Кому выгодно держать беженцев Палестины на "медленном огне", объясняет политолог Юрий Бочаров

Все палестинские беженцы на особом положении. Почему?

Почему беженцам из Палестины не помогают адаптироваться, а держат их в лагерях для перемещённых лиц? О нюансах ближневосточного кризиса с израильской точки зрения в видеоэфире Pravda.Ru рассказывает политолог из Израиля Юрий Бочаров.

— Мы продолжаем тему двойных стандартов в современном мире и сегодня поговорим о так называемых палестинских беженцах и вообще о всей организации освобождения Палестины.

За палестинцев все переживают, но их никто не любит. Почему?

К сожалению, определённые тенденции и события последних 70 лет привели к тому, что сегодня практически весь мир переживает за палестинских беженцев. Бастуют студенты, выходят газеты, Израиль обвиняют в геноциде и во всех остальных преступлениях.

Однако в арабском мире ни палестинцев, ни палестинское движение не только не любят, но порой просто ненавидят. Как так случилось и почему это произошло?

Чтобы понять суть происходящих событий, давайте немножко вернёмся в историю, откуда всё началось. При создании государства Израиль, страну очень хитро поделили на три части. Пытались провести линии, учитывая, где живёт больше евреев, где больше арабов, чтобы каждому хватило место под солнцем.

В результате на карте появилась так называемая часть будущего Палестинского государства:

Западный берег реки Иордан, который граничит с Иорданией,

сектор Газа, который находится в отрыве от этой территории и граничит с Египтом и Средиземным морем.

А между ними с севера на юг протянулся Израиль. Естественно, арабский мир протестовал вообще против создания такого государства и такого деления. Но в тот момент, когда это решение принято было на базе ООН и в Израиле проголосовали за создание государства, буквально на следующий день началась первая война. Война за независимость, которая длилась пару лет. И самый интересный момент заключается в том, что когда Израиль делили на несколько частей, учитывалось количество населения, которое проживает на той или иной территории. По предварительным данным, на той части, которая отходила под Израиль, проживало порядка 200 тысяч арабов. Началась война. Израиль воевал на три фронта и, к счастью, отбился. И оставался в пределах своих территорий, с которых во время войны и началось бегство арабов — будущих палестинских беженцев, ранее проживавших на территории, отведённой под государство Израиль.

Сектор Газа захватили египтяне, а Западный берег реки Иордан захватила нынешняя Иордания (тогда она называлась Трансильвания).

В тот момент часть беженцев бежала в Ливан, часть на Западный берег реки Иордан, а те, кто жил в Газе, так и остались жить в Газе. Кстати, на тот момент, когда Египет захватил сектор Газа, в нём фактически проживало всего лишь 250 тысяч человек. Трудно судить, кто из них был беженцем, кто местным, — таких данных не было.

Сегодня, по данным ХАМАС, в секторе Газа проживает 2,5 млн человек, и как за 70 лет рождаемость увеличилась в десять раз, никто не может объяснить.

Существует статистика рождаемости в мире, и за эти 70 лет население Земли выросло всего лишь в 3,5 раза. Хотя в арабском секторе другой прирост населения, такой же, как и в Африке, но арабский мир увеличился в 4,5 раза.

После того, как эти земли были оккупированы Иорданией и Египтом, там больше ничего не происходило. Египтяне создали какое-то временное, так сказать, виртуальное, правительство, но ни денег, ни ресурсов туда не вкладывали. Они как были глухой провинцией, глухой деревней на конце Синайского полуострова, так и остались: ими больше никто не интересовался. То же самое было с той частью, которую захватила Иордания. Там правит королевская династия Иордании, а у королей свои понты, по-другому не скажешь.

Все страны Персидского залива со временем стали очень богатыми королевскими династиями, а если все одинаково богаты, то очень трудно козырять своим богатством. И вот в этот момент основным козырем становится религия.

Как мы знаем, Саудовская Аравия владеет Меккой, и поэтому все саудовские короли считают себя её хранителями, а значит, имеют определённый престиж в арабском мире именно потому, что они хранители. А у короля Иордании не было ничего, но захват Иерусалима принёс ему славу, потому что в Иерусалиме находится ещё одна крупная серьёзная мусульманская святыня — скала, с которой пророк Магомет вознесся на небо. На ней построен храм, мечеть, купол скалы. Король Иордании с тех пор является хранителем купола скалы, второй по значимости мусульманской святыни, и это создаёт определённый престиж в арабском мире.

Прошло ещё 20 лет, началась очередная война, война 1967 года, когда на Израиль снова напали, Израиль снова отбился и при этом захватил новые территории. Отбиваясь, он захватил Западный берег реки Иордан и сектор Газа. При этом он захватил, но не оккупировал их и оставил на этих территориях всех, кто там жил.

