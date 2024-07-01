"Дружба России с Северной Кореей — основа нового мирового порядка" — кореевед Константин Асмолов

Константин Асмолов: "Пора перестать верить стереотипам о Северной Корее"

17:12 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Второй визит Президента России Владимира Путина после инаугурации состоялся в Северную Корею. По сей день в мире не угасают споры о "тайном смысле" этой поездки.

О чём договорились Путин с Ким Чен Ыном? Чем выгодна России дружба с КНДР? На вопросы историка Дарьи Митиной в видеоэфире Pravda.Ru отвечает ведущий научный сотрудник Института Китая и Современной Азии Российской академии наук, кореевед Константин Асмолов.

— Почему с 2000 года визит президента Путина в КНДР — всего лишь второй по счёту, несмотря на то, что мы исторически достаточно близкие страны и нам есть что друг другу сказать?

— Визит 2000 года был частью поворота на Восток и вместе с эпохальной встречей Ким Чен Ына и Ким Дэ Чжуна заложил основу для международного признания Северной Кореи.

Однако в 2002–2003 годах случился второй виток ядерного кризиса, который де-факто продолжается до сих пор, после чего отношения стали идти на спад. Россия всегда понимала причины, которые побуждают Северную Корею вступить в "ядерный клуб". Но в то время традиционный миропорядок был важнее, а он строился на авторитете ООН и на принципах ядерного нераспространения, когда атомное оружие формально должно быть только у "большой пятёрки".

Концепция "если Северная Корея делает шаг в сторону развития ядерной программы, то получает дополнительные санкции" до определённого времени не подвергалась сомнению.

Ужесточение санкций до уровня "без трёх минут эмбарго" случилось в 2016–2017 годах, когда Северная Корея за два года провела три ядерных испытания из шести. В том числе проводились испытания водородной бомбы.

Тогда за санкции проголосовали все, включая Китай. Но затем в 2018 году случилось так называемое "олимпийское потепление", следствием которого были определённые подвижки на межкорейском направлении и известные саммиты Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

Впрочем достаточно рано стало понятно, что, несмотря на протянутую руку Севера и объявленный в ходе этого олимпийского потепления односторонний добровольный мораторий на ядерные испытания, который длится до сих пор, и ракетные пуски, которые прекратились в 2022 году, адекватного ответа Северная Корея не получила. В конце 2019 года Ким Чен Ын сказал, что он и не будет мечтать о том, что санкции снимут.

В начале 2020-х Москва и Пекин начали говорить о том, что плохое поведение должно наказываться, но хорошее должно вознаграждаться и уровень санкционного давления должен быть соразмерен поведению Пхеньяна.

К этому же времени относятся первые статьи российских экспертов, где говорилось, что присоединение России к санкциям в 2017 году, возможно, было ошибкой. Потому что темп развития ядерной программы санкции не остановили, но при этом существенно снизили уровень жизни рядовых граждан. Мы уже хорошо знаем, что классическая цель санкций заключается обычно именно в этом: через ухудшение экономического положения добиваться смены режима.

Соединённые Штаты ответили на эти предложения очень просто: отсутствие плохого поведения не доказывает наличие хорошего. И после этого позиция России начала меняться.

Далее произошла СВО, очень многие элементы демонизации Северной Кореи начали распространяться и на Россию. Северная Корея, которая в своё время одной из первых признала Крым, стала одной из первых стран, которые поддержали Москву на украинском направлении. Я хочу отметить, что Китай выступает против любых сецессий, чтобы избежать политики двойных стандартов.

Если Китай начнёт поддерживать Донбасс, его спросят, что он думает по поводу Тибета, Синьцзяна или Гонконга. Поэтому по данному вопросу Китай выступает в традиции "давайте жить дружно".

К этому времени Москва начала предпринимать меры по ослаблению санкционного режима: было наложено вето на очередную попытку усилить санкционное давление после пуска баллистической ракеты в мае 2022-го, если мне не изменяет память.

Следующим важным шагом было вето и фактически дезорганизация группы экспертов, которая должна была следить за санкционным режимом, потому что к этому времени группа превратилась в команду ангажированных экспертов, которые опирались на заявления жёлтой прессы.

К этому времени стала понятна ещё одна важная деталь. Глобальная турбулентность началась существенно до СВО, но СВО прибавила ей амплитуды, продемонстрировала распад единого пространства и возвращение к эпохе блоков.

При этом мы имеем складывающийся блок Вашингтон — Токио — Сеул, который после соглашений в Кэмп-Дэвиде вполне эволюционирует в азиатское НАТО. То, что там нет разговоров про военную помощь, как в недавно подписанном договоре, не должно никого обманывать, потому что аналогичное соглашение о военной помощи давно подписано у Америки и с Японией, и с Южной Кореей, ещё 1953 году. Но это сближение и создание определённых структур в сфере безопасности во многом обосновывалось и оправдывалось некими тайными союзами Москвы и Пхеньяна. При этом, когда об этом говорили, в лучшем случае это было highly likely, в худшем — откровенный пропагандистский вброс.

