Цветы для сада и дома: с какими растениями лучше не связываться? Советы цветовода

Цветовод Юлия Троицкая рассказала, какие растения не стоит выращивать дома

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Сегодня многие дачники предпочитают высаживать не овощи, а цветы, чтобы сделать свой сад красивым. Какие цветы лучше всего сажать на даче и дома на подоконниках, как рестораторы украшают салаты, какие растения лучше не держать в детских садах, в интервью Pravda.Ru рассказывает цветовод Юлия Троицкая.

— Давайте поговорим про цветы. Ходишь иногда по цветочным магазинам — всё импортное в основном. А отчего же так получается? Почему мы на цветы как-то бедны?

— Для начала, наверное, нам надо в нашей стране заниматься овощеводством, плодоводством. Сначала нам нужно поесть, а потом уже заниматься цветами. Плюс, если мы говорим про Московскую область, наш климат не очень хорошо подходит для цветов.

В нашем климате мы не можем выращивать такие прекрасные розы, как в Эквадоре, у нас просто не получится сделать такие бокалы. У нас достаточно сложно с селекцией. В принципе, у нас есть прекрасные селекционеры, но, к сожалению, мы не можем масштабировать производство.

— Что значит — масштабировать?

— Вот вы — прекрасный селекционер, вы всю свою жизнь посвятили созданию сортов роз, сделали десять замечательных сортов, но у вас всего десять экземпляров, а для промышленности вам нужно 10 млн экземпляров. Чтобы размножить их, сохранить чистоту сорта, создать благоприятные условия, довести до производственной кондиции, нужны инвестиции, нужны условия. У нас этого, к сожалению, пока что нет.

Розы с небольшими бутончиками у нас выращивают, например, на Владимирском тепличном комбинате, на комбинате "Подосинки", Горкунов выращивает розы, да много кто... Совершенно замечательную герберу делают в Оренбурге. В Калуге есть компания "Галантус", есть "Цветы от Митрофанова".

— "Галантус" что производит?

— "Галантус" производит луковичные, у них хорошие розы, по-моему, они делают срезку эустомы, львиного зева.

Вообще, что такое отечественное и не отечественное? Практически весь посадочный материал срезочного тюльпана — отечественный, но селекция, к сожалению, — западная.

— Голландская?

— Голландская, американская, немецкая. Эти три страны — основные компании-селекционеры. И Япония ещё. Луковица тюльпана и сам сорт созданы в Голландии, а у нас, в России, из них доращивают.

— А голландцы селекционный материал где взяли? В степях Казахстана?

— Да.

— Где набирал селекционный материал знаменитый селекционер Лефебр? Именно там.

— Это совершенно нормально. Мне кажется, цветы вообще должны быть международным достоянием.

— Но зарабатывать должны не только голландцы, но и те, кто готов выращивать цветы на продажу.

— По поводу сбора семенного материала для селекции... В России коллеги собирали семена дикоросов, в том числе семена колокольчиков, для голландских фирм, потом они использовались в голландской селекции, и это оплачивалось.

— Я слышал, какой-то талантливый селекционер работал по душистому горошку. По-моему, у него покупали англичане. Это были суперхитовые сорта, которые побеждали на выставках. И этот тихий селекционер получил небольшие деньги и этим довольствовался.

— Это как раз к вопросу про масштабирование. Селекционер вывел шикарные сорта, но почему-то в России он оказался никому не нужен, а западные компании охотятся за хорошими сортами.

— Я, кстати, давно не видел, чтобы сажали душистый горошек. В магазинах — английский товар, а нашего как-то нет. Обидно.

— Естественно, обидно. Но будем ждать, когда появится финансирование.

— В какие цветы в России наиболее популярны?

— Если мы говорим о срезке — это розы, тюльпаны, хризантемы. Из клумбовых цветов — это петуния, бархатцы, бегония вечноцветущая и, конечно, сальвия блестящая (Salvia splendens).

У каждой администрации, а раньше у каждого памятника Ленину, высаживали красную сальвию, алиссумы, маттиолу двурогую. У них замечательный запах: алиссумы днём пахнут, а маттиола двурогая (её ещё называют иногда ночной фиалкой) — вечером.

— А любимая всеми турецкая гвоздика?

— Она пользуется меньшей популярностью. По крайней мере, на клумбах я её особо не вижу, хотя сейчас есть современные гибриды. Сейчас в промышленном цветоводстве в основном используются не сорта, а гибриды F1 с чётко заданными характеристиками — они очень долго цветут. Современная селекция идёт по пути компактности растений.

Что касается гвоздики турецкой, может быть, её не очень любят за то, что она не весь сезон цветёт. Вот петунию вы посадили в Московской области после 10 июня, когда минует угроза заморозков, и она будет цвести до вторых осенних заморозков, она вполне холодостойкая. А гвоздика турецкая то цветёт, то не цветёт, отцветшие соцветия надо срезать. Может быть, поэтому её не очень активно используют. Но есть компактные сорта, которые хорошо идут на клумбы.

Ещё одно любимое у нас растение — георгины. Это однолетнее растение.

— А календула?

— Календула очень сильно поражается мучнистой росой. Она не очень декоративно выглядит. На даче она хороша, а в городе, наверное, не очень. Кроме того, когда вы покупаете пакетик, там нарисовано прекрасное махровое растение, вы сеете, и у вас получается обычное растение. Это происходит из-за высоких температур. Чтобы календула выросла густомахровой, ей нужна умеренная температура.

— Я думал, гены сильнее жары.

— Приведу вам пример. анютины глазки или виола. У нас есть виола рогатая и виола Виттрока. Оба эти растения — двулетники, и если вы будете сеять их семена при температуре 23 градусов, есть шанс, что они не взойдут. Это не значит, что вы купили плохие семена, это значит, что надо немного понизить температуру, и со временем они начнут прорастать. Семена виолы при температуре выше 23 градусов могут уходить в покой. виола вообще достаточно холодолюбивое растение.

— Золотарником вы торгуете?

— Нет. Инвазивным видом я не торгую. Я вообще занимаюсь больше продвижением, анализом.

— Инвазивный вид золотарника канадского — это дикий вид, а есть же культурные селекционные золотарники, может быть, они не будут никуда убегать?

— Я про него не слышала. Я знаю, что вариегатная сныть с беленькой каемочкой вроде не так сильно разрастается. Вариегатные формы не такие агрессивные.

— А вот, например, люпины, или люпинусы, как их некоторые называют. Тоже инвазивные виды.

— Меня удивляет, что их семена продают. Может быть, они в других странах не инвазивные, но в России это действительно инвазивный вид. С одной стороны, поля, засеянные люпином, очень красиво смотрятся. Но, с другой стороны, попробуй избавься от этого люпина.

— А сортовые люпины? До чего великолепные, и сразу начинаешь думать, а как же вот те их дикие формы, которые…

— Как бы они не сбежали с вашего участка дальше.

— Да. Эдак мы сейчас до бальзаминов договоримся. Бальзамин железконосный.

— Я в цветоводстве не видела, чтобы его семена продавали.

Кстати, по поводу самых распространённых цветов. Для теневых клумб я бы всем рекомендовала бальзамин Уоллера, или Ванька мокрый. Вот он не инвазивный. Это прекрасный, невысокий кустик, имеющий разные расцветки: красные, белые, оранжевые, со звёздочкой, без звёздочки.

По поводу звёздочки тоже интересный факт...

Если на пакетике нарисована красивая звёздочка на цветке у петунии и у бальзамина, а у вас вырастает что-то без звёздочки или вместо звёздочки — размытое пятно, ищите причину в условиях выращивания, в основном это условия освещённости.

Эта белая звёздочка на красном или оранжевом меняется в зависимости от интенсивности освещённости. Поэтому в первую волну цветения первые цветки на бальзамине могут быть непонятно красные с маленькими белыми штрихами, которые потом превратятся в настоящую большую звёздочку, или, наоборот, звёздочка станет настолько большой, что у вас будет огромная белая полоса и чуть-чуть красненького цвета по краям. Это нормально. Это не пересортица. Даже у гибридов F1, у петуний, у бальзаминов, такое бывает.

— Допустим, нам, простым любителям, хочется красивых петуний. Но петунью в принципе достаточно сложно вырастить в условиях квартиры.

— Да. Это непростая культура.

— Потому что мало света, слишком высокая температура, слишком низкая влажность. Немногие любители покупают петунью. Я бы, может быть, посоветовал, на шести сотках лучше выращивать помидоры, картошку.

— Абсолютно с вами согласна. Если выращивать, то самые лёгкие, самые быстрые растения с крупными семенами — бархатцы, те же самые георгины, сальвию. А вот у петунии в одном грамме до 60 тысяч семян. Это просто пыль.

Но в основном то, что вам продают, — это дражированные семена. На рынке ещё, бывает, пишут "плазменные семена, специально обработанные, дражированые, с микроэлементами". Не верьте, пожалуйста, в это.

Я, как представитель крупной западной селекционной компании, могу сказать, что дражирование идёт исключительно для того, чтобы облегчить механизированный посев и чтобы простым дачникам, у которых плохое зрение, можно было в руки семечки брать и нормально раскладывать их по поверхности субстрата.

Да, самостоятельное выращивание петунии — это очень сложный процесс. Лучше петунии покупать. Но если доход небольшой, что делать, естественно, вы их высеваете, только учтите, что 100%-ной всхожести не бывает, это очень крайне редко встречается.

— Лабораторная бывает 100%-ной.

— Лабораторная бывает, но это тоже очень редко. Поэтому, если вы хотите у себя на окошке вырастить десять петуний, вы должны сеять с запасом.

Кроме того, петуниям нужно:

освещение, специальные лампы, высокая влажность, их не нужно присыпать.

Что касается пересортицы... Я хочу сказать в защиту наших производителей цветов и питомников: никто не пытается обмануть покупателя.

У нас 2024 год, в сельском хозяйстве огромная нехватка рук, а тем более умных голов.

Это большая редкость, по одному на хозяйство, к сожалению, иногда по пять человек, но это максимум. Это действительно большая проблема, особенно в сезон, перед весенними праздниками. Сначала 8 марта, после 8 марта все устают, и я своих цветоводов поздравляю с окончанием сезона 8 марта, когда они могут выдохнуть после бессонных ночей и работы без выходных.

А потом начинаются майские праздники, всем нужны срочно цветы. Не всегда успевают ставить этикетки. Или приходишь, один сотрудник уже набрал этот заказ, другой не набрал, потеряли этикетку — пересортица из-за этого бывает, но это не намеренно.

И, как правило, крупные питомники в России, не только в Москве и в Московской области, покупают всё-таки посадочный семенной материал у проверочных фирм, они, в принципе, знают, что они выращивают, какой-то мусор они специально покупать не будут — им самим не выгодно. Субстраты дорогие, в основном на основе торфа.

Хотя торф делается у нас, но для посева, к сожалению, торфяные субстраты отправляют в Прибалтику или другие западные страны, там они дорабатываются и уже по гораздо более высоким ценам приходят к нам.

На наших торфопредприятиях, к сожалению, суперхорошее качество торфа очень редко можно встретить. Поэтому профессиональные хозяйства обычно на посев, на самые такие вот важные моменты выращивания цветов, используют импортный торф. А для пикировки и последующего выращивания они используют российский торф, там качество более-менее приемлемое.

Если на окошке сеять семена, нашим цветоводам не всегда доступны хорошие грунты. С грунтом для рассады (а иногда это бывает отработанный торф после выращивания томатов, огурцов) можно принести много фитопатогенов, фузариум, вертицилл и прочие грибные заболевания.

В общем, кто хочет выращивать, выращивайте рассаду сами, но петуния — достаточно сложная культура.

— Что там у нас попроще, самосевом может размножаться?

— Самосевом может размножаться виола рогатая, анютины глазки, энотера, львиный зев. Но, покупая рассаду, вы должны знать, что это гибриды F1 и, когда у вас получается самосев, дальше пойдёт расщепление.

— А что, всё — гибриды F1? Просто сортов сейчас нет?

— Практически нет. Промышленное цветоводство — это стандартизация, производство сотен тысяч штук рассады, максимально однородной по качеству.

Селекция растений цветочных культур ориентируется на Европу, на Россию особо никто не смотрит, рынок у нас маленький, покупательская способность маленькая, а обычно делают для тех, у кого больше денег.

В Европе садики маленькие: максимум одна сотка, не то что наши, 6-12, у кого-то и 20 соток. И им хочется побольше растений, а много больших кустов они посадить не могут, поэтому селекция идёт на компактные растения. Помимо этого, люди считают деньги, бензин, растения должны помещаться на "датские тролли" — тележки, куда можно поставить несколько кассет с растениями. Поэтому чем компактнее растение, тем эффективнее используется транспорт. При перевозке маленькие растения не гнутся, не ломаются.

— А какие ароматные растения порекомендуете? Вот я ослинник упоминал.

— Вы упоминали маттиолу, алиссум замечательный, розы, естественно.

Кому-то нравится, как пахнут петунии, причём пахнут они по-разному, в зависимости от самого цветка. Виолы, анютины глазки, львиный зев...

— Я очень люблю, как пахнет нарцисс поэтический.

— Все нарциссы прекрасно пахнут. Но в промышленном цветоводстве селекция идёт в основном на сорта без запахов из-за аллергиков. В замкнутом пространстве трудно переносить запах гиацинтов и лилий.

— Кстати, у ландышей тоже бывает резкий запах.

— Если говорить о массовых тенденциях, то это

компактность, устойчивость к болезням, однородность цветения, то есть одновременное зацветание всех окрасок в серии.

У петуний может быть в одной серии 15 окрасок, и вот все 15 должны зацвести в течение одного-трёх дней — вот это очень важно.

— А что у нас со старыми деревенскими мальвами?

— Растут в деревнях как росли, если кто-то сохранил их семенами. У меня в саду растут только ландыши, пионы, немножко роз, много анютиных глазок, котовнички. Я обычно беру те растения, за которыми уход не нужен. Кстати, заметили, герани в последние лет, наверное, семь убежали с подоконников на клумбы?

— Вы имеете в виду травянистые герани? Как они называются?

— Pelargonium hirtum, герань садовая, не лесная. Гераней много видов, у неё листья пахнут.

— Не люблю, особенно герань душистую, у которой яркий запах.

— Нет, я имею в виду садовую, она же зональная. Их сейчас очень много. Кстати, это достаточно дорогая культура, тысяча семян стоит где-то 150 евро, но они того стоят — потому что постоянно цветут.

Кстати, семян махровых гераней не бывает. Если на пакетике написано "Махровая герань", семенами она не размножается. Королевская пеларгония размножается вегетативно, черенками.

Так что, когда покупаете семена, надо смотреть данные даже на упаковках спецсемян, особенно в интернет-магазинах.

— А семян рейнутрии вам не попадалось? Эта сахалинская гречиха, или сахалинская чма. Это суперинвазивное растение, у которого огромные листья, огромная высота. Её потом не выведешь. А любители её сажают, хотя у неё есть одна замечательная черта — она не завязывает семена в наших условиях, то есть не успевает вызревать.

— Она вегетативно размножается очень сильно.

— Видите, опять мы на инвазивные растения перешли... А что вы не рекомендуете любителям инвазивных сортов?

— Вы уже назвали инвазивные растения. Люпин я немножко опасаюсь советовать. Люпины с красными цветочками, это Lupinus polyphyllus. Но тот же самый люпин сидит и у нас в полях, среди синего цвета можно найти и розовые, и белые, и красно-пурпурные — вот это немножко страшно.

Золотарник, его виды я бы точно не рекомендовала. Не рекомендовала бы покупать семена цикламенов. Я всем говорю: "Не забывайте, это как ребёнок, от посева до цветения девять месяцев проходит". И всходит в течение одного месяца. Чем дольше период выращивания, тем больше ошибок можно совершить: уехали куда-нибудь на выходные, пересушили или, наоборот, залили. Лучше не выращивать культуры длительного срока вегетации.

