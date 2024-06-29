Повышение тарифов ЖКУ: защитить права собственников сможет только ТСЖ

С 1 июля изменятся тарифы на ЖКУ: что ожидает россиян

1:10 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

С 1 июля в России повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Изменится ли качество предоставляемых поставщиками услуг? Как собственник жилья может контролировать эти процессы? На вопросы Pravda.Ru отвечает директор ассоциации ТСЖ Московской области, преподаватель РАНХиГС Сергей Белолипецкий.

— С 1 июля вырастают цены на жилищно-коммунальные услуги. Ожидаемый рост составит порядка 10%. Какие жилищно-коммунальные услуги подорожают больше всего?

— Больше всего подорожает газ — на 25-28% в зависимости от региона. Рост цен на газ влечёт за собой подорожание электричества, отопления. Много это или мало? Это очень индивидуально, знаете, как говорят: кому-то на водку не хватает, а у кого-то жемчуг мелкий. Ещё не надо забывать, что в различных регионах цены повышаются по-разному, так что сейчас мы с вами даём среднюю температуру по больнице.

— Говорят, что в Москве подорожание составит порядка 10%. Чем обусловлен рост тарифов? Почему они пересматриваются именно в июле?

— Надо понимать, что этот вопрос возник не вчера, об этом говорят уже в течение долгого времени. Последние годы повышение цен на услуги ЖКХ происходило только раз в год. Если вы помните, раньше тарифы повышали два раза в год.

Рост тарифов тормозился искусственно, даже было специальное постановление. Социальная политика государства направлена на сдерживание резкого роста цен.

На самом деле мне не нравится вот такое общефедеральное усреднение, я сторонник рынка. На мой взгляд, величина тарифов, их рост или снижение, должны определяться за круглым столом, за которым сидят по крайней мере два участника: заказчик и поставщик. Не надо путать заказчика и потребителя, потребители — это мы с вами, а заказчик услуг — это такой же профессионал, как поставщик.

— Мы все помним, как зимой многие россияне столкнулись с авариями на теплотрассах и остались в холода без отопления. На ваш взгляд, пойдут доходы, полученные от роста тарифов, на решение именно этих проблем? На что и как могут повлиять собственники помещений?

— Да никак в условиях монополизма. Поставщики, которых в первую очередь касается отопление, тоже не могут. Их дело, извините за вульгаризм, — телячье, их дело — платить и особенно не возникать.

И в этой ситуации начинает действовать власть: когда совсем беда, аварии, вмешивается прокуратура, накажет, как обычно, стрелочника. Этой зимой был случай. Работник котельной говорил: "Ребята, нельзя в таком виде держать котельную, она сейчас накроется". И накрылась. И его же наказали. К сожалению, это типичная картина.

— Получается, нет механизмов... А как их создать?

— Я говорил об этом уже не первый год, на разных уровнях, вплоть до Администрации Президента, но когда это никому не надо, то, извините, и толку нет. Без интереса со стороны властей мы очень мало можем сделать, и это не наша вина.

ТСЖ — это единственный механизм, позволяющий собственникам сформировать институт заказчика. Это своего рода рычаг давления: если договор не исполнен или исполнен некачественно, не в оговоренные сроки — услуга не будет оплачена. А жители платят в любом случае, их никто не спрашивает.

Возможно, на бумаге и прописаны условия, касающиеся компенсации услуг, оказанных не в полном объёме, но оплата зависит от благожелательного расположения поставщиков: сделают они перерасчёт — спасибо, не сделают — правды вы не добьётесь. Это как дворовой команде играть на чужом поле с профессионалами.

Я очень часто работаю управляющим ТСЖ, в моём лице вы видите профессионала, я разговариваю с ними на одном языке, играю на том же поле, меня они уже так просто не обыграют. Повторю, у заказчика, финансовый рычаг в руках, а значит, он может не платить или платить меньше.

— Надо хотя бы наблюдать, как улучшается и домовая, и придомовая инфраструктура, чтобы понимать, что деньги идут не кому-то в карман, а на развитие...

— Эти вопросы тоже надо различать, а потребитель, собственник не различает. Он видит сумму "итого" в бумажке и платит. А на самом деле есть разница между коммунальными услугами и содержанием общего имущества.

Коммунальные услуги — это тепло, вода, монополисты, за это вы платите поставщикам.

Тариф по содержанию общего имущества выбирает сам собственник, это записано в Жилищном кодексе.

Если вы не определились и не выбрали, тогда используется муниципальный тариф. Только в этом случае.

Но приоритет выбора у собственника. Поэтому я всем советую создавать ТСЖ. Оно рассчитает, подготовит объективную смету, выберет тариф. И не факт, что он будет больше муниципального. Хотя на первых порах, когда дома запущен, в него, конечно, надо много вкладывать. Но потом это возвратится сторицей: дом надо будет только поддерживать, и вы сможете сэкономить.

— Иногда, получая счета, мы видим крупные суммы, и поэтому для многих малообеспеченных граждан существует система льгот. На ваш взгляд, как она работает, насколько она отстроена?

— Как обычно. Гладко только на бумаге. По законодательству (хотя это зависит от региона, но я буду говорить в среднем по Федерации), на бумаге у нас существует такое понятие: если совокупные платежи за жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от бюджета семьи, то семья имеет право на льготы. Надо идти в соцзащиту, предоставить документы. Но если это, например, 80-летняя бабушка, которая плохо видит, не очень разбирается в вопросе, она никуда не пойдёт. И она платит и 22, и 30, и 40, и даже больше процентов из своей пенсии за ЖКУ и как-то пытается выжить.

К сожалению, соцзащита в этом плане не активна, она не ищет людей, которым нужно помочь, она ждёт, когда к ней придут.

— С ростом тарифов вырастет процент по субсидированию льгот?

— Процент на сегодняшний день остаётся таким, как есть, 22% — он определяется субъектом Федерации. Кто-то из депутатов или сенаторов предлагал пересмотреть эти проценты. Такие разговоры время от времени ведутся, но я полагаю, что эти 22% сохранятся ещё не на один год.