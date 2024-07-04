Какую землянику можно высаживать с апреля по октябрь — советы агронома Татьяны Гусевой

Агроном Татьяна Гусева назвала самые убойные сорта земляники

0:15 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Клубника или земляника? Стало наконец известно, что мы сажаем на своих дачных участках. Агроном Татьяна Гусева рассказала в интервью Pravda.Ru, как правильно покупать, высаживать, выращивать самую любимую народную ягоду.

— Абсолютно все любят садовую землянику. А что это вообще такое? И чем она отличается от клубники? Давайте разберёмся.

— Многие садоводы, огородники путают эти названия, называя садовую землянику клубникой. Но на самом деле всё, что мы с вами покупаем в магазинах, — это земляника садовая, fragaria ananassa.

Клубника и земляника: разница

— Садовая земляника не появилась сама по себе. Это искусственно выведенный вид. Она результат труда селекционеров из разных стран. Клубника — дикорастущее растение. В диком виде она встречается в России, в Европе, в Америке. То есть практически везде. Дикие виды клубники или земляники часто можно встретить на лесных полянках, лужайках. Мы не будем углубляться именно в дикие виды, потому что их очень много:

клубника мускатная, просто клубника, клубника зелёная, земляника лесная.

Они немножечко отличаются друг от друга. Ягода у них похожа: некрупная, скорее мелкая, округлая либо длинненькая. Бывают однодомные виды, бывают двудомные.

— Давайте поясним. Однодомные — когда мужские и женские цветки находятся на одном растении. А двудомные — когда мужские и женские цветы растут на разных растениях.

— Да, у двудомных растений есть такой нюанс: отдельно мужские, отдельно женские экземпляры. Если погодные условия плохие — дожди, холодно, сыро, насекомые не летают, не произошло опыление — урожая не будет, ягоды не завяжутся.

Земляника садовая — это искусственно созданный вид. Над ним потрудились селекционеры. На сегодняшний момент создано более 2000 сортов. По крайней мере, так написано в "Википедии". Возможно, сейчас сортов стало больше.

История культивирования земляники

— Земляника садовая появилась в России не так давно, гораздо позже, чем в Европе, примерно в XIX веке. Мы сейчас с вами живем в XXI веке. Получается, этому виду всего пара сотен лет. Почему же так получилось?

— В России полно своих дикорастущих видов. На Руси всегда собирали дикорастущую ягоду. Она очень полезная, в ней витаминов и минералов намного больше, чем в землянике садовой. У нас всегда было изобилие ягоды, поэтому её и не особо старались разводить. В Европе в это время уже были крупноплодные созданные сорта.

Самый первый сорт, который завезли в Россию, "Виктория" был назван в честь английской королевы Виктории. Отсюда и пошло, что землянику называют "Виктория". Этот сорт сейчас никто вам не продаст, его просто нет. Может быть, у каких-то коллекционеров и можно найти, но где гарантии, что это тот самый сорт, который был 200-300 лет назад? Но название "Виктория", по названию первого сорта, который попал когда-то давно в нашу страну, намертво прицепилось к землянике садовой.

Характеристики крупноплодной земляники

— Чем ещё отличается крупноплодная земляника?

— Во-первых, размером. У крупноплодной земляники ягода в десятки, а то и в сотни раз больше по размеру, чем у дикоросов. У дикоросов ягодка может быть один-пять граммов. У крупноплодной садовой земляники самая маленькая ягода граммов десять. И это достаточно хороший размер. Самые крупные ягоды — до 150 граммов, практически со среднее яблоко. Для сравнения: вишня, черешня, смородина бывают восемь-десять граммов.

Во-вторых, урожаем. Что можно собрать с одного кустика дикоросов? Несколько ягод на ладошке. А здесь вы можете собрать до полутора килограммов с одного взрослого куста.

Что такое взрослое растение? Это то, которому хотя бы два-три года. Землянику, говорят, надо выращивать до пяти лет на одном месте. Мы рекомендуем — четыре года максимум. Земляника — это многолетнее корневищное растение, а не древесный кустарник или дерево. И срок жизни у неё ограничен. Поэтому оптимально — четыре года, на пятый год вы уже сажаете молодые кусты.

В-третьих, огромным разнообразием сортов. Есть из чего выбирать. Существуют суперароматные сорта. Есть сорта с каким-то необыкновенным вкусом — ананаса, вишни-черешни, лесной земляники, мускатного винограда.

Сорта земляники

— Давайте пройдёмся по названиям сортов.

— Скажу про эксклюзивные сорта.

"Анабланка", белая земляничка. Она действительно беленькая с красными семенами, а при попадании солнечных лучей она розовеет. Вкус… Знаете, если закрыть глаза и попробовать, ты ни за что не поймёшь, что ты ешь землянику садовую или клубнику. У неё вообще никаких ноток земляники не чувствуется. То есть это яблоко, ананас, какие-то экзотические фрукты — всё что угодно! Она очень вкусная.

Ещё очень интересный сорт — "Черри Берри" с тёмно-вишневыми ягодами. Как следует из названия, "Черри Берри" имеет вкус вишни или черешни.

Ещё есть французский сорт "Мара де Буа". У неё, в отличие от лесной земляники, ягоды покрупнее. Да, они не суперкрупные, наверное, 25-30 граммов, но очень ароматные. И сорт ремонтантный или, как правильно говорить сейчас, нейтрально-дневный. Этот сорт при хорошем уходе плодоносит всё лето и всю осень, пока тепло.

Хочу отметить, что в нашем ассортименте есть земклуники. Это гибрид, созданный учёными-селекционерами, которые скрестили землянику и дикие виды клубники. Земклуника просто уникальна. Когда у нас бывают дегустации, я всегда прошу наших клиентов пробовать земклунику в последнюю очередь. Потому что если они попробуют её сначала, то вся земляника садовая им покажется просто кислой.

У земклуники необыкновенно сладкие, ароматные, мускатные ягоды, сахаристость у них просто зашкаливает.

У земляники есть ещё одна особенность: ягоды на кустах могут повреждаться, на них появляются мучнистая роса, пятнистости, они могут размокнуть, покрыться плесенью, сгнить. А вот земклуника не портится, она высыхает и превращается в земляничный изюм. Видимо, в её ягодах очень много сухого вещества. Её можно прямо с куста собрать, а засушить и зимой пить замечательный вкусный чай. Она необыкновенно сладкая. А ещё её грядку всегда легко найти даже в темноте и с закрытыми глазами — по запаху. Она обильно цветёт. У обычной садовой земляники скромные цветоносы, а у земклуники цветы шапками стоят. Это тоже её особенность.

У нас в ассортименте ещё есть земляника альпийская. Сорта —

"Барон Солемахер",

"Руяна",

"Золотинка",

"Александрия",

"Сашенька".

У них мелкие, длинненькие ягодки. Это ремонтантные сорта, с них можно собирать ягоды в течение всего лета и осени. В отличие от них земклуника не ремонтантная, даёт один урожай в течение сезона.

— Самый, пожалуй, популярный сорт земклуники сейчас — это "Купчиха". У неё немножко неправильная форма, коническая, с гранями. Мне она очень нравится: красивая, вкусная. Но, говорят, современные сорта земклуники превзошли знаменитую "Купчиху". Это так?

— Здесь на вкус и цвет, как говорится, товарища нет, поэтому сложно сказать. Мне, кажется, "Купчиху" никто ещё не переплюнул. У неё сладость просто зашкаливает. По сравнению с ней даже такие вкусные сорта, как "Полка", "Дарселект", "Мара де Буа", покажутся не такими сладкими. Я не селекционер, но думаю, что это генетическая черта.

Хотя у земляники сладость или кислота во вкусе очень сильно зависит от погоды. Была хорошая, солнечная, жаркая погода, был у земляники полив, соответственно, ягода получится хорошая, вкусная, сладкая. А если стояла плохая погода: дожди, холода, — то ягода будет кислая. А вот у земклуники я такого не замечала.

— Какие ещё сорта земклуники, кроме "Купчихи", мы можем назвать?

— В нашем ассортименте разные сорта, я их пробовала все. Помимо "Купчихи", которая у всех на слуху, у нас в продаже есть сорта "Пенелопа", "Раиса" — у них чуть-чуть ягоды крупнее, чем у мелкоплодной земляники лесной. "Руяна", "Александрия" тоже очень вкусные сорта, но они помельче. Ещё есть в нашем ассортименте сорт "Цукат мускатный". Он мельче "Купчихи", но крупнее "Пенелопы" и "Раисы", наверное, граммов три-пять.

Вы можете посадить любые сорта. Кто-то любит собирать маленькую, она как из детства, когда мы ходили в лес и на полянках, на лужайках собирали дикую землянику или клубнику. Её можно посадить как воспоминание о детстве.

— Я попробовал сажать "Цукат мускатный", и почему-то он у меня не пошёл. Плохо завязывались ягоды. Цветёт очень красиво, а ягоды единичные. В чём могла быть причина? Я так и не разобрался, почему это происходит.

— У нас с "Цукатом мускатным" тоже была такая проблема — есть маточники, с маточников берутся растения, усы. Это вегетативно размножаемый посадочный материал. У нас он тоже цвёл хорошо, но не завязывал ягоды, были пустоцветы. Мы эту партию изъяли из продажи, было такое. Чем это объяснить, мы не понимаем. Наверное, у сорта "Цукат мускатный" есть такая особенность.

Когда вы покупаете землянику в горшочке, уже цветущую или уже с завязанными ягодками, вам понятно, что этот сорт плодоносит, он завязывает ягоды.

Когда и как высаживать садовую землянику

— Многие считают, что садовую землянику надо высаживать либо осенью, либо весной. А как это — с ягодками? Вы имеете в виду, что закрытую корневую систему можно фактически в любом возрасте?

— С апреля и до октября мы торгуем именно вегетирующей рассадой в контейнерах P9 — горшочках девять на девять сантиметров. И в нём одно укоренившееся растение земляники. Покупаете горшочек с рассадой, и на ней уже красные ягоды.

Мы продаём землянику фриго. Это не отдельный вид, это способ её хранения. То есть это корни земляники, которые выкапываются поздней осенью.

Корневая система отряхивается от почвы, и дальше её уже перебирают в зависимости от диаметра корневой шейки на фракции, от самой мелкой (диаметр корневой шейки пять-восемь миллиметров) до самой крупной, где диаметр корневой шейки может доходить до 22 и более миллиметров. Чем крупнее шейка, тем больше рожков у земляники. Соответственно, она даст больше цветоносов и больше урожая.

Мы продаём две категории.

Первая категория В — шесть-девять миллиметров. Такая рассада даёт обычно один цветонос, но не всегда. Вторая категория А — 9-15 миллиметров.

Это все однолетняя рассада, у которой мы рекомендуем удалять цветоносы, потому что это молодые растения. Когда вы их сажаете, нужно дать растению возможность хорошо нарастить корневую систему, листовую массу, заложить дополнительно почки, которые сформируют в дальнейшем рожки. На следующий год она даст вам хороший полноценный урожай.

Именно такую рассаду, вегетирующую в контейнерах, можно сажать в любое время с апреля по октябрь, потому что она в контейнере, у неё укоренившаяся корневая система. Вы просто совершаете перевалку из горшочка к себе на грядку в очень раннее утреннее время, до 8 часов утра, до 9 утра, либо вечером. Здесь важен хороший полив. И в первые дни её надо укрывать.

— А что в ямку под кустик положить?

— Лучше подготовить участок заранее, то есть внести с осени перегной, потому что земляника очень любит органику.

Лучше пользоваться органическими удобрениями, например, хорошо перепревшим навозом, компостом.

Но если вы не успеваете подготовиться с осени, купите удобрение, но следуйте инструкции, чтобы не переборщить. Перекормка растения, особенно азотом, очень опасна.

Вы смотрите на свою почву. Какая она у вас? Она у вас глинистая? Или она у вас песок? Если песок — из неё всё будет вымываться. Поэтому почву надо улучшать, чтобы получилось что-то среднее между глиной и песком.

Учитываем: почву, освещённость, влажность

— А какая почва должна быть под садовую землянику? Кислая, слабокислая, нейтральная?

— Ближе к нейтральной, но не кислая. Кислую почву можно нейтрализовать, добавляя в умеренных количествах доломитовую известь.

