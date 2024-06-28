Мегацунами смоет Вашингтон? Профессор физики объяснил, возможно ли это

Профессор физики: "Фильмы-катастрофы я смотрю с улыбкой"

8:47 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Учёные утверждают, что разлом зоны Тихоокеанского огненного кольца может вызвать мегацунами, которое угрожает США и всей планете в целом. Доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой физики моря и вод суши физического факультета МГУ, председатель научного совета по проблемам цунами при отделении "Наука о земле" Российской академии наук Михаил Носов в интервью Pravda.Ru рассказывает, угрожает ли нашей планете опасность.

— Сегодня мы поговорим о возможном мегацунами, которое угрожает США, да и всей планете в целом. Вдоль береговой линии США существует тектонический разлом. Чем он опасен?

— Такой разлом характерен не только для побережья США. Фактически он проходит по периферии всего Тихого океана. Вероятность мегацунами, о которой пишут в средствах массовой информации, связана с фрагментом этой огромной зоны — Тихоокеанского огненного кольца. Речь идёт про зону субдукции Каскадия, которая находится у западного побережья США.

Опасность действительно существует, но она довольно гипотетическая. Последнее мощное землетрясение, сопровождавшееся цунами, произошло там более 300 лет назад. Типичные периоды повторяемости таких мегасобытий составляют сотни лет, 500 лет, а может быть, и больше.

— Учёные утверждают, что они произвели расчёты и выяснили, что разлом Каскадия неоднороден, он состоит из нескольких фрагментов. Что, на ваш взгляд, побудило учёных прогнозировать катастрофу, и вообще, чем так опасна фрагментация тектонического разлома?

— Я не являюсь специалистом именно в этом узком вопросе, но могу предположить, что фрагментация опасна тем, что уменьшается период повторяемости. Однако событие, которое может произойти, будет более слабым, потому что сила землетрясения во многом зависит от размера области, которая активируется. Одно дело, если эта область порядка тысячи километров, тогда магнитуда достигает примерно 9. Если же размер области исчисляется сотнями километров — это уже будет 8. То есть событие уже несколько другого класса.

Фрагментация способствует тому, что, если разлом активируется только по одному блоку, он сработает не через 300-500 лет, а, скажем, через 100 лет, но сила землетрясения будет меньше.

— Американские учёные прогнозируют после девятибального землетрясения 30-метровое цунами. Если такое произойдёт, насколько разрушительным будет такое цунами, как далеко от береговой линии США вглубь страны может зайти вода?

— Если речь идёт про землетрясения с магнитудой 9, они происходят исключительно в зонах субдукции, то есть под дном океана. И они всегда, без исключения, вызывают катастрофические цунами. Тридцать метров — это не предел. В Индонезии, Японии были 40-метровые цунами и даже больше. Насколько это опасно, зависит от того, что находится на побережье, какова его структура. Простую оценку можно сделать по форме рельефа: где у вас находится линия высоты над уровнем моря — 30, 50 или 100 метров, например. Если берега отлогие, то вода может проникать вглубь на километры. По рекам и долинам проникновение может быть даже дальше.

— А разрушительную силу как вы оцените?

— Как её оценивать? Можно оценивать в финансовом выражении. Например, ущерб от цунами в Японии в 2011 году составил четверть триллиона долларов США. Эта сумма примерно эквивалентна бюджету Российской Федерации на тот год. Представляете, какие потери... Плюс "Фукусима", но это экологическое последствие с долгими "хвостами".

Разрушения могут быть очень серьёзными. Люди ведь предпочитают селиться вдоль побережья: строят жильё, гостиницы, элементы инфраструктуры в зоне досягаемости волн цунами. Штормовые волны, как правило, не поднимаются выше 10-20 метров, и люди считают себя защищёнными. Но один раз в 100 или в 200 лет океан может выйти из берегов из-за цунами и уничтожить их постройки.

— Говорят, под угрозой штат Орегон, даже Вашингтон, его может просто смыть. Теоретически это возможно, ведь он действительно стоит на отлогом месте, там нет холмов.

— Я бы не стал утверждать, что Вашингтон может быть смыт, всё-таки он на восточном побережье. Атлантика несколько менее активна в плане цунами, хотя и там бывают сильные события.

Не исключена возможность падения в океан крупного метеорита. В этом случае волны могут быть существенно выше, достигать нескольких сотен метров.

— В США есть ещё большой разлом Сан-Андреас. Может ли землетрясение на одном разломе спровоцировать землетрясения на других разломах и вызвать цепную реакцию?

— Не то чтобы это была цепная реакция, но такие явления наблюдаются. Если происходит очень мощное событие, оно так или иначе провоцирует другие области, которые уже готовы к тому, чтобы там произошло землетрясение.

Ведь что такое землетрясение? Это быстрая разгрузка напряжения, которое копится в течение долгого времени, иногда в течение сотен лет. Контактируют литосферные плиты, и обычно, если мы говорим про зону субдукции, океанические плиты подвигаются под материковые, то есть уходят вглубь, и происходит это со скоростью около одного сантиметра в год. Может быть, в самых активных местах — десять сантиметров в год. Эти движения накапливают напряжение в течение десятков сотен лет, и затем одним махом океаническая плита подъезжает под материковую на расстояние 10, 20, 30 или 50 метров. Землетрясение и есть такая разрядка. Если некая область не готова к землетрясению, то есть там снято напряжение, то и землетрясения не будет. А напряжения есть всегда, вопрос в силе.

Часто сильные землетрясения сопровождаются извержениями вулканов и огромным количеством более слабых сейсмических событий, которые происходят иногда в течение года или даже дольше. Они называются афтершоками.

— В США в парке Йеллоустоун есть супервулкан, который во время извержения чуть ли не изменил климат на планете. Если вдруг землетрясение вызовет извержение вулкана, чем это грозит уже не только США, но и всей планете?

— В прошлом, миллионы лет назад, случались мегаземлетрясения вулкана Йеллоустоун. Объёмы вещества, которые при этом выбрасываются, попадая в атмосферу, действительно способны существенным образом повлиять на климат и вызвать на планете вулканическую зиму, которая продолжится долгое время. Такие корреляции между сильными извержениями и похолоданиями климата существуют.

— Если предположить, что произойдёт извержение этого вулкана, и на всей планете наступит похолодание, что будет с самими Соединёнными Штатами?

— Здесь существует очень много разных факторов. Приведу вам недавний пример. В январе 2022 года взорвался вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на юге Тихого океана. Это было весьма мощное эксплозивное взрывное извержение того же порядка, как извержение вулкана Кракатау в 1883 году. Но на климат оно значимо не повлияло. Достоверно известно, что взрывная волна извержения несколько раз обогнула Землю. И те, у кого есть на телефоне барограф, в Москве могли увидеть, что через них проходит волна, от неё даже уши не закладывает.

Однако подобная волна довольно интенсивная и длинная, она может вызывать колебания уровня даже в удалённых водоёмах — это носит называние "вторичный механизм". Подобные колебания могут быть опасными, поэтому сильное взрывное извержение может причинить массу бед и в Соединённых Штатах, и во всём мире. Будут ли они такими, как в известных художественных фильмах "Катастрофа-2012" или "Если наступит завтрашний день"? Скажем так, эти фильмы я смотрел с улыбкой — слишком буйная фантазия.