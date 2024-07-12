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Дарья Митина
Выборы в Великобритании: отставка Сунака, лейбористы у власти и 7 пунктов их программы

Выборы в Великобритании для России ничего не изменят

4:27
Правда ТВ

Историк и политолог Дарья Митина рассказала в видеоэфире Pravda.Ru о результатах выборов в парламент Великобритании.

— В Великобритании выборы закончились сенсацией, хотя и ожидаемой. Проигрыша консерваторов ждали все, но никто не думал, что проигрыш будет таким разгромным. Судите сами...

В прошлой палате общин было 346 консерваторов и 205 лейбористов. В нынешней палате — 121 консерватор и 411 лейбористов. То есть лейбористы теперь перекрывают консерваторов в 3,5 раза.

Премьер-министр Риши Сунак отправлен в отставку, и королева привела к присяге нового премьер-министра Кира Стармера. Таким образом, эксперимент с досрочными выборами для Сунака оказался неудачным, если, конечно, не предполагать, что именно на такой результат он и рассчитывал.

Мы не успеваем уследить за британскими премьерами, они быстро сменяют один другого. Сколько отпущено Киру Стармеру — не будем гадать.

Новый английский премьер — по образованию юрист, бывший королевский адвокат, бывший глава королевской прокурорской службы. Он четыре года возглавляет Лейбористскую партию и, соответственно, парламентскую оппозицию.

Давайте посмотрим, чем чревато его избрание. Для России не поменяется ровным счётом ничего: британская политика в отношении России весьма и весьма стабильна.

Первое, что сделал Кир Стармер, заявил, что Украина может использовать британские ракеты Storm Shadow для нанесения ударов по военным объектам на территории России. Здесь всё без особых изменений.

А вот предвыборная программа лейбористов немножко интереснее.

Первым пунктом программы у них шло обеспечение экономической стабильности. Формулировка — очень расплывчатая, но то, что экономика Великобритании сегодня в системном кризисе, — очевидный факт.

Второй пункт — сокращение сроков ожидания приёма в государственной системе здравоохранения. Это представьте себе, до какой степени остроты должна была дойти проблема, чтобы её вынесли вторым номером. Это ж по сколько лет несчастным британцам приходится ждать приёма у тех или иных врачебных специалистов. А мы ещё российскую медицину ругаем.

Третий пункт — пресечение антиобщественного поведения. Не думайте, пожалуйста, что речь идёт о мигрантах и гостях с глобального юга: сейчас в Британии очень сложно сказать, кто мигрант, а кто коренной лондонец. Во всей Европе сегодня антиобщественное девиантное поведение — это бич, и проявляется это не только в среде мигрантов, но и вполне себе коренного населения.

Четвёртый пункт — приём на работу 6,5 тысячи новых учителей. Вот видите, какой дефицит учителей в начальной и средней школах. Таким образом, медицина и образование — две топовые темы для лейбористов. Вот здесь им повод, как говорится, показать себя.

Пятый пункт — обновление системы пограничного контроля.

Шестой пункт — учреждение государственной энергетической компании в Великобритании.

Седьмой пункт — ренационализация большинства служб пассажирских железнодорожных перевозок. Вот на это нужно обратить внимание. Даже в такой либеральной экономике, как британская, уже доходит до людей, что сложная и очень ресурсоёмкая транспортная система должна находиться в государственных руках, а не в руках частного капитала.

Что интересного можно сказать про самого Стармера? Во-первых, его семья — практикующие иудеи. Его жена — иудейка, и, соответственно, сам Стармер посещает либерально-реформистскую синагогу. Но при этом, обратите внимание, в мае этого года Стармер заявил о готовности признать палестинское государство в случае прихода к власти. Таким образом, отнюдь не все иудеи в мире смотрят на палестинскую проблему так, как смотрит на неё израильское сионистское образование. Вот, например, европейские иудеи вполне себе приемлют вариант с двумя полноправно признанными государствами.

Автор Дарья Митина
Дарья Митина — историк, государственный деятель, внештатный корреспондент и ведущая эфиров Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы дарья митина великобритания
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