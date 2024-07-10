Если человек забыл свои национальные традиции и свой язык, то его уже нет — Саида Газиева из Махачкалы

Саида Газиева: "Я не буду одеваться как арабка — это одежда, чуждая нам"

4:53 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Собкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с начальником отдела национальных культур и организации мероприятий ГБУ РД "Дом Дружбы" города Махачкалы Саидой Газиевой.

— Саида, заговорили наконец-то на серьёзном уровне о том, что неправильно, что в Дагестане носят никаб. Вообще-то, у вас есть свои прекрасные национальные костюмы. Что вы думаете об этом?

— Как только я увидела в нашей республике эти чуждые нам одежды, чёрные, очень внешне неприятные, то начала об этом думать. Я считаю, что этот вопрос надо было поднимать уже давно и на всех уровнях, потому что у Дагестана своя богатая национальная культура, богатые костюмы. А сейчас наша молодёжь начала поддаваться влиянию этой арабской культуры, которая нам чужда, и начала носить эти одеяния, прикрываясь тем, что это мусульманская одежда…

Ещё во времена имама Шамиля наши женщины, наши люди верили и делали намаз. И на всей территории Дагестана все были очень религиозны. Но все ходили в своих одеждах, в своих национальных костюмах. В каждом селе был свой костюм, свои украшения. Мы не забывали, что мы — горцы, со своими красивыми танцами, с очень красивой музыкой.

— А сейчас музыка исчезает?

— Нам говорят, что не надо слушать музыку, не надо танцевать… А как тогда без этого сохранить культуру? Это ведь культура народа, прежде всего язык, танцы, песни. Теряя всё это, мы теряем свою самобытность, забываем, что такое Дагестан. Кто мы, если всё это потеряем? Мы же тогда будем не Дагестан, а Арабстан.

— Дагестан превращается в Арабстан.

— Да. Это какая-то новая молодёжная мода. У кого-то это мода, у кого-то это сидит в корнях. Наш отдел создан, чтобы объяснять молодёжи, если они заблудились и потерялись, что такое Дагестан. Я, например, считаю, что я дагестанка. Я должна нести свою культуру в массы, в народ. Я должна сохранять традиции, обычаи. У нас очень прекрасные обычаи, у нас очень прекрасные традиции. Уникальное место — Дагестан. И вдруг потерять это всё потому, что, видишь ли, сейчас в Дубае красивая жизнь, мы не должны.

Никогда не был Дагестан продажным, чтобы вот так продаваться за эту непонятную красивую их жизнь. Я была и в Дубае, и в других странах, но лучше места, чем Дагестан, я не видела. И люди у нас очень хорошие. Я не сравниваю наш народ ни с каким другим. Он, может быть, не лучше, но и не хуже, чтобы подражать другим, например. Мы достойны быть самими собой. Никто же не подражает нам. Эти же арабы нам не подражают. Даже не знают, возможно, где находится Дагестан.

Почему мы должны подражать им? Много сейчас разговоров на эту тему. Хиджаб — это одно, никаб — это другое. Хиджаб никто не запрещает носить. Накрывать голову женщинам никто не запрещает, как и соблюдать традиции, обычаи своего народа, как наши предки, как мои прабабушки. Я застала трёх прабабушек. Они были горянки. Они одевались как горянки. Вы меня извините, я не арабка. Я не буду подражать арабам. И не буду одеваться как арабка. Это одежда, чуждая нам.

Я считаю, что даже чисто из соображений безопасности лицо должно быть идентифицировано. Я должна видеть человека. Я должна понимать, кто передо мной. Почему я должна заходить в маршрутку и бояться? Я не знаю, кто за этой тканью — мужчина или женщина. Что там скрыто? И начнём с того, что это одежда запрещённой исламской организации ИГИЛ*. Тот, кто прячет лицо, прямо или косвенно поддерживает эту запрещённую террористическую организацию. Когда вы выходите в общество, лицо должно быть открыто.

У нас в каждом селе свои традиционные народные костюмы и национальные украшения. Нашу лезгинку танцуют во всём мире, она имеет огромный успех.

Если у человека нет национальных традиций, обычаев, если человек не знает язык, то всё, считайте, нет народа, нет человека. Всех призываю любить свою родину. Ничего не нужно больше — просто любить свой народ.

*- признан решением Верховного Суда Российской Федерации от 29.12.2014 террористической организацией, его деятельность запрещена на территории РФ.