Израиль выбил с Западного берега реки Иордан так называемую Организацию освобождения Палестины, которая боролась с Израилем. И порядка 200 или 300 тысяч палестинцев перебрались с Западного берега реки Иордан в Иорданию.

В Иордании они были приняты, как говорится, с распростёртыми объятиями — всё-таки братья. Но Организация освобождения Палестины продолжила свою войну против Израиля, периодически обстреливала Израиль уже с территории Иордании, на что Израиль постоянно отвечал обстрелами, то есть бомбил территорию Иордании. Организация освобождения Палестины занялась международным террором: стала угонять самолёты с пассажирами и приземлять их в Омане, в центральном аэропорту Иордании, что, естественно, создавало определённый имидж стране, который абсолютно не нравился ни королю, ни правительству.

Начались разборки, и они дошли до того, что палестинцы решили устроить переворот, захватить власть в Иордании и построить на территории Иордании своё палестинское государство.

Было покушение на короля, подключилась армия, там воевали все, кто хочет, это называлось "Чёрный сентябрь". Арабские братья по оружию, всё время воевавшие с Израилем, забыли об этом, и Сирия, сирийская армия, поддержала палестинцев в борьбе с Иорданией. Но иорданской армии удалось отбиться, и тогда король выслал, выдавил из страны в Ливан почти 150 тысяч палестинских беженцев. Но об этом никто не вспоминает, потому что это были свои, арабские, разборки, 150 тысяч плохих товарищей просто убрали отсюда и всё.

Когда эти 150 тысяч появились в Ливане, начались те же самые проблемы с Ливаном. Из Ливана стали идти обстрелы Израиля. Израиль обстреливал Ливан. Организация освобождения Палестины и все организации, которые были рядом, захватили практически всю южную часть Ливана. Началась война, началась очередная революция. Израиль ввёл войска, дошёл до Бейрута и оккупировал почти весь юг Ливана. Часть палестинцев ООП бежала в Сирию, где их снова приветствовали как братьев по оружию, и в какой-то момент они воевали вместе. Но когда в Сирии началась очередная "арабская" весна и создалось движение сопротивления против Башара Асада, палестинцы вновь выбрали новую позицию. Какой-то период времени они воевали против действующей власти, за что власть на них очень обиделась, и большая часть из них перебралась обратно в сектор Газа или в другие арабские страны. Но на этом дело не кончилось.

Прошла ещё пара лет.

В 1985 году палестинские террористы захватили сотрудников посольства Советского Союза в Ливане. И это при том, что Советский Союз в тот период очень сильно поддерживал палестинское движение: помогал деньгами и оружием, Ясир Арафат был лучшим другом Леонида Брежнева.

Всё это было, но тем не менее захватили четырёх заложников из посольства и начали требовать, чтобы сирийские войска прекратили наступление, то есть чтобы Россия надавила на Сирию. Но в тот момент никакие дипломатические разговоры не помогли, при том что Ясир Арафат говорил, что он в курсе, кто что украл.

В этом террористическом акте принимал участие один из замов Арафата. Он сказал, что знает, кто это сделал, ведёт переговоры и выкупит советских дипломатов за "какие-то" 15 млн долларов.

Но к этому моменту КГБ уже имел информацию: отряд быстрого реагирования "Вымпел" в течение недели с помощью разведки высчитал, кто есть кто, и к заместителю Арафата, который сидел в подполе на секретной квартире, пришёл мальчик с улицы и передал пакет. По одной версии, в пакете были яйца одного из его приближённых, а по другой версии, там была записка примерно со следующим текстом: плохо, что погибают люди, и так как он самый главный, то сам может вписать имя того, кто умрёт в ближайшие дни. Дипломаты были возвращены. То есть ничего личного, только бизнес.

Прошло ещё пять лет, и, как вы помните, в 1990 году Саддам Хусейн начал очередную войну и оккупировал Кувейт. Королевство и все приближённые в течение дня бежали — ну что там Кувейт, полчаса езды, особенно на танке.

И когда войска Саддама Хусейна вошли в Кувейт, кто вышел встречать их с флажками, с конфетами, как встречают героев и победителей? Палестинские беженцы, которых эта страна приняла и кормила, — ни больше, ни меньше.

Когда с помощью американцев и коалиции удалось отбиться и закончить очередную персидскую войну в заливе, то, естественно, король выдавил в течение короткого времени все эти 300 тысяч обратно в Ливан и в Сирию. Притом никто особо не поднимал голос и не возмущался. Это свои арабские разборки. Куда они денутся? Выдавил — и всё, очистил себя.

В какой-то момент арабы прекратили финансировать и Организацию освобождения Палестины, и все палестинские движения, и палестинских беженцев. Их кормят совершенно другие люди. Их кормит ООН, БАПОР и многие другие общественные организации, которые занимаются беженцами.

