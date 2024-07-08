Горские евреи Дербента остались без святилища из-за теракта: синагога будет восстановлена, это однозначно — главред газеты "Ватан"

Главред газеты горских евреев: сгорели синагога, библиотека, священные книги

4:29 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с главным редактором издающейся на татском языке республиканской газеты "Ватан" Виктором Михайловым.

— Виктор Сиюнович, где мы сейчас находимся?

— Мы находимся в здании синагоги, которая претерпела такие изменения после случившихся трагических событий, произошедших 23 июня в нашем городе.

— Синагога полностью сгорела, насколько я понимаю…

— Сгорела синагога, сгорела библиотека, сгорели священные книги, которые здесь находились. Здесь было специальное место, где хранятся Сефер-Торы. Сефер-Торы — это святые книги. Жаль, конечно. Там были и очень старые Сефер-Торы.

— Ваша газета издаётся специально для горских евреев?

— Да. Мы же входим в число 14 титульных наций Республики Дагестан. Поэтому титульная нация имеет свою газету.

— Что происходило в тот вечер 23 июня?

— Вечер не предвещал никаких трагических событий. Но так получилось, что здесь находится парк и дверь выхода в парк. На втором этаже здесь, в синагоге, располагался детский сад, вот там были дети, а здесь — детская площадка, в парке. Детей выводили на прогулку на площадку, чтобы они могли на свежем воздухе поиграть, чтобы удобно было. Вот сейчас на нас обваливаются остатки сгоревшей крыши. Террористы воспользовались этим входом, зашли оттуда. Охранника убрали сразу.

— Убили охранника? Он был полицейским?

— Нет, охранником синагоги. А полицейские сидели там, где мы зашли во двор. Они услышали это всё, они выскочили, и одного тоже сразу убили.

— Сколько всего человек погибло?

— Два человека.

— В самой синагоге в этот вечер никого не было?

— Был перерыв между началом молитвенных действий и окончанием дневного ритуала, где-то 40-50 минут, в тот момент здесь никого не было. Буквально за 10-15 минут все люди покинули здание.

— Как начался пожар? Они убили полицейских, потом чем-то облили здание?

— Да, облили. А из-за того, что зал весь был обшит деревом, само собой, всё это вспыхнуло. Были очень красивые деревянные столы со стульями. Здесь было такое место, где раввин читает молитву отдельно.

— Виктор Семенович, здесь все так любят говорить о межконфессиональном мире и о том, что в республике всё хорошо, но ведь на самом деле не всё хорошо. Ведь, по-видимому, террористы наверняка опирались на кого-то, они прекрасно знали город, изучили синагогу, знали, как наступать.

— Их кто-то возил, кто-то заводил. Само собой, здесь вопросов очень много, но я считаю (это лично моё мнение), что, наверное, даже не к МВД, а к более высокой структуре, на самом верху, больше всего вопросов, потому что была переписка в социальных сетях, возможно, в Telegram. Наверное, должны были отследить это.

Я не хочу говорить, что есть неприязнь к какой-то конкретной конфессии, хотя в последние годы отношение, конечно, поменялось, не коренным образом, но поменялось… Но я вам могу однозначно заявить, что в момент происшествия, наверное, не менее 15 человек (у меня есть друзья в Махачкале) позвонили мне в этот момент и сказали: "Виктор, не бросай всё, если нужно — приезжай". И, вы знаете, мне очень понравилась вот такая фраза: "Что будет с нами, то будет и с тобой".

— Сколько горских евреев проживает в Дербенте?

— В Махачкале их в разы меньше. Самая насыщенная, самая большая община находится в Дербенте. Основу этому городу дали горские евреи, все до единого предприятия, которые были в городе, построены и запущены представителями моей национальности.

Наша община самодостаточная и дружная. Обязательно восстановим это всё, и дом Бога будет стоять, как он стоял. Синагога будет восстановлена, это однозначно, с помощью наших представителей, с помощью руководителя общины, меценатов. Мы всё это сделаем и приведём синагогу снова в божеский вид.