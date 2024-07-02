Выход Армении из ОДКБ — игра в кошки-мышки. Мнение армянского политолога

Политолог Айк Халатян: "Россия фактически теряет Армению"

12:52 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил, что Армения выйдет из ОДКБ. Что значит это заявление, каков сегодняшний рейтинг партии власти и чего же хочет армянский народ, в интервью Pravda.Ru объясняет руководитель Аналитического центра стратегических исследований и инициатив Айк Халатян.

— Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал несколько громких заявлений. Сначала он сказал о выходе Армении из ОДКБ. Затем он заявил, что Армения может пересмотреть своё отношение к ОДКБ, если президент Белоруссии Александр Лукашенко извинится за свою позицию по вводу миротворческих сил в Карабах.

— Поправлю вас. Александр Лукашенко объявил, что в ходе своего недавнего визита в Азербайджан он обсуждал с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым нападение на Карабах, на Армению. Глава государства, член ОДКБ, фактически признаётся в том, что он обсуждает нападение на члена этой же организации и выражает уверенность, что страна, не входящая в ОДКБ, одержит победу над страной, входящей в ОДКБ.

— Тем не менее никто уже не сомневается, что Армения выйдет из ОДКБ, потому что Пашинян шёл с этим лозунгом и в 2018 году.

— Пашинян всю свою политическую жизнь был против ОДКБ, ЕАЭС и интеграции, но, придя к власти в 2018 году, он якобы отказался от этих взглядов.

— Что даёт Армении выход из ОДКБ?

— Начнём с того, что выход из ОДКБ и весь нынешний политический процесс в Армении — это пересмотр и даже отказ от союзных отношений с Россией. Действующие власти Армении считают, что Россия не выполнила союзные обязательства как в рамках многосторонних соглашений ОДКБ, так и двусторонних договоров между Арменией и Россией. Пашинян использовал этот момент, чтобы заручиться поддержкой общества, недовольного нападением Азербайджана в 2021-м и 2022-м годах на международно признанную территорию Республики Армения. Выяснилось, что ОДКБ не признаёт границы Армении и не готова оказывать помощь.

Пашинян и Запад очень активно пользуются как проблемами в ОДКБ, так и отсутствием внятной, чёткой политики России на Южном Кавказе. Должен признать, что у них это очень хорошо получается, потому что Россия фактически теряет Армению.

Пашинян взял курс на отход от России, сближение с Западом, но при этом мы не видим, чтобы Россия как-то усилила свои позиции в Азербайджане.

— Да, очень странная позиция. Дмитрий Песков заявил, что мы будем разговаривать, выяснять позицию. Как вы оцениваете эту ситуацию?

— С одной стороны, Россия всё время ссылается на то, что из-за конфликта с Западом на Украине ресурсы ограничены. Кстати, этим очень активно воспользовался Азербайджан, когда пошёл на силовые действия в Карабахе, будучи уверенным, что российские миротворцы не отреагируют жёстко на эти нарушения трёхсторонних договорённостей. Азербайджан и Армения действуют сейчас против интересов России, мы наблюдаем политику вытеснения России из региона. Но если бы Россия проявила твёрдость, они не рискнули бы пойти на эти шаги. Но в нынешней ситуации Россия пытается избежать жёсткого ответа, чтобы не оказаться втянутой в новый конфликт.

— Мы видим, что Пашинян сам сдаёт территорию Армении, Тавушский район?

— В Тавушском районе идёт процесс делимитации. В Армении очень многие не согласны, потому что этот процесс полностью противоречит как международному праву, так и законодательству Республики Армении. Обществу внушается: давайте лучше сдадим Азербайджану территорию, закончим этот конфликт, и это даст возможность полностью отказаться от России.

И здесь не понятно, какую позицию сама Россия занимает в этих процессах. Можно очень много жаловаться и на политику Пашиняна, и на политику Алиева, и на политику Запада в регионе, но они все проводят свою линию. А вот какую линию проводит сама России — большой вопрос.

— К сожалению, Россия знаменита тем, что никто не понимает, чего она хочет. Но давайте вернёмся к Армении. У меня такое впечатление, что армянский народ поддерживает Пашиняна. Он был переизбран в 2021 году, он объявил внеочередные выборы, чтобы народ его поддержал, и его партия получила 70%.

— Нет, там было не 70%. Начнём с того, что больше половины избирателей просто не пришли на избирательные участки, Пашинян получил примерно 50%. За него в 2021 году проголосовало менее четверти населения. Сейчас рейтинги показывают ещё более значительное снижение популярности власти. По разным оценкам — 15-20%. На выборах в Ереване, которые прошли осенью, до событий в Карабахе, до последней делимитации, его партия не смогла одержать победу. Их мэр получил всего 30% голосов.

Сейчас основной упор сделан на лояльность силовиков, с помощью которых очень жёстко подавляются акции протеста в Ереване.

Это происходит при попустительстве Запада, который, критикуя грузинские власти за намного менее жёсткую реакцию на акции в Тбилиси, согласен на то, чтобы людей в центре Еревана избивали, применяли спецсредства, задерживали по непонятным причинам. Получается, что Запад и Пашинян понимают, чего хотят, и идут к этому.

— Вы говорите, нет реакции России. А какую бы вы хотели видеть реакцию?

— Россия сейчас ослабляет своё влияние в регионе, теряя Армению и фактически отдавая регион Турции, которая вместе с Азербайджаном станет главным игроком в регионе Южного Кавказа.

