Летний отпуск-2024: где лучше отдохнуть и сколько это будет стоить. Советы эксперта

Эксперт по туризму рассказал о тонкостях летнего отдыха в 2024 году

10:26 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ

Кто за рубежом решает проблемы туристов? Где лучше отдохнуть в России и какие новые прорывные направления предлагает туристическая индустрия? На вопросы Pravda.Ru отвечает эксперт по туризму, профессор Финансового университета при Правительстве России Александр Бандурин.

Фото: wikimedia.org by Kora27, CC BY-SA 4.0

Отдых в Турции

— Что сегодня происходит с отдыхом в Турции? И вообще, как падение валюты лиры сказалось на местных туроператорах?

— Турция традиционно является достаточно популярным направлением. Россиян привлекает соотношение цены и качества по сравнению с более доступными или более близкими местами отдыха. Уровень комфорта на курортах Турции за те деньги, которые платят туристы, — наверное, сейчас наивысший. Естественно, не обходится без разных обстоятельств, в том числе и экономических. Я думаю, Турция давно уже привыкла к тому, что курс лиры у них нестабильный, и расчёты, как правило, проводятся в долларах или в евро, что стабилизирует ситуацию и защищает туристов от колебаний курса местной валюты.

— Один из турецких туристических операторов объявил о банкротстве, и сейчас у англичан начались проблемы: их выгоняют из отелей, не оказывают различные услуги или требуют дополнительные деньги за эти услуги. С какими рисками могут столкнуться туристы из нашей страны?

— У нас в стране уже есть печальный опыт банкротства российских туроператоров. И такая ситуация может сложиться в любой стране, здесь невозможно прогнозировать, какой туроператор обанкротится, какой туроператор успешный.

В Турции бизнес по приёму туристов достаточно сильно развит, поэтому там есть определённые государственные гарантии страховых компаний, и, может быть, вопрос будет разрешён, но не сразу, как хотелось бы. Тем не менее определённые компенсации даже эти туристы получат.

Из подобной ситуации есть два выхода:

отказаться от тура; использовать страховые инструменты.

Сейчас страховой рынок у нас в стране хорошо развит. Можно элементарно застраховаться от срыва поездки, от задержек и т. д. И страховые компании достаточно регулярно выплачивают компенсационные выплаты.

Отдых — это как инвестиция: мы вкладываем деньги в будущее. Мы сначала оплачиваем отдых, а потом едем отдыхать. А в инвестициях всегда есть определённый риск.

К сожалению, избежать этого нельзя, идеальных ситуаций у нас в жизни не бывает. Я с удовольствием бы помог всем людям, но, к сожалению, не всё в наших силах. Нужно готовиться, проверять, анализировать ситуацию, партнёров.

— Давайте смоделируем ситуацию. Вот приехал российский турист в чужую страну, пускай этой страной будет Турция, и вдруг столкнулся с тем, что его в отель не заселяют, не оказывают ему услуги. Куда ему обращаться?

— Здесь есть два исходных варианта, которые мы должны рассматривать.

Турист едет через туроператора: он здесь, в России, купил путёвку, оплатил её, он становится организованным туристом.

Тогда

нужно обращаться к туроператору, можно обратиться в общественную организацию.

У нас есть две крупные общественные организации, которые занимаются именно туризмом — это

Ассоциация туроператоров России (АТОР) и Российский союз туриндустрии.

Они созданы именно для того, чтобы регулировать такие возможные недоразумения между туристами, туроператорами и всевозможными профессиональными участниками туристского рынка.

Если причина — банкротство турецкого туроператора, спрогнозировать это в России нельзя, потому что российская компания полностью оплатила все расходы в Турцию, а там произошёл какой-то коллапс или недоразумение. Естественно, это будет тяжело урегулировать.

Если возникают проблемы с деньгами, с безопасностью, лучше обращаться в специальные органы, в том числе в посольство, консульство. Если это именно бизнес-вопрос, то лучше обращаться непосредственно к бизнес-участникам.

С другой стороны, у нас есть индивидуальные туристы, которые напрямую бронируют, напрямую едут, то есть они сами покупают билеты, сами бронируют гостиницу. Здесь претензии можно предъявить даже в полицию. Возникает вопрос: разговариваем ли мы по-турецки или по-английски? Потому что прямой контакт с гостиницей или с авиакомпанией предполагает прямые договорные отношения. Билеты, путёвка, ваучер или подтверждение от гостиницы являются достаточной гарантией для туриста, чтобы обращаться в суд.

Отдых на море в России

— У вас есть данные, какие направления сегодня популярны у россиян, куда наибольшее количество людей ездит отдыхать?

