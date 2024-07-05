Недолюбили в детстве: скрытая агрессия поедает доверие, как вести себя человеку с нормальной психикой с агрессором

Марианна Абравитова: Агрессора надо ставить на место, не стесняясь

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Скрытая агрессия — вид психологического насилия. Это модель поведения, при которой негативные эмоции не выражаются открыто, но демонстрируются всеми возможными способами. Как противостоять разрушительным отношениям, что может скрываться под маской показной обидчивости Pravda.Ru рассказала клинический психолог Марианна Абравитова.

— Какие бывают виды скрытой агрессии, как можно её распознать?

— Нас окружают всякие люди: и приличные, и не очень, и совсем неприличные. Ощущение дискомфорта при общении, о котором вы говорите, происходит на бессознательном уровне. Вот дети и животные чётко интуитивно считывают агрессию: и скрытую и открытую, — любую. И стараются не вступать в контакт. У нас, взрослых людей, нарабатываются за жизнь не только интуитивные, но и эмпатические (когда мы просто считываем эмоцию) механизмы распознавания.

Каждый из нас транслирует определённую эмоцию, и она считывается людьми по каким-то словам, фразам, может быть, мимике, жестам. Складывается алгоритм распознавания, и в основном у всех он работает очень хорошо.

Однако существуют ситуации, когда ты видишь, что некто проявляет скрытую агрессию, но, будучи приличным человеком, ты не можешь просто развернуться и уйти. Например, при общении с начальником, коллегой по работе, преподавателем, — словом, в ситуациях, когда трудно правильно и чётко реагировать.

Правильная реакция — держаться от таких людей подальше, не входить с ними ни в диалоги, ни в контакты.

— От начальника иногда невозможно держаться подальше.

— В том-то и дело, существуют ситуации, из которых трудно выйти в силу контекста. Тогда самый лучший способ реагирования — немножечко встроиться в этот сценарий, если от общения есть определённая социальная выгода. Можно особо не раздражать такого человека, чуть-чуть ему подыграть, представить, что вы играете роль на сцене.

Если в вашей семье есть такой скрытый агрессор: ваша мама или папа, муж и жена, — то в этом случае терпеть манипуляции, а это манипуляции в чистом виде, смысла не имеет, потому что этим вы резко снижаете качество вашей жизни.

Здесь я советую выходить на откровенный разговор, прямо спрашивать такого человека: "Что тебя беспокоит? Почему ты себя так ведёшь? Почему я вижу вот эти признаки агрессии, раздражения в отношении меня?" Нужно садиться за стол переговоров, если это возможно.

— А если ваш оппонент ответит: "Да всё нормально, ты выдумываешь"?

— А вот это уже второй слой манипуляции. Когда тебе стараются внушить мысли, что ты всё выдумал, — это уже более изощрённый уровень. Часто человек может быть абьюзером бессознательно, ему кажется, что это как раз он жертва и весь мир ему должен. Ведь корни этой проблемы у людей, скрытых агрессоров, лежат в их психологических проблемах:

очень низкая самооценка,

высокий уровень тревожности,

страхи.

Возможно, в детстве этих людей строго воспитывали, они не могли проявлять свои эмоции, это было непозволительно, не могли высказать собственное мнение. В таких случаях возникают определённые механизмы, когда человек по касательной, рикошетом, высказывает своё мнение: вроде бы он ничего не сказал, но в словах ощущается определённый посыл. Подобные манипулятивные техники не всегда осознанные.

Если у вас нормальные отношения или вы понимаете, что это близкий вам человек, с которым придётся жить дальше, хорошо бы эти скрытые эмоции вытащить на сознательный уровень, разложить по полочкам.

К сожалению, это не всегда возможно, бывает, что диалог совершенно неконструктивен. Тогда уже нужно просто решать для себя. Если это ваша вторая половина, спросите себя, а нужна ли вам такая вторая половина, хотите ли вы всю оставшуюся жизнь быть в роли жертвы.

— Быть мальчиком или девочкой для битья...

— Вы абсолютно правы. Если скрытую агрессию проявляют ваши родители, стоит задуматься, не пора ли начать жить отдельно. Конечно, речь не идёт о том, чтобы перестать любить родителей, отвернуться от них, помахать им рукой и исчезнуть. Речь о психологических, эмоциональных связях. В первую очередь мы должны защищать себя, свою личность, качество своей жизни. А не получать удовольствия от жизни — это уже не жизнь, и скрытый агрессор рядом — большая проблема.

Ещё раз подчеркну: если агрессор — это чужой человек, советую не вступать в диалоги, уходить, соскальзывать. Если это человек близкий — вместе разобрать ситуацию. Если это некие обстоятельства вынужденного, необходимого общения, можно немного подыгрывать, но не допускать эмоции вглубь себя, абстрагироваться.

— А чего нельзя делать в ситуациях, когда мы сталкиваемся с открытой агрессией? Например, не быть агрессивным в ответ. Есть какие-то рекомендации? Иногда легче что-то не делать, чем делать, на мой взгляд...

— Насчёт агрессии в ответ.

Я как раз считаю, что иной раз стоит проявить ответную агрессию, но только если вы уверены, что она будет гораздо жёстче той, которая обращена на вас. Принимая этот инструментарий, надо чётко понимать, можно ли получить нужный результат.

Если вы маленькая девочка и на вас наезжает какой-то взрослый серьёзный авторитетный мужчина, например, ваш преподаватель, ответная агрессия бессмысленна, вы только ухудшите своё положение. Но если вы с человеком на равных, не зависите от него и он вам мешает своей агрессией, создаёт дискомфорт, тогда имеет смысл ответить открытой агрессией. Грубо говоря, поставить его на место. Ведь любой скрытый агрессор — сам жертва, он понимает только язык силы. Если вы отвечаете, он как бы отходит в сторону.

Основное правило общения с такими токсичными, как сейчас говорят, людьми — не давать в ответ ту эмоцию, которую они ждут. Потому что любой манипулятор хочет получить определённый результат — картинку, эмоцию, какое-то ответное действие.

— Чего они ждут?

— Например, скрытый агрессор видит, что вы обиделись и промолчали, или он считывает ваш страх или растерянность — любую негативную эмоцию. Если вы даёте ему ту обратную связь, которую он ждёт, ему будет хотеться продолжать и дальше внедрять этот сценарий в жизнь, и тогда вы оказываетесь полностью в лапах этого паука.

Самое главное — не давать ожидаемой манипулятором обратной связи.

Кстати, это касается и ситуации насильник — жертва. Если жертва убегает, насильник догоняет. Если жертва поворачивается, смотрит в глаза и начинает агрессировать, наезжать, громко разговаривать, обычно насильники убегают, потому что им не это надо, они не за этим тебя ловят. И то же самое с людьми со скрытой агрессией.