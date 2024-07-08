День семьи, любви и верности: будьте верными своему выбору. Наставления отца Андрея (Сапунова)

8 июля в России отмечают День семьи, любви и верности

8:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Праздник День семьи, любви и верности приурочен к православному дню памяти святых Петра и Февронии, жизнь которых является воплощением идеального христианского брака. Впервые этот праздник в России официально отметили 8 июля 2008 года. О церковном празднике, послужившем источником государственного, рассказывает отец Андрей (Сапунов).

— С праздником, дорогие друзья! Сегодня мы отмечаем государственный праздник Дня семьи, любви и верности в день памяти двух святых — Петра и Февронии, людей, которые прошли множество испытаний, до конца своих дней жили вместе, умерли в один день и в один час и похоронены в одном гробу.

Из этих трёх слов: "любовь", "семья" и "верность", — центром является семья. Почему? Потому что без любви невозможно создать семью. А без семьи невозможно проверить любовь. Верности без любви тоже не бывает, и лучше всего она проявляется в семье.

Что же касается любви. Любовь — это не очарованность кем-то или чем-то красивым или интересным. Любовь — это не просто влечение одного пола к другому или красивые стихи, цветы, подарки.

Любовь имеет совсем другое значение. У нас с вами, как у православных христиан, любовь — это иногда что-то жуткое и страшное: мы с вами видим распятого Господа нашего Иисуса Христа, всего в крови, с пробитым ребром, с перебитыми ногами, руками, который явил вот таким образом свою любовь к человеку, к человечеству.

Великий святой Иоанн Златоуст в слове "О священстве" говорит о пастыре добром, который любит своих овец. Это не тот человек, который просто кормит своих овец, гладит, ухаживает за ними и радуется тому, что они вокруг него прыгают. А это тот человек, который увидит овцу, которая сломала ногу, берёт нож и со слезами на глазах отрезает эту ногу, от любви своей великой к ней, оттого, что он хочет, чтобы она была жива. Накладывает повязку, ухаживает за ней. Разве в этот момент у него нет слёз? Разве в этот момент у него нет сокрушения сердца? И это есть настоящая любовь.

Потому что любовь жертвенна, потому что любовь не требует себе ничего. Она готова отдать.

И многие из нас сегодня, создавая семью, заблуждаются о том, что есть любовь. Многие считают, что для создания семьи необходимо, чтобы один человек всецело отдавался другому, любил его, а тот просто будет наслаждаться. Так не бывает. Но, к сожалению, это печальная статистика нашего времени: сегодня огромное количество разводов даже среди тех людей, которые когда-то венчались.

Спрашиваешь, почему разводитесь, они отвечают: "Да мы друг друга не поняли, да вот кто-то ожидал другого, а кто-то не справился". Это, к сожалению, великая печаль.

С детства многие люди воспитываются в духе эгоизма, когда возобладает собственное Я и "Я хочу". Это первое слово, от которого стоит отказываться любому здравомыслящему человеку.

Я говорю сейчас не только про православных христиан. Я говорю про думающего человека. Слово "хочу", к сожалению, заводит человека в великую погибель, оно не несёт ничего полезного и необходимого, но рождает кучу грехов. Всё, что сладко, всё, что нравится, всё, что красиво, приятно, чаще всего ведёт к погибели. Мы своему ребёнку запрещаем есть много конфет или мороженого. Почему? Разве мы такие злые? В глазах ребёнка — да. Все мы были когда-то детьми, помним прекрасно, как мы говорили сами себе: когда я вырасту, я своему ребёнку буду всё это разрешать. Но когда мы выросли, что-то никто из нас не разрешает своему ребёнку есть много конфет. Мы запрещаем это из любви. В Ветхом Завете даже есть такие слова: кто не наказывает своё дитя, тот не любит его. Это крайне важный момент.

Слово "хочу" в данный момент не имеет никакого смысла. Слово "хочу" приводит только к болезни человеческой. Сколько войн в этом мире происходило из одного этого слова — "хочу", потому что кому-то что-то понравилось в другой стране или захотелось вдруг что-то сделать.

Это огромная печаль, которая, к сожалению, начинается с наших семей, с воспитания наших детей, с самих себя. Человек создаёт семью, а потом вдруг понимает, что он совсем не так себе это представлял, думал, что будет иначе. Женщина представляет, что её будут носить на руках всю жизнь, мужчина ожидает, что жена будет всегда как с картинки, печь пирожки, плясать и всё время радоваться.

Семья, как любовь и как верность, — это такие понятия, в которые требуется огромное вложение собственных ресурсов. В первую очередь, это борьба со своими желаниями, борьба с тем, что нам так хочется и так нравится.

Верность, о которой мы сегодня говорим, тоже бывает разной:

верность воинскому долгу,

супружеской жизни,

клятве Гиппократа у врачей,

священнического служения.

Это такой определяющий момент для каждого, кто решился вступить в какой-то союз или большое дело и обещает до конца дней своих пребывать в рамках и границах этого союза. Верность в семье — это крайне важная часть жизни.

Верность достигается борьбой со своими страстями. Часто бывает, что человек, нарушающий верность, особенно в супружеской жизни, слишком много хочет и слишком мало получает, по его представлениям. И он очень редко задаёт себе вопросы: "То, что я хочу, — это для кого, только для самого себя? Но разве это не эгоизм? Для чего тогда вся моя жизнь?" Это вопросы, которые каждый день должен задавать себе любой человек.

Кто научит этому детей — школа, государство, правительство? Ответственность на нас с вами — на родителях, на родственниках, на близких, на крёстных. Мы те люди, которые должны воспитывать своим собственным примером. Можно прочитать и написать книги, снять фильмы, но толку не будет, если мы сами не исполняем то, о чём говорим.

Если ты не ходишь в церковь, то как твой ребёнок пойдёт в храм; если там сам не знаешь, что такое терпение, как ты расскажешь своему ребёнку, что это такое?

Откуда молодое поколение должно об этом узнать? Это вопрос к старшим, которые взяли на себя обет верности и являют пример своей собственной жизнью и любовью.

В этот великий день я хотел бы всем нам пожелать быть действительно верными своему выбору, твёрдо стоять на ногах и не бояться, потому что страх не рождает ничего хорошего. Я хочу пожелать семьям, которые встали на путь создания христианской семьи и хотят что-то изменить, чтобы Господь укрепил их в этих начинаниях, чтоб дал каждому из нас действительно достойно прожить жизнь, чтобы тот, кто хочет измениться, получил бы эту возможность. Но хочу предупредить каждого из нас. Когда жизнь наша вдруг станет лучше, не забудьте поблагодарить Господа за то, что сегодня у нас с вами есть.

Я искренне благодарю Господа за то, что сегодня этот праздник стал государственным: не просто Церковь вещает с алтарей, с амвонов, этот день действительно празднует вся страна.

Поэтому всем хочу пожелать терпения, здравия, разумности в наших делах и поступках и помощи Божьей. Да хранит Господь всех — наши семьи, людей, которые проявляют любовь, смирение, терпение и верность. Помогай нам всем Господь! С Богом!