"Это не люди, это — звери": родственники убитого Хабиба Алиева рассказали о теракте в Дагестане

Родственники Хабиба Алиева о теракте в Дагестане: "Они стреляли абсолютно по всем"

4:57 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побеседовала с родственниками убитого во время теракта в Дагестане полицейского Хабиба Алиева.

— Мы выражаем вам глубокие соболезнования в вашем горе. Вся страна узнала о том, что случилось с вашим сыном, Хабибом Алиевым, и вашим братом, Саида. Вы, Саида — его сестра, я хочу, чтобы вы рассказали о том, как это всё произошло.

— Вечером... У меня супруг — тоже сотрудник полиции...

— Ваш брат был сотрудником ДПС?

— Да. И вечером супругу дали тревожный вызов, всех собирают, я у него спрашиваю: "Что случилось?" Он мне: "Да не бери в голову, мол, там что-то случилось, что-то произошло".

— Это было 23 июня?

— Да. А я очень впечатлительная, я обычно не залезаю никуда, ни в Telegram, ничего не смотрю. И в тот вечер мне было очень тревожно. Я зашла, посмотрела. И там написали о том, что перестрелка, и то, что уже есть погибшие среди сотрудников. Мне стало так тревожно, я сразу стала писать, звонить брату. Он мне так и не ответил. И я просто вся в волнениях ждала новостей. И где-то к восьми часам мы уже увидели, что среди погибших — мой брат.

— Что коллеги рассказывают, как всё произошло?

— Он уже сдал пост. И по дороге, когда он ехал в отдел, чтобы смениться, дали тревогу, вызов. Они поехали, одни из первых, в тот район, где перестрелка была. И так получилось, что напарника, который рядом с моим братом сидел, сразу выстрелом в голову убили, он даже не успел выйти из машины.

— То есть их машину обстреляли, получается?

— Да, как нам рассказали. А брат успел выйти из машины, там были люди, мирные люди, которые мимо проходили, он начал разгонять эту толпу, и его ранили в спину. Он укрылся за "Газелью" и оттуда отстреливался уже. Но скончался он от выстрела в затылок.

— Говорят, люди предлагали ему укрыться...

— Да. Мужчина открыл калитку, и все, кто был на улице, заходили к нему, мой брат также загонял этих людей к нему. И этот мужчина сказал брату: "Ты тоже заходи, тебе здесь окажут медицинскую помощь".

— Он уже был ранен?

— Да, он уже был весь в крови. Но он отказался, сказал, что его всё равно убьют: "Вы зайдите, спрячьтесь, закройтесь". Не знаю, может быть, он думал, что его напарник жив ещё, может быть, он хотел вернуться к нему, спасти его. Он уже был ранен в спину, как рассказывает этот сосед, но тем не менее он пошёл дальше, он был на ногах, и ему выстрелили в затылок...

— Предательски напали сзади, со спины. Ему было всего 24 года. Он хотел быть и полицейским, и военным, насколько я знаю.

— Так получилось, что у нас все дяди, что с папиной, что с маминой стороны, работают в органах. И мой брат был фанат своих дядей. Он хотел всегда поступить в военное училище, но не получилось. Потом вернулся домой, в Дагестан, в морпехи пошёл.

— Это очень серьёзная и трудная работа...

— Это было очень тяжело. Он всё время был в полях, молодой парень, ему 18-19 лет было, его дома не было, всё время в командировках. Контракт у него закончился, и он не стал его продлевать, посоветовавшись с семьёй. Он всегда советовался с семьёй в любом своём решении. Потом устроился в ГАИ работать.

— Он хотел стать героем?

— Он очень не любит, когда о нём хорошее говорят, он очень скромный сам по себе парнишка. Даже редко было, чтобы у него фотография где-то в социальных сетях была... Поэтому сказать, "он хотел быть героем", нельзя. Он просто хотел быть хорошим человеком. Самый настоящий старший брат, который с любой проблемой разберётся. Мне никогда ни о чём беспокоиться не нужно было, я знала, что он решит любую мою проблему. Я могла ему обо всём рассказать, мы могли с ним обо всём поговорить. Мы были очень близки. Я горжусь им, брату шла форма…

Отец Хабиба Алиева:

— Большое мужское спасибо тому человеку, который хотел укрыть моего сына и оказать медицинскую помощь. Надеюсь, что встречусь с ним, увижу его и поблагодарю лично...

Сестра Хабиба Алиева:

— Они по всем стреляли, потому что это не люди, это звери, наверное, какие-то, они не смотрели, что это вечернее время, люди гуляли, с колясками. Люди с детьми бежали от этих пуль. Они не смотрели, они стреляли абсолютно по всем.