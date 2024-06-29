Законопроект о самообороне: защита от нападения не должна иметь пределов

Ярослав Нилов о самозащите: нужно разрешить применять любые методы

9:58 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Сегодняшнее законодательство не запрещает самооборону. Но защищая себя, свой дом и свою семью, человек может оказаться за решёткой. Председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов в интервью Pravda.Ru рассказывает о том, что может измениться для граждан, превысивших допустимые пределы самообороны.

Фото: ВВС США/ Shaw Air Force Base by Табата Зарелла, PDM

— ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, который призван защищать права человека, подвергнувшегося нападению. Какие сейчас действуют нормы по самообороне и насколько они отвечают реалиям сегодняшнего дня?

— Мы внесли в Государственную Думу законопроект, предлагающий изменить действующий Уголовный кодекс. Сегодня закон не запрещает самооборону. Это заложено самой природой: когда на человека нападают, он защищается.

Но с чем сталкиваются наши граждане на практике? Обороняясь, находясь в состоянии аффекта, люди могут применить силу, средства, холодное оружие, иные предметы в качестве оружия защиты, а потом, когда самооборона была зафиксирована, появился труп, или у нападающего фиксируются тяжкие телесные повреждения, возбуждается уголовное дело.

Выясняется, что обороняющийся превысил допустимые пределы самообороны. Именно так указано в 37-й статье Уголовного кодекса РФ:

"Обороняющийся имеет право применять меры для защиты, но они не должны превышать допустимые пределы".

А что такое "допустимые пределы"? Это очень зыбкое понятие, которое привело к тому, что у нас обороняющиеся оказываются за решёткой, на скамье подсудимых.

В единичных случаях под давлением накала эмоциональных обсуждений: это и широкий общественный резонанс, и публикации в прессе, и мнения региональных, федеральных чиновников, — человека освобождают от уголовного преследования. А сколько случаев, если мы посмотрим на статистику, когда всё заканчивается печально для обороняющихся. Поэтому мы считаем, что базовый принцип "мой дом — моя крепость" должен быть заложен в наше уголовное законодательство.

— Какие изменения вы предлагаете внести в закон о самообороне?

— Мы предлагаем уточнить, какие именно действия не являются превышением допустимых пределов самообороны. Это любые действия обороняющегося лица, если он сталкивается с любым посягательством на его имущество, на него лично, на членов его семьи в случае, если они находятся в собственном жилище. То есть если злоумышленник пытается ворваться в ваш дом, имея злой умысел ограбить, убить, изнасиловать, захватить в заложники, то человек, защищая себя, свою семью, свое жильё, своё имущество, может применять любые методы. Есть у человека травматическое оружие — можно применять. Взял он сковородку, дал по голове, размозжил череп, или, скажем, обладает человек спецнавыками, смог с одного удара перебить позвоночник — всё это не должно являться превышением допустимых пределов самообороны.

Даже если самозащита закончится нанесением тяжких телесных повреждений, инвалидностью и даже летальным исходом для злоумышленников — это не будет являться превышением допустимых пределов.

Человек, который обороняется, чаще всего находится в состоянии аффекта. Он в этот момент думает инстинктивно, как защитить себя и своих близких. А потом с удивлением узнаёт, что в соответствии с действующим законодательством сам совершил преступление. Мы пытаемся изменить такое положение вещей.

У себя дома, в своём жилище, защищайся любыми способами. "Мой дом — моя крепость". И злоумышленник, прежде чем нападать, уже десять раз подумает, потому что будет знать, что он может получить пулю в лоб из охотничьего оружия или из травматического пистолета. А обороняющийся будет знать, что он может применять любые силы и средства, как это действует в разных странах мира.

— Кто будет определять правомерность действий при самообороне — следствие или суд?

— Здесь могут по-разному развиваться события. В любом случае, если есть труп, если есть пострадавший, пусть даже злоумышленник с тяжкими телесными повреждениями, возбуждается уголовное дело. В рамках уголовного дела проводятся все необходимые процессуальные мероприятия, устанавливается причинно-следственные связи, фиксируется наличие умысла, рассматриваются события. И в рамках всех следственных действий картинка становится ясной. Могут на этом этапе сразу же прекратить уголовное дело.