О ХАМАСе: руководство и финансы

Вернёмся в сегодняшний день. Что происходит сейчас? Ни для кого не секрет, что в секторе Газе воюет военное руководство ХАМАСа, а политическое руководство давно и очень комфортабельно живёт в Катаре.

При этом никого не удивляет, что политические руководители этой организации являются долларовыми миллиардерами.

Например, Хания, их председатель, вообще имеет 4 млрд долларов на своих счетах, расположенных и в странах Персидского залива, и в Турции. Как говорится, бизнес, и ничего личного. Никто особо на это не обращает внимания.

Так положено. Если ты руководитель арабской структуры и тебе дают деньги, то ты имеешь полное право половину отложить себе, часть распределить между своими людьми, а уже остаток отдать тем, на кого эти деньги, собственно, и были выделены.

Но неважно. Дело в том, что, проживая в Катаре, они пользовались всеми благами цивилизации: их поддерживало и финансировало высшее руководство. И когда возник вопрос заложников и переговоров по заложникам, естественно, Катар, и всё королевство, всё руководство, выступил с предложением быть главным посредником, потому что каждой стране хочется иметь свой имидж на международной арене, доказать, что они что-то решают, помимо того, что умеют зарабатывать деньги.

Тот, кто вёл переговоры, зашёл в тупик, и королевство было очень удивлено: мы платим вам деньги, мы вас содержим, мы вас прикрываем от смерти, потому что не секрет, что Израиль после 7 октября принял решение о ликвидации как политического, так и военного руководства ХАМАСа. Израиль сейчас занимается ликвидацией этого руководства в секторе Газа, в палестинской автономии и в Ливане, но, по взаимному соглашению с руководством Катара, Израиль никого не трогает на территории Катара, не проводит там никаких операций.

И катарское руководство сказало: мы чего-то не понимаем, мы вас прикрываем, а вы не хотите продемонстрировать, так сказать, свою признательность.

Дошло сегодня до того, что Катар уже дважды пригрозил: если вы будете и дальше так себя вести, мы вас вышлем в третьи страны — в Египет, в Турцию, в Сирию. Идите, куда хотите. Только помните, что, во-первых, там не получится жить в таких шикарных отелях и домах, которые вы можете позволить себе здесь. А во-вторых, все вы будете под прицелом Израиля.

О ФАТХе

Такова современная ситуация с лидерами палестинских беженцев. Кстати, ещё один немаловажный момент. Мы рассматриваем отдельно ситуацию ХАМАСа и ФАТХа. Это две разные политические структуры.

И так получилось, что ХАМАС контролирует отдельно сектор Газа и является политической структурой там, а ФАТХ контролирует Западный берег реки Иордан, и там есть официально избранный президент палестинской автономии Абу Мазен. Тоже небольшой секрет: человек избрался лет пятнадцать назад (это же выборная должность, это же демократия), но с тех пор как-то не сложилось переизбраться. То война мешает, то евреи не дают голосовать. В общем, масса причин, и уже 14 лет никто не хочет переизбираться.

Что здесь происходит? Всё финансирование палестинского движения идёт централизованно. То есть тот, кто стоит во главе палестинского руководства, получает все деньги, которые идут на структуру. Вспомним историю: когда привели к власти Ясира Арафата, создали палестинскую автономию, подписали договор "Осло" и сказали, что вот теперь будет шалом с Израилем. Только просили играть в демократию. И Ясир Арафат создал и правительство, и парламент, и прочие структуры. Всё было как в настоящем государстве. Кроме одного маленького нюанса. Счёт государства, на который поступали деньги от спонсоров, был личным счётом Ясира Арафата. И после его смерти супруга сказала: "Простите меня, это наше революционное завоевание, это счёт моего мужа". И разведке и контрразведке палестинской автономии пришлось потратить несколько лет, чтобы выбить из неё хотя бы часть денег.

Но традиция сохранилась и сегодня. Всеми счетами, на которые поступают спонсорские деньги, владеют лично руководители этих самых организаций, что ФАТХа, что ХАМАСа. И естественно, оттуда и появляются долларовые миллиардеры, оттуда и идёт вся коррупция.

Как делят деньги в арабском мире

Кстати, в арабском мире об этом очень хорошо известно: буквально недавно на саммите ЛАГ обсуждался этот вопрос. Если, допустим, ХАМАС будет уничтожен в секторе Газа, кто будет управлять? Должно быть создано новое правительство. Естественно, Израиль соглашается с тем, что это правительство должно быть арабским, что оно должно возглавлять палестинскую автономию, но желательно, чтобы на первом этапе это было какое-то международное арабское правительство, которое строило бы мир, создавало бы структуру страны, ориентированную на дружбу с Израилем. Вопрос палестинской автономии, разрешать им это или нет, долго обсуждался. Израиль был категорически против, считая, что там все коррупционеры. Арабский мир, тоже это понимая, предложил Абу Мазену, лидеру палестинской автономии, сформировать новое правительство технократов, которые и будут в дальнейшем формировать новое правительство в секторе Газа.

