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Андрей Сапунов
Рождество Иоанна Предтечи: жизнь, посвящённая Богу. Отец Андрей (Сапунов) о глубинных смыслах праздника

7 июля православные отмечают Рождество Иоанна Крестителя

6:21
Правда ТВ

Сегодня Православная церковь отмечает важный праздник — Рождество Иоанна Предтечи, одного их наиболее почитаемых христианских святых. О смысле этого праздника Pravda.Ru рассказал отец Андрей (Сапунов).

— С праздником, дорогие друзья! Сегодня мы празднуем рождество Предтечи — Крестителя Господня Иоанна. Человек этот очень важен для понимания нашей с вами Церкви.

Родился он от двух боголюбивых, благочестивых людей — Захария и Елисаветы, которые жили вместе очень долгое время и уже даже достигли старости, но не было у них детей. Иудеи считали, что эти люди нелюбимы Богом, потому что Господь не даёт им детей.

Захария и Елисавета молились каждый день о том, чтобы Господь даровал им чадо, которое они обещали посвятить служению Богу. И настал такой момент.

Захария был священником, он служил в храме в Иерусалиме. И когда он зашёл в святая святых с кадилом, то увидел там ангела, который сказал ему, что его молитва услышана и его жена Елисавета родит ребёнка, имя которому будет Иоанн. Огромное изумление было у Захария, он не поверил в это и даже усомнился, сказав: "Как это может произойти?"

На что архангел сказал следующее: "Раз ты усомнился, то будешь нем, пока не увидишь самого рождения". Когда же Захария вышел к людям из храма, то не мог ничего сказать и знаками объяснил, что онемел. И многие, кто был там, поняли, что ему было откровение.

По прошествии определённого времени Елисавета узнаёт о том, что она беременна. И чтобы скрыть от народа, она уходит в другое место и сохраняется там около шести месяцев. Но к ней приходит Дева Мария, которая тоже узнала благую весть о том, что она станет матерью Божией. И когда они встречаются (а они были дальними родственницами), они обнимаются и в этот момент понимают всё, что происходит. Потому что во чреве Елисаветы взыгрался младенец, как сказано в Евангелии, сильно радуясь.

Елисавета была одной из первых, кто приветствовал Пресвятую Владычицу нашу Богородицу именно как Матерь Божию.

Проходит время. Рождается Иоанн Креститель. Об этом мы ничего практически не знаем. В какой-то момент он уходит в пустыню, облачается в грубую одежду из верблюжьей шерсти, подпоясывается ремнём и питается диким мёдом и акридами, разновидностью саранчи. Он живёт там какое-то время, потом идёт в страну Иорданскую, где люди совершали омовения перед богослужением по древнеиудейскому обычаю.

Иоанн начинает свою проповедь о том, что необходимо принять омовение только после покаяния, потому что нужно сначала очиститься внутренне, духовно, а уже потом физически, и принять крещение во оставление грехов. Это первые слова про необходимость покаяния и очищения души человеческой.

Раньше у иудеев считалось, что достаточно что-то пожертвовать, принести на жертвенник плоды своих трудов и Господь принимает это как дар, как пожертвование ему части жизни человека. Но при этом очень мало говорилось о внутреннем, духовно-нравственном состоянии человека. Древние иудеи совершенно не размышляли об этом на тот момент.

Иоанн Креститель говорил:

"Придёт тот, кто сильнее меня, придёт тот, кому я недостоин развязать даже ремень на обуви — настолько великий, что я совсем малый перед ним".

И к Иоанну пришёл Иисус с целью креститься: "...Ты же совершаешь крещение в оставление грехов, соверши его и надо мною". Первое явление Духа Святого в виде голубя произошло как раз при встрече этих двух людей, Иоанна Крестителя и Господа нашего Иисуса Христа.

Для нас с вами, как для православных христиан, Иоанн Креститель является огромным примером посвящения жизни Богу. Он был тем, кто понимал, что действительно нужно делать и как это делать, тем, кто отказался от своих желаний и посвятил всего себя служению, тем, кто своим примером воспитал учеников, последовавших за Господом нашим Иисусом Христом.

Иоанн Креститель подготовил людей к мысли о том, что надо не просто делать пожертвования Богу, а необходимо думать о своём внутреннем мире, об изменении себя в лучшую сторону. Словом, думать не о внешнем, а о внутреннем.

Сегодняшний день, дорогие друзья, для нас с вами очень важный. Вокруг нас очень много мирских вещей, которые проникают внутрь нас, много вещей, от которых нам тяжело отказаться, потому что мы не понимаем разницы между духовным и мирским. То, что мы делаем и совершаем в жизни, всегда имеет след. И наши мысли, и то, чем мы живём в духовно-нравственной жизни, отражаются на нашей внешней жизни.

Каждому из нас пример служения родителей Иоанна Предтечи и самого Иоанна Крестителя должен быть вразумлением для того, чтобы понять: не всё возможно от человека, но всё возможно от Бога.

Сам Христос когда-то сказал эти очень важные слова в Евангелии. Потому что надежда только на самих себя — это, конечно, неплохо и даже, может быть, прекрасно. Но со временем каждый человек понимает, что есть что-то большее, чем он сам.

И надежда и упование на Бога — это основа жизни православного христианина. Сколько бы человек чего-то ни добивался и что-то ни делал, если на то не будет воли Божией, то ничего не изменится и не произойдёт, как это было с Иоанном Предтечей и Крестителем Господнем, рождение которого мы сегодня празднуем.

Всем нам хочу пожелать, чтобы из этих евангельских слов, из жития этого святого человека, мы почерпнули самое главное — послушание Господу ведёт человека к изменению своей жизни, и за послушание это будет подано нам. Не будем забывать об этом. Желаю всем помощи Божией, терпения и разумности в наших делах и поступках. С Богом!

Автор Андрей Сапунов
Священник Андрей Андреевич Сапунов — автор, ведущий видеоэфиров Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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