— Здесь я бы всё-таки разделил. Если мы говорим об отдыхе на море — это черноморское побережье. Причём северный берег Чёрного моря лучше, чем южный берег Белого.

К сожалению, мест, пригодных для морского курортного отдыха, не так много в масштабах всей страны. У нас огромное побережье Северного Ледовитого океана, Тихого океана. И, кстати, летом побережье Тихого океана: Камчатка, Сахалин, — достаточно привлекательное направление.

Но есть и проблемы:

транспортная доступность — цены на билеты кусаются, большое расстояние, разница в часовых поясах.

Поэтому традиционно все, кто может себе позволить, едут на Кавказ, в Краснодарский край или в Крым, даже несмотря на определённые существующие угрозы. Но там всё равно наши ребята прикладывают усилия для того, чтобы обеспечить безопасность.

Я, например, летом собираюсь поехать в Краснодарский край, даже несмотря на кажущиеся угрозы. Потому что везде может случиться ситуация. Вот в Турции было землетрясение. Или боевые действия в Египте. Тут прогнозировать очень тяжело.

Сейчас в мире ситуация повышенной турбулентности. Отдых всегда сопряжён с определёнными рисками: человек едет в другую страну, попадает в другую атмосферу, возникают разные обстоятельства, связанные со здоровьем, питанием, водой. Все риски мы всё равно не можем просчитать.

Лучше подстраховаться: взять с собой лекарства от давления, отравления, запас наличных денег.

Другие направления

— Может быть, за последние два года появились какие-то новые прорывные направления, которые стали популярны у россиян?

— Каких-то прорывных направлений я не назову. Да, у нас появилось Каспийское море, появился Дагестан. Но, к сожалению, уровень и качество сервиса и масштабы, то есть количество людей, которое они могут принять, пока незначительны.

Какие-то попытки предпринимает Астраханская область, но она пока не является приоритетным туристическим направлением: не организованы в должной степени транспорт, размещение.

Летом можно хорошо отдохнуть в Петрозаводске.

Вьетнам и Таиланд я тоже не могу назвать новыми направлениями — люди уже давно и традиционно туда ездят. Люди до сих пор ездят в Европу: Испанию, Италию, Францию. Конечно, немножко подорожали перелёты, затруднена логистика. Но это всё не прорывные, не новые направления.

Бюджетные варианты для двоих

— Давайте рассмотрим стоимость отдыха на двоих именно в бюджетном варианте. Предположим, муж с женой решили поехать на курорты России. Если они едут на десять дней, примерно во сколько обойдётся им отдых?

— Внутренний туризм складывается из четырёх компонентов.

Транспорт — поезд или самолёт. В Краснодарский край летает достаточно много самолётов. Здесь вопрос стоимости, рисков. На поезд взять билеты очень тяжело, их стоимость зачастую превышает стоимость билетов на самолёт, во многом она зависит от расстояния. Допустим, билет стоит 10-15 тысяч рублей на человека. На двоих — 20-30 тысяч.

Проживание за десять дней. Средний вариант — от пяти до семи-десяти тысяч в день за номер на двоих. Номера с питанием найти достаточно трудно, да и на самом деле не нужно. Я бы посоветовал включить в стоимость только завтрак, может, ещё и ужин. Хотя в санаториях пятиразовое питание включено в стоимость. Вернёмся к индивидуальной поездке: 50-70 тысяч за номер с завтраком.

Питание, если скромно, столовая на двоих два раза — 5-6 тысяч в день, то есть ещё 60 тысяч.

Развлечения: экскурсии, музеи, театры, поход, например, куда-то в горы. Ещё, наверное, тысяч двадцать.

30 тысяч — билеты, 70 тысяч — проживание, 60 тысяч — питание, 20 тысяч — развлечения. Вот почти 200 тысяч на десять дней на двоих.

Я понимаю, что сейчас скажут: "Вот, ничего себе, 200 тысяч!" Наверное, можно найти более экономичные варианты. Снять на двоих комнату, даже не апартаменты, с общим санузлом.

Путешествие на машине

Кто-то едет на своей машине. Здесь существуют определённые риски:

большой трафик, многочасовые пробки.

Но есть и свои плюсы. Мы, например, ездим на машине из Москвы в Краснодарский край, делаем или одну, или две остановки по дороге, получается такое путешествие. На машине можно поехать на любую экскурсию, не ограничиваться одной локацией.

Конечно, есть люди, которые, привыкли к формату all inclusive: заселиться в гостиницу и никуда особо не выходить. Тогда, наверное, получится дешевле.

— Вы сейчас назвали прошлогодние цены. На сколько процентов, по вашим оценкам, подорожал отдых по сравнению с прошлым годом?

— Я думаю, где-то на 20-30%.