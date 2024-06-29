"Европа должна играть роль большой Украины для борьбы с Россией" — политический обозреватель Селиванов

Эксперт Селиванов: Евросоюз назначен вторым эшелоном фронта против России

10:17 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

На днях начались переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. О катастрофических для Европы последствиях этого шага в интервью Pravda.Ru рассказывает политический обозреватель и военный эксперт Юрий Селиванов.

Фото: commons.wikimedia.org by Photo Claude TRUONG-NGOC, CC BY-SA 4.0

— Евросоюз объявил о том, что он открывает переговоры о вступлении Украины и Молдавии в Евросоюз. На Украине заявили, что они к 2030 году уже будут готовы. Как вы считаете, будут ли они готовы?

— Во-первых, я, вообще, не совсем уверен, что так называемая Украина будет существовать к тому времени. Мне кажется, это слишком оптимистический прогноз для киевского режима и всего, что там происходит. Вы правильно объединили эти страны в один пакет.

Во-первых, так делает сам Запад. Во-вторых, это логично.

Почему логично, я сейчас поясню, но сначала две небольшие, но очень важные оговорки, которые имеют значение по данной теме.

Известно, что процедура вступления в Евросоюз новых членов может быть очень растянутой во времени. Турция вступает туда уже скоро 60 лет. Поэтому быстрое вступление Украины и Молдавии — под огромным вопросом.

Вторая оговорка заключается в том, что мы привыкли говорить: Владимир Зеленский — подкаблучник Америки. Так и есть. Он выполняет служебно-механические функции. Практически то же самое Майя Санду, президент Молдавии. Но в том же контексте можно говорить и о руководстве Европейского союза в лице Урсулы фон дер Ляйен. Потому что они действуют всегда с очень серьёзной оглядкой на своих заокеанских официально партнёров, а неофициально — мы сами понимаем, какие у них отношения. Недаром руководство России говорит, что брюссельская Европа утратила, по сути, свой суверенитет и поступает так, как ей рекомендуют из-за океана.

То, что говорит Урсула фон дер Ляйен о планах вступления Украины и Молдавии в Евросоюз, является выполнением инструкции из-за океана.

Почему это важно и насколько это может приблизить членство этих легендарных государств, самых "сильных" в Европе. Сейчас мир находится в преддверии перемен, они происходят везде — и с нашей, и с другой стороны. В Европе перемены связаны с определённым изменением настроений не элиты, а масс. Элита у них, как говорится, — на всю оставшуюся жизнь, поэтому они не меняются.

Предстоящие выборы в Америке тоже кое о чём могут сказать человечеству. Темпы и методы могут немножко отличаться от тех, которые доминируют сегодня, но в целом западная стратегия будет направлена на достижение своих основных целей — глобальной гегемонии, традиционной англосаксонской схемы управления миром. Не очень важно, кто победит на выборах в США, это лишь другая сторона той же западной империалистической медали.

Дональд Трамп хочет в определённой степени дистанцироваться от европейских проблем и пойти по той схеме, которая уже, как минимум, однажды была использована США в подобной острой ситуации.

Я имею в виду Вторую мировую войну. Президент Гарри Трумэн (в 1941 году он был только сенатором) сказал 24 июня газете The New York Times:

"Если мы увидим, что побеждает Германия, мы должны помочь России, если побеждает Россия, мы должны помочь Германии и, таким образом, позволить им убивать как можно больше..."

Так они и действовали — самоустранились. И пока мы друг друга колошматили, они готовились к своему триумфу.

Но кое-что у них получилось. Почему бы не повторить, если под рукой есть Украина, которая, на мой взгляд, просто запланирована к уничтожению, точнее, к израсходованию до конца. Как они говорят, "до последнего украинца", или немножко более вежливо, что Украина должна воевать до победы.

Теперь что касается Европы. Для чего англосаксам жалеть Европу, если даже Англия вышла из Евросоюза?

Штаты дистанцируются, Европа, соответственно, должна играть роль большой Украины для борьбы с Россией. И в этой связи заявления о приёме Молдавии и Украины в Евросоюз могут быть тесно связаны со стратегией англосаксов, управляющих всем процессом.

Не надо строить иллюзий, что Урсула, которую переназначили пожизненно на этот пост, сама всё придумала. Ни в коем случае.

Почему это важно?

Это даёт Штатам возможность уйти от прямого участия в европейских дрязгах, которые могут спокойно перейти в большую военную катастрофу, сохранить бразды правления, рычаги влияния на ситуацию и усиливать конфронтацию с Россией.

