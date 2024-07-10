Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дарья Асламова
Если человек забыл свои национальные традиции и свой язык, то его уже нет — Саида Газиева из Махачкалы

Саида Газиева: "Я не буду одеваться как арабка — это одежда, чуждая нам"

4:53
Правда ТВ

Собкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с начальником отдела национальных культур и организации мероприятий ГБУ РД "Дом Дружбы" города Махачкалы Саидой Газиевой.

— Саида, заговорили наконец-то на серьёзном уровне о том, что неправильно, что в Дагестане носят никаб. Вообще-то, у вас есть свои прекрасные национальные костюмы. Что вы думаете об этом?

— Как только я увидела в нашей республике эти чуждые нам одежды, чёрные, очень внешне неприятные, то начала об этом думать. Я считаю, что этот вопрос надо было поднимать уже давно и на всех уровнях, потому что у Дагестана своя богатая национальная культура, богатые костюмы. А сейчас наша молодёжь начала поддаваться влиянию этой арабской культуры, которая нам чужда, и начала носить эти одеяния, прикрываясь тем, что это мусульманская одежда…

Ещё во времена имама Шамиля наши женщины, наши люди верили и делали намаз. И на всей территории Дагестана все были очень религиозны. Но все ходили в своих одеждах, в своих национальных костюмах. В каждом селе был свой костюм, свои украшения. Мы не забывали, что мы — горцы, со своими красивыми танцами, с очень красивой музыкой.

— А сейчас музыка исчезает?

— Нам говорят, что не надо слушать музыку, не надо танцевать… А как тогда без этого сохранить культуру? Это ведь культура народа, прежде всего язык, танцы, песни. Теряя всё это, мы теряем свою самобытность, забываем, что такое Дагестан. Кто мы, если всё это потеряем? Мы же тогда будем не Дагестан, а Арабстан.

— Дагестан превращается в Арабстан.

— Да. Это какая-то новая молодёжная мода. У кого-то это мода, у кого-то это сидит в корнях. Наш отдел создан, чтобы объяснять молодёжи, если они заблудились и потерялись, что такое Дагестан. Я, например, считаю, что я дагестанка. Я должна нести свою культуру в массы, в народ. Я должна сохранять традиции, обычаи. У нас очень прекрасные обычаи, у нас очень прекрасные традиции. Уникальное место — Дагестан. И вдруг потерять это всё потому, что, видишь ли, сейчас в Дубае красивая жизнь, мы не должны.

Никогда не был Дагестан продажным, чтобы вот так продаваться за эту непонятную красивую их жизнь. Я была и в Дубае, и в других странах, но лучше места, чем Дагестан, я не видела. И люди у нас очень хорошие. Я не сравниваю наш народ ни с каким другим. Он, может быть, не лучше, но и не хуже, чтобы подражать другим, например. Мы достойны быть самими собой. Никто же не подражает нам. Эти же арабы нам не подражают. Даже не знают, возможно, где находится Дагестан.

Почему мы должны подражать им? Много сейчас разговоров на эту тему. Хиджаб — это одно, никаб — это другое. Хиджаб никто не запрещает носить. Накрывать голову женщинам никто не запрещает, как и соблюдать традиции, обычаи своего народа, как наши предки, как мои прабабушки. Я застала трёх прабабушек. Они были горянки. Они одевались как горянки. Вы меня извините, я не арабка. Я не буду подражать арабам. И не буду одеваться как арабка. Это одежда, чуждая нам.

Я считаю, что даже чисто из соображений безопасности лицо должно быть идентифицировано. Я должна видеть человека. Я должна понимать, кто передо мной. Почему я должна заходить в маршрутку и бояться? Я не знаю, кто за этой тканью — мужчина или женщина. Что там скрыто? И начнём с того, что это одежда запрещённой исламской организации ИГИЛ*. Тот, кто прячет лицо, прямо или косвенно поддерживает эту запрещённую террористическую организацию. Когда вы выходите в общество, лицо должно быть открыто.

У нас в каждом селе свои традиционные народные костюмы и национальные украшения. Нашу лезгинку танцуют во всём мире, она имеет огромный успех.

Если у человека нет национальных традиций, обычаев, если человек не знает язык, то всё, считайте, нет народа, нет человека. Всех призываю любить свою родину. Ничего не нужно больше — просто любить свой народ.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.

Автор Дарья Асламова
Дарья Асламова — журналист, корреспондент Pravda.Ru.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Темы дагестан махачкала
Обсудить
Новости Все >
Дмитрий Медведев: Зарплата курьера не должна быть выше зарплаты инженера
Певица Диана Гурцкая опровергла слухи об обстреле её квартиры в Москве
Врач Умнов: в составе мороженого много полезных микроэлементов
Визажист Гоар Аветисян подарила квартиру нищей бабушке
Какие собаки идеально подойдут для жизни в деревне?
Врачи Юн и Босток объяснили, как обеспечить комфортный сон в жару
В США предложили лишить российских рыбаков экомаркировки
Анна Семенович скинула шесть килограммов с помощью препарата для похудения
Футболист "Динамо" Бальбуэна на время ОИ-2024 решил отказаться от зарплаты
Опровергнуты благоприятные климатические условия среднего голоцена на Байкале
Популярное
Блогер Даня Милохин ответил на требование вернуть денежный долг

Блогер Даня Милохин отреагировал на напоминание о его давнем денежном долге.

Даня Милохин отбивается от кредиторов в соцсетях
Эксперты назвали растения, которые не любят настой крапивы
Какие растения не любят настой из крапивы: узнайте, какие культуры страдают от популярного удобрения
Советы водителю, если происходит блокировка GPS сигнала вблизи стратегических объектов
Актёр Сергей Безруков похвастался красавицей женой в День семьи, любви и верности
Ракетный удар по Киеву показал несостоятельность ПВО Украины Дмитрий Плотников Александру Панкратову-Чёрному вручили приз "За вклад в профессию" Анжела Якубовская Есть ли противоядие против онкологии Сергей Лебедев
Настоящие гении среди кошек: названы топ самых умных пород мурлык
Рубленые куриные котлеты: самые низкокалорийные и полезные из всех возможных
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Только не уксус: бренд-шеф рассказал, в чём мариновать шашлык, чтобы мясо было мягким и вкусным
Последние материалы
Врач Умнов: в составе мороженого много полезных микроэлементов
В США отметили способности представленного Индией танка для боев в горах
Визажист Гоар Аветисян подарила квартиру нищей бабушке
Какие собаки идеально подойдут для жизни в деревне?
Врачи Юн и Босток объяснили, как обеспечить комфортный сон в жару
В США предложили лишить российских рыбаков экомаркировки
Анна Семенович скинула шесть килограммов с помощью препарата для похудения
Футболист "Динамо" Бальбуэна на время ОИ-2024 решил отказаться от зарплаты
Опровергнуты благоприятные климатические условия среднего голоцена на Байкале
Эксперт Запорожец: орхидеям для цветения нужен специальный грунт и редкий полив
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников