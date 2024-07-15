Деньги на террор: кто и как финансирует терроризм в мире. Мнение израильского политолога Юрия Бочарова

Израильский политолог Бочаров объяснил, кто спонсирует терроризм в мире

13:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Терроризм — это не кучка фанатиков. Это организованная система, проникшая в мировую финансовую и экономическую систему. Как и на что существуют сегодня террористические государства, в видеоэфире Pravda.Ru, в авторской передаче "Непонятный Израиль", рассказывает политолог Юрий Бочаров.

Сколько в мире террористических организаций

— Для начала пару цифр, чтобы было понятно, что такое терроризм сегодня. По информации Глобального центра анализа террористических тенденций, который отслеживает все террористические акты в мире...

В 2017 году было зарегистрировано порядка 13,5 тысяч различных террористических атак, более половины из которых совершили ИГИЛ*, "Талибан"**, "Аль-Каида"** либо их многочисленные ответвления по всему миру. В результате этих терактов было убито почти 34 700 человек.

В 2023 году благодаря различным антитеррористическим операциям было зарегистрировано 7480 террористических атак, в результате которых в мире погибло почти 23 119 человек.

То есть в течение года у нас от террора погибает от 25 до 35 тысяч человек, и возникает вопрос: кто же платит деньги за террор.

Подавляющее большинство террористических организаций любого толка — идеологические. Но война войной, а обед по расписанию — на любую революционную, террористическую борьбу нужны деньги, много денег:

закупка снаряжения и оружия;

заработная плата участников организации.

Террористы получают не только зарплату, но и различные пособия, премии, даже пенсии, а это уже большая статья расходов.

Как показывает мировая статистика, чем больше денег у террористической организации, тем активнее её деятельность. Если террористическая организация теряет свои источники доходов, то она уменьшает количество террористических атак.

Сегодня в мире порядка 150 террористических организаций, признанных таковыми в ЕС, ООН, США, в ряде других стран. И практически во всех странах мира есть свои террористы, свои террористические организации.

Кто же платит деньги за террор

Первый и самый главный источник денег — государства. Практика (особенно чётко это видно на Ближнем Востоке) показывает, что порой благополучие одного государства зависит от проблем у соседей. Чем больше проблем у соседей, тем лучше тебе. Если у соседей взорвался нефтепровод, остановился завод по переработке нефтепродуктов, просто взорвали железную дорогу и не ходят поезда, значит, цены на этот товар где-то подскочили. А если этот товар есть у тебя, значит, ты, как говорится, в шоколаде. Как ни крути, одними из организаций, финансирующих терроризм, являются государства. И за примерами далеко ходить не надо.

Тегеран предоставлял ХАМАС около 350 млн долларов в год. Почти полмиллиарда шло из Катара. "Хезболла" получала от Ирана почти 700 млн долларов в год, так сказать, господдержки. Совсем недавно в связи с утечкой конфиденциальных данных стало известно, что на поддержку "Аль-Кудс"***, признанную террористами во всём мире, только в 2024 году Иран выделил 1,5 млрд долларов, что в принципе сопоставимо с военным бюджетом небольших стран, например, такой, как Литва. "Аль-Кудс"*** — это военное подразделение специального назначения Корпуса Исламской Революции, элитного военно-политического формирования Исламской Республики Иран. Оно отвечает за осуществление специальных операций за пределами территории Ирана.

Второй источник — пожертвования идеологических сторонников со всего мира. Террористические организации объявляют себя идеологическими организациями, которые борются за какую-то идею. Естественно, у них есть своя диаспора, живущая в других странах мира, и через неё идёт сбор пожертвований. Притом, что если диаспора вдруг не хочет платить, то всегда могут появиться ребята с автоматами, которые намекнут, что ведь бизнес может и сгореть и поэтому лучше пожертвовать.

Третий источник — преступная деятельность террористических организаций. Они занимаются наркотиками, контрабандой оружия, табака, торговлей людьми, грабежом, рэкетом. При этом каждая группировка специализируется на чём-то своём.

Например, "Хезболла" преуспела в торговле наркотиками, через неё идёт мощный поток из нашего региона в Европу. При этом она ещё и пытается отмывать в Европе деньги, заработанные на наркотиках, с помощью европейских представителей и бизнесменов. Как показывают события, многие страны не гнушаются торговать с террористами. В своё время ИГИЛ*, занявший часть Сирии и Ирака и оккупировавший нефтяные месторождения, продавал нефть по 40 долларов за баррель. И многие страны ЕС покупали эту нефть, потому что на рынке она стоила 100 долларов за баррель. Несколько десятков миллионов долларов в день падало на счёт ИГИЛ*. И никого это не напрягало.

Но на Ближнем Востоке появился ещё один способ зарабатывания денег террористическими организациями. И нашёл его ХАМАС.

ХАМАС начал вкладывать добытые различными путями деньги в бизнес: создал десятки строительных и девелоперских организаций в странах Ближнего Востока, в частности

в Турции,

Алжире,

Саудовской Аравии,

Судане,

Эмиратах.

По подсчётам арабских специалистов и арабских СМИ, годовой доход этих строительных организаций ХАМАС составляет в среднем полмиллиарда долларов в год.

Террористические организации, которые курировали большие территории и население, нуждались в деньгах не только для своей регулярной террористической деятельности, но и для поддержки социальной, религиозной, политической и экономической систем, необходимых для управления и удовлетворения потребностей населения, находящегося под их властью.

Как поднялся ХАМАС

На этом и поднялся ХАМАС — политическая группировка в секторе Газа, имеющая военное крыло.

В 2014 году в секторе Газа произошли парламентские выборы, на которых ХАМАС победил ФАТХ (политическую структуру на Западном берегу реки Иордан в Палестинской автономии) и взял власть в свои руки. А спустя год ХАМАС поступил так, как на Востоке всегда поступают с оппозицией. Её просто начали отстреливать, и ФАТХ практически исчез в секторе Газа.

Сектор Газа — это несколько миллионов людей, часть из которых — беженцы, живущие за счёт пожертвований из разных стран мира. На поддержку населения в секторе Газа идут деньги от ООН, от Евросоюза, от спонсоров и от прочих структур.

Есть такая организация БАПОР (организация помощи палестинским беженцам), практически половина её штата работает в секторе Газа и получает финансирование на поддержку его населения. Евросоюз в год переводит примерно 1,2 млрд, полмиллиарда по другим соглашениям платил Катар, и почти миллиард получал БАПОР.

То есть на сектор Газа приходило около 3-3,5 млрд в год чистых денег. Но ведь деньги не просто с вертолёта разбрасывали.

Должна быть политическая структура, которая этим руководит. Вот этой политической структурой стал ХАМАС. Половину денег от откладывал себе, половина шла ниже.

БАПОР, так называемая организация помощи палестинцам, стала участвовать в этих играх. БАПОР получал деньги подушно, по числу беженцев. И оказалось, что ХАМАС не пускал ни одну из всемирных организаций проконтролировать, что там происходит. Поэтому численность населения регулировалась только справкой, которую выдавали структуры, подчинённые ХАМАС.

Как показала статистика, последние несколько лет численность населения стала расти такими темпами, которых нет нигде в мире: при двух миллионах населения рождаемость 250 тысяч человек в год. Обычно на такое число населения рождаемость составляет около 50-100 тысяч. То есть приписывалось 100-150 тысяч человек в год.

БАПОР получал на каждого человека порядка 490 долларов — 50-70 млн долларов левых денег. Поэтому БАПОР так до сих пор бьётся за то, чтобы вернуться в сектор Газа и продолжить финансирование.

После того, как ХАМАС пришёл к власти и стал единым руководителем, Египет, с которым граничит сектор Газа, и Израиль ввели тотальную блокаду сектора Газа, контролируя товары, которые туда поступают, чтобы не пропускать товары двойного назначения и оружие.

Тогда ХАМАС начал строить туннели. В сторону Египта он строил туннели для контрабанды товаров из Египта, в сторону Израиля он строил туннели, через которые совершал террористические атаки против Израиля, похищал людей. И в какой-то момент контрабандный туннельный бизнес стал приносить миллионы.

Естественно, на все эти туннели наложил руку ХАМАС: со всей контрабанды он получал 20-25%, как пишут местные источники. За несколько лет этого туннельного бизнеса, по подсчётам именно арабских следователей, в секторе Газа порядка 600 человек стали миллионерами. Но выехать оттуда они не могут. Тогда эти миллионеры с помощью ХАМАС начали инвестировать деньги в строительный бизнес за рубежом. Например, глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания — долларовый миллиардер. Таково сегодняшнее состояние ХАМАС.

Восемь месяцев идёт война в секторе Газа, где армия обороны Израиля воюет с террористическими группировками ХАМАС — порядка 30 батальонов. Каждый командир батальона отвечал в секторе Газа за какой-то район и, с одной стороны, получал зарплату для своих бойцов, а с другой — курировал местный бизнес в районе.

Что происходит сейчас? Восемь месяцев идёт война. Финансовая структура ХАМАС в секторе Газа рухнула, а деньги платить надо, кто же воюет без денег... Оказалось, пишут газеты, что за эти последние месяцы многие вооружённые бандитские формирования начали грабить палестинские банки, расположенные в секторе Газа. И по последним данным, за четыре месяца было украдено более 120 млн долларов.

Ну, как говорится, приходится грабить своих, чтобы поддержать святую борьбу с Израилем. За кого же борются? За народ, пусть народ и пострадает ради этого.

Деньги — основа любой террористической организации. Подавляющая часть мира, особенно на Ближнем Востоке, живёт в такой нищете, что найти бойца за копейки не составляет труда. За 500-1000 долларов люди не просто воюют, а готовы умереть. Но все прекрасно знают, где хранится большая часть денег, — в банке, как у того же председателя политбюро.

Который месяц продолжаются переговоры о заложниках. Ни для кого не секрет, что политбюро ХАМАС практически в полном составе проживает в Катаре, который взял на себя право, как ведущая организация, финансировавшая ХАМАС, вести переговоры. Американцы сильно давили на переговорщиков, и Катар уже обещал, что будет чуть ли не выселять ХАМАС, который оказался неблагодарным и неуправляемым.

Удивляет, почему ни американцы, ни египтяне, ни Катар, которые в своих банках держат практически все миллиарды ХАМАС, не хотят тронуть эти деньги и тем самым вырвать зубы у ХАМАС. Ведь в тот момент, как будет сказано, что Хания лишается своих 4 млрд, я думаю, он будет впереди паровоза бежать и кричать, что готов отдать всё и всех.

Идеология идеологией, а деньги деньгами. Наш мир — это наши двойные стандарты. С одной стороны, мы как бы воюем с терроризмом, с другой стороны, мы закрываем глаза на то, как он финансируется, на то, кто его финансирует, и на то, откуда берутся деньги.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

**- признаны решением Верховного Суда Российской Федерации от 14.02.2003 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

***- запрещённая в РФ террористическая группировка.