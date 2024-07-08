Кредитный договор с банком: на что обращать внимание — экономист о подводных камнях и рисках

Экономист Юрий Юденков: "Основной доход банков — выданные кредиты"

9:13 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Никто не любит отдавать долги, недаром говорят: берёшь чужие деньги на время, а отдаёшь свои и навсегда. Но потребители всё равно берут кредиты. По информации Центробанка, кредиты в России имеют 50 млн человек. На что надо обращать внимание, подписывая кредитный договор с банком, в интервью Pravda.Ru рассказывает профессор факультета финансового и банковского дела РАНХиГС, кандидат экономических наук Юрий Юденков.

О погашении кредита раньше времени

— Почему банки так недовольны, если заёмщик раньше времени погашает кредит? Что же получается, погасил кредит раньше времени — забудь о новых займах?

— Такая проблема, действительно, существует, хотя сами сотрудники банков утверждают, что одинаково относятся ко всем клиентам. Ваш вопрос очень правильный. Дело в том, что банк планирует свои доходы исходя из выданных кредитов. Вот он спланировал, ожидает получить определённую сумму, а клиент взял и на год раньше всё закрыл. Значит, банк недополучил средства: ожидаемые проценты не поступили в доход. Теперь банку нужно искать нового клиента, выдать ему кредит, чтобы продолжать получать доходы.

Будем предельно откровенны: основной доход банков — выданные кредиты. За счёт процентов с кредитов они выплачивают проценты по депозитам, по своим акциям, облигациям.

Любой затор в этой реке доходов вызывает, мягко говоря, раздражение банка. В отдельных банках даже встроена такая программа: когда клиент, досрочно погасивший кредит, приходит за новым кредитом, его ждёт более высокая, чем у других, ставка, более тяжёлые условия.

Хотя надо сказать, что при нынешних ставках многие стремятся гасить кредит пораньше, и это объяснимо. Клиент считает, что и так уже выплатил банку много денег, на него давит долг, к тому же общая стоимость кредита, указанная на первой странице договора, увеличивается за счёт дополнительных издержек — страховки, комиссионных выплат. И банки в случае досрочного погашения должны понимать, почему человек досрочно погасил кредит, проводить встречное исследование.

— Банку не нравится, когда он лишается прибыли при досрочном погашении кредита, но в то же время он вводит крупные пени в отношении должника, если он задерживает выплаты. Можно ли, на ваш взгляд, найти баланс между интересами кредитора и заёмщика?

— Баланс найти трудно — интересы совершенно разные. Вы берёте кредит на время, а отдаёте навсегда. Как правило, человек берёт кредит, потому что ему не хватает собственных средств для того, чтобы удовлетворить свои нужды. Кредит — в какой-то степени это преодоление внутренних барьеров, человек же берёт в долг. А большая часть людей не любить жить в долг, они любят быть самостоятельными. Это очень ответственный шаг: человек берёт на себя определённую ответственность. Даже в случае хорошей роботы, постоянной зарплаты, всегда есть риск болезни, увольнения, форс-мажора.

В этих нестабильных условиях вы взваливаете на себя обязательство, взяв условный миллион, вернуть его через два года с процентами.

Если вы здравый, ответственный человек, просчитывающий риски, — хорошо. Но ведь бывают люди, которые в условиях агрессивного маркетинга соблазняются новыми автомобилями, телефонами, техникой.

Подводные камни всеобъемлющего охвата кредитованием

— Пенсионеры тоже очень часто слишком оптимистично рассчитывают свои силы и в итоге попадают в такую кабалу. Было бы хорошо, чтобы и банки обращали пристальное внимание на таких заёмщиков и не давали кредиты ради того, чтобы получить премию в конце года. Этот механизм тоже хорошо было бы оптимизировать. Пускай знают, что они могут недополучить доходы и создать людям большие социальные проблемы.