В итоге, поскольку дилемма безопасности никуда не девается, мы получили то, что Роберт Мертон называет эффектом самосбывающегося пророчества.

В ответ на консолидацию действий Запада Россия и Северная Корея действительно начинают сотрудничать всерьёз.

Сначала Ким Чен Ын приезжает в Россию, и, по сути, после встречи Путина устраивает тур по военным объектам в качестве серьёзной демонстрации того, как может развиваться сотрудничество Пхеньяна и Москвы, если западный курс продолжится. На это ответили частично истериками, частично заявлением о том, что они, наверняка, блефуют. Тем не менее со времени этого визита мы можем наблюдать очень сильную активность: по информации от посольства России в Северной Корее, делегации на уровне заместителей министров и выше ездили в Россию фактически каждую неделю. С визитами приезжали представители министерства сельского хозяйства, МЧС и иных силовых структур.

Возможно, в ходе визитов прорабатывались конкретные детали тех соглашений, которые были в подписанном Путиным и Кимом договоре "О всеобъемлющем стратегическом партнёрстве". Собственно говоря, Ким Чен Ын пригласил Владимира Путина посетить Северную Корею.

С самого начала было ясно, что визит состоится после переизбрания Путина и что первым визитом, скорее всего, будет визит в Китай. Здесь важно то, что Путин поехал в Северную Корею отдельным визитом. По составу сопровождающих Путина лиц также виден довольно важный статус этой делегации.

Перед нами очень важный шаг, который отмечен не столько высоким уровнем визита, сколько таким важным моментом, как статья Путина в центральной северокорейской газете "Нодон синмун".

Помимо напоминаний про долгие традиции дружбы, визит Путина был позиционирован как элемент построения не только двусторонних отношений, но и некого нового мирового порядка, базирующегося на справедливости и противопоставленного американскому порядку, основанному на правилах.

Он был назван новым вариантом неоканонизма. И в этом контексте это действительно очень важно, потому что

это союз двух ядерных держав, это союз со страной, которая никогда не отказывалась и не подвергала сомнению свою социалистическую ориентацию.

Северная Корея — страна, которая сейчас является самой долгоживущей социалистической страной, обогнав по продолжительности жизни Советский Союз. Страна, которая в течение долгого времени была объектом демонизации, несмотря на ядерный статус.

— Теперь вопрос по подписанному документу. Это договор "О стратегическом партнёрстве". По-вашему, это долговременный военно-политический союз двух ядерных держав или некий ситуативный документ? Это не первый наш договор о стратегическом партнёрстве. Но он не помешал Леониду Брежневу в 1968 году отказать Северной Корее в военной помощи после инцидента с американским шпионским кораблем "Пуэбло". Тогда КНДР запрашивала помощь, но Советский Союз деликатно от этой темы ушёл. В итоге всё закончилось тем, что Корея продержала год экипаж и в итоге отправила его домой.

— Советский Союз фактически выставил дополнительные условия о том, что эта помощь не должна быть связана с войной за объединение Кореи. В результате, с одной стороны, северокорейцы снизили значение этого договора, с другой, возможно, была предотвращена эскалация конфликта.

На самом деле у Северной Кореи есть похожий договор, заключенный в 1961 году с Китаем. Было бы интересно сравнить то, что написано в договоре с КНР, и то, что написано в нынешнем договоре с Россией. В 2017 году китайские аналитики говорили прямо, что если Северная Корея инициирует конфликт первой, мы будем настаивать на политико-дипломатическом решении вопроса. Но если в отношении КНДР будет совершена военная агрессия, тут мы вспомним, что корейская земля не зря полита кровью китайских добровольцев.

Поэтому я бы обратил внимание вот на что. Наше руководство сказало, что союз не направлен против третьих стран.

В четвёртой статье упоминается состояние войны, и это довольно важный момент. Потому что военный конфликт и объявленная война, как показывает опыт СВО, — две большие разницы. Понятно, что это открывает определённую серую зону, но с формальной точки зрения четвёртая статья касается именно ситуации войны.

упоминается состояние войны, и это довольно важный момент. Потому что военный конфликт и объявленная война, как показывает опыт СВО, — две большие разницы. Понятно, что это открывает определённую серую зону, но с формальной точки зрения четвёртая статья касается именно ситуации войны. Спорных ситуаций касается третья статья , которая говорит о том, что в случае угроз агрессии стороны начинают активно проводить консультации, формировать стратегию действий и это определит какой-то возможный уровень военной помощи.

, которая говорит о том, что в случае угроз агрессии стороны начинают активно проводить консультации, формировать стратегию действий и это определит какой-то возможный уровень военной помощи. В восьмой статье договора говорится о совместных мерах по обеспечению безопасности, и это содержит намёк на возможность совместных военных учений. Понятно, что Соединённые Штаты начали очень сильно нервничать по этому поводу. Тем более, что не так давно вышла книга американского аналитика Энни Якобсен, где она описывает сценарий ядерной войны, и сценарий этот выглядит весьма любопытно.

