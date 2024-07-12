День памяти святых апостолов Петра и Павла: укрепление веры и разумность в делах

12 июля православные отмечают День святых апостолов Петра и Павла

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12 июля православные христиане отмечают День памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Об истории их жизни и о том, почему Церковь вспоминает их в один день, рассказал Pravda.Ru отец Андрей (Сапунов).

Фото: Pravda.Ru

— С праздником, дорогие друзья! Сегодня Церковь вспоминает двух первоверховных апостолов Петра и Павла.

Пётр — один из 12 апостолов, непосредственных учеников Иисуса Христа, апостол Павел был призван позже.

Апостол Павел был очень известным человеком среди иудеев и фарисеев. Он принадлежал к кругу образованных людей, знал законы и получил образование в Иерусалимской академии. Он был гонителем Христа и первых христиан и посвятил этому значительную часть своей жизни. Он испросил у императора разрешение на арест всех христиан, получил его и отправился в Дамаск.

По пути в Дамаск он увидел яркий свет и услышал голос с неба. Господь спрашивал его: "Савл (это имя, данное ему до крещения), зачем ты меня гонишь?" И Савл спросил: "Кто ты, Господи?" И Тот ответил: "Я есть тот самый Иисус Христос. Иди дальше и должно свершиться то, что должно тебя изменить".

Апостол Павел ослеп и, будучи слепым, приехал в Дамаск, там он встретил праведного человека, христианина Анания, который возложил на него руки, помолился, и Савл прозрел.

Так произошло изменение апостола Павла. Путешествие, которое он испрашивал для того, чтобы яростно наказать православных христиан, привело к тому, что он осознал свои ошибки, изменился и всю силу и ревность, с которыми служил иудейской церкви, перенаправил на христианскую Церковь и начал служить ей ревностно, с любовью и благочестием.

Будучи крещёным православным христианином, он очень многое объяснил, оставил множество полезных изречений и научений.

Мы знаем с вами, что в Новом Завете порядка 27 книг — это Евангелие, апостольские учения. И 14 из них принадлежит руке и слову апостола Павла. У него очень много интересных изречений о семье, о том, какая она должна быть, о том, что семья есть малая церковь; и как Господь бережёт свою Церковь, так и муж заботится о своей семье, и жена любит своего мужа. Это Второе послание к Коринфянам, которое стоило бы прочитать всем, и не искать там виноватых, но искать самих себя среди этих строк: что мы должны делать, к чему идти.

Апостол Павел проповедовал всегда и до последнего дня своего говорил, что он есть самый малый из апостолов и учеников, потому что он когда-то гнал Господа, пытался уничтожить ту самую Церковь, которую он сейчас проповедует.

Его учения для нас особо вразумительные, потому что он уверовал, не видя и не зная Христа так, как знали Его другие апостолы и ученики.

Апостол Павел дожил свою жизнь в Риме и во время гонений на христиан был, как римский гражданин, не распят, а казнён усечением головы. Он принял мученическую кончину за Господа нашего Иисуса Христа, не отказавшись от веры и до конца принося своё служение делом и словом Господу нашему.

Второй ученик, про которого мы сегодня говорим, — апостол Пётр, один из 12 учеников Иисуса Христа, брат апостола Андрея Первозванного, который одним из первых был признан на служение к Господу. В Евангелии есть такие слова Иисуса Христа к апостолу Петру и брату его Андрею: "Идите за Мной, и я сотворю вас ловцами человеков".

Пётр был простым рыбаком из обычной семьи, но был очень твёрдым и крепким в своей вере, он был с учениками Иоанна Крестителя Предтечи и изучил больше того, что знали в то время обычные люди. Пётр в Евангелии — живой и очень темпераментный человек. Он первым признаёт Иисуса Христа сыном Божиим. Когда Христос задаёт вопрос своим ученикам: "Кем вы меня считаете?" — Пётр отвечает: "Я истинно считаю, что Ты есть Христос, сын Божий".

И это первые в Евангелии слова признания среди своих учеников Господа нашего Иисуса Христа. Именно Пётр встречает Иисуса Христа в лодке, когда случился великий шторм и Он шёл по воде. Тот знаменитый эпизод из Евангелия, когда апостол Пётр говорит "Господи, тоже хочу так, как Ты". И Он протягивает к нему руку и говорит: "Иди ко мне". И Пётр идёт, по своей твёрдой вере, по детской наивности и радости, делает несколько шагов, но потом начинает тонуть, простирает руку к Нему и говорит: "Господи, помоги мне и помилуй". И Господь наш Иисус Христос берёт его за руку, вытягивает из той воды и говорит ему: "По что усомнился, малодушный?"

Пётр отрезает ухо одному из тех, кто пришёл арестовать Господа нашего Иисуса Христа в Гефсиманском саду. И он же отрекается от Иисуса Христа, и сам Христос ему это предсказал: "В эту ночь, прежде нежели пропоёт петух, трижды отречёшься от Меня". И Пётр действительно отрекается, но потом кается и просит прощения.

Своими делами, жизнью, поступками он показывает огромный пример любви к Господу: идёт и проповедует Евангелие всем, кто готов его услышать.

Видите, какая разница. Апостол Павел — очень мудрый, начитанный, грамотный, образованный, и апостол Пётр — человек, просто живущий Богом, действующий, как подсказывает сердце. И вот эти два таких разных человека созидают ту Церковь, которую мы сегодня с вами знаем: церковные постулаты, законы и догматы были определены именно этими двумя людьми.

Апостолы Пётр и Павел особо почитаются в Русской православной церкви. Им молятся, в их честь называют города. Например, Санкт-Петербург — святой Пётр.

Каждому из нас как православным христианам нужно обязательно читать труды этих двух апостолов. Если мы будем изучать их, то поймём законы Церкви, её смысл. Всё это открыто каждому, кто по любви своей придёт и скажет: "Господи, помоги мне понять то, что там написано", — откроет Священное Писание, начнёт читать и увидит там действительно живую Церковь, живых людей.

Ещё раз вас всех поздравляю с сегодняшним днём! Всем нам хотел бы пожелать, чтобы мы были такими же твёрдыми и крепкими в своих делах, в делах веры, нашего вразумления и исправления, как апостол Пётр, и такими же смиренными, кроткими и разумными, как апостол Павел. Но нам нужно к этому стремиться, изучать и исследовать Писание. Всех, кто носит имена Пётр и Павел, хочу поздравить с именинами и пожелать, чтобы Господь укрепил и даровал им возможность быть похожими на тех, чьи имена они носят. Помощи Божией всем, терпения, разумности в наших с вами делах и поступках! Оставайтесь с Богом! Всех благ!