Итоги Моди-трипа: Индия выбирает Россию. "Личное мнение" от Дарьи Митиной

В видеоэфире Pravda.Ru, в авторской программе "Личное мнение", историк Дарья Митина подводит итоги визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию.
— Премьер-министр Индии Нарендра Моди сразу после общенациональных выборов первый зарубежный визит совершил в Россию. Это само по себе символично.
Результативным ли был этот визит? Любители отдыха на Индийском океане отметили, что одним из первых результатов визита стало возобновление прямых перелётов "Аэрофлота" на индийский курорт Гоа. С 1 октября можно будет два раза в неделю лететь на Гоа прямым рейсом без каких-либо пересадок. На самом деле не это, конечно, главное.
Россия уже входит в топ-5 крупнейших торговых партнёров Нью-Дели, занимает четвёртую позицию, в основном за счёт нефтяного сектора и ВПК. Причём российский экспорт в 16 раз превышает индийский.
Сорок миллиардов долларов в виде рупий, зависших в Индии, нужно куда-то инвестировать. Судя по всему, в ходе визита это как раз и определялись. В совместном заявлении, которое было сделано по итогам переговоров президента Путина и премьер-министра Моди, много сказано об общей безопасности, о мирном разрешении украинского конфликта через дипломатию.
Для Индии украинский вопрос, в общем-то, не имеет такого большого значения, как, например, для Китая. Китай очень хочет играть миротворческую роль и выдвигает один за другим мирные планы один другого не реалистичнее, надо сказать.
Индия не планирует предлагать планы мирного урегулирования, но делает очень важную для России оговорку. Она, в отличие от Китая, ничего не говорит про территориальную целостность. То есть Индии, в общем-то, всё равно, какие территории отойдут к России, какие к Украине, это абсолютно не её головная боль.
Мы и без Индии как-то разберёмся в данном случае. Но что радует? Ну, во-первых, Путин и Моди условились довести российско-индийский товарооборот к 2030 году до отметки 100 млрд долларов. Судя по нынешней динамике, я думаю, что это удастся сделать года через три. Торговля между Россией и Индией за последние десять лет увеличилась в 11 раз, но всё равно объём двусторонней торговли у нас всего 65 млрд. Это немало, но и не особо много. Российский экспорт в Индию будет расти:
Важная задача сейчас — наращивание импорта из Индии. Я думаю, прежде всего стоит обратить внимание на
Ещё один важнейший дипломатический ход Нарендры Моди: Индия убедила Россию поддержать её в Совете Безопасности ООН в вопросе о присоединении Совета Безопасности Нью-Дели к числу постоянных членов. Здесь удивительна не индийская инициатива, а то, что полуторамиллиардное государство всё ещё не входит в Совет Безопасности ООН. Наверное, это очень несправедливо, и я думаю, что рано или поздно эта ошибка будет исправлена. Правда для этого нужно будет принять в Совбез ещё кого-нибудь, потому что должно быть нечётное количество голосов. Но требования Индии вполне логичны и правомерны. В любом случае это блестящий дипломатический ход для Индии и очень полезная инициатива для России.
Если Индию примут в Совбез ООН, она будет благодарна России за поддержку. Если Индии откажут, что гораздо более вероятно (решение обычно принимают Соединённые Штаты, и они могут наложить вето), это ещё сильнее толкнёт её в объятия России.
Для нас это тоже хорошо. Путин и Моди договорились продолжать развитие системы двусторонних расчётов между странами за счёт использования национальных валют.
Российский фонд договорился о взаимной поддержке бизнеса с Национальным агентством по привлечению инвестиций Республики Индия и совместно со своими партнёрами вложит до 100 млрд рублей в российские компании, выходящие на индийский рынок.
И ещё одна очень важная — атомная история. Росатом обсуждает возможность сооружения в Индии ещё шести атомных блоков большой мощности и атомных электростанций малой мощности.
В 2024 году в апреле Индии предоставили информацию о решениях в области плавучих атомных электростанций. Неслучайно Нарендра Моди в ходе посещения Москвы осмотрел павильон "Росатома" на ВДНХ.
И последнее — Моди приедет в Казань на саммит БРИКС, премьер-министр пригласил Путина посетить Индию в следующем 2025 году.
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