Я бы не рекомендовала примулы. Примула бесстебельная, Primula acaulis. Ей нужны низкие температуры для выращивания. Где вы у себя на окошке найдёте такие температуры. И в саду это непросто. Чем ниже температура выращивания, тем крупнее цветок у примулы, кроме того им нужна яровизация, им нужен период охлаждения от пяти градусов в течение как минимум шести недель.

— Как вы относитесь к гауре?

— Гаура Линдхеймера — замечательное, очень красивое растение.

— Это один из единственных видов гауры, именно Линдхеймера, который зимует, но зимует всё-таки под укрытием.

— Покупатели хотят большое, красивое, яркое, чтобы всех удивить. Гаура к таким растениями не относится.

— А как у нас с ядовитыми растениями?

— Безвременник, колхикум. Он страшно ядовитый, но, с другой стороны, расскажите своим детям, что есть ядовитые растения, что их нельзя есть, трогать, и всё. Ягоды ландыша тоже ядовитые. В детских садах я бы не рекомендовала выращивать наперстянку. Аконит не надо есть.

— А домашние животные могут это съесть и отравиться?

— Это их проблема. Естественный отбор. Моя собака просто не ест замиокулкас, хотя она у меня, кстати, на подоконнике спит периодически. Но она вообще не ест растения, что угодно можно держать.

Рицинус клещевидный — вот самый наш прекрасный мутаген, с которым работали на рицине 35:12, многие поколения генетиков.

— Давайте объясним, что такое мутагены. Эти ядовитые вещества служат для того, чтобы происходила мутация при определённых видах генетических опытов.

— Растения обрабатывают веществами, содержащими колхицин или рецин. И происходит мутация.

— Потом из этих мутаций выбирают нужную.

— На самом деле, мне кажется, выращивать нужно всё, просто нужно заниматься самообразованием, нужно делать всё с умом, потому что иначе мы нашим детям не будем давать ножик, потому что они порежутся, подросткам мы не будем давать топор колоть дрова, потому что это опасно.

— А из тех же растений можно приготовить, например, касторовое масло. Из чего оно добывается?

— Из клещевины, по-моему.

— Из клещевины можно сделать кашу, потому что при термической обработке рецин разрушается. Поэтому, кстати, и не рекомендуют есть сырые бобы и сырую фасоль. Кстати, у душистого горошка можно семена есть?

— Они, по-моему, невкусные. По поводу съедобных семян.

Года три назад запретили в Европе использовать ТМТД, это протравитель для обработки семян, но раньше применяли.

И сейчас, возможно, ещё какие-то партии с ТМТД остались. Это хорошо для растений, хорошо для садовода, потому что у такого семечка, у такого проростка, будет меньше проблем с корневыми гнилями, с чёрной ножкой. Но, с другой стороны, если при посеве семян облизать руки, можно отравиться. Но семена мы лучше не будем есть.

Что касается съедобных цветов. Очень вкусные цветки у лилейника, его лепестки можно добавлять в салаты. Можно есть цветки настурции, бегонии. И у анютиных глазок, у виолы, особенно у виолы рогатой, тоже съедобные цветки, но там надо пробовать, устраивать дегустацию, потому что цветки разных окрасок имеют разные вкусы. Некоторые фирмы делают даже специальную серию растений для ресторанов.

— Я разговаривал с одним ресторатором, и он спрашивал, где ему закупить цветы для украшения салатов. Для кого-то это может быть очень неплохой маленький бизнес.

— Это уже бизнес. Но тут идёт строгая сертификация. В промышленном цветоводстве, когда у нас идёт монокультура, то есть одни и те же растения в течение одного и того же сезона, очень часто появляются определённые вредители и болезни. И от них очень сложно избавиться, поэтому приходится делать химические обработки по три-четыре раза за сезон. Такие цветы из теплиц использовать для ресторанов, конечно, нельзя.

Для того чтобы использовать цветы анютиных глазок или бегонии, вы или используете биометод, или же вообще ничем не обрабатываете, тогда, может быть, урожай цветов будет поменьше, но зато это будет чистая культура, потому что после обработки инсектицидами надо ждать недели две, вообще всегда нужно читать инструкцию на препаратах.