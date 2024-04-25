О самых вкусных сортах репчатого лука рассказывает агроном Анатолий Осихин

До начала мая вполне можно посеять репчатый лук, чтобы собрать хороший урожай. На что нужно обратить внимание в процессе посадки и выращивания лука; какие отечественные сорта хорошо себя зарекомендовали; правда ли, что белокожурные сорта лука — острые, а краснокожурные — сладкие, Pravda.Ru рассказал главный агроном компании "Седек" Анатолий Осихов.
— Репчатый лук — это, пожалуй, главный овощ в России?
— Скорее всего. В центральной полосе России лук можно выращивать не через севок, а через чернушечку, то есть через чёрные семена лука.
Есть ранние, средние, среднепоздние сорта.
Выращивая лук через севок, можно попасть на некачественный материал, который уходит в цветуху, выкидывает семенной материал, и вы не получаете луковицу. Поэтому лучше выращивать через свою рассаду. Лук не боится прохлады, начинает всходить при +5 градусах. И даже возвратные заморозки -1-2 он спокойно выносит.
К примеру, высаживаете лук на втором листе, листва падает, лук ложится. Но! Через день-два, когда вы его хорошо польёте, он, как солдатик, поднимается и растёт дальше.
— Когда можно сеять лук на рассаду?
— До 1 мая точно можно. Мы возьмём более ранние сорта, которые созревают 90-100 дней.
Лук любит солнечный свет, для него нужно открытое место.
— Какие сорта вы порекомендуете садоводам?
— Начнём с ранних сортов. Они в основном полуострые. Ранние сорта можно использовать уже летом в салаты. Если вы убираете луковицы в августе, то три-четыре месяца они спокойно лежат, до Нового года. Например, "гордион". Его постоянно сравнивают с иностранным гибридом "кэнди". Наш сорт "гордион" даёт высокие урожаи, ничем не отличается от гибрида, лёгок в уходе. При этом стоимость семян у него в три-четыре раза ниже, чем у иностранных гибридов.
Среднеранние
"Фермер" — 120-дневка, период хранения у него — восемь месяцев.
Среднепоздний сорт "Восторг". До сбора урожая проходит 130 дней, хранится шесть-восемь месяцев. Если сажать через рассаду, луковицы вырастают по 200-250 граммов.
— Говорят, что белые луковицы — острые, а красные — сладкие. Это верно?
— Да. Из красных сортов все знают "ялтинский". Он действительно сладкий. Но! Когда мы его высаживаем в центральной полосе России, он свою сладость немного утрачивает, становится полуострым. То есть он хорош именно в Ялте. Природные условия, климат, солнце, почва — всё это влияет на набор сахаров.
Из красных луков у нас прекрасный "ред якут", у него красивая луковица обратнояйцевидной формы, очень крупная. У него бархатный бордово-красный налёт, внутри чешуи красивые. В салатах шикарный. Хорошо лежит в зимний период.
Ещё очень вкусный лук — "шаман". Он неординарный по внешнему виду: краснокожурный, шалотоподобный, до 15 сантиметров в длину. По вкусу он между сладкими и полуострыми сортами. Хранится три-четыре месяца.
— Что нужно учитывать, чтобы получить хороший урожай лука?
— Почва должна быть не солёная и не кислая, Ph около 6. Солнечная сторона. Лук не должен зарастать сорняками. Он не любит рыхления. Ни в коем случае его нельзя окучивать: у него маленькая корневая система, может нарушиться. Мы просто убираем травку, аккуратно подрезая её, или пальчиками выдергиваем.
Ну а дальше — подкормки. Лук любит все основные удобрения:
Можно добавочно подкармливать биостимуляторами, сейчас много гуминовых удобрений.
Лук интересен тем, что его можно разогнать. Для этого надо выгнать ботву, потом дать ей небольшой стресс: меньше поливать, меньше ухаживать. Это в июне-июле, когда закладываются пятый, шестой и прочие листы, начинает образовываться головка. Растение сразу: "Караул! Надо быстренько закладывать луковицу". На этом этапе необходимо достаточное количество фосфорных удобрений. Но фосфор — такое удобрение, что не всё усваивается в первый год. Ничего страшного. Это всё остаётся в вашем огороде на следующий год.
Есть исследование, что в первый год 10-20% фосфора усваивается, на следующий год ещё 30%. Ваш фосфор работает, если даже придёт другая культура на это место. Вы же в огороде чередуете посадки растений.
И когда уже луковица начинает созревать, надо подкормить калием, чтобы лук был красивый, хорошо хранился, оделся в две-три кроющие чешуи.
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