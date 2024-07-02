Расклад сил в Европе изменился незначительно, считает историк Дарья Митина

Дарья Митина: в Европарламенте продолжает рулить либеральный мейнстрим

8:21 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

В июне прошли выборы в Европарламент. Своим мнением об основных тенденциях, сенсациях, главных огорчениях и радостях европейских выборов в видеоэфире Pravda. Ru делится историк Дарья Митина.

— В июне наше пристальное внимание было приковано как к Европе, так и к Ближнему Востоку и Дальнему Востоку. К крупным потрясениям месяца смело можно отнести подведение итогов выборов в Европарламент. Это десятые выборы в Европарламент с момента его появления, с 1979 года, и первые после Brexit, поставившего под сомнение нынешние европейские порядки.

Одни радуются тому, что либеральный мейнстрим потерпел крушение. Усиление правых евроскептиков, существенный прирост голосов за правые партии, которые потрясают основы Евросоюза, многие сочли чуть ли не своим личным успехом, что для меня было достаточно удивительно.

Другие, наоборот, говорят, что многие левые партии добились успеха.

Представители либеральных взглядов считают, что результаты выборов — это катастрофа, смерть Европы, всего европейского миропорядка.

Я могу успокоить одних и огорчить других. Никакой революции европейского миропорядка не произошло, все остались при своих, но есть некие нюансы.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен осталась на своём месте. А чем эстонская руководительница Кая Каллас существенно лучше Жозепа Борреля во главе европейской дипломатии, я решительно не понимаю.

Давайте посмотрим, что происходило с голосованием в разных странах Европы. Усиление позиций ультраправых националистических партий — это свершившийся факт. Так ли это хорошо для России? Почему многие эксперты пишут о том, что выиграли пророссийские партии? Простите меня, какие такие пророссийские партии?

Это национальное объединение Марин Ле Пен, что ли, пророссийское? Да, безусловно, многие знают, многие догадываются, что во время своих избирательных кампаний у себя в родной Франции Марин Ле Пен так или иначе получала деньги российского происхождения. Но ни разу ни одного пророссийского заявления за последние два с половиной года Марин Ле Пен произнесено не было. А я вам напомню недавнюю историю с хлопающей, аплодирующей, рукоплещущей Марин Ле Пен, которая приветствовала Владимира Зеленского (все вспоминают, наверное, эти кадры) и стоя слушала украинский гимн, стоя приветствовала. Это, что ли, пророссийский политик?

Германия

"Альтернатива для Германии" (Alternative für Deutschland), немецкая правая партия, в отношении России ведёт себя поприличнее. Но тем не менее никаких особых пророссийских выражений, выступлений, докладов она за эти годы не демонстрировала.

"Альтернатива для Германии" — фактически единственная партия Европы, за исключением греческих коммунистов, о которых мы скажем ниже, вдвое увеличившая своё представительство в Европарламенте: в прошлом составе Европарламента депутатов от "Альтернативы для Германии" было девять человек, сейчас 18.

Это существенный успех, особенно с учетом того, что акции и ХДС/ХСС, и особенно СДПД очень сильно упали. Это задел на будущее. Но не будем забывать, что всего евродепутатов от Германии 96, и 18 — это, конечно, хоть и существенный успех, но говорить об их весомой позиции в составе немецких депутатов, наверное, преждевременно.

А что с левыми? Нас, конечно, интересуют больше левые. Судя по всему, констатировать какой-то громкий успех мы в данном случае не можем даже в случае с Германией. Партия Linke, "Левая партия", получила четыре мандата, что хуже, чем в прошлом Европарламенте, было пять. Всего немецких евродепутатов, как я уже сказала, 96.

Почему такой низкий результат? Да потому, что часть голосов поддержки левых ушла явно в пользу Bündnis Sahra Wagenknecht ("Союза Сары Вагенкнехт") — партии, которая отпочковалась от партии Linke под руководством популярной и симпатичной Сары Вагенкнехт. И вот этот самый избирательный блок получил аж целых шесть мандатов. То есть если мы приплюсуем эти шесть к четырём мандатам Linke, то в целом можно сказать, что левые силы Германии получили 10%. Это немало, но согласитесь, в общем-то, и не особо много. Из 96-ти десять — это не очень убедительный результат.

Франция

Всего от Французской Республики 81 евродепутат. Левые объединились, и это большой шаг вперёд, потому что раньше левые шли растопыренной пятернёй. Непокорённая Франция Жан-Люка Меланшона шла отдельно от Французской коммунистической партии, что, конечно, не способствовало успеху французской левой оппозиции. Сейчас они шли вместе, получили восемь мандатов из 81, то есть те же самые 10%. Соцпартия Франции — 13 мандатов против восьми левого блока. То есть соцпартию ещё рано хоронить и сбрасывать со счетов.

Греция

У греков та же самая история. Многие уже поспешили похоронить СИРИЗА и попрощаться с ней. Тем не менее СИРИЗА получила семь мандатов из 21 греческого мандата в Европарламенте, то есть треть. Для проигравшей партии, которую многие отправили в небытие, это очень солидно. Тем более, что правящая правая партия "Неодемократия" получила те же самые семь мандатов.

Что касается греческих коммунистов, в прошлом Европарламенте у партии "Кукуе" (Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας) было два мандата. Сейчас пять. То есть компартия Греции — это единственная партия, которая смогла вырасти более чем вдвое, в 2,5 раза. Это очень неплохой результат. Наверное, другие греческие коммунисты, если бы они участвовали в евровыборах, тоже имели шанс что-то набрать, потому что левый сегмент в Греции — солидный и большой.

Правда особенностью левых избирателей в Греции является то, что они очень и очень не любят ходить на выборы. Они любят митинговать, они любят акции прямого действия, они любят пускать под откос натовские поезда с оружием для Украины. Но не ходить голосовать.

А жаль, потому что в противном случае у греческих левых могло бы быть и 10, и 15 мандатов из 21 греческого мандата.

Кипр, Чехия, Швеция

На Кипре бывшая правящая, а нынешняя оппозиционная левая "Партия прогрессивного трудового народа Кипра" взяла один мандат из шести. Ну плохо.

В Чехии представитель Коммунистической партии Чехии и Моравии выиграл один мандат из 21.

В Швеции два представителя левой партии получили два мандата из 21. Ну, хорошо, хоть сколько-то есть, но в целом, конечно, левые — не орлы на этих выборах. Они, мягко говоря, не взлетели. Правые взлетели совсем не так высоко, как им прогнозировали различные горячие головы.

В целом надо сказать, что расклад сил изменился очень и очень незначительно. Это для тех, кто с таким восторгом и воодушевлением воспринял итоги выборов. Либеральный мейнстрим в Европарламенте как рулил, так, в общем-то, и рулит. Да, есть определённые флуктуации, но они не носят какого-то определяющего характера. Радоваться было рано. Но, в общем, и грустить особо не о чем. Это характерная иллюстрация настроений и расклада сил в европейских странах.