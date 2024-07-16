Как Орбану удалось сколотить фракцию "Патриоты за Европу". "Личное мнение" Дарьи Митиной

Дарья Митина: Орбан своим турне "подстелил соломки"

4:43 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Историк Дарья Митина в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской программе "Личное мнение", объяснила, чем так важно состоявшееся турне премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

— Знаменательным событием стал так называемый "Орбан-трип". Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил последовательно несколько мировых столиц. "Где обедал воробей?.." Ну, сначала в Киеве у Владимира Зеленского, затем в Москве у Владимира Путина, потом в Пекине у Си Цзиньпина, затем в Вашингтоне у Дональда Трампа. Да, именно у Дональда Трампа, не у Джозефа Байдена. И там же, на полях саммита НАТО в Вашингтоне, он провёл важную встречу с Реджепом Эрдоганом. Таким образом, сразу несколько мировых лидеров было окучено и сразу несколько ключевых мировых столиц посещено Виктором Орбаном.

Что представляет собой его так называемая миротворческая миссия и насколько она миротворческая? На самом деле, конечно, ёжику было понятно, и уж Орбану в том числе, что никаких результатов миротворческая миссия не принесёт. Стороны просто обозначили свои позиции. Для них это уже много, потому что Запад нас забанил.

И то, что Путин смог совершенно официально изложить российскую позицию представителю не просто коллективного Запада, а именно Евросоюза, наверное, всё-таки важно, потому что это транслирует истинные намерения России без каких-то искажений напрямую в Европу.

И, конечно, для Орбана это блестящий политтехнологический ход. Браво его советникам, а может быть, он и сам это придумал, потому что кругом ему профит.

Чего хотел Орбан? Сохранять конструктивные отношения и с Киевом, и с Москвой, и с Китаем, и с Соединёнными Штатами, особенно в контексте того, что с высокой долей вероятности к власти в Соединённых Штатах придут республиканцы.

Конечно, такой визит, который был совершён заранее, заблаговременно подстелили соломки, — это большое дело. С другой стороны, этот визит имел ещё и глубокое внутриполитическое измерение.

Венгрия — страна очень правая, гораздо более правая, чем Франция. Во Франции есть солидный левый сегмент, это где-то треть общества. В Венгрии ничего подобного нет.

Венгерскому ФИДЕСу, партии Виктора Орбана, которая по-прежнему лидирует на выборах, но существенно сбавляет обороты, в спину дышит партия правого лидера Петера Мадьяра "Тиса". Так вот, пока что ФИДЕС обгоняет по количеству избирателей партию "Тиса", но, как говорится, чем чёрт не шутит.

Вполне возможно, что на парламентских выборах 2026 года Запад будет делать ставку на Мадьяра против Орбана, потому что последний восстановил против себя всю европейскую, евросоюзовскую бюрократию.

Так что дипломатический трип Орбана имел большое символическое значение. К этому надо прибавить успех премьер-министра Венгрии в контексте выстраивания фактически собственной фракции в Европарламенте.

Раньше в правой фракции в Европарламенте Орбан сидел на задворках, а сейчас он практически единолично, войдя в союз с французскими правыми, создал фракцию "Патриоты за Европу". И ему удалось получить статус фракции в Европарламенте.

Инициаторами стали венгерский ФИДЕС, Австрийская партия Свободы и партия бывшего премьера Чехии Андрея Бабиша плюс лепенисты Франции. На самом деле это большой успех.

Сегодня во фракцию "Патриоты за Европу" уже вошли 84 депутата из 14 партий 12 стран. Орбан развалил предыдущую фракцию, которую создавали в основном французы и итальянцы. И теперь ему удалось фактически единолично построить новую правую конструкцию в Европарламенте. И теперь это третья по величине фракция после европейских консерваторов, так называемой Европейской народной партии, и левоцентристов, социалистической фракции.

Как Орбану удалось это сделать? Он уступил главенство во фракции Жордану Барделла как представителю крупнейшей партии, входящей в её состав, а Венгрия стала первым заместителем. Сколотить такую конструкцию удалось ценой предательства, потому что в новый проект не пустили "Альтернативу для Германии". Они будут каким-то образом вырабатывать свою собственную субъектность. Интересно, как?