Если дело дойдёт до суда, то там, соответственно, нельзя будет применить статью, которая применяется сегодня, когда жертва сама становится преступником.

Процессуально здесь могут быть самые разные события, но мы должны защитить наших обороняющихся граждан. Тем более, в условиях тех вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Посмотрите, как распоясались мигранты, легальные и нелегальные. Во Владивостоке в кафе несколько человек изнасиловали молодую девушку. И таких случаев огромное количество. Во время "ковида", когда не было работы, мигранты ходили, бродили, грабили, залезали в дома. И сколько происходило случаев, о которых просто неизвестно широкой общественности, потому что пресса про это не писала.

Мы говорим о том, что нельзя требовать от защищающегося гражданина, чтобы он в момент нападения на него анализировал: он сильнее ударил, чем он мог бы ударить, выстрелил в глаз, а надо было стрелять в грудь, ударил он сковородкой, а надо было ударить указкой, скалкой и т. д.

Мы должны создать условия, чтобы та правоприменительная вредная практика, которая есть у нас сегодня, корректировалась. Надо отдать должное Пленуму Верховного Суда: некоторое время назад появился новый документ, новая редакция, но она носит скорее рекомендательный характер для нижестоящих судов.

Давайте отойдём от юридических норм, посмотрим на нормы поведенческие. Человек выходит на улицу, у него с собой, скажем, травматический пистолет или другие предметы, которые можно было бы использовать как оружие для самообороны. И на его глазах совершается преступление. Он десять раз подумает, стоит ли вмешиваться, чтобы потом его же не обвинили во всём.

Сколько было случаев, когда люди признавались, что боялись ударить, чтобы не попасть под статью. Максимум, что делают, снимают на мобильный телефон, чтобы запись служила доказательством, или вызывают сотрудников полиции.

Криминогенная обстановка достаточно тяжёлая, и наш законопроект — ответ на вызовы сегодняшнего дня.

— Содержится в вашем законопроекте некоторая либерализация? Например, стоит ли человека, который совершает акт самообороны, на время следствия отправлять в СИЗО или всё-таки возможны другие меры пресечения: домашний арест, подписка о невыезде?

— В этой части мы ничего не трогаем, но если возбуждено уголовное дело, и человек, который оборонялся, проходит как свидетель, никакая мера пресечения к нему не должна быть применена. Если его в чём-то подозревают, обвиняют, то весь механизм, который действует сегодня, будет продолжать действовать. В этой части мы ничего не предлагаем поменять.

Мы предлагаем корректировать вопрос о превышении допустимых мер при самообороне, и тем самым даём правовые основания не считать обороняющегося гражданина лицом, совершившим преступление. То есть его нельзя обвинять, потому что он оборонялся на своей территории.

Всё зависит от обстоятельств дела, от конкретной ситуации. Если есть труп, да, возбуждается уголовное дело, но если доказан факт самозащиты, человека не могут обвинить в совершении преступления. Меру пресечения будет определять суд. Например, следователю показалось, что там не была самооборона. Может быть такое? Может быть.

И, кстати, некоторые критики говорят о том, что будет всплеск бытовых преступлений, например, подрались два собутыльника, один другого убил. В любом случае будут разбираться, проводить все необходимые процессуальные действия, проводить расследование. Решение будет выносить судья.

Естественно, каждое дело будет рассматриваться отдельно. Мы не можем дать общую формулу.

Мы говорим только о том, что человек, который обороняется, должен понимать, что делать это можно любыми способами и он не понесёт уголовной ответственности.

Подводить под это бытовые преступления, муж с женой подрались, а жена в квартире официально не прописана, и списывать это на то, что он защищал своё жилище, — полный абсурд. Это уже причинение тяжких телесных повреждений или убийство по неосторожности.

Здесь совершенно другой состав преступления. Мы говорим о конкретной ситуации, конкретной категории наших граждан, которых сегодня привлекают к уголовной ответственности. И мы должны защитить именно эту категорию. Не дерущихся собутыльников, не участников семейных разборок, а людей, защищающих себя, своё жилище, свою семью в случае проникновения в дом злоумышленников с целью ограбить, запугать, изнасиловать, убить, взять в заложники.