В договоре НАТО есть пятая статья о коллективной обороне. Но не все знают, что, кроме договора НАТО, есть ещё договор "О Евросоюзе". В этом договоре тоже есть статья, по-моему, 72-я, которая предусматривает реакцию в виде оказания военной помощи в случае агрессии против члена Евросоюза, но уже не на уровне НАТО, а на уровне Евросоюза. Украина уже, по их версии, как бы находится под ударом. Молдавию недолго, как говорится, умеючи, поставить в ту же самую ситуацию.

В сухом остатке получается, что Евросоюз, назначенный вторым эшелоном фронта против России, получает два очень мощных активных стимула для скорейшего втягивания в эту конфронтацию за счёт Молдавии и Украины, если они будут приняты в ЕС.

Теперь мы подходим к вашему вопросу, с которого мы начали, каковы сроки всего этого дела. Очевидно, раз стоят такие задачи, то это сроки явно не турецкие. Мы знаем, как они быстро принимали в НАТО Швецию и Финляндию. Я думаю, если понадобится, особенно если им прикажут, они не за две недели, но за три примут и Молдавию, и Украину в Евросоюз.

Хочу подчеркнуть, что в НАТО их принимать не будут, по крайней мере, в обозримой перспективе. Ни о спасении Украины, ни о спасении несчастной Молдавии с точки зрения Брюсселя речь, конечно, не идёт. Вот такие стратегические цели преследуются.

— Нет ли тут небольшой хитрости Европы, не будут ли они затягивать процесс? Они берут под козырёк, но не станут торопиться, потому что сами могут очень сильно пострадать. Рухнет сельское хозяйство — Польша категорически против вступления из-за того, что Украина производит более дешёвую продукцию, к тому же субсидии на сельское хозяйство будут отобраны у Польши и переданы Украине. Польские фермеры разорятся, а фермеры — это протестный потенциал. Они в очень опасной для себя ситуации. Нет ли у вас ощущения, что Евросоюз будет затягивать вступление этих стран?

— Это даже не ощущение, это объективная реальность, которую мы наблюдаем прямо сейчас. Вы правы, подчёркивая очевидный аспект, который заключается в том, что Европа с её 500-миллионным населением неоднородна. Это очень бурлящая, становящаяся всё более сложно управляемой система.

Вы правильно привели пример с польскими фермерами. Я могу привести пример с немецкими и французскими.

Экономика, на самом деле, просаживается. Это связано с объективными вещами, которые они сами натворили. Это ситуация в энергетике: сами брюссельские господа признают, что цены на газ в три-четыре раза больше, чем в США.

Я придерживаюсь мнения, что это неслучайные процессы, что бомбочка не с Марса прилетела и взорвала газопровод, что были специальные ребята, которые всё это делали в соответствии с большим стратегическим замыслом. Англосаксы — это не какие-то дети, которые сидят в некоторых европейских странах, изображая из себя местных политиков. Это матёрые геополитические хищники. Я неслучайно вспомнил схему Второй мировой войны. Это же из их арсенала, это их уже апробированные лекала, подтвердившие на практике свою возможность реализации. Они всё заранее планируют. Мы имеем дело с очень опасным серьёзным врагом.

— Есть такие настроения, что, мол, это пустая болтовня — политически поддержать Украину и Молдавию вступлением в Евросоюз, что имеется в виду совсем не это. Вот такие разговоры у нас ходят. Я с вами согласна, что могут принять, возможно, и к 2030 году, если эти страны ещё будут существовать. Какое у вас видение вопроса существования Украины и Молдавии? Всё-таки останутся они государствами? То есть мы им позволим остаться государствами, сохранить свою государственность и идти на Запад, чтобы быть нашими врагами? Или мы постараемся эти планы нарушить?

— Что такое был развал Советского Союза? Прежде всего, оставление наших территорий и нашего населения. А есть такой закон природы и геополитики одновременно: "не терпит природа пустоты".

Всё, что мы оставили, по каким-то завиральным идеям в своё время бросили, в обязательном порядке заполняет Запад. Он единственный контрагент, который на это способен в настоящий период истории.

Заполняя эти пространства, Запад работает над тем, чтобы они были настроены максимально враждебно по отношению к России. Исходя из этого, делаем вывод, что всё, что нас окружает, и перешло под контроль Запада, будет враждебным России.

Можем мы мириться с таким положением в исторической перспективе, когда над нами будет постоянно нависать этот топор? Я думаю, что нет. Украина попыталась стать таким передовым форпостом анти-России и, соответственно, получила по заслугам. Я только так это вижу.