Смотрите, что из сорняков растёт на вашем участке. Если хвощ, почва кислая. А если солидага, одуванчики, мокрица, крапива, сныть, лебеда — почва удобренная.

— Садовая земляника любит солнце. Будет ли она в тени или в полутени расти и плодоносить?

— Нет плодовых культур, которые не любят солнце. Дереву или кустарнику намного проще — они тянутся к солнцу. А земляника, к сожалению, даже в тени под яблоней или под каким-то кустиком уже не будет плодоносить и цвести, особенно крупноплодные сорта. Невозможно на шести сотках уместить всё, что хочется, а хочется много всего. В полутени можно попробовать посадить мелкоплодную лесную земляничку сортов

"Руяна",

"Барон Солемахер",

"Александрия",

"Золотинка".

— Поливаем садовую землянику или небесной влаги хватит?

— Если небесная влага случается часто, то это вообще идеально. Тогда, может быть, поливать не надо. А если дожди редко и стоит засуха, конечно, поливайте. Больше всего, конечно, влага нужна ремонтантным сортам, потому что они плодоносят всё лето и всю осень.

А вообще, надо исходить из здравого смысла: стоит засуха — полейте, нет засухи, стоит погода комфортная, 20-22 градуса, не надо так часто поливать.

— А как вы относитесь к посадке садовой земляники на чёрные материалы? Допустим, на чёрную пленку или на чёрный нетканый материал?

— Хорошо отношусь. В нашем питомнике есть экспериментальный участок, на котором мы каждый год высаживаем землянику. И мы используем именно нетканый материал, спанбонд. Он достаточно прочный, у него хорошая плотность, 60 граммов на метр.

Плёнку лучше не использовать, она быстро портится, получается мусор, засоряющий почву.

— А муравьи под ним не разводятся?

— Муравьи могут быть и под плёнкой, и без неё. Бороться с ними приходится химическими средствами, потому что тут народными можно и не обойтись. Больше неприятностей доставляют слизни, с ними невероятно тяжело бороться — раскладываем ловушки, приманки.

— А дрозды вас оставляют с урожаем или нет?

— Землянику непросто увидеть с высоты птичьего полёта, в основном она прячется под листиками. Птицы обычно атакуют черешню, вишню, но не землянику. Наши главные вредители — слизняки и лягушки.

Как самому размножить землянику

— Многие садоводы покупают один сорт и сами его размножают. Как самому лучше, легче, проще и быстрее размножить садовую землянику?

— Землянику проще всего размножить с помощью усов. Все сорта садовой земляники, особенно земклуники, дают усы:

"Купчиха",

"Пенелопа",

"Раиса",

"Цукат".

Поэтому можно купить буквально три-пять кустиков. В первый год лучше не давать ей цвести, можно даже удалить цветоносы — это стимулирует образование усов.

— Мне не простят, если я не попрошу вас назвать десять ваших любимых сортов.

— Очень сложно среди 120 сортов выбрать какие-то самые-самые… Конечно же, это земклуники с суперчемпионом "Купчиха".

Мелкоплодная земляника:

"Барон Солемахер",

"Руяна",

"Золотинка",

"Александрия".

Великолепно размножается семенами.

Я очень люблю

"Барон Солемахер",

"Руяну".

Мне очень нравятся сорта итальянской селекции

"Азия",

"Альба"

и "Сирия".

Они замечательно чувствуют в нашей средней полосе.

Очень люблю французские сорта

"Дарселект",

"Гаригуэтта",

"Мара де Буа".

Хотела бы назвать американский сорт "Хоней" с прекрасным земляничным кисло-сладким вкусом.

Ещё мне очень нравится голландский сорт "Полка", или "Полька", как её иногда называют.

Один из моих любимых сортов — "Мице Шиндлер". Это старый немецкий сорт, очень ароматный и вкусный. Ягоды у него просто необыкновенные, по форме как малина, нежные и сочные.

Из ремонтантных мне очень нравится "Альбион Сан Андреас". За ним, как впрочем и за всеми ремонтантными сортами, требуется очень тщательный уход:

постоянный полив, удаление лишних усов, розеток, прополка от сорняков.

Кропотливо, конечно, но они того стоят.