Митина о последних важных событиях в США

Интрига выборов в США и саммит НАТО: прогнозы и итоги от Дарьи Митиной

4:32
Правда ТВ

Ситуацию в США в авторской видеопрограмме "Личное мнение" комментирует специально для Pravda.Ru историк Дарья Митина.

Выборы в США

В Соединённых Штатах Америки продолжает разворачиваться главная интрига: участие Джо Байдена и Дональда Трампа в президентских выборах.

Судя по тому, как развивается ситуация, скорее всего, в бюллетене мы увидим именно Байдена, несмотря на то, что все крупнейшие спонсоры Демократической партии выступили с коллективным заявлением, в котором призвали Байдена одуматься и не идти на выборы.

Заявить-то они заявили, но никакого альтернативного кандидата не предложили. Они сказали, что они не готовы финансировать Байдена как кандидата от демократов. А кого, собственно, готовы? Здесь, я думаю, всё останется по-старому.

В Демократической партии прошло большое совещание, никакого консенсуса не было достигнуто и там.

Сам Байден и члены его семьи уверяют, что у них всё о'кей, что они твёрдо и динамично идут к победе. Большие лидеры Демократической партии боятся выдвигать какую-то альтернативную кандидатуру из-за нехватки времени: за три месяца раскрутить нового кандидата очень сложно, практически невозможно. Сам Байден считает, что выборы он выиграет.

Ситуация для демократов унылая, но неизбежная. И я очень сильно удивлюсь, если в итоге кандидат всё-таки будет заменён. Ждать осталось не так уж долго: 21 июля будет финальный акт выдвижения, больше ничего изменить будет нельзя. Так что, Джо, давай, жми на газ. Пусть весь мир видит, что Соединёнными Штатами правит маразматик, пусть весь мир видит, что Альцгеймер правит миром.

Саммит НАТО в Вашингтоне

Для Украины он шёл с переменным успехом. Понятно, что в НАТО не пригласят.

  • Раньше говорили о том, что в НАТО пригласят, как только Украина победит Россию или хотя бы выйдет на границы 1991 года.
  • Потом буквально устами лидеров НАТО было сказано, что для того, чтобы получить приглашение в НАТО, надо хотя бы отвоевать Крым.
  • А президент Польши Анджей Дуда заявил от имени НАТО, что для того, чтобы Украина получила приглашение, ей нужно перестать быть в состоянии военного конфликта с Россией.

Естественно, Украину эти заявления сильно не радуют. С другой стороны, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с трибуны НАТО заявляет, что альянс не может допустить победы России на Украине. Обратите внимание, страна, не являющаяся членом военно-политического блока НАТО, ведёт военный конфликт со страной, которая тоже не является членом НАТО. Тем не менее блок НАТО заявляет, что он выступает на стороне одной из стран и не может, видите ли, допустить победы другой. То есть это согласованный, абсолютно сознательный выход за границы условной легитимности, настоящий акт агрессии по отношению к России.

Сорок миллиардов долларов будет выделено в 2025 году. Как мы знаем, от "обещали посулить" до "выделили" дистанция огромного размера. Поэтому не будем загадывать.

Помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что впервые каждый член альянса даст обещание по усилению своего оборонного потенциала. Это говорит не только об окончательной мутации НАТО в милитаристский союз. Собственно говоря, НАТО никогда не был оборонительным союзом, он всегда был воинственным и милитаристским.

Любой поляк, любой эстонец, любой литовец и латыш почувствуют эти новые обязательства на своей шкуре, потому что увеличивать военный бюджет все эти страны будут за счёт собственных социальных обязательств по отношению к своим гражданам.

Почему так? А потому что на саммите НАТО привели пример: только снарядов Россия производит больше, чем весь Евросоюз, вместе взятый. В результате НАТО согласился заключить контракты на сумму 10 млрд долларов на производство вооружения и боеприпасов для пополнения запасов союзников. Десять миллиардов долларов — это, конечно, приятно, но, мягко говоря, это отнюдь не покрывает нынешние потребности НАТО.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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