Ким Чен Ын, как и положено безумному кровавому тирану, решающему совершить особо жестокое самоубийство, внезапно атакует Америку, направляя ядерную ракету на Пентагон. Соединённые Штаты отвечают, ракеты летят через полярный круг и потенциально через территорию России, Россия воспринимает это как нападение, отвечает, начинается третья мировая война, 2 млрд трупов, северные полушария непригодны для жилья и т. д.

Естественно, американские аналитики тут же начали примерять этот сценарий. Два тиранических режима представляют угрозу всему человечеству. За кадром остаётся один важный вопрос. А что должно случиться, чтобы Северная Корея атаковала континентальную территорию США? Политики Северной Кореи, несмотря на чучхейскую риторику и специфический стиль дипломатических заявлений, являются не столько фанатиками чучхе, каким их представляет американская пропаганда, сколько прагматичными политиками. Любопытно, что американцы, которых мы привыкли представлять циниками, куда в большей степени являются фанатиками определённых идей:

с одной стороны, протестантизм, с другой, свет демократии.

Это именно классический вариант "узрите свет истинной веры или сгиньте в атомном пламени". Поэтому сейчас вне зависимости от того, как будет развиваться военно-техническое сотрудничество, есть опасения или ожидания, что всё то, в чём Москву и Пхеньян долго обвиняли, наконец-то станет правдой.

Перспективы для сотрудничества есть. Северная Корея проводит перевооружение своего артиллерийского парка с калибра 152 на калибр 155. Это означает, что излишки артиллерийских снарядов, которые десятилетиями копились на складах, могут быть отправлены в ту страну, где этот калибр до сих пор используется.

Да, при том, что сейчас северокорейские снарядные заводы работают на полную мощность, с моей точки зрения, учитывая напряжённость на полуострове, они будут заполнять склады, которые освобождаются за счёт снарядов старого калибра, а не уходить на европейский фронт.

Между севером и югом сейчас есть новый виток декларированной напряжённости, связанной с тем, что многие не совсем корректно поняли изменения северокорейской политики, когда они отказались от парадигмы объединения.

— Что касается блоковой политики, у нас ещё есть какой-то потенциал расширения, например, триада Москва — Пекин — Пхеньян?

— Тут опять-таки есть важный момент. Блок Вашингтон — Токио — Сеул постепенно институциализируется в сторону условного аналога азиатского НАТО. Это не единственная структура. Есть АУКУС, есть QUAD — США, Япония, Индия, Австралия. Есть, условно говоря, Кэмп-Дэвидский союз. Из всего этого можно пытаться лепить азиатское НАТО.

Китай, да, пожалуй, и Северная Корея не имеют особенного желания излишне вовлекаться в российские проблемы, так же как у российского общества нет желания воевать за Тайвань. Более того, хотя некоторые мечтают о ситуации, при которой, по выражению Ким Ё Чжон, Москва и Пхеньян реально оказываются в одном окопе, я не уверен, что это принесёт нашей стране пользу.

Во-первых, очень много проблем — от языковых до логистических. Во-вторых, СВО всегда воспринималась именно как внутреннее дело России, и официальная помощь с другой стороны вряд ли будет позитивно рассмотрена общественным мнением.

Сейчас некоторые товарищи реально вбрасывают идеи о том, что северокорейский спецназ уже воюет.

Я вполне допускаю разные варианты военного и военно-технического сотрудничества, но не прямую помощь. Вполне вероятно, у нас будет больше военных советников и военных наблюдателей, в Северную Корею будет передаваться трофейная американская техника. Возможно, будет идти речь о каких-то элементах технологии.

— Подписанный договор, экономические соглашения, обмен делегациями — это хорошо. Скажите как эксперт, который знает настроение людей, принимающих решения, начнётся понимание роли, места КНДР, её специфики, или это сближение носит вынужденный характер? Такое ощущение, что мы дружим, потому что нас жареный петух клюнул в одно место. Начнётся какая-то просветительская, на уровне образования, культурных обменов работа?

— Мне хочется надеяться, что такая работа начнётся. Если мы говорим про образование, северокорейские студенты могут учиться в вузах инженерно-технической направленности: Физтехе, МИРЭА.

Среди корееведов и востоковедов есть понимание того, что такое Северная Корея. Но в массовом сознании, в сознании лиц, принимающих решения, безусловно, есть клише двух типов.

Чёрные очки, где Северная Корея — это адский мордор, где школьников расстреливают за кей-поп.

Розовые очки, в которых Северная Корея — последний остров коммунистической духовности, идеальный Советский Союз, клоном которого Северная Корея никогда не была.

Северная Корея — это особая страна с интересным опытом, который надо изучать. Но чёрные и розовые очки затеняют реальность одинаково.