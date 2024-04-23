Председатель СНТ: как решить проблему с мусором на дачах раз и навсегда

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Где лучше всего в садовом товариществе (СНТ) разместить площадку для мусорных контейнеров, почему в каждом третьем СНТ возникают претензии к региональному оператору по вывозу мусора, насколько выгодно организовывать в СНТ раздельный сбор отходов, Pravda.Ru рассказал председатель СНТ, лидер общественного движения "Народный сад" Фёдор Мезенцев.

— Меня всегда интересовала проблема сбора мусора в садовом товариществе. Где у вас в СНТ стоят мусорные контейнеры?

— У нас есть место для контейнерной площадки, оно сохранилось при въезде:

санитарные нормы соблюдаются,

дачникам удобно.

— Если сейчас мы начнём на собрании выбирать место для мусорных контейнеров, то все проголосуют против того, чтобы возле его участка стояли мусорные баки: "Давайте их поставим на ничейной территории". Но ничейной территории обычно не бывает. Может быть, поставить их рядом с должниками?

— Нужно оставаться людьми, потому что в семье должников есть дети, которые не виноваты в разборках взрослых. У нас сделано таким образом. В одном СНТ контейнерная площадка согласована на муниципальных землях, как раз на условно "ничейной территории". Все довольны, администрация не возражает, мусор вывозится.

— Вы платите за это муниципальным властям?

— Это просто согласованная точка сбора отходов, точка для вывоза мусора. Никаких платежей, арендной платы нет. Она есть в схеме оборота коммунальных отходов, поэтому претензий ни у кого не вызывает.

В другом СНТ была классическая точка для контейнерной площадки, немного расширили забор, чуть-чуть вылезли за границы СНТ, в зону дороги, и тоже вопросов не возникает.

Самое главное, чтобы мусор вывозили вовремя. А вот с этим региональные операторы справляются безобразно. Претензии в каждом третьем СНТ к работе регионального оператора, к графику вывозов отходов, к суммам, которые они пытаются выставить зимой за не вывезенный мусор, то есть за воздух.

Зимой в чате председателей по всей Московской области пишут: "Машина не приехала, потому что не чищена дорога". Председатели дают фото с видеокамеры: дорога идеально вычищена, мусоровоз не доехал 500 метров до СНТ, постоял, зафиксировал координаты в GPS-навигаторе и уехал. Потом они отчитываются, что вывезли восемь кубов мусора.

Это недопустимо, с этим мы будем бороться. Надо глобально менять работу региональных операторов.

Если на контейнерной площадке мы организовали раздельный сбор мусора, то там мы должны платить по факту и никаких разговоров про норматив не должно быть вообще.

— Норматив — это очень выгодно для тех, кто вывозит мусор, а не для тех, кто не сорит, особенно зимой, когда на всей улице приезжают два-три человека. У нас зимой все мусорные площадки закрыты на замок, и всё равно приходится платить.

— Норматив полностью нивелирует выгоду от раздельного сбора отходов. Мы не должны вообще платить за вторсырьё, пластик у нас в своё время уходил на завод переработки пластмасс, в Московской области крупный завод прекрасно работал, мы экономили 20% на объёме мусора. Если мне за это будут начислять плату, зачем я буду разделять? А если мне этот норматив впаривают зимой, когда никто не мусорит, то мы вообще будем против раздельного сбора отходов. Это профанация на уровне всей страны. Это нужно менять.

Если организован раздельный сбор отходов, то за вторсырьё мы не должны платить. Ведь за стекло, пластик, жестяные банки можно получить деньги. Значит, при грамотной логистике это надо вывозить бесплатно.

Вот есть компании, которые забирают стеклобой. Заключается договор, они ставят свои контейнеры и по заявке приезжают. Но это имеет смысл только тогда, когда у нас не будет норматива. Мы считаем, что правительству области на это нужно обратить внимание.

— Я думаю, что правительству не только области, но и всей страны.