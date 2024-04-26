Как дачнику сориентироваться в мире сортов и гибридов томатов и огурцов? - рассказывает селекционер

5:20 Your browser does not support the audio element. Правда ТВ Удачная Правда

Как правильно ухаживать за томатами, чтобы они принесли хороший урожай; почему главное в борьбе с фитофторозом — это профилактика; почему нельзя перекармливать растения удобрениями; какие сорта томатов пригодны для круглогодичного выращивания в домашних условиях, Pravda.Ru рассказал кандидат сельскохозяйственных наук, завотделом селекции ФНЦО и агрофирмы "Поиск" Александр Ховрин.

— Александр Николаевич, говорят, что все проблемы в теплице возникают из-за несоблюдения профилактических мер. Это верно?

— Да. Например, простая профилактика позволяет снизить уровень повреждения томатов фитофторозом на 90%: бордосская смесь прекрасно справляется. Сейчас много новых биологических препаратов. Если использовать раз в 7-10 дней, то фитофтороза у вас не будет.

— Какие ещё есть меры профилактики? Я вот у себя в теплице стараюсь максимально поддерживать сухой воздух, даже полив произвожу не по поверхности почвы, чтобы не образовывались капельки.

— Вы говорите об обязательных основах агротехники выращивания томатов. Для томата влажность должна быть 65-70%, для огурца — побольше, поэтому агрономы не рекомендуют выращивать в одной теплице огурцы и томаты. Обязательно должны быть температурный режим, схема посева, чтобы было проветривание, не было застоя.

Если будет высокая сухость воздуха, появится вершинная гниль. Вершинная гниль достаточно легко лечится с помощью кальцийсодержащих препаратов. Но если у вас будет хороший микроклимат, то никаких препаратов не потребуется. Поэтому следите за влажностью.

Особенно этому подвержен сладкий перец: чуть сухо — сразу вершинная гниль. Поэтому надо хорошо проливать грядки, обеспечивать более высокое увлажнение почвы, и проблема исчезнет.

— Томат вообще требователен к минеральному питанию? Напомним, что растения питаются макроэлементами (азот, фосфор, калий), микроэлементами. Органику они не едят.

— Главное, не переходить определённые границы. Когда мы перекармливаем растение, оно не даёт потомство, а развивает вегетативную массу:

листья,

стебель.

Если вы занимаетесь бизнесом по выращиваю томатов или у вас семья из 20 человек, первое, что надо сделать, — это провести почвенный анализ. Например, там будет написано: "Содержание фосфора высокое, содержание калия высокое". Значит, этими элементами можно не кормить.

В обычной огородной почве есть всё, что-то в более доступной, что-то в менее доступной форме, каждый год происходит минерализация элементов. Не перекармливайте, иначе урожай можете вообще не получить. Вот сыпем-сыпем азот, вегетативная масса растёт, а помидоров нет.

— Урожай определяется не по верхней шкале внесения каких-то удобрений, а по минимуму: какого элемента минимум, такой и будет урожай. В этом помогает бочка Либиха.

— Да. Даже иногда некоторые садоводы приходят с фотографиями, и видно, что у растения "аллергическая реакция": перекорм отдельными элементами приводит к физиологическим расстройствам.

Кстати, гибриды обладают мощной корневой системой и способны обеспечить достойный урожай, они формируют мощную корневую систему. И садоводы могут её подформировывать сами. Как? Очень просто. Мы обычно приходим на участок с рассадой, роем ямку, насыпаем всё что можно: ведро компоста, нитрофоски, двойного суперфосфата, золы. И вот растение думает: "А зачем мне корни-то нужны? Всё же рядом есть". И корневая система не развивается.

При высадке вообще не надо вносить удобрения, потому что после пересадки растение должно быстро сформировать мощную корневую систему. И заливать водой нельзя по этой же причине.

Через 7-15 дней можно потихоньку начинать подкармливать растение. При перекорме растение может сбросить уже сформировавшиеся кисти. Вот когда мы посадили рассаду, подкормили, и вдруг опадают первые цветочки с кисточкой — это из-за того, что там кормёжки полно и растение в первую очередь хочет сформировать крупную листовую массу и потом уже подумать о потомстве, то есть о плодах.

— Земля у всех разная, потребности у разных культур тоже разные, поэтому лучше записывать, как и что вы удобряете, а потом сравнивать результаты. Александр Николаевич, не у всех есть дачи, теплицы. Какие томаты можно выращивать на балконе, подоконнике, как горшечные культуры?

— Есть "красная шапочка" и "оранжевая шапочка". Это сорта томатов, пригодных для выращивания на балконе, в комнате. У них плоды не крупные, но они могут плодоносить практически весь год. Главное, создавайте им необходимые условия:

свет,

температура,

влажность.