Запад фактически ожидает от Турции более активной роли в регионе. Об этом неоднократно звучат заявления на самом высшем уровне и со стороны генсека НАТО, и со стороны представителей ЕС, и со стороны американцев. Логика Запада такова: Запад провозгласил сейчас своими главными геополитическими противниками в мире

Россию,

Китай,

Иран.

Эрдоган — проблематичный партнёр для Запада, но усиление Турции, которая является членом НАТО, в регионе Южного Кавказа автоматически означает ослабление позиций России и Ирана в этом регионе.

Турция продвигает идею организации тюркских государств, основанной на общих гуманитарных, экономических платформах и обеспечении общей безопасности.

Усиление позиций Турции в Центральной Азии означает ослабление позиций России и Китая, главных на данный момент игроков в Центральной Азии.

Поэтому логика и мотивация Запада очень понятна. Ничего, что нам не достанется. Главное — наши геополитические противники ослабнут, хотя, в принципе, опять повторюсь, Турция является членом НАТО, мы видим, какую поддержку она оказывает Украине. При том что Россия на это пытается закрыть глаза.

Я и другие люди, руководствующиеся национальными интересами Армении, считаем, что Армении нужны хорошие отношения с Россией или с Ираном. Но возникает вопрос: а чего хочет сама Россия в регионе. Иногда такое впечатление, что Россия как собака на сене — и сами не берём, и другим не даём.

Национальные силы, для которых первичны интересы Армении, хотят понять: можно ли надеяться на Россию, если она каждый раз будет находить какой-то предлог, чтобы в угоду экономическим интересам жертвовать своими политическими интересами в регионе.

Я очень часто говорю, что Россия как империя не может себя вести как коммерческая компания, особенно в таких сложных регионах.

— Почему бы Москве не возглавить тот протест, который сейчас идёт в Армении? США не теряются, всегда возглавляют.

— Знаете, как гражданин Армении я не хочу обсуждать вмешательство в наши внутренние процессы тех или иных государств.

Представим, что завтра власть в Армении поменялась. Пришли новые пророссийские люди. На мой взгляд, любой лидер Армении, руководствующийся интересами своей страны, будет заинтересован в хороших отношениях с Россией.

— Была уже пророссийская власть, так называемый "карабахский клан". Хорошо жили армяне при ней?

— Армяне жили лучше, чем сейчас. А Россия готова оказать поддержку Армении в этой ситуации или хотя бы обозначить свою позицию? Я даже не говорю о поддержке Армении в войне против Азербайджана.

— Не вижу такой готовности. Наоборот, наш союзник — Азербайджан.

— Но при этом никто не отвечает на один очень важный вопрос. Надо всё-таки зафиксировать один факт.

Армянское оружие из Армении на Украину не поставляется. Поставки же оружия на Украину Азербайджаном были зафиксированы неоднократно. Этим оружием убивают российских солдат.

При этом в Баку говорят: "Мы не поставляем". А российские военкоры неоднократно давали информацию о миномётах, которые были произведены в 2020–2021 годах, управляемых авиабомбах, зенитных установках. Я уже не говорю про экономическую и гуманитарную помощь. Недавно киевский судья разбирал дело между минобороны Украины и коммерческой организацией, заказавшей в Баку большую партию зенитных артиллерийских систем и получившей их не в той комплектации.

Именно такая двусмысленность и влияет на внутриполитические процессы. Есть версия, что многие влиятельные люди, которые могли бы добиться смены власти, просто не хотят сейчас идти во власть, понимая, что глобально никто и не обещает им поддержку. Я имею в виду не поддержку в смене власти, а дальнейшие внятные взаимовыгодные отношения:

членство в ОДКБ,

в ЕАЭС,

сохранение военно-политического союза с Россией.

— Я поняла, что ситуация совершенно неопределённая. Как она будет развиваться, трудно сказать.

— Тут идёт игра в кошки-мышки. На мой взгляд, Пашинян уже принял решение о выходе из ОДКБ. Отказом от финансирования ОДКБ он добивается того, чтобы другие страны — члены организации исключили Армению из ОДКБ и это можно было бы преподнести обществу в виде факта, что Армению выгнали.

При этом надо признать, что ОДКБ — очень проблематичная организация. Это очень наглядно показал даже не конфликт на Украине, когда большинство членов организации отказались политически поддерживать Россию.

Я напомню вам историю 2015 года с российским самолётом, который сбили турки. Тогда только Армения, единственная из членов ОДКБ, открыто поддержала Россию.

Выходит, что Россия, лидер организации, не может не только обеспечивать безопасность других стран, входящих в организацию, но и надеяться на поддержку с их стороны.

Россия сейчас хочет, чтобы Пашинян сам открыто вышел из ОДКБ, тогда ответственность за все последующие события ляжет на него. В этой игре в кошки-мышки, первый, у кого нервы не выдержат, и объявит о выходе.

— Как вы думаете, с переориентацией на Запад, подачей заявки на вступление в ЕС жизнь армян будет лучше или хуже?

— Я считаю, что лучше не будет, потому что нынешняя политика Армении приводит к тому, что у нас есть уже два врага в регионе:

Азербайджан и Турция.

При этом Запад не гарантирует и не обещает помощи против Азербайджана и Турции. Замминистра обороны Великобритании несколько месяцев назад заявил: "Мы готовы поддержать Армению против России". Мы тут в экспертных журналистских кругах шутим: "Нам помощь, вообще-то, против Азербайджана нужна, а не против России". Получается, что мы, отказавшись от одного союзника, не получаем реально другого.

Армения была одной из самых пророссийских стран на постсоветском пространстве. Проиграть такую страну — это надо было очень сильно постараться.