Итоги Моди-трипа: Индия выбирает Россию. "Личное мнение" от Дарьи Митиной

Дарья Митина: отказ принять Индию в ООН толкнёт её в объятия России

5:11 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В видеоэфире Pravda.Ru, в авторской программе "Личное мнение", историк Дарья Митина подводит итоги визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.

— Премьер-министр Индии Нарендра Моди сразу после общенациональных выборов первый зарубежный визит совершил в Россию. Это само по себе символично.

Результаты визита Нарендры Моди в Москву

Результативным ли был этот визит? Любители отдыха на Индийском океане отметили, что одним из первых результатов визита стало возобновление прямых перелётов "Аэрофлота" на индийский курорт Гоа. С 1 октября можно будет два раза в неделю лететь на Гоа прямым рейсом без каких-либо пересадок. На самом деле не это, конечно, главное.

Россия уже входит в топ-5 крупнейших торговых партнёров Нью-Дели, занимает четвёртую позицию, в основном за счёт нефтяного сектора и ВПК. Причём российский экспорт в 16 раз превышает индийский.

Сорок миллиардов долларов в виде рупий, зависших в Индии, нужно куда-то инвестировать. Судя по всему, в ходе визита это как раз и определялись. В совместном заявлении, которое было сделано по итогам переговоров президента Путина и премьер-министра Моди, много сказано об общей безопасности, о мирном разрешении украинского конфликта через дипломатию.

Для Индии украинский вопрос, в общем-то, не имеет такого большого значения, как, например, для Китая. Китай очень хочет играть миротворческую роль и выдвигает один за другим мирные планы один другого не реалистичнее, надо сказать.

Индия не планирует предлагать планы мирного урегулирования, но делает очень важную для России оговорку. Она, в отличие от Китая, ничего не говорит про территориальную целостность. То есть Индии, в общем-то, всё равно, какие территории отойдут к России, какие к Украине, это абсолютно не её головная боль.

Мы и без Индии как-то разберёмся в данном случае. Но что радует? Ну, во-первых, Путин и Моди условились довести российско-индийский товарооборот к 2030 году до отметки 100 млрд долларов. Судя по нынешней динамике, я думаю, что это удастся сделать года через три. Торговля между Россией и Индией за последние десять лет увеличилась в 11 раз, но всё равно объём двусторонней торговли у нас всего 65 млрд. Это немало, но и не особо много. Российский экспорт в Индию будет расти:

нефть, нефтепродукты, продукция ВПК.

Важная задача сейчас — наращивание импорта из Индии. Я думаю, прежде всего стоит обратить внимание на

фармакологическую продукцию, биомедицинские технологии, ткани, краски, продукты питания.

Ещё один важнейший дипломатический ход Нарендры Моди: Индия убедила Россию поддержать её в Совете Безопасности ООН в вопросе о присоединении Совета Безопасности Нью-Дели к числу постоянных членов. Здесь удивительна не индийская инициатива, а то, что полуторамиллиардное государство всё ещё не входит в Совет Безопасности ООН. Наверное, это очень несправедливо, и я думаю, что рано или поздно эта ошибка будет исправлена. Правда для этого нужно будет принять в Совбез ещё кого-нибудь, потому что должно быть нечётное количество голосов. Но требования Индии вполне логичны и правомерны. В любом случае это блестящий дипломатический ход для Индии и очень полезная инициатива для России.

Если Индию примут в Совбез ООН, она будет благодарна России за поддержку. Если Индии откажут, что гораздо более вероятно (решение обычно принимают Соединённые Штаты, и они могут наложить вето), это ещё сильнее толкнёт её в объятия России.

Для нас это тоже хорошо. Путин и Моди договорились продолжать развитие системы двусторонних расчётов между странами за счёт использования национальных валют.

Российский фонд договорился о взаимной поддержке бизнеса с Национальным агентством по привлечению инвестиций Республики Индия и совместно со своими партнёрами вложит до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок.

И ещё одна очень важная — атомная история. Росатом обсуждает возможность сооружения в Индии ещё шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности.

В 2024 году в апреле Индии предоставили информацию о решениях в области плавучих атомных электростанций. Неслучайно Нарендра Моди в ходе посещения Москвы осмотрел павильон "Росатома" на ВДНХ.

И последнее — Моди приедет в Казань на саммит БРИКС, премьер-министр пригласил Путина посетить Индию в следующем 2025 году.