Главные удобрения для растений: эксперт перечислил наиболее популярные и проверенные

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Без удобрений невозможно добиться хорошего урожая. Какие биопрепараты должны быть под рукой у каждого садовода; правда ли, что в борьбе с болезнями главное — это профилактика; в чём уникальность препаратов "Фитоспорин", "Кормилица Микориза" и "БИЯК", Pravda.Ru рассказал кандидат технических наук, директор научно-внедренческого предприятия "БашИнком" Вячеслав Кузнецов.

— Вячеслав Иванович, на рынке огромное количество садовой химии, в том числе разных удобрений. Насколько богатый ассортимент у вашей компании?

— У нас около 400 препаратов. Мы работаем уже 33 года. Начинали с нуля, а сейчас у нас семь заводов, больше ста микробиологов-биотехнологов.

— Сейчас самый популярный препарат на рынке — это ваш "Фитоспорин". Расскажите о нём.

— Отмечу, что "Фитоспорин" производим только мы, это наша разработка. Мы его уважительно называем "легендарный "Фитоспорин". Потому что это один из наших первых препаратов.

Самый первый был "Гуми" — это гуминовые вещества, гуматы из бурых углей. Гуматы часто рекламируют как удобрения. Но это не удобрения, а стимулятор роста. Это составляющая почвы, которая оживляет почву. Гуматы можно использовать либо отдельно для улучшения почв, либо вместе с комплексными и минеральными удобрениями.

"Фитоспорин" — это микробный препарат. В своё время Хотянович, очень известный микробиолог из Питера, выделил бактерию Bacillus subtilis (сенная палочка). Мы с ним начинали отрабатывать технологию. И в конце концов получили суперпрепарат "Фитоспорин-АС", это ассоциация из десяти микроорганизмов, в том числе триходерма и псевдомонас. Вместе они хорошо работают. Хотя есть определённое подавление. Поэтому лучше применять триходерму отдельно.

Для этого мы сделали препарат "Триходермикс", отдельно от "Фитоспорина". "Триходермикс" хорош тем, что работает при более низких температурах. Он тоже имеет большие гифы, похожие на волосы (отсюда название "трих" — "волос"). Гиф — это нити, которые грибы вырабатывают и с их помощью кормятся, проникают везде.

Гифы у нас используются в "Кормилице Микоризе". Тоже уникальный препарат. "Мико" переводится как "гриб", "риза" — "корень". Получается "грибокорень", то есть симбиоз корня и гриба.

Мы сравнивали рассаду огурцов. Во-первых, у огурцов, выросших с "Кормилицей Микоризой", мощная корневая система, а у тех, которые без "Кормилицы Микоризы", хилые корни. Во-вторых, у огурцов с "Кормилицей Микоризой" присутствуют макро-, микроэлементы, в том числе:

йод,

азот,

фосфор,

цинк,

медь,

железо,

молибден,

кобальт.

У огурцов без "Микоризы" многих веществ нет. Дело в том, что биопрепараты добывают микро-, макроэлементы. Микроэлементы — это строительный материал. Например, сам по себе ферментный белок ничего не делает. Но когда на него садится, скажем, элемент меди, он тут же ускоряет все реакции, даже в 1014 раз.

— Насколько "Фитоспорин" помогает от фитофторы и кладоспориоза?

— Фитофторы в наших теплицах вообще нет, хотя в округе она бушует. Но нужно каждую неделю или две недели опрыскивать растения, чтобы поддерживать микробиологическую плёночку. Главное в нашем деле — это не лечение, а профилактика.

Мы не применяем против грибных болезней никакие фунгициды — ни системные, ни поверхностные. Сам "Фитоспорин" практически системный, потому что он эндофитный, внутри растения. Системный — это как раз проникающий внутрь. Этот препарат очень хорош для овощей и зерновых.

— На какие ещё ваши препараты следует обратить внимание?

— Конечно, это "БИЯК" — мы десять лет разрабатывали этот хелатор. "Хелатор" переводится как "клешня". Есть хелатные соединения, где хелат (неорганическое вещество) связано с органическим веществом. Органическое вещество называют "хелатором" или "комплексоном". А металл, который мы туда вносим (железо, цинк и т. д.), как раз в клешню и закрывается. Хелаты растениями усваиваются лучше всего: например, хелат железа, хелат кальция.

Обычно используются иностранные хелаторы: китайские или европейские типа "Трилон Б". Он хорошо комплексует, но есть недостаток: комплексоны в большом количестве (их сотнями тысяч тонн используют по всему миру) плохо разлагаются. То есть он взял медь, донёс до клеточки, дал растению, растение радуется, потом клетка выбрасывает органическое вещество трилон (хелатор). Трилон попадает в почву, воду, встречает свинец и тоже его переводит в хелатное состояние, в растворимую форму; затем встречает кадмий (это токсикант первой категории) и его переводит в хелатное состояние. Дальше этими ядами травятся киты, рыбы, люди. Появляются аллергия, онкология.

Мы десять лет пытались "Трилон" заменить на биоразлагаемый препарат. В итоге сочинили "БИЯК". Нашли очень редкого человека, который вместе с нашими химиками разработал новый (это мировое достижение!) "зелёный биоразлагаемый комплексон".

Мы отправили препарат в Белгородскую область, в государственный институт, который определяет биоразлагаемость. Нам дали заключение: "Умеренно биоразлагаемый". Он разлагается за две недели. А "Трилон" вообще практически не разлагается или очень медленно. Наш "БИЯК" — биоразлагаемый янтарный комплексон, разлагается на янтарную кислоту и аминокислоты.