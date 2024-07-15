Кто пролетел на выборах во Франции как фанера над Парижем? Явно не Макрон... "Личное мнение" Дарьи Митиной

Историк Дарья Митина: то, что губительно для Франции, хорошо для России

6:04 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Историк Дарья Митина в видеоэфире Pravda.Ru подвела итоги выборов в парламент Франции.

— На самом деле, очень сложно сказать, кто на выборах во Франции победил, а кто пролетел как фанера над Парижем.

Три практически равновеликие политические силы поделили парламент, сделав его абсолютно парализованным, абсолютно недееспособным.

Одни блокируют других, и таким образом нельзя выстроить какие-то коалиции. Они все между собой несовместимые, они друг друга ненавидят, поэтому представить себе какие-то коалиции макронистских либералов, объединённых левых и правых очень сложно, почти невозможно.

По цифрам...

Совершенно сенсационно победили объединённые левые: 122 мандата из 577. У макронистов 168 мандатов, и они занимают второе место, хотя им пророчили полный разгром. Правое "Национальное объединение" Ле Пен — Барделла со 143 мандатами так же сенсационно оказались третьими. Хотя им рисовали лидерство, первое место.

Но на самом деле, так ли уж сильно проиграли правые? Ведь ещё 12 лет назад, в 2012 году, правые лепенисты имели в Национальной ассамблее всего лишь два мандата. А сейчас у них 143. Можно ли считать это проигрышем?

Если посмотреть по количеству избирателей...

Правые, "Национальное объединение" с союзниками, получили больше 10 млн голосов. В 2022 году, когда выборы проходили в срок, у них было 3,5 млн, то есть они выросли практически втрое.

Объединённые левые тоже подросли. "Новый народный фронт" получил 7 млн голосов. А в 2022 году Жан-Люк Меланшон, коммунисты, социалисты и другие левые суммарно получили 6,5 млн. Так что 500 тысяч, полмиллиона, — это их чистый "навар", полученный из-за того, что они выступили на этот раз единым кулаком, единым фронтом.

Но в целом, суммарно, левые настроения окрепли во Франции не очень сильно в отличие от правых. Давайте не будем забывать, что Макрон тоже классический правый, только не консерватор, а либерал. Таким образом, правые демонстрируют резкий рост, а объединённые левые — плавный рост.

Макрон, который был раньше абсолютным лидером, доминировал в Национальной ассамблее, сейчас будет вынужден лавировать.

Тем не менее, как ни парадоксально, Макрон сегодня смотрится абсолютным тактическим победителем. Не стратегическим, но тактическим.

А ведь как его только ни называли: и "хромая утка", и то, что он доживает последние политические дни, и "пролетел как фанера над Парижем" и т. д. Ничего подобного.

Это примерявшие свои задницы к министерским креслам правые пролетели как фанера над Парижем. Получив огромное количество голосов, они не получают представительства в правительстве. Самый большой приз в виде премьерского кресла не светит и левым, потому что представить себе Макрона, который предлагает занять кресло премьер-министра тому же Жан-Люку Меланшону, не говоря уж о Фабьене Русселе, — это, конечно, абсолютная фантастика. Может быть, ещё лидера Соцпартии Франсуа Олланда, размазню Олланда, облако в штанах, ещё каким-то образом можно себе представить. Но не в этом случае.

Конституция такова, что, как мы видим, Макрон может не только усидеть в своём кресле и сохранить нынешнего премьера-министра Габриэля Атталя, который подал заявление об отставке, и его отставка не была принята.

Макрон может сохранить нынешнее правительство в неизменном виде, даже не приглашая никого в коалицию, — ни правых, ни левых, ни даже республиканцев. Поэтому нельзя сказать, что Макрон проиграл, скорее наоборот.

Макроновские технологи очень хитрые. И в отличие от тех политтехнологов британского премьер-министра Риши Сунака, они-то как раз не промахнулись. Макрон, формально потеряв какое-то количество мандатов в Национальной ассамблее, укрепляется как единоличный лидер. И в этом, наверное, самый большой парадокс прошедших выборов.

Обратите внимание, если Марин Ле Пен рассчитывала на золотую акцию в парламенте, а то и вообще на победу, то сейчас можно сказать, что любая из трёх основных политических сил Франции имеет эту золотую акцию. Потому что от поведения каждой из сторон зависит принятие решений.

Это, с одной стороны, очень интересно, а с другой стороны, конечно, крайне нестабильно. Нам это выгодно: чем больше хаоса в недружественных нам странах, тем лучше. Но для Франции, конечно, это губительно. Я думаю, что в ближайшее время мы увидим ещё много разного и интересного. Наверное, гениальная многоходовочка макроновских политтехнологов с сохранением милого ангела Атталя — это и была главная политтехнология этих выборов. А вы все, бесноватые, справа и слева, попрыгайте на улицах, попляшите карманьолу, помашите флажками и спешите делить кабинеты во Французской национальной ассамблее. Расходимся. Вот такой вот у нас Макрон.

Стратегически, на самом деле, конечно, больше всего шансов у правых, потому что при сохраняющейся динамике роста популярности мы будем иметь президента Жордана Барделла или даже Марин Ле Пен к 2027 году. Ну, как говорится, до 2027 года ещё три года, а загадывать сейчас мы с трудом можем даже на два-три месяца вперёд, чего уж говорить о более солидных сроках.