Но после формирования этого правительства лидер и министр иностранных дел Эмиратов открытым текстом заявили, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется: если вы одних коррупционеров назвали другими именами, это не значит, что вы сделали новое правительство.

А когда Абу Мазен начал возмущаться и говорить, что не позволит никому вмешиваться в их историю, в то, что им делать, как им строить власть и управлять страной, представитель МИДа просто назвал их али бабой и сорока разбойниками. Он подчеркнул, что все прекрасно понимают, куда уйдут деньги после очередного инвестирования миллиардов. Вот и всё. Таково сегодняшнее положение вещей в палестинской автономии и в арабском мире.

Вернёмся ещё раз в арабский мир. Есть такая солидная организация — Лига арабских государств. После начала войны в октябре прошлого года, когда израильские войска вошли в сектор Газа и началась зачистка от боевиков ХАМАСа, в арабском мире было очень много возмущений: как можно бомбить детей, женщин и не различать. Контролирующий ведущий орган арабского мира собрался на совещание обсуждать палестинскую проблему только через месяц. Раньше у них не было времени, но, собравшись через месяц, все с трибуны метали гром и молнии, все осуждали, кричали, но когда палестинцы, Абу Мазен и прочие представители ХАМАСа предложили осудить Израиль и ввести против него экономические и политические санкции, все отказались.

Никаких санкций никто не принял, никаких ограничений никто не ввёл, потому что все прекрасно понимали, что происходит, почему происходит, как происходит, и кто во всём этом виноват. Прошло ещё восемь месяцев, и буквально месяц назад состоялось второе заседание ЛАГ, посвящённое этому же вопросу. Была масса осуждений, но результата не было никакого.

Арабский мир, хотя официально с трибуны и осуждает Израиль, не хочет принимать никаких, ни экономических, ни политических, санкций, потому что арабский мир прекрасно помнит историю палестинского движения и прекрасно понимает, кто находится у власти и как эта власть работает.

В чём отличие палестинских беженцев от других

Сейчас мы вернёмся снова к беженцам. Эта проблема очень распространённая: миллионы и миллионы беженцев из многих стран Африки, с Ближнего Востока, где непрерывно идут войны, рассеяны по всему миру. Они перетекают из одной страны в другую, их очень много в Европе, но среди них нет палестинских беженцев. Почему? Потому что в Организации Объединенных Наций очень хитро разделили беженцев мира и палестинских беженцев. Для беженцев мира существует структура — Управление по делам беженцев при верховном комиссаре ООН. Вся эта огромная структура занимается всеми беженцами со всего мира, кроме, обратите внимание, палестинцев. За последние несколько лет в ней числится порядка 100 млн беженцев, она оказывает помощь в вопросах трудоустройства, интеграции всех беженцев в новые страны. Она не только кормит их и помогает им добраться, она их учит, даёт им специальность, помогает интегрироваться и адаптироваться в других странах, перебраться в новые страны и начать там новую жизнь. Эта организация обслуживает миллионы людей.

Для палестинских беженцев был создан так называемый БАПОР — Организация помощи палестинским беженцам и организация их работ. В условиях этой организации сказано, что её задача — не помочь им адаптироваться, а содержать их в лагерях перемещённых лиц до того момента, пока они не смогут вернуться на свою землю обетованную, в свою Палестину.

То есть им не позволяют перебраться в другие страны, они живут в лагерях беженцев в Сирии, в Ливане, раньше были в Иордании, сейчас их там нет, в секторе Газа. Существует порядка 50 лагерей беженцев, где проживают эти люди. И их держат как на медленном огне, не позволяя адаптироваться. При том, что в тех странах, где они проживают: в Сирии и Ливии, — им не выдают местные паспорта.

У них до сих пор документы беженцев, по которым они никуда не могут уехать из этой страны. У них ограничения на работу, на учёбу, на образование. Они живут на пороховой бочке, всегда готовой взорваться, и это создаёт своего рода питательную среду для террора. Отсюда террористические организации черпают свою силу и возможности.

А почему держится БАПОР? Потому что через БАПОР идут миллионы, а порой миллиарды. О том, как осваиваются этой организацией деньги, мы поговорим отдельно. Потому что именно эта структура, созданная ООН, и позволяет держать нагретым котёл под названием "Палестинские беженцы", эта структура помогает зарабатывать миллионы, если не миллиарды, разным организациям. А заодно и руководителям этой структуры. Большая часть БАПОР работала в секторе Газа. Почему? Потому что там легче отмыть деньги.