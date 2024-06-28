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Любовь Степушова
Европолитики готовы реализовывать решения, не выгодные их избирателям — политолог Бардин

Политолог Бардин: "Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине"

8:20
Правда ТВ

Россия предложила четыре пункта, выполнение которых приведёт к урегулированию ситуации на Украине. Политолог, кандидат политических наук, член Высшего совета общероссийского движения "Сильная Россия" Максим Бардин в интервью Pravda.Ru рассказывает о том, как эти предложения встретили на Западе.

Политолог Бардин: "Запад заинтересован в эскалации конфликта на Украине"
Фото: commons.wikimedia.org by Scrumshus, PDM

— Владимир Путин, выступая на расширенной коллегии МИД, высказал свои соображения по поводу того, как установить мир на Украине.

Это четыре пункта:

  1. признание статуса Крыма,
  2. признание статуса ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России,
  3. закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, её демилитаризация и денацификация
  4. и отмена антироссийских санкций.

Что вы можете сказать по поводу этого предложения, своевременно ли оно было?

— Данное заявление было сделано на встрече с высшим руководством МИДа накануне широко анонсируемого саммита в Швейцарии. Можно считать, что заявление Владимира Путина было отчасти адресовано именно участникам швейцарской конференции. И если мы посмотрим выступления участников саммита, большинство из них так или иначе было связано с комментированием заявления позиции Владимира Путина.

Получается, президент Владимир Путин задал повестку саммита, на который Россию не приглашали. Это уникальная ситуация: Россию не приглашают на саммит, но часть повестки этого саммита связана с заявлением президента России.

Если бы оно не было сделано, я не совсем представляю, что участники саммита там бы обсуждали. Три пункта обсуждения были анонсированы заранее, они вошли в коммюнике, и половина саммита была посвящена комментированию заявления Владимира Путина.

Наиболее радикальные заявления прозвучали со стороны

  • Польши,
  • Молдавии,
  • Литвы.

Много писали о Джорджа Мелони. Со мной связывались итальянские журналисты, они сказали, что слова Джорджи Мелони были неправильно переведены, что в действительности её речь была не настолько радикальна, как это смотрелось в русском переводе.

Что касается предложений Владимира Путина, отчасти они повторяют, отчасти совпадают с так называемыми "Стамбульскими соглашениями", но нынешние условия более жёсткие.

Сейчас много информации о том, что именно коллективный Запад, в частности Великобритания, убедили киевское руководство отказаться от подписания Стамбульских соглашений. Эти условия более серьёзные. То есть у Киева был бы резонный вопрос: "Как же так, в 2022 году вы убедили нас отказаться от Стамбульских соглашений, но эти предложения ещё более жёсткие". Поэтому, конечно, западные лидеры выражали своё несогласие с предложениями, которые были представлены президентом России Владимиром Путиным.

— У меня создалось такое впечатление, что неприемлемое условие — это выход из санкций, а всё остальное как бы можно обсуждать. Собственно, и статус-кво по линии фронта, и эти области, которые отводятся России, — это же есть в Стамбульских соглашениях. Почему Владимир Владимирович предложил выход из западных санкций?

— Я не могу согласиться с вами в том, что какие-то пункты можно обсуждать, а какие-то нельзя. Все пункты идут одним пакетом. И главная проблема в том, что страны так называемого коллективного Запада (этот речевой оборот стал тиражируемым в информационном поле) не заинтересованы в урегулировании конфликта. И все последующие действия являются следствием данного обстоятельства.

Коллективный Запад заинтересован в дальнейшей эскалации конфликта, причём больше всего в этом заинтересован Вашингтон. Он находится за океаном, далеко, и там уверены, что в случае расползания боевых действий за определённую территорию Вашингтон это не заденет. А страны, граничащие с территорией конфликта, напротив, не заинтересованы в эскалации конфликта, они этим озабочены.

Они верят, что с помощью механизма санкций можно раскачивать социальную ситуацию в России, давить на критические точки и ждать социальных взрывов в разных регионах России.

— Собственно говоря, поэтому они отказались. Для них этот пакет неприемлем, потому что с этими соглашениями Россия выходит из конфликта, усиливая свои позиции, а они хотят, наоборот, нас подавить?

— Наверное, здесь не совсем корректно было бы сказать, что они отказались, это пока непонятно. Владимир Путин озвучил предложения. Кто должен был соглашаться или не соглашаться? Власть Украины. А отказался Анджей Дуда. Он тут при чём? Отказалась Майя Санду. Она при чём? Отказалась Джорджа Мелони.

Скажем так, они выразили несогласие с теми положениями, которые были озвучены президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. То есть они заявили Киеву о том, что они не согласны с этими предложениями.

— Как вы думаете, идёт ли на Западе осмысление этих предложений и возможно ли их принятие?

— Вы знаете, Запад очень неоднороден сейчас. Есть страны, есть национальные правительства, есть бюрократия, еврочиновники, есть большой клан политиков, европейских по происхождению, но с сильной зависимостью от Вашингтона, как финансовой, так и политической. Я полагаю, что европейские политики в действительности всё понимают. Но тем не менее отрыв политиков, руководителей своих стран и еврочиновников от интересов своих избирателей, своего народа уже достаточно большой, приближающийся к критическому. Ради своей политической карьеры многие европолитики готовы реализовывать решения, не выгодные собственным избирателям.

— Президент России обещает, что следующие его предложения будут жёстче по отношению к Западу. Какими вы видите эти новые условия?

— Как я понимаю, это было заявление не президента, а руководителя СВР Сергея Нарышкина.

— По-моему, президент тоже высказывался в этом роде...

— Театр военных действий изменяется каждый день, конечно, будут выдвигаться новые предложения, учитывающие изменение ситуации. Мне сложно ответить на ваш вопрос. Всё-таки решение будет принимать президент. Он будет прежде всего исходить из своего видения ситуации.

— Я помню, он сказал так: "Через год, то есть в 2025 году, Зеленского уберут, потому что он проведёт мобилизацию 18-летних". Из этого я сделала вывод, что у Путина есть какой-то план. Представим себе, что через год Зеленского уберут. Что дальше?

— Этот конфликт сильно завязан на США, причём его корни уходят в далёкий 2014-й и даже конец 2013 года, когда именно США признали те события, которые происходили в Киеве и закончились сменой власти без выборов. Вашингтон одобрил это именно взамен на антироссийскую политику. Сегодня он является основным поставщиком, основным локомотивом как финансовой, так и военной помощи. Поэтому, полагаю, многое будет зависеть от результатов выборов в США, во Франции и от изменений в театре военных действий. Сейчас сложно сказать, что будет через год, но ситуация меняется очень быстро.

— Могут ли Россия и Китай организовать мирную конференцию? Она будет иметь успех или её проигнорируют с той стороны и нет никакого смысла эту мирную конференцию затевать?

— Разговоры об этом ведутся. Уже говорили о том, что такая конференция может состояться на африканском континенте. Я думаю, что её вполне можно провести, в этом есть политическая целесообразность. Чем больше мирных конференций, тем больше шансов, что какие-то мирные положения будут выработаны.

Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы владимир путин
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