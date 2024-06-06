Посадите эти культуры — и успех обеспечен: экс-замминистра сельского хозяйства рассказал, что лучше

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Российский журналист и телеведущий Андрей Туманов побеседовал в видеостудии Pravda.Ru с доктором экономических наук, бывшим заместителем министра сельского хозяйства РФ Леонидом Холодом.

Сельское хозяйство — огромная отрасль колоссальных размеров, которая развивается хорошо, хотя и неравномерно. У неё есть серьёзные проблемы, но есть и успехи.

— На сегодняшний день РФ входит в пятёрку ведущих аграрных производителей в мире с объёмом производства, выраженного в иностранной валюте, 500 млрд долларов. Зерновая специализация даёт нам право говорить о том, что Российская Федерация — поставщик номер один мягкой пшеницы, в основном 3-4-го классов. Это так называемая "базовая пшеница".

— То есть не всё так плохо, как иногда говорят на селе?

— РФ имеет сумасшедшие возможности для экстенсивного роста. Только недавно Академия наук озвучила информацию, что в таких областях, как

Вологодская,

Костромская,

Ярославская,

Ивановская

и других, есть много заброшенных земель — процентов шестьдесят от общей площади пашен. Есть субъекты федерации, типа

Краснодарского края,

Ставрополья,

Ростовской области,

где все пашни задействованы, а есть, где они не задействованы.

Поэтому вовлечение их в оборот — это наш резервный экстенсивный рост, который просто сейчас не востребован.

Плюс ко всему у нас сумасшедшие возможности по интенсификации. Потому что по механическому усилию, по энергозатратам на гектар и по соблюдению различных агротехнологий мы серьёзно отстаём от развитых стран сельского хозяйства.

— А как думаете, мы можем вернуться к системе машинно-тракторных станций, которая была раньше?

— Я всё время продвигаю эту идею. У нас ведь сельское хозяйство — по формам совершенно разнообразное. Есть супербольшие хозяйства, есть малые и средние предприятия. Условно говоря, бывшие колхозы, совхозы — это средние предприятия. Малые — это развалившиеся колхозы, совхозы. Есть фермеры, индивидуальные предприниматели, личные подсобные хозяйства.

Малый и средний бизнес производит около половины всей сельхозпродукции:

овощи,

фрукты,

животноводческие продукты, —

всё, что требует ручного труда.

Так вот, с учётом того, что у нас многообразные формы собственности и огромные объёмы производят как раз малые формы, они нуждаются в каком-то более-менее цивилизованном обеспечении всем необходимым. Им надо где-то брать семена, саженцы, генетический материал при животноводческом производстве. В конце концов, им где-то нужно взять трактор или комбайн для того, чтобы обслужить личное подсобное хозяйство. Это может быть один, два, три гектара, в зависимости от субъекта федерации, от местности.

Было бы хорошо создать комплексные пункты обслуживания, допустим, на уровне района, где можно заказать визит ветеринара или консультацию агронома, взять напрокат технику, заплатить за услуги тракториста, который вспашет один гектар, уберёт урожай и т. д.

— Я знаю одного человека, который работает неофициально, но трудится и зарабатывает, и таких сейчас очень много. Как можно дать возможность этим людям зарабатывать легально?

— Это ещё большой-большой блок проблем нашего сельского хозяйства. При всём многообразии форм организации типоразмеров предприятий у нас практически ни для кого из них нет инфраструктуры, адекватной потребностям и особенностям рынка. "Крупняк", например, может выйти из положения, создав свои собственные торговые центры. Например, "Мираторг".

Недостаток рыночной инфраструктуры порождает,

во-первых, дополнительные транзакционные издержки, а во-вторых, порождает проблему перепроизводства.

Между тем есть такая республика — Узбекистан, где практически вся сельхозпродукция производится в так называемых дехканских хозяйствах. У них были крупные хлопководческие хозяйства, зерном у них немножечко занимаются тоже более-менее крупные хозяйства. Всё остальное — это личные подсобные хозяйства.

Они смогли создать систему коллекторов, которые покупают эту продукцию, которые её сортируют, упаковывают, стандартизируют и формируют крупные товарные партии, целые агроэкспрессы (это 12 рефрижераторных, если не больше, вагонов) и привозят в Москву.

Недавно привезли вот такой состав с узбекской хурмой. Причём она хорошо расфасована, она стандартизована, как будто это большое фруктовое предприятие сделало, которое обеспечивает крупными товарными партиями супермаркеты. Этих дехкан снабжают посадочным материалом, семенами, рекомендациями, помогают, если побольше участок, обработать его. То есть организована нормальная и грамотная работа как раз с личными подсобными хозяйствами типа фермерских. Там они по-другому называются.

И сейчас уже, просто проезжая по дороге, по сторонам наблюдаешь огромное количество теплиц в Узбекистане. Это бизнес, который приносит деньги. Они грамотно эксплуатируют то, что им Бог дал.

Мы же нормальные люди, с головой, мы тоже знаем, как это делать. Поэтому, отвечая на ваш вопрос по поводу вот этого сборщика первичного изготовителя продукции, — таких должно быть много.

Сельское хозяйство, при всех плачах и стонах по поводу несчастной его судьбы и больших проблем, — это, наверное, последняя отрасль, которая погибнет.

Те, кто думает о будущем, вкладывают деньги в эту отрасль. Но для того, чтобы они вкладывали деньги, должны быть возможности для целесообразности этих вложений.

— Какие культуры с экономической точки зрения — самые выгодные для начинающего фермера?

— Я бы занялся овощами, выращиваемыми в открытом грунте. Они, в общем, благодарны и благодатны, растут неплохо.

Или сад, например, с чем-нибудь приличным: грушей, сливой и т. д.

Если речь идёт о животноводстве, то можно заняться овцами — очень благодарное дело.

— Козы?

— С козами сложно. Они съедят всю округу. Но если огородить территорию, то можно обойтись без судов. Кстати сказать, если запустить коз на заброшенные сельхозугодья, то они съедят всё, ничего не останется.

— Насчёт заброшенных сельхозугодий — что вы думаете о земельной реформе?

— У нас есть проблемы с неиспользованными землями, их много. Есть земли, которые до конца не оформлены. В основном, между прочим, государственные. Тут ещё много-много что нужно сделать.