— Я поддержку вашу позицию, касающуюся пенсионеров. К ним в банках должно быть более пристальное внимание. Но в действительности большая часть наших ведущих банков и так занижают планку выдачи кредитов пенсионерам. Конечно, банки — не собес, они работают ради прибыли, но всё равно, они же тоже часть общества. На мой взгляд, не очень правильно выдавать кредиты пенсионерам, не совсем адекватно воспринимающим финансовые реалии, или подросткам, которые хотят купить iPhone и не соотносят сумму и проценты. Я бы сказал, что всеобъемлющий охват кредитованием имеет и свои подводные камни.

О банковских чёрных списках

— Если банки вносят клиента в чёрный список и отказывают ему в выдаче кредита, это портит его кредитную историю. Куда в таких случаях обращаться с жалобами?

— Клиент не знает, внесён он в чёрный список или нет, и даже не имеет возможности узнать об этом. Ему могут отказывать в кредитовании, но никто прямо не скажет, что он в чёрном списке. Нет обратной связи. Общение банк — клиент должно быть улицей со двусторонним движением: внося клиента в чёрный список, банк должен ему об этом сообщать.

Вот в банке Франции ведётся кредитная история: вы просрочили выплату процентов — попадаете в базу как не совсем благонадёжный, этот статус сохраняется в течение пяти лет. Задержали кредит — информация об этом будет храниться до десяти лет. Но французы об этом знают, от них эту информацию никто не скрывает. И наши клиенты должны иметь такую информацию. Тогда в случае ошибки можно подавать в суд.

Важные пункты кредитного договора

— На какие пункты договора надо обращать пристальное внимание, если всё-таки собрались взять кредит?

— Напрягитесь и внимательно прочитайте договор. Если вы оформляете кредит на крупную сумму, идите с женой, с мужем, лучше идти вдвоём.

Обязательно обращайте внимание на процентную ставку.

Страхование

Если это крупная покупка, типа автомобиля, многое очень сильно зависит от страховой компании, с которой вы заключаете договор страхования, — ставки гуляют очень сильно. Когда вы берёте крупный кредит, в нём всегда говорится о страховании жизни, и в этом смысле у вас возникает даже дополнительный бонус. Но кредит кредиту рознь.

Ключевая ставка

Ещё очень важно обратить внимание на ключевую ставку, а она сейчас растёт. Посмотрите внимательно, чтобы в вашем кредитном договоре не было слов о том, что "в случае повышения ключевой ставки банк оставляет за собой право повысить кредитную ставку". Если ключевая ставка 16%, значит, вы возьмёте кредит под 19%. А теперь представьте, что завтра ключевая ставка станет 19%, тогда ваш кредит будет под 22%. А это уже совершенно другой уровень.

Люфт

При подписании договора обратите внимание на то, чтобы у вас были люфты при выплате процентов. Люфтами я называю подвижки, на которые банки обычно идут.

Мораторий

Вы можете оговорить мораторий. Это значит, что вы можете либо в течение полугода один раз задержать выплату процентов по кредиту, либо могут быть ещё какие-то подвижки в рамках договора. В противном случае вам придётся прийти в банк и реструктуризировать кредит.

Реструктуризация кредита

— Как провести реструктуризацию кредита?

— Очень тяжело. Банку очень хлопотно всё это делать. Но я хочу предупредить всех клиентов по кредиту.

Если у вас сложились неблагоприятные обстоятельства, когда вы не можете заплатить, не надо прятаться, нужно тут же бежать в банк и всё обговаривать: "Ребята, меня уволили, наш завод закрыли, что-то ещё случилось, я в течение ближайшего квартала платить не смогу. Давайте мы заключим с вами дополнительное соглашение, что через три месяца я продолжу выполнение договора".

Как правило, если вы придёте сразу, объясните ситуацию, в 99% случаев банки идут навстречу. Им тоже не нужны судебные тяжбы, разбирательства, через три месяца банк и так автоматически относит дело в суд. А так, в течение трёх месяцев банк знает, что вы не прячетесь, решаете свои проблемы, и ему не нужно ничего нести в суд. Будет заключено дополнительное соглашение, которое позволит выйти из сложной ситуации и вам, и банку. Банк — бизнесмен, главная цель у него — прибыль, но он хочет получать эту прибыль в спокойном режиме, без всяких судов, тем более, что любой суд — это огласка, нежелательная для банка.